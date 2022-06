Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Noc kostelů

KDY: Pátek

KDE: Kostely po celé Praze

ZA KOLIK: Podrobný program a všechny informace na www.nockostelu.cz



Noc kostelů je unikátní nocí, kdy se široké veřejnosti otevírají dveře kostelů po celé zemi. Do letošního ročníku se jich přihlásilo přes 1700 a v nich vás čeká zajímavý program i možnost nakouknout do jindy nepřístupných míst.

Spejbl versus Drákula

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6

ZA KOLIK: 110-250 Kč

Představení pro dospělé. Pan Spejbl se – stejně jako před čtyřiceti lety – opět pustí do skládání muzikálu, který ho má zbavit dluhů. V přízračné atmosféře pařížské mansardy, která je svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes baskervillský alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou chansonů Poulet. Jak vše dopadne, když se k nočnímu životu probere i žoviální hrabě Drákula?

Fidlovačka: Testosteron

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-449 Kč



Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba? Představení obsahuje nahotu a vulgarismy, není vhodné pro diváky do 15 let.

Ecce homo Homolka

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 9

ZA KOLIK: 140 Kč

Rodina Homolkových společně vyráží na výlet do přírody, aby si užili čerstvého vzduchu. Suverénní děda, starostlivá, leč nekompromisní babi, poněkud ušlápnutý Ludva s frustrovanou Heduš a zvídavými dvojčaty jsou ale ze sváteční idylky nečekaně vyrušeni a hrozí, že celý den bude jen snůškou malicherných hádek a sporů. Spraví náladu nedělní oběd? A vezme Ludva Heduš s děckama na dostihy? Rodina má být přece pohromadě. Komedie scénáristy a režiséra Jaroslava Papouška z roku 1969 nejen díky mistrným dialogům zlidověla a stala se synonymem pro českou povahu. I přes svůj citlivý humor má satiricko-kritický podtext, který z ní činí groteskní sociální sondu do jádra rodiny. A rodina je přeci základ státu.

Hard & Heavy Night v Modré Vopici

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 180 Kč



Užijte si páteční večer v rockovém duchu. Zahrají heavymetaloví borci Roxor (Nymburk) a Argos (Pečky), doplněni o pražskou rockovou partu Laters.

Evanescence ve Fóru Karlín

KDY: Pátek od 20 (vstup od 18.30)

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

ZA KOLIK: Od 1290 Kč

Bez temnoty by nebylo světlo. Americká skupina Evanescence v čele s charismatickou Amy Lee přijede do pražského Fora Karlín představit své páté studiové album The Bitter Truth. To ovlivnily globální krize i osobní ztráty v rodinách členů kapely. „Někdy mezi těmi těžkými výzvami se najednou vynořilo téma celé desky, které nás všechny semklo. Prokousat se věcmi napřímo, i když to bolí, je lepší, než se vzdát.“ Evanescence přijedou do Prahy po čtyřech letech a vyprodané tour s orchestrem, tentokrát se vrací ke svým rockovým kořenům. Sama Amy Lee dvacetiletou dráhu kapely a nové album připodobňuje k uzavírání kruhu. Support: Yonaka.

Prague Burlesque: Supersonic Women

KDY: Pátek od 21.30

KDE: Divadlo Royal, Vinohradská 48, Praha 2

ZA KOLIK: 490-9990 Kč



Nadzvukové ženy zaútočí na mračna a překonají hranice zvuku. Závod a rychlost jsou drogou pro Sonnyho Vargase a jeho pilotky! V Praze neexistuje žádná jiná show, kde glamour potkává dekadenci. Zažijte explozi erotiky! Ponořte se do varietního světa plného exotických tanečnic a pěvců! Duel na hvězdné obloze! Král Pražské burlesky Sonny Vargas, esence muže, vás odzbrojí svými písněmi. Nesrovnatelné talenty: Miss Cool Cat, Lady Mousellyca, Coca Valente a Hayley The Strange jsou neřízené střely a společně s Ritzy Dancers vybuchnou jako jaderná bomba.

