Má vlast je opus, který dojímá zas a znovu. Bedřich Smetana do ní vepsal krásu a sílu země, jejíž lidé se umí veselit, ale také semknout v dobách nelehkých. Tento skvost české programní hudby letos oslavil 140 let od svého prvního kompletního uvedení na Žofíně. Od té doby se dočkal již stovek uvedení a připomíná důležitost lásky ke své rodné krajině posluchačům po celém světě. Mou vlast uvádíme každoročně na oslavu Dne vzniku samostatného československého státu. K oslavám se tentokrát připojí i Evropan Jac van Steen, který se ujme taktovky.

Sting v O2 areně

KDY: Pátek od 18.30

KDE: O2 arena, Českomoravská, Praha 9

ZA KOLIK: 1490-2290 Kč



Stingův koncert My Songs je živelná a dynamická show, v níž zazní jeho nejoblíbenější písně, které napsal během své slavné kariéry 17násobného držitele ceny Grammy, a to jak s kapelou The Police, tak jako sólový umělec. Program večera: 18.30 otevření vchodů, 20.00 Joe Sumner, 20.45 Sting.

Sobota 29. října

Buchty a Loutky: Vítězné svině

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova

ZA KOLIK: 210 Kč

Představení na motivy různých povídek Ladislava Klímy. Groteska s prvky hororu, o čisté lásce a čisté nenávisti. Loutky zahrají o tom, že bolest stává se rozkoší a rozkoš bolestí.

Fidlovačka: Famílie

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč



Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí.

Noční strašidelný les v Hostivaři

KDY: Sobota od 16

KDE: Hostivařský lesopark, Praha 10

ZA KOLIK: Startovné 100 Kč za dospělého a dítě od 4 let

"Bojíte se rádi? Procházka temným lesem, ve kterém občas prosvítají světélka, je pro vás skvělým nápadem? Tak to se vám určitě bude líbit náš noční strašidelný les v Hostivařském lesoparku. Čeká tam na Vás pěkná banda podivných lesních bytostí. Větší děti se budou strašidla snažit vystrašit. Podaří se Vám získat od strašidla jeho život? Menší děti si budou se strašidly spíš jen povídat, můžou si po trase zahrát bingo nebo strašidelný kvíz. Na trase, která bude za šera nasvícena různými svítítky, potkáte minimálně 10 živých strašidel (většinou i více), ale také různé strašidelné doplňky, které se snažíme každý rok doplňovat a obměňovat. Patří mezi ně kostry, spoustu závěsných strašidel, pavouk se sítí, měnící se podobizny…" lákají pořadatelé akce.

Do bohnické léčebny a ke hřbitovu bláznů

KDY: Sobota 14-17

KDE: Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8

ZA KOLIK: 350 Kč



"Projděte se známou Bohnickou psychiatrickou léčebnou a okolo starého opuštěného hřbitova, kde poznáte zajímavou a někdy i temnou stránku psychiatrie. Průvodce vás provede labyrintem budov, které ukrývají bohatou a leckdy kontroverzní historii od dávných časů až po současnost. Připravte se, že vstoupíte do úplně jiného světa poznamenaného mučením a smrtícími léčebnými postupy, které se používaly na nebohé pacienty obývající tyto pavilóny po celá staletí. Dozvíte se o mučení a léčbách, které se praktikovaly v 19. a 20. století a o utrpení obyvatelů léčebny. Nakonec vás zavedeme k hřbitovu, kde mnoho duší údajně nalezlo věčný klid. Historie nám ovšem vypráví jiný příběh…" zvou pořadatelé procházky.

Tanec smrti

KDY: Sobota od 19

KDE: Malostranský hřbitov (nedaleko zastávky Bertramka na Smíchově), Praha 5

ZA KOLIK: 200-1000 Kč

Divadelní průvod, pohřeb smutku, připomínka radostí života ve stylu site-specific, která herce společně s diváky podněcuje k oslavě života, ale nezapomíná ani na lidskou smrtelnost. S radostí v jednom, se slzou v druhém oku. Pěkně barokně kontrastně! Inspirováno unikátním cyklem malovaných fresek Tanec smrti ze špitální chodby hospitálu v Kuksu.

Neděle 30. října

Magic Sword a Droid Bishop: Koncert

KDY: Neděle od 17

KDE: Chapeau Rouge, Jakubská 2, Praha 1

ZA KOLIK: Od 450 Kč



Magic Sword - nestárnoucí příběh dobra a zla vyprávěný prostřednictvím stále se rozšiřujícího komiksu, přičemž každý díl je doprovázen originálním synth-soundtrackem s kořeny ve zlaté éře fantasy a sci-fi 70. a 80. let a živými vystoupeními kapely stylizované do ‚star wars‘ image v pláštích a maskách. A jedno takové vystoupení se opět vrací do Prahy. Jak bylo řečeno, synth/retrowave projekt Magic Sword jsou tříčlenná kapela, která obsluhuje klasické nástroje - klávesy, kytaru a bicí. Průlom pro ni značil rok 2017, kdy se jejich skladba „In the Face of Evil ” objevila v oficiálním traileru k filmu Thor: Ragnarok (Marvel Studios). Předkapelou bude Droid Bishop z Kalifornie.

