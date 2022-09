Zdroj: ObscurePokud znáte trio progových kapel VOLA, VOYAGER a FOUR STROKE BARON, musíte uznat, že nad jejich spojením pro společné turné fakt někdo přemýšlel, neb jde o parádní progový paklík!Velmi osobití Dáni VOLA, kteří jsou jedineční pro svou žánrovou nejednoznačnost, jsou jedním z největších příslibů současného progu. Už od debutu. Umí brát od polyrytmických králů Meshuggah, ale úplně stejně dokáží využít synthpop 80. let. Na silný groove je tu namontována kopa klávesových ploch, které do popředí dostávají romanticky zasněnou, snad až rozněžnělou atmosféru. Prostě emoce kam dohlédnete. VOLA ale nekopírují, chameleonsky se dokáží vykroutit z jakéhokoli inspirativního podezření a navíc přidají krásné vokální linky.Australani VOYAGER jsou také úkaz. V prestižním Prog Magazine nominováni na Kapelu roku, za sebou turné s Karnivool, The Algorithm ad., vystoupení na kontinentálních festivalech ProgPower, ale i koncerty s kapelami typu Epica a Nightwish nebo, a teď se držte, účast v australské Eurovision. Večer otevřou FOUR STROKE BARON, jejichž poslední desku, která je plná chytlavých riffů a nezapomenutelných refrénů, míchal Devin Townsend. Duo Kirk Witt a Matt Vallarino jsou splynutím obou uvedených kapel, ale vydávají se alternativnější, neméně progresivní cestou, jež v tvrdších momentech může připomenout francouzské věrozvěsty Gojira.

Program večera:

19.00 otevření klubu

20.00 - 20.30 FOUR STROKE BARON

20.45 - 21.25 VOYAGER

21.45 - 23.05 VOLA

Fidlovačka: Testosteron

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč

Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba?

Švandovo divadlo: Na Větrné hůrce

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Láska prý hory přenáší. Ale téhle lásce v cestě stojí mnohem vyšší překážky – společnost a zraněná pýcha. Kateřina a Heathcliff si složili slib na svobodných úpatích Větrné hůrky, kde je vášeň stejně krutá jak severní vítr. Z dětí, které neznají rozdíly, se však stávají dospělí a jejich pouto se oslabuje pod tlakem sociálních rozdílů a falešných představ o štěstí. Když dojde ke zradě, od lásky je k nenávisti nebezpečně blízko. A od nenávisti zpět k lásce se táhne cesta tak daleká, že na její konec dohlédne až oko příští generace.

Welicoruss & spol. ve Vopici

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 300 Kč

V pražském klubu Modrá Vopice bude v pátek večer panovat pekelná atmosféra! Koncert tam totiž odehrají metalové kapely Welicoruss, Valkenrag a Outward.

6. ročník Počernického pivobraní

KDY: Pátek od 16

KDE: Panský dvůr Dolní Počernice, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Těšte se na slavnosti piva, jídla a hudby. Těšte se na skvělý program, na mnoho druhů piva, na stánky s jídlem, zábavné hry, úžasnou atmosféru ale i skvělé kapely a show!

Koncert pro planetu

KDY: Pátek od 16.30

KDE: Kasárna Karlín, Praha 8

ZA KOLIK: Doporučené dobrovolné vstupné 250 Kč

Koncert pro planetu je benefiční koncert, oslava 50 let od vzniku Greenpeace, ale i připomínka toho, že v ochraně přírody máme stále co dělat. Zahrají Barbora Poláková, Lenka Dusilová, Himalayan Dalai Lama, Jan2 & Charlie One, čeká vás i zajímavý doprovodný program.

Sobota 17. září

Švandovo divadlo: Den otevřených dveří

KDY: Sobota od 11

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"Chodíte rádi k nám do divadla? A víte, že jsou lidé, kteří do něj chodí každý den? Provedeme vás Švandovým divadlem a seznámíme vás se všemi funkcemi, které přispívají k tomu, abyste se k nám mohli vracet," říkají lidé z divadla. Divadlo dělají lidé. Diváci a jeho zaměstnanci. Využijte dne otevřených dveří, abyste se s nimi mohli setkat osobně! Diváci budou objevovat ty známé ale i ty běžně nenavštěvované prostory Švandova divadla za doprovodu hereček a herců, které znají ze svých oblíbených inscenací, a dalších zaměstnanců divadla, s nimiž se návštěvníci běžně nepotkávají. Mezi průvodci, jež diváky mimo jiné seznámí i s historií divadla bude například i Robert Jašków.

