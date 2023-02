Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí. Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka… "Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Petra Hřebíčková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké," říkají lidé z divadla.

Jeden den archeologem

KDY: Pátek 8-17

KDE: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

ZA KOLIK: 400 Kč (celodenní program, pitný režim a oběd), přihlášky: Vendula Dědková (archeologie@muzeumprahy.cz, 725 439 229)



Během jednodenního příměstského tábora si děti vyzkouší práci na archeologickém výzkumu, v terénu i laboratoři. Nakreslí si kostrový hrob, naučí se lepit keramické střepy a sestavovat z nich nádoby, a také určovat, jak jsou staré. Dojde i na malý archeologický pokus – jak se asi dříve drtilo obilí? Tábor připravili a vedou archeologové Muzea města Prahy.

Krmení žraloků v Zoo Mořský svět

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Koncert: Lord Of The Rings

KDY: Pátek od 19

KDE: Obecní dům (Smetanova síň), náměstí Republiky 5, Praha 1

ZA KOLIK: 1000-2000 Kč



Oscarová hudba Howarda Shora, Annie Lennox, Enyi a Eda Sheerana v podání symfonického orchestru, sboru a souboru Tolkien Ensemble. Fantastický svět hobitů a elfů J.R.R. Tolkiena "Pán prstenů" přichází v podobě koncertu se symfonickým orchestrem a sborem. Ve dvouhodinovém večerním představení ožívá legendární svět hobitů, od hrozivých zvuků Mordoru a pronikavých tónů útoku černých jezdců až po nádherné lyrické melodie elfů. V tomto ojedinělém hudebním projektu téměř 100 účinkujících promění vaše město ve Středozemi.

Sobota 4. února

Fidlovačka: Famílie

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 399-549 Kč

Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí.

Smrt mu sluší

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč



Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Jazz Dock dětem: O Půlpánovi a jiné čertoviny

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Ve Francouzském středohoří se dějí věci! Čerti se snaží vyzrát nad člověkem a lidé chtějí přelstít čerty. Ale jak?! Takové čertoviny našinec vůbec nezná! A navíc se vyloupne Půlpán. Kdo to je? A co umí? Kdo neviděl, neuvěří… Hrají: Kateřina Tichá a Kateřina Tschornová.

Lívancový běh

KDY: Sobota od 9

KDE: Výstaviště (U Maroldova panorámatu), Praha 7

ZA KOLIK: Dobrovolné startovné 50 Kč



Otevřený závod na 3,2 km (1,6 km pro děti do 12 let), při kterém každý soutěží především sám se sebou, je určen pro všechny věkové kategorie, pro běžce pomalé i rychlé, zkušené, občasné i začínající – pro každého, kdo běhá pro radost. A ať už si přijdete zlepšit svůj osobní rekord, zatrénovat si anebo se prostě příjemně proběhnout v krásném prostředí parku, na každého čeká v cíli ješte teplý lívanec se skořicí! Trať závodu vede po asfaltových cestách Stromovky – 2 kola (tj. 2 míle) pro dospělé, 1 kolo (1 míle + 70 m) pro děti do 12 let.

Noc hladových opic

KDY: Sobota od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč

Přiznivci grindové a metalové muziky, pozor! V legendárním klubu Modrá Vopice vás v sobotu večer čeká zajímavá trojice kapel! Postupně zahrají Kazisvět, Sledgedown a DPK.

Svatební festival

KDY: Sobota 10-18

KDE: Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7



Druhý ročník svatebního veletrhu plného lokálních tvůrců a inspirativních projektů. Objevte služby, díky kterým si svatbu užijete ještě více, poznejte talentované návrháře, šperkaře či fotografy, kteří vám den D pomohou vyšperkovat do posledního detailu, nebo rovnou nakupte vše potřebné. Připravuje se také doprovodný program a svatební editorial, kde produkty od vybraných tvůrců uvidíte přímo v akci. To nejlepší z lokální svatební scény v jeden den na jednom místě.

