Hejtman a Laid To Waste na Sedmičce KDY: Pátek od 19 KDE: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 1903/6, Blok 7, Praha 6 ZA KOLIK: 250 Kč

Tenhle metalově-rockový večírek bude stát za to! Prostory legendární strahovské "Sedmičky" totiž dnes budou patřit thrashmetalovým Laid To Waste a thrash´n rollovým Hejtman!

Fidlovačka: Dánská dívka

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 419-569 Kč



Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Svatomartinské slavnosti na náplavce

KDY: Pátek 10-21

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma, pro degustaci set s kartou a sklenicí 100 Kč

Kolem 35 stánků, 20 vinařů z Čech a Moravy, degustace svatomartinských vín, husí speciality a bohatý doprovodný program – takový bude 11. ročník festivalu mladých vín „Svatomartinské slavnosti a pečená husa“. Jedenáctý ročník oblíbeného festivalu, na který každý rok dorazí kolem šesti tisíc návštěvníků, slibuje už tradičně bohatou účast vinařů ze všech koutů republiky. Kromě mladých vín nesmí na oslavě svátku svatého Martina chybět dozlatova upečená husa. I na té si budou moci návštěvníci akce v různých variacích pochutnat.

Světlonoc v knihovně

KDY: Pátek od 16.45

KDE: Ústřední městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 80 Kč



Nový slovenský mysteriózní film… Třicátnice Šarlota se vrací do své rodné vsi ve slovenských horách. Místní ji ale nevítají s otevřenou náručí. Po tak dlouhé době, co o sobě nedala vědět, ji většina z nich považovala za mrtvou. A teď se bojí, že svým příchodem probudí čarodějnici, která podle legend straší v okolních lesích.

Sobota 12. listopadu

Fidlovačka: Šakalí léta

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 529-769 Kč

Muzikálová groteska podle námětu filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského a povídek Petra Šabacha… Je rok 1957, na oběžnou dráhu vstříc novým zítřkům vzlétá Lajka, Klement Gottwald spokojeně odpočívá ve vítkovském mauzoleu, nad Prahou se stále ještě tyčí pomník zavrženého Stalina a do šedi tepláků budování socialismu přichází Bejby. Barevný, svěží a svůj, vnáší rytmus rock and rollu do pevně zakotveného maloměstského života pod rudou hvězdou. Oživí dětské fantazie, zformuje sny a ukáže, že ne všichni musí šlapat, jak se jim píská. Z dětského pobrukování tluče bubeníček se stanou válečné bubny a z klidu dospělých klid před bouří. Někdo musí z kola ven.

Magická esa

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: 389 Kč



Originální a naprosto jedinečné představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Pojďte si hrát na kouzelníky jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit! Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je nově otevřený Zrcadlový labyrint.

Hawaii night party

KDY: Sobota 17-01

KDE: Aquapalace Praha, Čestlice

ZA KOLIK: 450 Kč

Zavítejte v sobotu 12. listopadu do Aquapalace Praha a užijte si párty na mořských vlnách stejně, jako byste se ocitli na Havaji. Čestlický aquapark si pro všechny milovníky vodních radovánek připravil skvělou párty s neomezeným vstupem do Vodního a Saunového světa až do 1 hodiny ráno, večerní jízdy na tobogánech, akrobatické vystoupení nad vodní hladinou a také skvělé drinky i s novoročním nedělním přípitkem!

Bauhaus Kids club

KDY: Sobota 9-15

KDE: Jakákoliv pobočka Bauhaus

ZA KOLIK: Zdarma, registrace na webu kids.bauhaus.cz



Síť odborných center Bauhaus pořádá zábavný den pro děti. Řemeslná dílna Kids Club se opět otevře a bude věnována kreativnímu tvoření, konkrétně zdobení květináče, do kterého si společně zasadíte dub. Veškeré potřebné materiály a pomůcky budou dětem poskytnuty na místě zdarma. Řemeslná dílna je vybavena nářadím určeným speciálně pro děti, barvami, dřevem, kartony a vším nezbytným pro realizaci nápadů. Procesem tvoření provedou malé kutily zkušené asistentky společnosti Bauhaus, pomoci jim mohou ale i rodiče. Kids Club je vhodný pro děti od 4 let.

Metalový večírek ve Vopici

KDY: Sobota od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 250 Kč

Prostory legendárního hudebního klubu Modrá Vopice se budou v sobotu otřásat v základech. Postupně tam totiž zahrají kapely Blue Screen Of Death, Aggressive Tyrants, Scabbard a Purnama.

Koncert: Alter Bridge a spol.

KDY: Sobota od 19

KDE: O2 Universum, Českomoravská, Praha 9

ZA KOLIK: 1290-1590 Kč



Riffy překypující Alter Bridge v současné době usilovně pracují na nahrávání svého sedmého studiového alba, následovníka vysoce ceněného alba „Walk The Sky“, které vyšlo v roce 2019 a vyneslo skupině první místo na trhu na více než desítce žebříčků po celém světě. Program večera: 18.00 otevření arény, 19.00 Mammoth WVH, 19.50 Halestorm, 21.10 Alter Bridge.

