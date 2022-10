Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Noc vědců

KDY: Pátek

KDE: Podrobné informace zde

Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. "Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat," zvou pořadatelé akce.

Švandovo divadlo: Hadry, kosti, kůže

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Vila na Kampě – U Sovových mlýnů 501/7, zdánlivý ostrov svobody v poryvech dějin. Dříve Dobrovského, dnes Werichova vila. Od roku 1945 až do své smrti roce 1980 zde žil „národní klaun a národní rabín“ Jan Werich. V roce 1948, půl roku po odchodu Jiřího Voskovce, se sem do přízemí nastěhoval „černý anděl poezie“ Vladimír Holan. Dvacet let společného soužití Hamleta a Falstaffa. Příliš slov k živým i mlčení s přízraky. Bujaré večírky i nejniternější modlitby. Tři kolmé metry, to byla tehdy vzdálenost z jednoho pólu české kultury na druhý… Nová hra Pavla Jurdy nahlíží na legendy české kultury v jejich střetech i samotách.

Divadlo Ungelt: Trhni si, otče

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč

Mít dospívajícího potomka není jen tak. Zvláště když jeho záliba v nočním životě překročí únosnou míru. Zoufalému otci tak nezbývá než zavolat na pomoc sestru a zkusit svého syna zachránit. Jak? Léčba šokem snad zabere… Bláznivá komedie, kterou světoznámý dramatik Peter Quilter napsal přímo pro Divadlo Ungelt!

Autokino Strahov: Banger

KDY: Pátek od 20

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Alex má nejlepší kokain v Praze, rozhodne se ale s dealováním seknout. Prodej mu sice vydělal na luxusní oblečení, jako začínající raper však touží po úspěchu a slávě. Na obzoru se navíc rýsuje slibná příležitost natočit hit s uznávaným interpretem, který by ho mohl dostat mezi top hráče. Cestu do studia však komplikuje jeden malý detail: spolupráce je časově omezená a stojí hromadu peněz. Boj o čas i základní životní funkce začíná. Po minimalistickém dramatu Domestik přichází Adam Sedlák se zběsilou adrenalinovou jízdou noční Prahou, plnou rapu a drog. Film natočený výhradně na iPhone chce nabídnout sondu do života současné mládeže a přináší dosud nejvýraznější roli Adama Mišíka.Lorem ipsum dolor sit amet…

Sobota 1. října

Švandovo divadlo: Lordi

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Salonní, konverzační komedie ve slovenštině… Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi, si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne, jeden z lordů poruší pravidla hry…

Kramářova vila: Den otevřených dveří

KDY: Sobota 9-17

KDE: Gogolova 1, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Kramářova vila, sídlo prvního předsedy vlády Karla Kramáře, se otevře. Užijte si Den otevřených dveří, v této reprezentační budově budou úzce spojené s historií Československa a České republiky.

Burza afrických fialek

KDY: Sobota 10-15

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Dle běžného ceníku zahrady

Přijďte si první říjnový den pro africkou fialku na fialkovou burzu. Akce se uskuteční v budově provozního zázemí v blízkosti skleníku Fata Morgana - trasa od poklady do zázemí k burze bude značená šipkami.

Drakiáda, Den zdraví

KDY: Sobota 14-17

KDE: Hřiště Sokol Písnice, Švihovská, Praha 4



Tradiční Drakiáada a Den zdraví na fotbalovém hřišti v Písnici. Pro děti připraveny dračí soutěže, malování na obličej, skákací hrad, tématické workshopy. Pro dospělé měření tuku, nutriční poradenství, měření stresové odolnosti, měření zraku, ukázka záchranářů, prevence rakovin.

Kolovratské burčákobraní

KDY: Sobota od 14

KDE: Hřiště Sokol Kolovraty, Do Hlinek 427, Praha 10

ZA KOLIK: 199 Kč, děti do 15 let zdarma

Druhý ročník Kolovratského burčákobraní proběhne 1. října na fotbalovém hřišti v Kolovratech. Návštěvníci se mohou těšit na různé druhy moravského burčáku, grilování a bohatý doprovodný program. Děti zabaví divadelní pohádky a kapela Čiperkové. Dospělí se mohou těšit na koncert Jiřího Schmitzera, kapelu Vagyny Dy Praga, chybět nebude ani cimbálovka. Celou akcí provede herečka Denisa Pfauserová.

Lesem ke hvězdám

KDY: Sobota, start mezi 17.30-20

KDE: Ďáblický háj, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Lesem ke hvězdám je oblíbená večerní procházka pro děti plná zábavných úkolů. Dorazte na letošní třináctý ročník, v rámci kterého budete prozkoumávat měsíc! "Připravena bude trasa se stanovišti, každé s menším úkolem motivovaným průzkumem měsíce. Projít trasu zabere i s plněním úkolů přibližně 1,5 hodiny. Trasa bude značená a schůdná i s kočárky. Nejvíce se akce bude líbit dětem ve věku 5–10 let, rádi ale uvidíme i trochu mladší nebo starší. V prostoru startu pro vás bude připravený oheň, kde si můžete opéci vlastního buřta ještě před tím, než se vydáte na trasu. Buřty si doneste vlastní, na místě budou k dispozici opékací vidlice a ubrousky. Zakončení trasy je na ďáblické hvězdárně, kde se bude pro děti zdarma promítat krátký tematický film, v případě dobrého počasí bude také možné dalekohledy pozorovat noční oblohu. V cíli bude dále pro účastníky připravena drobná odměna a teplý čaj. Přinesete si ale vlastní hrneček na čaj, ať nám pomůžete snížit množství zbytečného odpadu," říkají pořadatelé akce.