La Bouteille de Champagne

KDY: Sobota 13-20

KDE: Novoměstská radnice (Velký sál), Karlovo náměstí 1, Praha 2

ZA KOLIK: 1990 Kč

Třetí ročník festivalu zaměřeného na exkluzivní rukodělná šampaňská vína. Do Prahy v únoru přijede 15 vinařů, kteří se momentálně řadí mezi vyhledávané výrobce champagne. Návštěvníci tak budou moci ochutnat vína, ke kterým se běžně dostanou většinou pouze ve vybraných gastronomických podnicích. Vzhledem k charakteru akce bude do prodeje uvolněno limitované množství vstupenek.

Opékání špekáčků na tržišti Kubáň

KDY: Sobota 9-13

KDE: Farmářské tržiště Kubáň, Kubánské náměstí, Praha 10

ZA KOLIK: Vstup zdarma



První tržní den roku 2023 vypukne na farmářském trhu na Kubáni v sobotu 4. února a zahájí se sousedským opékáním kvalitních špekáčků na otevřeném ohni v ocelovém koši aneb „Wurst kunst“. Bude oheň, bude dřevo a bude mistr! "Opékací dráty zapůjčíme a špekáčky, chléb, hořčici a kečup zajistíme! Odborně špekáčky bude nařezávat do rozličných tvarů mistr ohně, kamarád a výtvarník Petr Aufriedlsehen," zvou pořadatelé akce.

Umisťovací výstava koček

KDY: Sobota 11-17

KDE: Městská knihovna, Ostrčilovo náměstí 1, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"Umísťovací výstava koček je určena pro malé i velké návštěvníky, kteří mají rádi kočky. Na nový domov se zde budou těšit naše kočičky, které budou vyhlížet hodné lidi, kteří si je adoptují. Přímo z výstavy si návštěvníci budou moci odnést kočičku a poskytnout jí domov. Kočičku předáváme vždy po podpisu adopční smlouvy a uhrazení adopčního poplatku. Adopční poplatek má charitativní účel a je použit na další kočičky, které potřebují naší péči. Na výstavě budeme prodávat také své rukodělné výrobky a další zboží v našem charitativním krámku. Výtěžek z prodeje rukodělných výrobků a zboží v charitativním krámku bude použit na veterinární péči a krmivo pro kočky Spolku na ochranu zvířat Dobříšsko, z. s.. Přijďte si společně s námi užít hezký kočičí den. Naše kočičky a my se na vás moc těšíme," zvou pořadatelé akce.

Neděle 5. února

227. výročí založení Národní galerie

KDY: Neděle od 10

KDE: Národní galerie, Staroměstské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Právě 5. února 1796 se skupina významných představitelů vlastenecky zaměřené české šlechty společně s několika vzdělanci z řad měšťanů rozhodla pozvednout upadající veřejný vkus. Vznikla Společnost vlasteneckých přátel umění, jež záhy založila hned dvě instituce, které Praha do té doby postrádala a na jejíchž základech stojí dnešní Národní galerie Praha ⁠–⁠ Akademii umění a veřejně přístupnou Obrazárnu. "Pro tuto příležitost jsme pro vás připravili bohatý doprovodný program, jehož součástí budou speciální komentované prohlídky, přednášky a workshopy nejen pro děti, ale i pro dospělé. Všechny programy budou po celý víkend zdarma a bez nutnosti předchozí registrace. Zdarma pro vás budou otevřeny také všechny naše sbírkové expozice," zvou lidé z galerie.

O Sněhurce

KDY: Neděle od 15

KDE: Vyšehrad, Staré purkrabství, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč

Divadlo Pruhované panenky zahraje jemně strašidelnou klasickou pohádku vsazenou do poezie starých časů. Účastníci se mohou těšit na loutku Sněhurky v životní velikosti, starodávné kufry, stojany na noty, trpaslíky z dřevěných špalíků.