Fidlovačka: Absolvent

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč



Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové.

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky). Chcete-li si kryt v klidu prohlédnout, tak je vhodné přijít alespoň hodinu před zavírací dobou. V 15 hodin se kryt uzavírá.

Jištěné výstupy na komín ve Staré čistírně

KDY: Sobota 10-19

KDE: Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, Praha 6

ZA KOLIK: Prohlídka areálu 150-250 Kč, výstup na komín 385 Kč



Veřejné výstupy na komín se slaněním do ventilační šachty ve Staré čistírně odpadních vod.

Jablkobraní

KDY: Sobota 10-17

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Před zámkem se rozprostře řemeslnický jarmark a představí tradiční řemesla, jako je hrnčířství, košíkářství, včelařství, práce s kukuřičným šustím. Keramická dílna nabídne malbu na vypálené polotovary. Pekaři a cukráři připraví jablečné speciality na mnoho způsobů. Nebude chybět ani zábavný program pro děti Hra o jablkový koláč. Exteriérová hra o ceny je sestavena ze 6 etap, které se opírají o tradiční řemesla a hospodářská stavení zámeckého areálu.

Volnofest 2022

KDY: Sobota 13-19

KDE: Park U Čeňku, Praha 14



V parku U Čeňku se na vás těší zástupci spolků a klubů z Prahy 14, kteří mají pro vaše děti připravenou pestrou nabídku na trávení volného času. Na místě si můžete vyzkoušet kontaktní sporty, tanec či jízdu na koni, můžete cvičit psa nebo tvořit v dílničkách. Všechny aktivity jsou opět propojeny soutěží, kde každý získá alespoň malou odměnu. Celé odpoledne budou na podiu (i mimo něj) probíhat exhibiční vystoupení. Večer se můžete těšit na koncert kapely Botox. Aktivní odpočinek pro celou rodinu, pohoda, a především možnost výběru kroužku pro vaši ratolest, je nabídka, kterou vám Volnofest opakovaně přináší.

Sraz Peugeotů

KDY: Sobota od 12

KDE: Před hlavním vstupem OC Arkády Pankrác, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V rámci již probíhající výstavy Peugeot: francouzská legenda přijíždí, zahrnující auta i motorky od historie až do současnosti, proběhne speciální sraz majitelů vozů Peugeot, bez ohledu na rok výroby nebo typ auta. Sraz je naplánován na 12 hodinu a pro vozy Peugeot bude vyhrazeno místo přímo před hlavním vstupem do OC Arkády Pankrác. Všechny účastníky srazu čeká společná prohlídka výstavy, kde jsou k vidění i více jak 100 let staré vozy a motocykly značky, jako je například Peugeot 172, 201, 202, 302 nebo 304, které doplňuje naprostý unikát - konceptový vůz Peugeot e-LEGEND, který se vůbec poprvé podařilo dostat do ČR.

Neděle 18. září

Nedělní street food + Flea market

KDY: Neděle 10-18

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V rámci gastro sekce zde budou stánky se streetfoodovým občerstvením a delikatesami z celého světa. Flea market nabídne pestrou směsici prodejců např. malé módní salony, šperky, knihy, gramodesky, bytové doplňky, květiny, rukodělné výrobky a další. Těšte se na živou hudbu a workshopy pro děti. Tento projekt je pilotní a v případě zájmu veřejnosti bude od příštího roku zařazen každou neděli od 1.dubna do 31.října do programu Pražských náplavek.

Karlínský festival kávy

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Karlínského festivalu kávy se zúčastní ty nejlepší pražírny a kavárny, které vám představí jak klasickou přípravu kávy, tak i různé alternativní způsoby nebo třeba i kávové rituály. Nebude chybět ani tolik oblíbené Cold brew a mnoho dalšího. Jako vždy se můžete těšit i na skvělou nabídku jídel, která uspokojí i ty největší gurmány. Ve 12:00 vystoupí kapela The Brownies a celý den pro vás bude hrát DJ Hlava. Pro děti i pro dospělé bude připraven bohatý doprovodný program a tematické workshopy.

