Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Neviditelná večeře

KDY: Pátek od 18.30

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 23, Praha 2

ZA KOLIK: 800 Kč



Neviditelná večeře nabízí jedinečný zážitek odehrávající se v naprosté tmě, kde bude účastníkům naservírováno vybrané menu. Za pomoci nevidomých asistentů se dozví nejen to, jak jíst poslepu, ale i jak si jídlo neobvykle užít. Součástí „Neviditelné večeře“ je i klasická prohlídka „Neviditelné výstavy“ s průvodcem před samotnou večeří. Menu pro „Neviditelnou večeři“ dodává restaurace a kavárna Příčný řez.

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 4

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí. Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka.

Korn v Holešovicích

KDY: Pátek od 20

KDE: Sportovní hala Fortuna (dříve Tipsport arena), Za Elektrárnou, Praha 7

ZA KOLIK: Od 1690 Kč



Korn je často označován za průkopníka nu-metalu, tedy stylu, jenž kombinuje metal s prvky jiných hudebních stylů, např. s hip hopem, elektronikou, grungem, ale i folkem. Nynějšími členy jsou: Jonathan Davis, James „Munky“ Shaffer, Brian „Head" Welch, Reginald „Fieldy“ Arvizu a Ray Luzier.

Narozeninový koncert: Mňága a Žďorp

KDY: Pátek od 20

KDE: Skautský institut, Staroměstské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 450 Kč

Legendární kapela z Valašského Meziříčí Mňága a Žďorp při příležitosti svých narozenin vystoupí ve Skautském institutu na Staromáku! Před 35 lety na apríla vznikla kapela Mňága a Žďorp. Nejednalo se o žert, i když to tak možná díky nezapomenutelným námořnickým převlekům vypadalo. Lístků je sice dost, ale moc dlouho neváhejte s nákupem, protože budou rychle pryč. Přijď si užít první koncert letní sezóny na Staromáku!

Sobota 28. května

Ungelt: Pan Halpern a pan Johnson

KDY: Sobota od 20

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč

Anglická tragikomedie. U hrobu paní Florence se setkají dva staří muži, pan Halpern a pan Johnson. Prozrazovat více by byla škoda. Přijďte se podívat. Hra měla světovou premiéru v Londýně a svou poslední roli v životě si v ní zahrál Sir Laurence Olivier.

Dny protinožců

KDY: Sobota 12-21

KDE: Riegrovy sady, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Česko – australsko – novozélandské přátelství oslavíte letos v Riegrových sadech. Tato akce vám představí kulturu Austrálie a Nového Zélandu, tradice maorské a aboriginské, hudbu, sport, typické pokrmy, místní vína a další nápoje, umění, zábavu a speciální program pro děti. Program je zdarma a vhodný pro všechny, malé i velké.

Magická esa

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: 389 Kč

Při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa ze Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představí v neočekávaných rolích přední české modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času, která promění postavu dospělého člověka v malé dítě, záhadné čtení myšlenek divákům v publiku, nebezpečné prostoupení obřím ventilátorem, originální levitaci divačky z publika, vystřelení kouzelnice z děla a na řadu dalších velkolepých iluzí plných perfektní zábavy! Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Alena Prešnajderová a Martina Dvořáková / Denisa Grossmannová, taneční skupiny Magic Girls a Electric Men a další hosté.

Beerfood v Újezdě nad Lesy

KDY: Sobota 10-20

KDE: Hřiště Újezd nad Lesy, Čentická, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Milovníci craftových piv, fajnšmekři, šnytaři, pivní hipsteři a štamgasti spojte se! A doražte do Újezdu nad Lesy na první ročník festivalu Beerfood. Ochutnat budete moct více jak 30 pivních speciálu od malých pivovarů z celé České republiky. Chybět nebude ani nadupaný street food či výběrová káva na posilnění.

