Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

Užijte si v neděli na Novoměstské radnici oblíbený Festival delikátních chutí. | Foto: NR

Pátek 17. března

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka… "Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Petra Hřebíčková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké," říkají lidé z divadla.

Smack One na Výstavišti

KDY: Pátek od 20

KDE: Malá sportovní hala, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 699 Kč

Smack nebo také Smack One, vlastním jménem Jakub Janeček, je „music lover" od dětství. Hudbě se věnuje od roku 2005, kdy se kontroverzně proslavil jediným trackem. Od té doby se snaží přinášet nové postupy na českou hudební scénu – především se zasloužil o rozšíření hudebního žánru grime. Od počátku své kariéry vydal nespočet tracků, alb a mixtapů, díky kterým získal slávu a dostal se mezi rapovou smetánku.

Fidlovačka: Rain Man

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 449 Kč



Po smrti svého otce se Charlie vrací domů pro domnělé dědictví. Tam ovšem zjistí, že má autistického bratra Raymonda a že otec přenechal své jmění ústavu, ve kterém Raymond žije. Charlie se pokusí závěť zvrátit a Raye z ústavu odveze. Společná cesta do Los Angeles nakonec oběma bratrům změní život… Dojemný oscarový příběh o cestě prospěcháře Charlieho a jeho autistického bratra Raymonda ke vzájemnému sblížení a osobní proměně se vrací na česká divadelní prkna po delší odmlce. Tato divadelní "road movie" nabízí gradující příběh, jemný humor a detailní psychologickou kresbu obou bratrů. Titulní postava Raymonda je obrovskou hereckou příležitostí pro všestranný talent Matouše Rumla, navíc podpořený režijním vedením Adély Stodolové, která v Rain Manovi opět jedinečně zkombinuje své režijní a choreografické zkušenosti.

Sobota 18. března

Jazz Dock dětem: Cirkus Prdítko

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Kdo se bojí, nesmí do cirkusu. Protože v cirkusu, se říká jenom čistá pravda: Malí, velcí, ale i ti vyhynulí, všichni prděli. A kdo neprděl, prasknul. Nevhodné představení, ideální pro poklidné rodinné odpoledne. PSHOW, která jde za hranice viditelného a představitelného.

Radim Vizváry: Sólo

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 370 Kč



Deset milníků pantomimy v podání předního českého mima Radima Vizváryho. V 90 minutách představí pestrou škálu odstínů tohoto žánru. Od klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie až po současné mimické divadlo. Tradice, poetika, groteska, extravagance i lyrika. Budete se smát i brečet a to bez jediného Radimova slova – k jeho umění totiž nejsou potřeba. Vyjadřuje se čistě tělesně a organicky propojuje pohybovou virtuozitus přesvědčivým herectvím. Sólo Radima Vizváryho je dechberoucí podívaná vhodná jak pro milovníky pantomimy, tak pro diváky, kteří se s ní setkávají poprvé.

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Světový den vody

KDY: Sobota od 10

KDE: Stará čistírna, Papírenská, Praha 6

ZA KOLIK: 250 Kč



Světový den vody ve Staré čistírně bude probíhat v sobotu jako celodenní akce s rozšířeným programem. Budou probíhat komentované prohlídky areálu se spuštěnými parními stroji a plavbami na prámu v podzemí. Vstupenka obsahuje vstup na prohlídku s ukázkou parních strojů a kotelny, plavbu na prámu a vsup na doprovodný program mino jištěných výstupů na komín.

Jarní street food na náplavce

KDY: Sobota 10-18

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte v sobotu na Smíchovské náplavce. Přijďte si užít den do společnosti dobrého jídla na pražský hot spot. Vybírat budete ze široké nabídky street foodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle či lehké makronky

Neděle 19. března

Brouček

KDY: Neděle od 15

KDE: Vyšehrad, Staré purkrabství, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč

Byl podzim a zima a pak bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty včely tolik bzučely, a ti chrousti tolik hučeli, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci – ti se toho nacvrčeli!Brouček, náš velký malý hrdina, zažívá největší dobrodružství svého brouččího života. S Beruškou jsou kamarádi. Maminka s tatínkem mu drží pěsti a kmotřička s Janinkou z dálky dohlížejí. A možná přiletí i žluna! Hraje divadlo LokVar.

Fidlovačka: Branický zázrak

KDY: Neděle od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 325-1900 Kč



Písničkář Pavel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě vlastně trápí. Stačí prý jen během úplňkové noci přespat v kouzelném lesíku u ohně s bezdomovci… Civilní reálie pražské periferie a zápletka s ukradeným bicyklem vytvářejí v kombinaci se vznešenými tóny hudby třaskavou směs. Humorná nadsázka s lehkostí předává poselství, která si divák může odnést ve svém srdci.

Left To Die a Sněť ve Futuru

KDY: Neděle od 19

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 550 Kč

Je tu další kapela, která vzdává hold nesmrtelným Death Chucka Schuldinera (†2001). Stejně jako u celosvětově známého tribute bandu Death to All, i v případě LEFT TO DIE se jedná o bývalé členy, a to basistu Terryho Butlera (Obituary, ex-Massacre ad.) a Ricka Rozze (ex-Massacre ad.), kteří se spojili se zakladateli Gruesome: zpěvákem a kytaristou Mattem Harveym (Exhumed, ex-Repulsion, ex-Death DTA (live)) a bubeníkem Gusem Ríosem (ex-Malevolent Creation ad.). Tutu sestavu doprovodí místní deathová ikona Sněť.

