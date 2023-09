Máte už plán na víkend, kdy se září přelomí do října? Pokud ne, podívejte se na pár našich tipů a třeba si vyberete!

Užijte si Svět medúz. Otevřeno denně. | Foto: archiv pořadatele akce

Pátek 29. září

Divadlo Ungelt: Dovolená paní Josefy

Kdy: Pátek od 19

Kde: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

Za kolik: 580 Kč

Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá.

Yaktak: Koncert

Kdy: Pátek od 19 (klub otevřen od 18)

Kde: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

Za kolik: Od 550 Kč



Ukrajinský umělec a hudebník Yaktak si během krátké doby získal obrovskou popularitu díky své jedinečné tvorbě a schopnosti vytvořit atmosféru, která nenechá žádného posluchače lhostejným. Yaktak se se svou muzikou opět vrací do Prahy, tak si přijďte poslechnout a zazpívat oblíbené písně!

Švandovo divadlo: Muž vlastní penis, vagina vlastní ženu

Kdy: Pátek od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: 380 Kč

Kdo měl vliv na H. Ibsena, A. Strindberga, K. Krause, Z. Freuda, E. Schieleho, L. Wittgensteina a A. Hitlera? Kdo vystřelil na Andyho Warhola? A jak s tím vším souvisí žlutá tapeta a genderové kvóty? … V prvních letech dvacátého století píše mladý filosof svoji knihu Pohlaví a charakter. Krátce po jejím vydání, na začátku října 1903, si pronajme ve Vídni byt. Ten filosof se jmenuje Otto Weininger a je mu třiadvacet let. V bytě, který si pronajal, zemřel Ludwig van Beethoven. Pochopitelně to není náhoda… V červenci 1968 vstoupí do studia jednoho proslulého umělce žena a vystřelí na něho. Ta žena se jmenuje Valerie Solanas a ještě týž večer se přihlásí dopravnímu policistovi. Muž, na kterého zbraň namířila, byl Andy Warhol.

Sobota 30. září

Vinobraní na náplavce

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Rašínovo nábřeží, Praha 2



Tradiční Burčákový pochod je zpět. Užijte si oslavu babího léta, vína a hlavně zdraví a pohody. Přijďte na procházku vinnou stezkou přímo na náplavce. Prezentují se malí rodinní vinaři nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, je kladen důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu.

Fidlovačka: Absolvent

Kdy: Sobota od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 419-569 Kč

Stejnojmenný oscarový film z roku 1967, první role, v níž se proslavil Dustin Hoffman. Na motivy původního románu a z námětu filmu vznikla stejnojmenná divadelní hra… Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové… Přístupno od 15 let pro sexuální tématiku.

Bubenická show Batala

Kdy: Sobota od 16.30

Kde: Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 2

Za kolik: Vstup zdarma



Bubeníci z celého světa se v sobotu odpoledne setkají na náměstí Jiřího z Poděbrad. Užijte si rytmy samby, reggae… Čeká vás opravdu zábavné vystoupení!

Švandovo divadlo: Kabaret Winton

Kdy: Sobota od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 350 Kč

669 dětí dostal během prvních osmi měsíců roku 1939 Nicholas Winton a jeho spolupracovníci z pomnichovského Československa… V hotelu Šroubek na Václavském náměstí bydlel tenkrát necelý měsíc, než se opět vrátil do Velké Británie. I odtud však v organizaci transportů do Anglie pokračoval. Vše definitivně zastavilo až vypuknutí druhé světové války. Ačkoli to tenkrát nebylo tak zjevné, oněm 669 dětem prokazatelně zachránil život. Jejich rodiny zpravidla skončily v koncentračních táborech. Děti, díky němu přežily. V jiných rodinách, v jiných zemích. A na vše se na další desítky let zapomnělo… Až ke konci 80. let se příběhu Nicholase Wintona začala věnovat média. Odhalovala postupně příběhy i některých z tzv. Wintonových dětí. Většina z nich se po válce natrvalo do své rodné země už nevrátila. Nebyl důvod, někdy ani možnost. Šest let je v životě dítěte dlouhá doba. Ve své rodné zemi byli cizinci.

