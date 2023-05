Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

Autokino u strahovského stadionu opět spouští svůj provoz. | Foto: MHMP

Pátek 21. dubna

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Swingové tančírny na Šesťáku

KDE: Pátek 17-21

KDE: Šesťák, Vítězné náměstí 576/1, Praha 6

ZA KOLIK: Doporučené vstupné do klobouku 150 Kč



Letní swingové tančírny se opět vrací na dřevěný plácek na Kulaťáku. Čeká na vás taneční lekce pro začátečníky (od 18.00) a živá hudba na každé tančírně (výjimkou je úvodní tančírna sezóny, která bude bez kapely)!

Fidlovačka: Dánská dívka

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 419 Kč

Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Sobota 22. dubna

Bylinkový den

KDY: Sobota 10-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

ZA KOLIK: 50-100 Kč



Pro všechny, které zajímá téma bylinek, připravilo Národní zemědělské muzeum Praha na sobotu voňavý bylinkový program. Návštěvníci se mohou těšit na výtvarné dílny, bylinkové divadlo, workshopy vaření z bylinek a zajímavé přednášky. K prodeji budou sazenice tradičních i méně známých bylinek, bylinné výrobky i občerstvení.

Jazz Dock dětem: Vojta a strašidla

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Pohádka o velké odvaze, hodných strašidlech a o tom, že ne vše, co se děsné jeví, musí hrůzu nahánět.

Jarní košt na náplavce

KDY: Sobota 12-21

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné zdarma, degustační sklenička za 100 Kč



Těšte se na malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, důraz je kladen na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu.

Fidlovačka: Rain Man

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 449 Kč

Dojemný oscarový příběh o cestě prospěcháře Charlieho a jeho autistického bratra Raymonda ke vzájemnému sblížení a osobní proměně se vrací na česká divadelní prkna po delší odmlce. Tato divadelní "road movie" nabízí gradující příběh, jemný humor a detailní psychologickou kresbu obou bratrů. Titulní postava Raymonda je obrovskou hereckou příležitostí pro všestranný talent Matouše Rumla, navíc podpořený režijním vedením Adély Stodolové, která v Rain Manovi opět jedinečně zkombinuje své režijní a choreografické zkušenosti.

Den země v Toulcově dvoře

KDY: Sobota 13-18

KDE: Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10

ZA KOLIK: Pracovní list na stanoviště 50 Kč



"Zveme vás na letošní tradiční oslavu Dne Země. Můžete se těšit na interaktivní stanoviště a dílničky. Letošním tématem bude Adaptace (rostlin) na nepříznivé podmínky. Na přípravě aktivit se podílí všechny členské organizace Toulcova dvora - od lektorů po zahradníky, farmáře, keramiky i kuchaře. Přijďte s námi oslavit tento nejvýznamnější ekologický svátek. Vedle osvětové části bude připraven i bohatý doprovodný program," zvou pořadatelé akce.

Spring Music & Arts Festival

KDY: Sobota od 12.30

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Sobota 22. dubna bude na pražském Střeleckém ostrově patřit hudbě a umění. Uskuteční se tu druhý ročník Spring Music & Arts Festivalu, který i letos pořádají studenti Anglo-americké vysoké školy. Akce, které se zúčastní široká škála českých i zahraničních umělců odstartuje ve třicet minut po poledni a potrvá až do večerních hodin. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou paletu stylů od popu až po tóny indické klasické hudby. Kromě samotných studentů a absolventů Anglo-americké vysoké školy, z nichž vystoupí například zpěvačka Genevieve nebo DJ Feenicks, se v rámci festivalu představí také duo Malcom & Andres. Vrcholem programu bude vystoupení české kapely The Bugles, která zahraje notoricky známé skladby legendární kapely The Beatles. „Jak známo, skupina Beatles dnes už na rozdíl od jiných kapel neexistuje. Díky nám však mají její čeští příznivci stále jedinečnou možnost poslechnout si všechny její písně naživo,“ láká návštěvníky kapela The Bugles s tím, že posluchači se během jejího vystoupení dozví o Beatles spoustu dalších zajímavostí. Hudební program doplní vystoupení taneční skupiny AAU Dance Club. Účastníci festivalu se budou moci aktivně zapojit do plánované ukázky klubu jógy, sportovních soutěží nebo kreativního workshopu pod vedením Doroty Čičatkové, s jejíž pomocí si budou moci vyrobit vlastní upcyklované oblečení. Po celý den pak budou mít možnost zhlédnout venkovní uměleckou výstavu či získat cenné informace o Anglo-americké vysoké škole.