Choking Hazard: Projekce s režisérem

KDY: Neděle od 19.30

KDE: Rest.art, Podolská 158/33, Praha 4

ZA KOLIK: 120 Kč



Součástí klubu rest.art u Podolské vodárny je malé a útulné kino, kde hosté sedí u stolků, aby mohli konzumovat občerstvení a měli maximální komfort. První únorovou neděli se zde uskuteční projekce české zombie komedie Choking Hazard s Jaroslavem Duškem v hlavní roli. Dále hrají Jan Dolanský, Anna Fialková, Ondřej Neff, Dagmar Patrasová a další. Projekci uvede režisér Marek Dobeš, spoluautor scénáře k filmům Jan Žižka a Kajínek. Hostem bude spisovatel, novinář, moderátor a zpěvák Richard Sacher, který ve filmu Choking Hazard zpívá.

Vícedenní akce

Výstava Sportovní fotografie

KDY: Úterý až pátek 11-18, víkend 10-18

KDE: Czech Photo Centre, Seydlerova 2835/4, Praha 5

ZA KOLIK: 50-100 Kč

Po přestávce, kdy jak sportovní činnost, tak fotografování, omezila nařízení spojená s pandemií covid-19, se Klub sportovních novinářů vrací k tradici a představuje nejlepší sportovní fotografie svých členů. Součástí výstavy je také přehlídka vítězných fotografií z první dekády soutěže a kolekce sportovních fotografií Jiřího Pekárka. Letos je soutěž Sportovní fotografie 2022 o to významnější, že se koná v roce, kdy si připomínáme 100 let Klubu sportovních novinářů a výstava je v celkovém pořadí už třicátá. Poprvé také celkový vítěz získá Cenu Jaroslava Skály. Tím se KSN hlásí nejen k tradici soutěžních výstav, kterou Skála zahájil, ale také k jeho odkazu prvního československého fotografa, který se specializoval na sportovní fotografii.

Fotovýstava: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. "Na tuto problematiku existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky vhodným způsobem přikrmovat," říkají lidé ze zahrady. Nyní máme možnost opřít se o postoje jednoho z předních evropských ornitologů – prof. Dr. Petera Bertholda, dlouholetého výzkumného pracovníka německé ornitologické stanice Vogelwarte Radolfzell, autora řady vědeckých prací o migraci ptáků a jejich ekologii: „Na základě mnoha vědeckých studií bylo dokázáno, že přikrmování především našich zpěvných ptáků je nutnější než kdykoli předtím a že může – pokud se provádí správně – podstatně napomoci k udržení nebo opětovnému vzestupu početního stavu našeho ptačího světa a tím značně přispět k ochraně ptáků.“ Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Betlémy: Živá tradice

KDY: Do 26. února 2023

KDE: Zámecký areál Ctěnice Bohdanečská 1, Praha 9

ZA KOLIK: Od 70 Kč



Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a ukazuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Světla vyprávějí

KDY: Denně 16-21

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou světelnou atmosféru. Nechte se okouzlit září tisíce světýlek, díky kterým zapomenete jako mávnutím kouzelného proutku na veškeré starosti. Zářivá výzdoba, světelné ozdoby, jedinečné 2D a 3D dekorace a originální sochy vás přenesou do světa, kde prožijete ten nejkrásnější příběh. Rozmanité světelné ozdoby, atrakce a svítivé motivy jsou plné odkazů k pražským symbolům, ale především k těm nejdůležitějším životním hodnotám. Skrývají v sobě skutečné kouzlo, které prozáří čas vám i vašim blízkým.

Džungle, která nespí

KDY: Lednové pátky a soboty

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 150-250 Kč



Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. "Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní a celým skleníkem se nese koncertování tropických žabek," zvou lidé z botanické zahrady. Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Prohlídky probíhají v tropickém skleníku Fata Morgana, každá prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především pro dospělé a starší děti.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!