Svatomartinská slavnost na Jiřáku

KDY: Sobota 8-19

KDE: Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Svatého Martina můžete oslavit na náměstí Jiřího z Poděbrad hudbou, ochutnávkou husích specialit a mladých vín. Program: 12-16 cimbálová muzika Bohuslava Eliáše, 14-18 dětský program (výtvarné díly a nebude chybět ani Martin na bílém koni), 16-18 Acoustic A–team (dva muži, dvě kytary, spousta hitů).

Neděle 13. listopadu

Fidlovačka: Eva tropí hlouposti

KDY: Neděle od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 399-549 Kč



Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací Eva tropí hlouposti připomenout skvělou českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie, jejím stěžejním dílem. Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako nezapomenutelný film Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích a rovněž v knižním vydání. "Věříme, že inscenace na úspěch předchozích podob Evina příběhu naváže. Inscenace Eva tropí hlouposti na jeviště Fidlovačky rozhodně patří. Tak jako na ně kdysi patřil i představitel jedné z hlavních rolí ve stejnojmenném filmu - Oldřich Nový. Ten našemu divadlu kraloval nejen na jevišti, ale i jako jeho ředitel. Divadlo Na Fidlovačce si všímá tradičních českých látek a také se tu zpívá. Obojí chce naše inscenace nabídnout," zvou lidé z Fidlovačky.

Divadelní spolek JEDL: Soukromé rozhovory

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 390 Kč

Bergmanovská variace na téma manželství a ztráty víry. Víry v sebe, víry v druhého člověka, víry v Boha. Sonda do vztahu muže a ženy. Mlčení druhého člověka. I když mluví. Za slovy mlčení. Mlčení Boha. Za našimi slovy, kterými se ho snažíme dotknout.

Despised Icon, Decapitated a spol. ve Futuru

KDY: Neděle od 18

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 590 Kč



V neděli ve smíchovském Futuru hned pětice kapel nabídne vše, co ocení nejen milovník moderního death metalu, ale i deathcoru – rovné kšilty, sedmi-osmistrunné kytary, promyšlené těžkotonážní groovy a pekelně rychlé blastbeaty, hrdelní growly i vypjaté skřeky. Program: 18 otevření klubu, 18.30 Viscera, 19.15 Distant, 20.00 Oceano, 20.55 Decapitated, 22.15 Despised Icon.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Podzimní Těžká Psychedelika

KDY: Neděle od 16

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Předprodej 250 Kč, na místě 350 Kč



Je tu druhý ročník minifestivalu Těžká Psychedelika. V Modré Vopici vystoupí kapely Mr Bison, Opium Warlock, Magga Ginco a VooDoo Garden.

Vícedenní akce

Prodloužený detektivní víkend na zámku

KDY: Pátek až neděle

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 60-100 Kč

Zářijová novinka detektivního případu z novodobé historie bude naposledy připravena k detektivnímu pátrání o prodlouženém listopadovém víkendu: 11. – 13. listopadu. Přijďte kdykoli v čase mezi 9. – 17. hodinou a zkuste přijít na kloub další záhadě spojené s naším zámkem. Akce je vhodná pro školní děti do 12 let a rodiče a prarodiče bez omezení věku.

Festival Obzory

KDY: Sobota a neděle

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: 399-1999 Kč



Cestovatelsko-outdoorový festival: 80 přednášek, workshopů a filmů, víkend plný zajímavých lidí. Patříte mezi ně? Hory, treky, cestování, divoká voda, běh, kolo, skialp, dobrodružství - o vše a mnohem více pod jednou střechou! Zažijte atmosféru největšího outdoorového a cestovatelského setkání v Praze!

Výstava Non-Fungible Castle 2022

KDY: Do 13. listopadu

KDE: Lobkowiczký palác, Pražský hrad, Jiřská 3, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Banksy, Daniel Arsham, Zhang Huan, Míla Fürstová či inovativní duo Crosclucid z Berlína. To je jen malý výčet jmen světové umělecké scény, jejichž díla budou vystavena v Lobkowiczkém paláci. V rámci jedinečné výstavy v historických prostorách jednoho z paláců Pražského hradu budou moci návštěvníci již podruhé posoudit, jak se rodině Lobkowicz a pozvaným umělcům daří propojovat svět tradičního umění s moderními technologiemi a blockchainem. Vystaveny budou autorské interpretace uměleckých děl, jež jsou zásadní pro českou kulturu – například Erbenovy prozaické básně Vodník, a to v nových i klasických uměleckých formách a za použití nejmodernějších médií a technologií.

Džungle, která nespí

KDY: Listopadové a prosincové pátky a soboty, více info zde

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 150-250 Kč



Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. "Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní a celým skleníkem se nese koncertování tropických žabek," zvou lidé z botanické zahrady. Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Prohlídky probíhají v tropickém skleníku Fata Morgana, každá prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především pro dospělé a starší děti.

Světla vyprávějí

KDY: Od 4. listopadu denně 16-20

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Od 27. srpna do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!