Festival delikátních chutí

KDY: Neděle 10-18

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Svěží chutě z nejrůznějších koutů světa i zahájení nové sezony food akcí, to bude jarní vydání gastronomického Festivalu delikátních chutí na Novoměstské radnici. Oblíbené cizokrajné pochoutky i dosud málo známé pokrmy či nápoje. Festival plný skvělých kuchařů, výborné atmosféry i kultur z celého světa je ideální zastávkou při nedělních procházkách v samém srdci jarní Prahy.

The 69 Eyes a Mister Misery v Rock Café

KDY: Neděle od 19

KDE: Rock Café, Národní 20, Praha 1

ZA KOLIK: Od 620 Kč

Helsinští gothic-rockoví upíři The 69 Eyes vyrazí na evropské turné a přijedou i do pražské krypty Rock Café! Kromě klasických skladeb se můžete těšit i na krvavou hostinu z nových písní z jejich dlouho očekávaného nového alba, které vyjde na jaře.

Vícedenní akce

V Galerii 1 na vás čeká Krásná neznámá.Zdroj: VSVýstava - Vladimír Suchánek: Krásná neznámá

KDY: Do 25. března (úterý až pátek 10-12 a 13–18, sobota 10–14)

KDE: Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Vladimír Suchánek (12. 2. 1933 – 25. 1. 2021) byl jedním z nejvýznamnějších českých výtvarných umělců druhé poloviny 20. a počátku 21. století, který svými barevnými litografiemi dosáhl uznání po celém světě. Výjimečný člověk mnoha talentů a schopností, akademický malíř, grafik a ilustrátor se do povědomí nejširšího publika dostal také jako tvůrce poštovních známek, či mistr grafického exlibris. Výstava nazvaná Vladimír Suchánek - Krásná neznámá, stejně jako nedávno uvedený dokumentární film, prezentuje stěžejní část jeho tvorby. Barevné litografie z let 1983 až 2019 přenášejí diváka do světa fantazie a iluze, světa ovládaného zvláštní nostalgií, ve kterém si umělec pohrává s metaforou a symbolem. Typickým námětem jeho obrazů je ženská figura, chápaná jako symbol bytosti zranitelné a křehké, současně však i silné a plné emocí. Tyto elegantní a tajuplné postavy se zpravidla pohybují kdesi na hraně snu a skutečnosti. Pocit vytržení z prostoru a času podtrhují záměrně použité atributy - masky, vějíře, škrabošky nebo ulity, stáčející se do nekonečných fantastických spirál.

Festival Kolem světa

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: Výstaviště PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Jednodenní 400 Kč, dvoudenní 400 Kč

Oblíbený cestovatelský festival Kolem světa představí osobnosti a zkušené cestovatele i na letňanském výstavišti. "Přijďte si s námi užít příjemnou atmosféru a načerpat cestovatelské zkušenosti. Ochutnat budete moci i exotické pohoštění z Indonésie a nebo Mexika a s vietnamskou kávou," zvou pořadatelé akce.

Lenka Hatašová: Foto výstava portrétů

KDY: Do konce března, denně

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Fotografka Lenka Hatašová představí autorskou výstavu fotografických portrétů známých osobností nazvanou V jiném světle. Na padesáti snímcích, které vznikly mimo jiné i v Paříži či Malé Fatře můžete tak najít například Simonu Stašovou, Petra Koláře, Kateřinu Neumannovou, Karla Gotta, Lucii Bílou, Jana Saudka, Zlatu Adamovskou či Báru Basikovou.

Matějská pouť

KDY: Do 10. dubna, denně kromě pondělí (úterý až pátek 13-21, víkendy a svátky 10-22)

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Úterý až pátek zdarma, víkendy a svátky 30 Kč

Legendární Matějská pouť zahajuje novou sezonu. Vyzkoušejte si desítky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, centrifuga, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Samozřejmě nechybí stánky s rychlým občerstvením, ani obvyklým suvenýrem z Matějské pouti – perníková srdce.

Fotovýstava: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. "Na tuto problematiku existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky vhodným způsobem přikrmovat," říkají lidé ze zahrady. Nyní máme možnost opřít se o postoje jednoho z předních evropských ornitologů – prof. Dr. Petera Bertholda, dlouholetého výzkumného pracovníka německé ornitologické stanice Vogelwarte Radolfzell, autora řady vědeckých prací o migraci ptáků a jejich ekologii: „Na základě mnoha vědeckých studií bylo dokázáno, že přikrmování především našich zpěvných ptáků je nutnější než kdykoli předtím a že může – pokud se provádí správně – podstatně napomoci k udržení nebo opětovnému vzestupu početního stavu našeho ptačího světa a tím značně přispět k ochraně ptáků.“ Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Orchideje: Prodejní výstava

KDY: Do 19. března, úterý až neděle, 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Výstava orchidejí každoročně přináší nejen potěšení z pestrobarevné krásy květů, ale také nejrůznější zajímavosti ze světa orchidejí. "Tentokrát vás zavede do Vietnamu. Ten je totiž skutečnou rostlinnou pokladnicí světa. Výstava orchidejí ve skleníku Fata Morgana přiblíží atmosféru svátku Tết Nguyên Đán (Vietnamský Nový rok). Připraven je i oblíbený prodej orchidejí a dalších rostlin. Přijďte spolu s námi objevit poklady Vietnamu," zvou lidé ze zahrady.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!