Taťkafest

KDY: Neděle 14-18

KDE: Beachklub Ládví, Chabařovická 4, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Nabitý program na populárním Taťka festu v areálu Beachklubu Ládví vypukne ve 14 hodin. Pro děti bude tradičně připraven bohatý program s několika stanovišti, za jejichž splnění mohou díky finanční podpoře hlavního města Prahy získat špekáček nebo zmrzlinu. Děti se budou moci potkat s městskou policií, hasiči, záchrannou službou, vyzkoušet si dynamické sporty, jako je beachvolejbal, parkour nebo judo, a mnoho dalšího!

Letenský jarmark

KDY: Neděle 14-18

KDE: Vodárenská věž Letná, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Pohádka a zábavné soutěže pro děti, živá hudba, ale hlavně bohatá nabídka od stánkařů! To vše vás bude čekat na dalším Letenském jarmarku.

Vícedenní akce

Rekonstrukce bitvy na Bílé Hoře

KDY: Sobota a neděle od 12 (hlavní program sobota od 15)

KDE: Před oborou Hvězda, Praha 6

ZA KOLIK: 100-200 Kč

V letošním roce proběhne připomínka výročí 402 let, 1620 – 2022. Rekonstrukce bitvy, které se pravidelně účastní stovky účinkujících z celé Evropy – pěší, jezdci na koních, dělostřelci – ti všichni přiblíží tuto dramatickou epizodu českých dějin. V sobotu a neděli se uskuteční rekonstrukce bitvy s doprovodným programem a tržištěm.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Vinobraní na vinici sv. Kláry

KDY: Pátek a sobota 10.30-18.30

KDE: Pod Havránkou 7, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Skvělá poloha v blízkosti řeky i jedinečný výhled předurčují vinohrady nad trojským zámkem nejen k produkci kvalitních hroznů, ale i k tomu, stát se ideálním prostředím, kde je možné si hotová vína opravdu vychutnat. Atmosféru slavnostního víkendu doladí bohatý hudební program a výborné jídlo. Zejména však nabídne to nejlepší od vinařů z Čech i Moravy. Chybět nebude ani bohatá místní produkce. Ta zahrnuje kvalitní odrůdová vína a cuvée, doplněná o novinku letošního roku v podání tria šumivých vín. Na správné oslavě vinobraní se bezesporu musí nalévat také burčák. V trojské botanické zahradě můžete už tradičně ochutnat jak bílou, tak červenou variantu. Přijďte si užít svátek vína s kouzelným výhledem na panoráma Prahy.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Od 27. srpna do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Kunratické vinobraní

KDY: Pátek 16-22, sobota 10-22, neděle 10-17

KDE: Kunratická tvrz, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Dvanáctý ročník oblíbené akce. Těšte se po celý víkend na lahodné víno od českých vinařů, další nápoje a spoustu dobrého jídla, bohatý program pro děti i dospělé a soutěž o Krále vinařů.

Výstava Martin Salajka: Mimikry

KDY: Denně do 2. října

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: 90-120 Kč



Název zatím nejobsáhlejší výstavy jednoho z nejvýraznější expresivních malířů své generace Martina Salajky (1981) je zároveň i jejím hlavním tématem. Absolvent ateliéru malby Michaela Rittsteina na pražské akademii se ve svém vizuálním přemýšlení zaměřuje na některé aspekty současného života, jež jsou svou podstatou proměnlivé, matoucí a tím i obecně neuchopitelné. Nejčastěji přitom vychází z osobní mytologie. V jeho obrazech se stejně tak objevují ryby a chameleoni, jako městské přeludy potulující se labyrintem nočních ulic. Vždy se ovšem jedná o spíš tušené přízraky či stíny než skutečná těla, které se rozplývají stejně tak nečekaně jako se objevily. Skryté jsou i jejich významy, takže je možné vnímat jednotlivá zobrazení symbolicky. Obsahová nedefinovatelnost se odráží i ve formální stránce, která se prostírá mezi realitou a abstrahující vizí. Stejnou dynamiku chce vyjádřit i kombinovaný expoziční přístup, který vedle sebe staví prvky tradiční prezentace, uzavřené tematické instalace a kabinetu kuriozit.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend od 20.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Pátek: 20.00 Jan Žižka (historický, ČR)

Sobota: 20.00 Planeta Praha (dokument, ČR), 21.00 Bullet Train (akční komedie, USA)

Neděle: 20.00 Top Gun: Maverick (akční, USA)