Sobota 11. června

Fidlovačka: Absolvent

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč

Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové. Přístupno od 15 let pro sexuální tématiku.

Magická esa

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: 389 Kč



Při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa ze Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představí v neočekávaných rolích přední české modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času, nebezpečné prostoupení obřím ventilátorem, originální levitaci divačky, vystřelení kouzelnice z děla, záhadné čtení myšlenek divákům v publiku a na řadu dalších velkolepých iluzí plných perfektní zábavy! Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Poulíčková-Krajčová, taneční skupiny Magic Girls, Electric Men a další hosté. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je otevřený Zrcadlový labyrint, které má nejen u dětí velký úspěch. Těšit se můžete na velké unikátní zrcadlové bludiště, síň smíchu s vtipnými zrcadly, antigravitační místnost, levitující stolek, jedinečné optické klamy a iluze. Zrcadlový labyrint můžete navštívit před nebo po představení.

Cry Baby Cry

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 9

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí… Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka.

Komentované prohlídky expozice Dějiny

KDY: Sobota 11-17

KDE: Historická budova Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50 Kč + běžná vstupenka do muzea



"Vydejte se s námi na cestu časem a nechte se provést novou expozicí Dějiny! Nejprve se staneme svědky počátků českého státu, následně budeme přihlížet náboženským sporům i válečným konfliktům a skončíme pozorováním technologického rozmachu na konci 19. století či vzniku moderního nacionalismu. V rámci této průřezové komentované prohlídky budete mít možnost prohlédnout si ty nejzajímavější exponáty z expozice Dějiny," lákají pořadatelé komentované prohlídky.

Rostlinný swap na Výstavišti

KDY: Sobota 13-15

KDE: Výstaviště (Střídačka v Malé sportovní hale), Praha 7

ZA KOLIK: 80 Kč

Máte doma květiny které nechcete, nebo už pro ně nemáte místo? Přijďte si je v sobotu odpoledne na terasu na Střídačku vyměnit za jiné. Přineste s sebou i semínka, řízky, sazenice, nebo jakékoliv rostliny, ať už pokojové nebo zahradní. Na místě budou lehátka, příjemná hudba, menší občerstvení…

Neděle 12. června

Swing nylonového věku pokračuje

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 359-499 Kč

V koncertní show předvedou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers další tuze žhavé a snad ještě krasší hotjazzové fláky z vrcholné éry bigbandového swingu let 1945 - 1948! Nylonový věk – první tři euforická poválečná léta – byla dobou největšího rozkvětu českého swingu.

Divadlo Ungelt: Staří mistři

KDY: Neděle od 20

KDE: Divadlo Ungelt - Letní scéna, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Dva bratři. Oba herci. Jeden slavný a úspěšný - František Němec, druhý celý život v jeho stínu - Milan Hein. Nizozemská tragikomedie z divadelního zákulisí.

Point of Few: Křest alba

KDY: Neděle od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 170-270 Kč

Point of Few je nové české instrumentální kvarteto organicky propojující elektroniku se současným jazzem. Jejich hudba má mimořádně svěží a originální zvuk, je barevná, dobrodružná a proměnlivá jako současná doba. Kapela vznikla v roce 2019 a následné období silně ovlivněné pandemií využila k experimentování a hledání vlastní cesty, ze kterého vychází s vyzrálým a vyprofilovaným debutem s názvem Open to Closeness. Na album si pozvala hosta té nejvyšší kvality, newyorského klávesistu a zvukového mága Jasona Lindnera, kterého můžete slyšet na posledním, ikonickém albu Davida Bowieho Blackstar, nebo třeba v kapelách Donny McCaslina a Marka Guiliany. Při křtu Lindnera zastoupí skvělý klávesista Jan Uvira (ex-Laco Deczi Cellula, 7krát3, Triplay ad.)