Anarchistický festival knihy

KDY: Sobota od 10

KDE: Cross club (Plynární 23, Praha 7) a Zdena (Tusarova 41, Praha 7)

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Je tu devátý ročník Anarchistického festivalu knihy. Stejně jako v předchozích letech se festivalu zúčastní nakladatelství a distribuce české i zahraniční anarchistické literatury. Důležitou součástí jsou hlavně osobní setkání s autory, vydavateli, různými organizacemi, skupinami a kolektivy napříč antiautoritářské hnutí. Bookfair je ideálním místem pro seznámení, navázání přátelství, spojenectví, domluvení spolupráce a vymýšlení nových projektů.

Wosa slaví 17 let na Vanilkové planetě

KDY: Sobota od 18.30

KDE: Klub Modrá Vopice, K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 150 Kč



Oslavte s punkovou Wosou 17. výročí založení kapely. Program: 19.00 Přísun Povolen, 20.00 Lajna, 21.00 Wosa, 22.00 P.U.M., 23.00 Down the Spine.

Neděle 29. května

Clawfinger v Roxy

KDY: Od 18.30

KDE: Klub Roxy, Dlouhá 33, Praha 1

ZA KOLIK: Od 790 Kč

Nekompromisní crossoveroví Clawfinger se po čtyřech letech vrací do České republiky a nabízí to, co si věrný fanoušek jejich divokého rapmetalu nemůže nechat ujít – klubový koncert! V neděli 29. května 2022 provětrají sympatičtí Skandinávci podzemní prostory pražského klubu Roxy. Před nimi zahrají Švýcaři Freezes Deyna. Ti v duchu hlavních hvězd přivezou crossover s vibem 90s, v němž bezesporu uslyšíte Limp Bizkit, možná i Dog Eat Dog, ale kvintet překvapí i funkem, skáčkem, hip hopem nebo skočným punkem._

Fidlovačka: Saturnin

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 359-459 Kč



Legendární inscenace Městských divadel nyní v novém nastudování! Swingová groteska pro celou rodinu na motivy slavného humoristického románu Zdeňka Jirotky. Hudební féerie Ondřeje Havelky a Martina Vačkáře za živého doprovodu nezaměnitelného orchestru Melody Makers, s předními pražskými herci a v režii Ondřeje Havelky, se dávno stala legendou. A legendární je také stejnojmenná kniha, která královsky baví už několik generací svým mistrným suchým humorem, nadsázkou, vybroušeným stylem a krásnou absurditou situací, do nichž dostává své okolí svérázný a za všech okolností dokonalý sluha Saturnin. Přijďte se nechat ovanout noblesní atmosférou 30. let minulého století…

Kino Dlabačov: Duna

KDY: Neděle od 20

KDE: Kino Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6

ZA KOLIK: 130 Kč

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření – melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině. Mohl by Paul Atreides být spasitelem, na kterého tak dlouho čekají?

Dobročinnej blešák

KDY: Neděle 10-16

KDE: Kafe Vzlet, Holandská 669/1, Praha 10



Je tu další díl Dobročinného blešáku, který se vrací po kratší pauze, tentokrát v prostorách Kafe Vzlet! Výtěžek akce půjde tentokrát na podporu organizace Sousedský klub, která sdružuje a podporuje komunitu nejen Prahy 10. Nakupte si stylové oblečení a doplňky a podpořte tak dobrou věc. Protože i malým nákupem můžete někomu pomoci

Den dětí u Chodovské tvrze

KDY: Neděle od 14

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Přijďte si užít odpoledne plné her, cukrovinek a zábavy ve stylu tradiční poutě. O hudební program se postará kapela Chytej ušima. Program: 14.30 koncert Chytej ušima, 15-17 soutěže na 10 stanovištích, 17 bubnování s Petrem Šušorem, 14-18 Hry bez hranic.