Neděle 1. října

Velká swingová tančírna

Kdy: Neděle 17-22

Kde: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

Za kolik: Vstupné dobrovolné, minimálně 80 Kč



Přijďte si zatančit na nedělní “after-tea” swingovou tančírnu pod širým nebem. Kasárna Karlín poskytuje dostatečný prostor pro tvé swingové vyžití. Přijít zatančit si může každý: všichni swingaři, všichni tance chtiví, rodiče s dětmi… Chytl vás swing už dávno za srdce, ale ještě nikdy jste ho nezkusili tančit? Tak to konečně můžete vyzkoušet!

Karlínský foodtruck festival

Kdy: Neděle 11-19

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

"Tentokrát spojíme sílu s charitativní akcí s názvem R. A. R. E., která podporuje ženy s rakovinou prsu za podpory motorkářů, kteří tento den také zavítají na Karlínské náměstí. Těšit se můžete na ty nejkrásnější food trucky a přívěsy, která vám nabídnou to nejlepší z moderní gastronomie. Mimo to vás čeká opravdu parádní doprovodný program a vystoupení kapely Circus Brothers. Celým dnem vás bude provázet moderátor Evropy2 Jindra Ekl, dámy si budou moci užít profesionální líčení od Make-up Institute, pánové se pokochají úžasnými motorkami a pro ty největší fanoušky bude připraven i fotokoutek. Samozřejmě myslíme i na ty nejmenší, o jejichž zábavu se postarají profesionálové od Matella s jejich populární Barbie panenkami a Hotweels autíčky. Bude to parádní jízda, tak se stavte. Těšíme se na vás," zvou pořadatelé akce.

Vícedenní akce

Oktoberfest v Riegrových sadech

Kdy: Pátek od 14 a sobota od 12

Kde: Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Vstup zdarma



Kousek Mnichova přímo na Vinohradech! Můžete se těšit na tradiční výzdobu Oktoberfestu, kromě Plzně ochutnáte i několik druhů německých piv. Hlad zaženete bavorskými klobáskami, preclíky, kyselým zelím a dalšími skvělými jídly. Celým dnem vás budou provázet legendární bavorské písničky a další doprovodný program.

Miro Požár: V duši umělce

Kdy: Do 31. října denně 11-18

Kde: Nákupní centrum Palladium (Gaming – Art – Relax Zóna), náměstí Republiky, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

V nákupním centru Palladium byla vernisáží zahájena nová výstava obrazů a soch českého malíře, sochaře a fotografa Miro Požara pod názvem V duši umělce. „Inspiraci čerpám z moře, žen a rumu“, komentuje své umění Miro Požar. Jeho dílo začíná u klasického ztvárnění ženského těla, pokračuje přes abstraktní obrazy až po kombinaci různých materiálů, například rezavých předmětů či lan. Na výstavě „V duši umělce“ v Palladiu bude k vidění na 50 obrazů a 9 soch. Výstava pro širokou veřejnost bude otevřena od 7. 9. do 31. 10. 2023 v nákupním centru Palladium ve 2. patře, v prostoru „Gaming – Art – Relax Zóna“. Zóna je otevřena denně od 11 do 18 hodin. Vstup do Zóny je zdarma. Kromě výstavy si v Zóně zákazníci mohou zahrát vybrané hry ve virtuální realitě, odpočinout si v pohodlném křesle nebo si nabít svůj mobilní telefon.

Výstava: Století českých zednářů

Kdy: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: 80-149 Kč



Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Czech Nature Photo v Troji

Kdy: Do 1. října denně 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč



Výstava nabídne výběr 32 nejlepších i oceněných fotografií zkušených českých a slovenských fotografů a 12 snímků z juniorské kategorie, jimž se podařilo zachytit jedinečnost rostlin, hub a volné přírody napříč ročníky prestižní soutěže Czech Nature Photo, jejímž cílem je vzdělávat veřejnost a motivovat ji k ochrany přírody, která nenávratně mizí. „Lidé chrání, co znají.“ Takové je motto Czech Nature Photo a Botanická zahrada Praha se s ním ztotožňuje. V rámci výstavy i prohlídky expozic botanické zahrady se i vy můžete přesvědčit, že ochrana přírody má smysl.