Neděle 2. října

Autokino Strahov: Bullet Train

KDY: Neděle od 20

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Brad Pitt hraje ve filmu Bullet Train nájemného zabijáka Berušku, který je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány, protože Beruška se při své nejnovější misi v nejrychlejším vlaku světa dostane do křížku se smrtícími protivníky. Jejich cíle jsou vzájemně propojené, a zároveň protichůdné. Konec trati je pouze začátkem nepřetržité divoké a vzrušující jízdy napříč moderním Japonskem.

Festival delikátních chutí

KDY: Neděle 10-18

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2



V neděli opět zaplní tradiční i netradiční pokrmy z různých koutů světa Novoměstskou radnici a její přilehlé okolí. Masožrouti i vegani a vegetariáni, všichni jsou vítáni. Sladké, slané, kyselé, hořké i umami… čekají na nás všechny chutě světa.

The Ocean, LLNN, Playgrounded

KDY: Neděle od 19

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 520 Kč

Hutní progresivisté The Ocean v Praze zazářili s Leprous, předtím na festivalu Brutal Assault. Pak covid hned dvakrát zhatil jejich turné ke druhému pokračování jejich konceptu „Phanerozoic“ s podtitulem „Mesozoic/Cenozoic“, ale nový termín odkládaného koncertu v Praze se blíží. A přibyl k němu i jeden bratislavský. Takže potřetí a definitivně, berlínský kolektiv kreativců konečně vtrhne na podia! A společně s nimi také LLNN a Playgrounded.

O pejskovi a kočičce

KDY: Neděle od 15

KDE: Vyšehrad, Staré purkrabství, Praha 2

ZA KOLIK: 90 Kč



Loutková pohádka, volně inspirovaná knihou Josefa Čapka. Pejsek s kočičkou myjí podlahu, vyprávějí pohádku o pyšné noční košilce a nakonec upečou svatební dort. Zažijete spoustu legrace i napětí, představení je doprovázeno zpěvy, do kterých se zapojují i děti. Scénografie vychází z ilustrací Josefa Čapka, loutky jsou v nadživotní velikosti.

Vícedenní akce

Fidlovačka: Branický zázrak

KDY: Sobota až pondělí od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 325-1900 Kč

Muzikál. Písničkář Pavel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě …

Vinobraní na náplavce

KDY: Pátek a sobota

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Degustační sklenička za 100 Kč

Burčákový pochod náplavkou je zpět! "Zavíňte se, ať už oroseným pohárkem dobrého vína nebo lahodným burčákem lisovaným na našich vinohradech. Otevřeme pro Vás ta nejlahodnější vína z jižní Moravy, ale i ze zahraničí, můžete tak porovnat kvalitu našich vín se světem. Zveme vás na oslavu babího léta, vína a hlavně zdraví a pohody. Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu," zvou pořadatelé.

Prosecco festival

KDY: Sobota 11-22, neděle 11-21.30

KDE: Manifesto Anděl, Ostrovského 34, Praha 5

ZA KOLIK: 250 Kč (degustační sklenice a welcome drink v ceně)

Lehké, podmanivé, osvěžující, šumivé s typicky italským espritem a elegancí. Takové je prosecco, které si získalo miliony fanoušků po celém světě. Patříte mezi ně? Tak to je dvoudenní Prosecco Festival přímo pro vás. Těšte se na lahodné pití i zajímavý doprovodný program.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Od 27. srpna do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava Martin Salajka: Mimikry

KDY: Denně do 2. října

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: 90-120 Kč

Název zatím nejobsáhlejší výstavy jednoho z nejvýraznější expresivních malířů své generace Martina Salajky (1981) je zároveň i jejím hlavním tématem. Absolvent ateliéru malby Michaela Rittsteina na pražské akademii se ve svém vizuálním přemýšlení zaměřuje na některé aspekty současného života, jež jsou svou podstatou proměnlivé, matoucí a tím i obecně neuchopitelné. Nejčastěji přitom vychází z osobní mytologie. V jeho obrazech se stejně tak objevují ryby a chameleoni, jako městské přeludy potulující se labyrintem nočních ulic. Vždy se ovšem jedná o spíš tušené přízraky či stíny než skutečná těla, které se rozplývají stejně tak nečekaně jako se objevily. Skryté jsou i jejich významy, takže je možné vnímat jednotlivá zobrazení symbolicky. Obsahová nedefinovatelnost se odráží i ve formální stránce, která se prostírá mezi realitou a abstrahující vizí. Stejnou dynamiku chce vyjádřit i kombinovaný expoziční přístup, který vedle sebe staví prvky tradiční prezentace, uzavřené tematické instalace a kabinetu kuriozit.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!