Tři zlaté vlasy děda Vševěda

KDY: Neděle od 15

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč



Ve známé pohádce o chudičkém dítěti, které se shodou okolností a s vydatnou pomocí hodné sudičky stane králem, jsme se pokusili oživit magii vody a dřevěných loutek. Vždyť strom, ze kterého jsou loutky vyrobeny, ke svému růstu vodu nezbytně potřeboval. A tak voda protéká příběhem i námi a my se stáváme dětmi. A spolu s nimi držíme palce outsiderovi, který musí překonat nejen nepřízeň svého tchána, starého krále, ale také se musí pro odpovědi na jeho otázky odvážit až k dědovi Vševědovi- slunci. Hrají Buchty a loutky.

Vícedenní akce

Divadlo Ungelt: Cesta k vodopádům

KDY: Pátek a sobota od 20

KDE: Divadlo Ungelt - Letní scéna, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Po bolestném rozvodu přišel i o milovanou nevlastní dceru. Dokáže to napravit? Fascinující jevištní road-movie o hledání cesty k sobě i tomu druhému. Tato inscenace není vhodná pro děti do 16 let. Obvyklá délka představení je 2 hodiny včetně přestávky.

9. ročník Žižkovského pivobraní

KDY: Pátek a sobota

KDE: Pátek 12-21, sobota 10-21

ZA KOLIK: Park Parukářka, Praha 3

Po dvou letech je zpět oblíbený festival zlatého pěnivého moku Žižkovské pivobraní. Kromě široké nabídky tuzemských i zahraničních pivovarů na vás čeká také chutné občerstvení a nabitý doprovodný program plný hudby a smíchu.

Pražské vinařské a rybí slavnosti

KDY: Pátek a sobota

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5



Smíchovská náplavka bude patřit milovníkům dobrých vín a podmanivých chutí. Nejkvalitnější vína z české a moravské produkce vinaři představí v srdci Prahy na březích Vltavy v úchvatné kulise vyšehradského panoramatu. Na Pražských vinařských a rybích slavnostech nebude chybět dobré jídlo a pouliční umění "buskers". Návštěvníkům se otevře také řeka. K dobré rybě patří dobré víno a na náplavkách se tyto věci snoubí v jedinečnou harmonii chuťových prožitků. Nebude chybět ani hudba. Program bude doplněn o vystoupení skvělých českých buskerů.

Festival minipivovarů na Pražském hradě

KDY: Pátek 14-20, sobota 12-20

KDE: Královské zahrady Pražského hradu, Praha 1

ZA KOLIK: 600 Kč (cena zahrnuje katalog pivovarů, degustační sklenici a neomezenou degustaci)

Českomoravský svaz minipivovarů pořádá každým rokem Festival minipivovarů na Pražském hradě, který má za účel představit veřejnosti produkci minipivovarů z celé republiky a porovnat ji s blízkým zahraničím. "Účastní se jej 50 nejlepších českých a moravských minipivovarů a mnohdy i tři minipivovary zahraniční. Již jsme hostili pivovary slovenské, polské, maďarské, německé a rakouské. Festival je výjimečný, jedná se o degustační akci, kde nejde o to prodat a vypít co nejvíce piva. Počet návštěvníků je limitován místem a bezpečností Pražského hradu, takže vstupenek je připraveno na každý den 1 200, z nichž 600 se bude prodávat přímo na místě," říkají pořadatelé akce.

Svět minerálů

KDY: Sobota 9.30-18, neděle 10-17

KDE: Výstaviště (Malá sportovní hala), Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč



Vyberte si krásné šperky nebo minerály. Čeká vás bohatý výběr krystalů. drahého i léčivého kamení, dekorací, geologických pomůcek a sbírkových minerálů od více než 80 vystavovatelů.

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma

Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Strahovské autokino nabízí širokou nabídku filmů.

Pátek: 21.30 Jurský svět: Nadvláda (dobrodružný, USA)

Neděle: 21.30 Top Gun: Maverick (akční, USA)