Neděle 23. dubna

Fidlovačka: Eva tropí hlouposti

KDY: Neděle od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 399 Kč



Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací Eva tropí hlouposti připomenout skvělou českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie, jejím stěžejním dílem. Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako nezapomenutelný film Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích a rovněž v knižním vydání. "Věříme, že inscenace na úspěch předchozích podob Evina příběhu naváže. Inscenace Eva tropí hlouposti na jeviště Fidlovačky rozhodně patří. Tak jako na ně kdysi patřil i představitel jedné z hlavních rolí ve stejnojmenném filmu - Oldřich Nový. Ten našemu divadlu kraloval nejen na jevišti, ale i jako jeho ředitel. Divadlo Na Fidlovačce si všímá tradičních českých látek a také se tu zpívá. Obojí chce naše inscenace nabídnout," zvou lidé z divadla.

O Jankovi a jeho výdělcích

KDY: Neděle 15-15.45

KDE: Staré purkrabství, Vyšehrad, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč

Janek je hoch dobrý jako čerstvý chléb. Jenom do práce se mu nechce. Raději si brnká na kytaru a skládá písničky. Pro sebe, pro mámu, pro princeznu a pro všechny lidi na statku. Princezna je krásná, ale nemluví, nesměje se, nezpívá. Král vyhlásil, že její ruku a půl království získá ten, kdo ji rozesměje. Kdo to asi bude? Štolba, řežník nebo snad Janek? Pojďte si s Jankem zazpívat!

Divadlo na zámku: Cirkusárium

KDY: Neděle 15-15.45

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 130 Kč



"Na vědomost se dává, že do vašeho města přijede nejmenší zvířecí cirkusové varieté na světě. Tento cirkus je ojedinělý tím, že v něm žádných lidí nevystupuje anóbrž program čistě ze zvířecích kousků jest sestaven. Nenechte si náš cirkus ujít neb se již nemusí opakovat, každé představení je originál. Zveme malé a velké, tlusté i tenké! Loutkové představení Cirkusárium je vytvořené na počest kočovných loutkářů, jenž se se svými pimprlaty do dalekých dálek vydávali. Tvořili si trikové loutky, které dokázaly svými pohyby a kejkly udivovat nejedno zahraniční publikum. Podobné trikové principy budete moci vidět v našem cirkusovém představení. Dále je Cirkusárium věnováno všem ohroženým živočišným druhům a rádi bychom apelovali na výjimečnost a nenahraditelnost každého živočicha na této planetě," zvou lidé ze zámku.

Vícedenní akce

Strahovské autokino opět v provozu

KDY: Po celý víkend

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Po zimní pauze se opět hlásí oblíbené strahovské autokino. V pátek obnoví své promítání českou dokumentární tragikomedií Velké nic, v sobotu je na programu animovaná pohádka Super Mario Bros. ve filmu a v neděli pak česká komedie Buď chlap! Vše začíná ve 20.10.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava motýlů

KDY: Do 21. května, denně 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana, Trojská 800, Praha 7)

ZA KOLIK: Od 75 Kč



Přijďte obdivovat krásu motýlích křídel a nechte se obletovat. Během výstavy budete svědky kouzelné a tajuplné proměny z kukly v dospělého motýla. A může se stát, že mezi rostlinami objevíte i housenky… Návštěvníci budou moci vidět rozdíly a zajímavosti z jednotlivých vývojových fází. Přeměna vajíčko - housenka - kukla - motýl je u každého druhu jiná. V některých případech je housenka nebo kukla krásnější než samotný motýl. Součástí výstavy bude také vývojový model motýla, díky němuž budete moci jasně vidět velikostní rozdíly – od miniaturních vajíček přes obrovské housenky až po motýla s obrovským rozpětím křídel.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.