Fidlovačka: Eva tropí hlouposti

KDY: Neděle od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč

Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací Eva tropí hlouposti připomenout skvělou českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie, jejím stěžejním dílem. Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako nezapomenutelný film Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích a rovněž v knižním vydání. Věříme, že inscenace na úspěch předchozích podob Evina příběhu naváže. Inscenace Eva tropí hlouposti na jeviště Fidlovačky rozhodně patří. Tak jako na ně kdysi patřil i představitel jedné z hlavních rolí ve stejnojmenném filmu - Oldřich Nový. Ten našemu divadlu kraloval nejen na jevišti, ale i jako jeho ředitel. Divadlo Na Fidlovačce si všímá tradičních českých látek a také se tu zpívá. Obojí chce naše inscenace nabídnout.

Buchty a loutky: Kocour v botách

KDY: Neděle od 17

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč



Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví… Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a nejmladší, hm, na toho zbyl jen kocour. Cha chá, jen obyčejný kocour? Ale pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo… Nevěříte? Tak se přijďte podívat!

Halloween v Karlíně

KDY: Neděle 11-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Čeká vás den plný zábavy a zážitků. Od 15 hodin pro vás Karlínské spektrum připraví několik zábavných stanovišť, které budou umístěna jak ve vnitřních prostorách, tak venku v parku. Od 11 hodin se můžete těšit na tradiční vyřezávání dýní, perníčkovou dílnu, kreativní dílny a malování na obličej. Ti z vás, co dorazí v maskách se mohou těšit na sladkou odměnu a celý den bude zakončen lampionovým průvodem, který v doprovodu kapely Lovesong Orchestra vyrazí v 18.30 hodin.

Bazárek Druhá šance

KDY: Neděle 11-17

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma



"Dejme věcem druhou šanci! Spojily jsme se, abychom opět po roce uspořádaly netradiční bazárek oblečení, doplňků a bot. A nebude to obyčejný bazárek, kde pořídíš super kousky od známých i neznámých značek, ale součástí programu bude i krátký workshop na téma udržitelnost šatníku, který povede stylistka Petra Kasalová," zvou pořadatelé akce.

Halloween ve Žlutých lázních

KDY: Neděle 14-19

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Těšte se na dlabání a vyřezávání dýní podle fantazie nebo zapůjčené šablony, Stezku dobrodružství - děti mohou těšit na bojovku, za kterou dostanou malý dáreček, malování na obličej, zábavný animační program pro děti, hudební program, soutěž o drobné dárky, vyhlášení nejlepší masky, magický lektvar, pouťové atrakce, sladké cukrovinky, posezení u ohniště a opékání špekáčků.

Vícedenní akce

Dyzajn market Podzim

KDY: Sobota 10-18 a neděle od 10-17

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Navštivte na Výstavišti Dyzajn market – pravidelný výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 180+ lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářských umělců. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Taky si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Prague car festival

KDY: Sobota 10-18, neděle 10-17

KDE: Výstaviště PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 300-500 Kč



Největší výstava ve střední a východní Evropě se zaměřením na tuning, motorsport, historické automobily a motocykly.

Výstava Non-Fungible Castle 2022

KDY: Do 13. listopadu

KDE: Lobkowiczký palác, Pražský hrad, Jiřská 3, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Banksy, Daniel Arsham, Zhang Huan, Míla Fürstová či inovativní duo Crosclucid z Berlína. To je jen malý výčet jmen světové umělecké scény, jejichž díla budou vystavena v Lobkowiczkém paláci. V rámci jedinečné výstavy v historických prostorách jednoho z paláců Pražského hradu budou moci návštěvníci již podruhé posoudit, jak se rodině Lobkowicz a pozvaným umělcům daří propojovat svět tradičního umění s moderními technologiemi a blockchainem. Vystaveny budou autorské interpretace uměleckých děl, jež jsou zásadní pro českou kulturu – například Erbenovy prozaické básně Vodník, a to v nových i klasických uměleckých formách a za použití nejmodernějších médií a technologií.

Autokino Strahov

KDY: Pátek až neděle

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Pátek: 19.00 PSH Nekonečný příběh (hudební dokument, ČR)



Sobota: 19.40 Ďáblova kořist (horor, USA)



Neděle: 17.00 Princ Mamánek (pohádka, ČR), 18.40 Halloween končí (horor, USA)

Botanická: Výstava dýňových aranžmá

KDY: 14.-31. října, denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 75-150 Kč

"Podzim je nejbarevnějším obdobím roku a příroda hraje škálou barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř. My vám tuto pestrou paletu přiblížíme na oblíbené výstavě dýní. Dýně se pomalu probojovala do povědomí lidí po celém světě a stala se nejen nedílnou součástí jídelníčku, ale plní i funkci podzimní dekorace. Dovolte své představivosti rozehrát příběh u tajemných dýňových aranžmá, které pro nás připraví Česká zahradnická akademie Mělník, a nechte se unést barevnými kombinacemi podzimu. Dýňová aranžmá budou tentokrát inspirována keltskou kulturou a svátkem Samhain, ze kterého vzešel Halloween. Užijte si barevný podzim plný zábavy, akcí a kreativního tvoření pro malé i velké," říkají pořadatelé akce.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Od 27. srpna do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!