Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Benefiční koncert v Modré Vopici

KDY: Pátek od 20

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup dobrovolný



V Modré Vopici se v pátek koná benefiční koncert na podporu vzdělávacího ústavu pro sirotky a tělesně postižené na Ukrajině. Jde o konkrétní pomoc zde. Zahrají: V.O.H. (punk hc), Ginnungagap (hc punk), Zimmer Frei (punk rock) a Scheiss Böhmen (punk).

Noc sokoloven

KDY: Pátek

KDE: Sokolovny po celé zemi

ZA KOLIK: Většinou zdarma, kompletní info na webu sokol.eu

Zajímá vás, jaká zákoutí skýtají sokolovny ve vašem okolí a jaké možnosti pro vás a vaše děti nabízí vstup do Sokola? Přijďte je navštívit během každoroční Noci sokoloven! Program je bohatý a vstupné žádné. A často je možné v sokolovně i přespat! Letos tuto možnost budete mít právě tento pátek.

Prague Burlesque: Supersonic Women

KDY: Pátek od 21.30

KDE: Divadlo Royal, Vinohradská 48, Praha 2

ZA KOLIK: 490-9990 Kč



Nadzvukové ženy zaútočí na mračna a překonají hranice zvuku. Závod a rychlost jsou drogou pro Sonnyho Vargase a jeho pilotky! V Praze neexistuje žádná jiná show, kde glamour potkává dekadenci. Zažijte explozi erotiky! Ponořte se do varietního světa plného exotických tanečnic a pěvců! Duel na hvězdné obloze! Král Pražské burlesky Sonny Vargas, esence muže, vás odzbrojí svými písněmi. Nesrovnatelné talenty: Miss Cool Cat, Lady Mousellyca, Coca Valente a Hayley The Strange jsou neřízené střely a společně s Ritzy Dancers vybuchnou jako jaderná bomba.

Pohřeb až zítra

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 9

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Komedie možná i o vaší rodině… Měla to být poklidná večeře. Důstojně se sejít v předvečer babiččina pohřbu. Po delší době zase celá rodina: matka, dvě dospělé dcery, náctiletý syn i bývalý manžel. A možná ještě někdo. Jenom se potkat a nemluvit o ničem konfliktním. Zbytečně neprovokovat. Jenom se potkat, aby zítřejší pohřeb proběhl v poklidu. Ovšem od začátku je zřejmé, že dnešek rozhodně klidný nebude. Zoufalost a absurdita mají k sobě zatraceně blízko. Ještě budete rádi za svoji rodinu!

Marta

KDY: Sobota a neděle od 20.30

KDE: Letní scéna Musea Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1

ZA KOLIK: 200-2990 Kč



Divadelní recitál k 80. narozeninám Marty Kubišové bude plný písní a živé hudby, a budeme se snažit jím potěšit i náročnějšího diváka. Marta Kubišová má za sebou úžasný životní příběh, ve kterém nenastal ani jediný okamžik, kdy před mocí a totalitou ohnula záda. Kdy musela udělat kompromis, nebo si situaci omluvit otřepanou větou: “Chtěla jsem prostě jen zpívat, tak jsem to podepsala…”. To se nikdy nestalo. Manželky komunistických pohlavárů ji měly za uhrančivou čarodějku, která ničí morálku socialistické mládeže. Ona mezitím chodila po představení hned domů venčit svoje milované psy, a po druhé schůzce s muži měla pocit, že jde o vážnou známost.

Sobota 25. června

Červnový blešák na Heřmaňáku

KDY: Sobota 9-14

KDE: Řezáčovo náměstí, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Vyberte si poslední červnovou sobotu outfit na vysvědčení, porozhlédněte se po radostech a nezbytnostech na dovolenou i jinam a užijte si společně dopoledne se svými přáteli, než se všichni rozjedou do různých koutů naší země i světa.

Buchty a loutky: Zlatá husa

KDY: Sobota od 15

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 9

ZA KOLIK: 120 Kč



Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí… Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně, to proto, že se mu princezna líbí a chce ji rozesmát. A vlastně by si ji klidně i vzal za ženu. Jenže pan král je proti, a tak musí přijít na pomoc i jedna hodná obryně. Prostě chamtivost se nevyplácí, smutek je špatný rádce a i ten poslední a vysmívaný se nakonec může stát králem. Ale dál… dál už raději přijďte do divadla, ať stihnete šťastný konec.