Operní gala: Mattia Olivieri

KDY: Neděle od 19

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 23, Praha 2

ZA KOLIK: 500 Kč



Renomovaný italský barytonista Mattia Olivieri (*1984) debutoval na podzim 2015 v milánské La Scale, a to jako Schaunard (Bohéma) ve slavné inscenaci Franca Zeffirelliho pod taktovkou Gustavo Dudamela. Od té doby je na této slavné scéně stálým hostem. Jeho pěvecká kariéra je neuvěřitelně bohatá. Zmiňme jen umělecké závazky na jaře 2022: Silvio (Komedianti) v Royal Opera House Covent Garden v Londýně, Ping (Turandot) v Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Římě, Pallante (Agrippina) v Bavorské státní opeře v Mnichově a Luna (Trubadúr) v Teatro La Fenice v Benátkách. Mattia Olivieri se v Praze představí poprvé, a to v populárním cyklu koncertů Spolku přátel hudebních talentů. V nejkrásnějších operních áriích italského bel canta jej doprovodí italský klavírista Michele d’Elia, který spolupracuje s řadou renomovaných pěvců a působí jako pěvecký poradce v Akademii La Scaly.

Vícedenní akce

Fun Festival s Muzeem Lega

KDY: Sobota a neděle 11-18

KDE: OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

"Vtáhneme vás do života festivalu, od stavby až po dovádění s atrakcemi. Připravili jsme si pro vás několik Lego zón, závody, vyzkoušíte si Lego auta na dálkové ovládání, v Robo zóně programování robotů a nabušený program pro celou rodinu. Těšit se můžete také na moderovaný program s animátory a nebudou chybět ani soutěže o hodnotné ceny. Soutěžit budeme například o vstupenky do Muzeum Lega, ubytováni v hotelu Muzeum Lega, stavebnice Lego a spousty jiných cen,” lákají pořadatelé.

Legendy na Výstavišti

KDY: Sobota 9-20, neděle 9-17

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 599 Kč



Hlavní téma výstavy: Italská vášeň. Přehlídka vozů Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Ferrari, Lamborghini. "Naše láska k automobilům všech druhů a stáří je vyjádřením obdivu k technice a designu. Každá doba má své legendy! Každý máme svou legendu," říkají pořadatelé.

Bazárek oblečení a rostlin

KDY: Pátek a sobota 10-21

KDE: Kavárna Čekárna, Vratislavova 30/8, Praha 2

Bazárek oblečení a rostlin v produkci od neziskové organizace Sestry v sukni. Můžete se těšit na hromadu pěkného, oblečení, doplňků a pokojových rostlin. Celý výdělek poputuje na rozvoj neziskové organizace Sestry v sukni, která se věnuje pořádání volnočasových aktivit, výletů, víkendovek a táborů pro lidi s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením. Koncert vítězů Interpretační soutěže pedagogických fakult

Hurvínek mezi osly

KDY: Sobota 14 a 16.30, neděle 10.30 a 14, od 15.30 workshop k představení

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 1-250 Kč



Škola pro Hurvínka znamená jen velkou ztrátu času. Kéž by do ní už nikdy nemusel vkročit! Toto přání se Hurvínkovi splní, když se setká s prapodivnou osůbkou s oslíma ušima jménem Hýkálek!!! Ten ho totiž pozve do Oslova, města, o němž Hurvínek, a dokonce ani Mánička, nikdy neslyšeli. Děti si tam žijí jako v ráji! A jak by ne – nemusejí totiž chodit do školy! A tak se Hurvínek, navzdory Mániččiným protestům, vydává po boku Hýkálka do města Oslovo!! Jaké to tam doopravdy je, se spolu s Hurvínkem můžete přesvědčit i vy!

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč

Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Strahovské autokino nabízí širokou nabídku filmů.

Pátek: 19.00 Strahov free open air (koncerty, DJ´s)

Sobota: 21.15 Zlouni (animovaný, USA), 23.00 Top Gun: Maverick (akční, USA)

Neděle: 21.15 Tři tygři ve filmu: Jackpot (komedie, ČR), 23.15 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (dobrodružné fantasy, USA)