Ecce homo Homolka

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 9

ZA KOLIK: 140 Kč

Krucifix, doma je doma, to je marný. Adaptace kultovní komedie československé nové vlny o tom, že rodina je základ státu. Rodina Homolkových společně vyráží na výlet do přírody, aby si užili čerstvého vzduchu. Suverénní děda, starostlivá, leč nekompromisní babi, poněkud ušlápnutý Ludva s frustrovanou Heduš a zvídavými dvojčaty jsou ale ze sváteční idylky nečekaně vyrušeni a hrozí, že celý den bude jen snůškou malicherných hádek a sporů. Spraví náladu nedělní oběd? A vezme Ludva Heduš s děckama na dostihy? Rodina má být přece pohromadě.

Pohádkoland

KDY: Sobota od 10

KDE: Letiště Letňany (u výstaviště PVA Expo), Praha 9

ZA KOLIK: 450 Kč



Můžete se opět těšit na bohatý program na pódiu ale i doprovodný mimo něj. Těší se na vás Máša a medvěd, Šmoulové, Fíha tralala, Čiperkové a spousta dalších kamarádů.

Zelený swap

KDY: Sobota 10-16

KDE: Kampus, Hybernská 4, Praha 1

Swap, neboli výměna, tentokrát květin. "Dones rostliny, které si myslíš, že potěší ostatní, a za odměnu si můžeš odnést ty, které potěší tebe. Prosíme, nenoste více než pět rostlin. Pořádáno ve spolupráci s Library of Things Prague," říkají pořadatelé.

Ginfest

KDY: Sobota 12-21

KDE: Galerie Villa Pellé, Pelléova 91/10, Praha 6

ZA KOLIK: 390-599 Kč



Máte rádi gin? Většina koktejlových nadšenců gin miluje, a to hlavně z jednoho prostého důvodu: jde skvěle dohromady skoro se vším, co do drinku přidáte. Je libo citrusy, bylinky, bitters nebo aromatické víno? Ladí téměř s čímkoli! Současná móda návratu ke kořenům barmanství a ke klasickým koktejlům je pro gin přímo požehnáním. Jalovcová vlna zažívá svůj fenomenální návrat na mixologickou scénu. Co může být lepšího, než mít možnost přechutnat různé styly ginů na jednom místě, a pochopit tak celou tuto vzrušující kategorii?

Letní streetfood

KDY: Sobota 10-20

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte si užít letní den do společnosti dobrého jídla na pražský hot spot. Vybírat budete ze široké nabídky streetfoodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle, lehké makronky, ledové nanuky nebo pestrá paleta sladkého pečiva a dezertů.

Neděle 26. června

Karlínský street food festival

KDY: Neděle 11-20

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Užijte si největší Karlínský street food festival letošního roku. Čeká vás skvělá nabídka těch nejlepších street foodových jídel, které si jen dovedete představit a spousty skvělého pití a mnoho dalšího. Na podium se představí hned několik kapel společně s DJi a za kostelem bude umístěna rampa, na které budou předvádět své triky opravdoví mistři svého oboru. Na skateboardu se představí Marek Cejchan a na bmx Martin Mašek. Abyste si tuto poslední předprázdninovou neděli opravdu užili, tak si budete moci zatančit s Prague Breakin School, která je přední Break Dance školou v Čechách. V rámci Street Food festivalu proběhne workshop s lektory, kde si budou moci vaše děti tento akční tanec vyzkoušet. Nebude chybět ani efektní vystoupení na kterém vám Prague Breakin School ukážou, jak tento tanec vypadá na profi úrovni. Samozřejmě nebudou chybět ani oblíbené trampolíny, kreativní dílny, malování na obličej nebo třeba pletení copánků.

Prague Ice cream festival

KDY: Neděle 10-19

KDE: Výstaviště (před Průmyslovým palácem), Praha 7

ZA KOLIK: Od 140 Kč



Prague Ice Cream Festival je unikátní svátek všech milovníků zmrzliny, který vznikl v roce 2015 a v současné době je největším festivalem svého typu ve střední Evropě. Na akci nenaleznete pouze zmrzliny (ať už typu gelato, točené, jogurtové, ice roll, sorbety, speciální – veganské, bio apod.) či nanuky… Bohatý doporovodný program si užije celá rodina.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v neděli osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech. Komentované prohlídky začínají v 13.00, 13.45 a 14.30. "Doporučujeme přijít s předstihem, kdyby u pokladny byla fronta nebo zakoupit vstupenky on-line, máte u vstupu přednost. Za komentované prohlídky se nic ke vstupnému nepřiplácí," zvou lidé z muzea.

Laco Deczi & New York Celula

KDY: Neděle od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: 300 Kč



Legendární trumpetista, žijící již mnoho let v USA, přijíždí opět do České republiky a jednou ze zastávek jeho turné bude také Jazz Dock. Od svého vstupu na profesionální hudební scénu před více než padesáti lety byl Laco Deczi jejím enfant terrible a punc výjimečnosti mu zůstal dodnes. Navzdory tehdy převládajícímu West Coast jazzu začal prosazovat explozivní hard bop podle svého velkého vzoru Clifforda Browna. Tento styl později spojil do působivé symbiózy s elektrickou jazz-rockovou fúzí Milese Davise, v jejímž duchu se odvíjí Decziho hudba dodnes (trp; keys; b; dr).

S příchutí Francie: Lieder Company

KDY: Neděle od 19.30

KDE: Novoměstská radnice (Velký sál), Karlovo náměstí 1, Praha 2

ZA KOLIK: 100-340 Kč

Francie a její kultura ovlivnila mnoho umělců, výtvarníků, literátů, ale i hudebních skladatelů. V rámci tohoto koncertu uvedeme šest děl, pro která našli jejich autoři inspirační zdroj právě ve francouz­ské literatuře - renesanční, současné nebo třeba kuchařské. Pro tento koncert byla také objednána nová skladba u mladého českého skladatele Pavla Dudy na text hudebního skladatele Erica Satie­ho, která zazní ve světové premiéře. Skladba rumunského žijícího skladatele Adriana Popa zazní v premiéře české. Těchto působivých, francouzským espritem a vtipem oplývajících skladeb se ujmou přední české pěvkyně Irena Troupová a Jana Hrochová, pro které je písňová tvorba jejich srdeční záležitostí. Klavírních partů se zhostí Jan Dušek. Skladby budou provedeny v češtině nebo ve francouzském originále a doplněny českými titulky.

Vícedenní akce

Animáky u Spejblů

KDY: Sobota od 11, 14 a 16, neděle od 11 a 14

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6

ZA KOLIK: 150 Kč



Animáky u Spejblů jsou nejnovějším setkáním Divadla Spejbla a Hurvínka se Zlínským filmovým festivalem pro děti a mládež. Projekce pásem animovaných filmů byly speciálně připraveny dramaturgy festivalu pro diváky divadla ve třech věkových kategoriích, přičemž bavit se bude celá rodina. Přijďte na Animáky u Spejblů a užijte si spolu s námi projekce kouzelných a různorodých animovaných filmů pro nejmenší… Touto událostí se v letošním roce vzdává hold zásadním tvůrcům našeho divadla Josefu Skupovi a Jiřímu Trnkovi, kteří zásadním způsobem formovali moderní animovaný film v našich končinách.

Mystic Sk8 Cup

KDY: Pátek až neděle

KDE: Skatepark Štvanice, Praha 1

ZA KOLIK: Od 450 Kč, třídenní 1090 Kč

Pražský ostrov Štvanice se stane opět dějištěm jednoho z největších skateboardových závodů v Evropě. Ve dnech 24. – 26. června 2022 zde proběhne 27. ročník Mystic Sk8 Cupu, kam zavítá více jak 150 předních skateboardistů a skateboardistek z celého světa. Chybět nebudou ani koncerty zahraničních a domácích kapel.

Prosecké pivní slavnosti

KDY: Pátek 16-22, sobota 12-22

KDE: Park Přátelství, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Je tu další pivní festival. Těšte se na řemeslné pivovary, výborné občerstvení, koncerty kapel, vystoupení ZUŠ Prosek a pro děti skákací hrad a další atrakce.

Komentovaná prohlídka Barrandov Studia

KDY: Sobota a neděle od 10 a od 14

KDE: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 250 Kč

Barrandov Studio nabízí kíč ke vzpomínkám na největší hity domácí i zahraniční produkce, které prošly rukama českých kostýmních a rekvizitních výtvarníků. Navštivte zákulisí české továrny na sny, formou komentované prohlídky – výstavní prostor Filmpoint, filmové ateliéry, samotný areál a exkluzivně také dechberoucí venkovní dekoraci středověkého města ze 14. století, která již posloužila k natáčení několika filmů a pohádek.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Sobota: 22.00 Top Gun: Maverick (akční, USA)



Neděle: 22.00 Elvis (životopisný, Austrálie/USA)

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma

Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.