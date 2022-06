Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Divadlo Ungelt: Skořápka

KDY: Pátek od 20

KDE: Divadlo Ungelt - Letní scéna, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice. Zakřiknutá knihovnice a suverénní zlatokopka. Co přinese toto setkání? Komedie o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě.

Swingová tančírna

KDY: Pátek 17-21

KDE: Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné 100 Kč

Letní swingové tančírny se opět vrací na dřevěný plácek na Kulaťáku. Čeká na vás taneční lekce pro začátečníky (od 18:00) a živá hudba.

Battles v Lucerna Music baru

KDY: Pátek od 19

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 540 Kč



Newyorské artrockové ikony Battles vyrazí letos se svou skvělou koncertní show po celém světě. Koncerty podpoří jejich nejnovější album Juice B Crypts z roku 2019, které skloubilo syntezátorové smyčky, úderné bubny a cyklické riffy do smyslového shluku informací. V rámci propagace alba předvedli sílu svých koncertů ve vystoupení pro Highsnobiety, kde zahráli singly aktuální singly Fort Greene Park a Titanium 2 Step. V druhém jmenovaném songu se k nim připojila newyorská a no-wave legenda Sal Principato (Liquid Liquid).

AI: Když robot píše hru

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 9

ZA KOLIK: 280 Kč

Příběh robota, který po smrti svého mistra zůstal vydán napospas nejrůznějším vzorkům z lidské společnosti​, balancuje na hranici absurdní černé komedie a existenciálního dramatu. Autobiografická“ hra umělé inteligence o hledání blízkosti ve světě, který již nějakou dobu nezná či neumí prostý kontakt, a v němž je tak tou nejhůře zdolatelnou vzdáleností cesta jednoho člověka k druhému. Inscenace, po jejíž každé repríze následuje debata s odborníky na umělou inteligenci i divadelními tvůrci, je nejen svědectvím o současných schopnostech počítačových technologií, ale i poutavou vizí budoucího světa inspirující se v klasikách žánru sci-fi.

Sobota 18. června

Divadlo Ungelt: Přítelkyně

KDY: Sobota od 20

KDE: Divadlo Ungelt - Letní scéna, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč

„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve stejném věku - čistotnou, spolehlivou nekuřačku. Zn: Klidný podzim života." Robyn je sice také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden ze zmíněných požadavků. Přesto se nakonec ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro Sharon tou nejlepší volbou. Dojemná komedie současné americké dramatičky, v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese v základech.

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky). Chcete-li si kryt v klidu prohlédnout, tak je vhodné přijít alespoň hodinu před zavírací dobou. V 15 hodin se kryt uzavírá.

Zabíjejte popírače klimatických změn

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 9

ZA KOLIK: 280 Kč

Černá komedie o síle médií a ožehavých vyhlídkách na budoucnost! Ministryně pro životní prostředí Gwen Malkinová má špatný den. Péče o dceru, mediální smršť doprovázející její potenciálně toxické plány na řešení klimatické krize, tlak ze strany soukromého sektoru – a to ještě netuší, že na konci dne svede krvavý boj o budoucnost australské demokracie nebo celé planety? Naštěstí na to vše není sama. Po jejím boku stojí oddaná social media guru Bekkenová, třímající zbraň z nejmocnějších – třiadvacet followerů na Twitteru. Hra si bere to nejlepší z černých komedií Quentina Tarantina, rétoriky Ala Gora a klenotnice populární hudby. Klade přitom otázky: kdo společnost přiměje začít se k planetě chovat šetrněji? Vědci? Experti na klima? Eko-teroristi? A je to vůbec potřeba?

Komentované prohlídky: Když hvězdy září

KDY: Sobota 11-16

KDE: Nová budova Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50 Kč + běžná vstupenka do muzea



Přijďte se seznámit s příběhy vybraných hereckých osobností z prostředí divadla i filmu. Kouzlo divadla spočívá v jeho neopakovatelnosti, odehrává se tady a teď. Herci a herečky jsou také více než jiní umělci závislí na dobových událostech a vnějších okolnostech. Komentovaná prohlídka s interaktivními prvky vás seznámí s příběhy vybraných hereckých osobností z prostředí divadla i filmu a s výzvami, kterým musely v různých dobách čelit. O aktuálnosti tohoto tématu jsme se mohli přesvědčit v souvislosti se zavřením divadel během právě probíhající pandemie. Hlavní linka vyprávění komentované prohlídky, která poslouží jako odrazový můstek k dalším osobnostem a tématům, bude věnována herečce Olze Scheinpflugové. Komentované prohlídky jsou vhodné pro dospělé a dětské návštěvníky od 13 let a probíhají v českém jazyce.

Kouzelná sobota s Pavlem Kožíškem

KDY: Sobota 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v neděli 13. března 2022 osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech. Komentované prohlídky začínají v 13.00, 13.45 a 14.30. "Doporučujeme přijít s předstihem, kdyby u pokladny byla fronta nebo zakoupit vstupenky on-line, máte u vstupu přednost. Za komentované prohlídky se nic ke vstupnému nepřiplácí," zvou lidé z muzea.

Guns´n Roses v Letňanech

KDY: Sobota, otevření vchodů 15, předkapely od 16.15, G´nR 18.45-22.15

KDE: Výstaviště Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 1790-3000 Kč



Jedna z nejvýraznějších kapel rockové historie se vrací do Prahy! Legendární Guns´n Roses odehrají svou tři a půl hodiny dlouho show u letňanského výstaviště. Před nimi rozehřejí fanoušky Tyler Bryant & The Shakedown a Gary Clark.

Tři veteráni

KDY: Sobota od 15

KDE: Průhonický park a zámek (Malé nádvoří), Průhonice, Praha-západ_

ZA KOLIK: 190 Kč

Fimfárum – knížka pohádek Jana Wericha. Patrně nejznámější je příběh tří vysloužilých vojáků. Pomocí tří kouzelných darů (harmoničky, klobouku a měšce), které dostali od hodných skřítků, napraví hamižnou princeznu a sami zjistí, v čem je vlastně to pravé lidské štěstí. Pohádka nejen pro děti o odvaze, lidské hlouposti a skutečném lidském štěstí, které bývá na dosah.

Neděle 19. června

Tutto Italiano

KDY: Neděle 11-20

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Akce plná pohody, dobrého jídla a pití s typicky italskou atmosférou a bohatým doprovodným programem. Akce se koná pod záštitou J.E. Velvyslance Italské republiky v ČR - Mauro Marsili, ředitelky Italského kulturního institutu - Alberta Lai a místostarosty MČ Praha 8 Tomáše Tatranského.

Divadlo Ungelt: Miss Dietrich lituje

KDY: Neděle od 20

KDE: Divadlo Ungelt - Letní scéna, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Matka a dcera. Regina Rázlová jako Marlene Dietrich a Simona Postlerová jako Maria Riva ve strhujícím rodinném souboji. Láska a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. Věčná bitva s minulostí. Kdo zvítězí?

Festival otevřených dílen

KDY: Neděle 13-18

KDE: Dok 16 - Sousedská dílna, Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Máte už plány na Den otců? Oslavte ho v Doku 16. Ať jste otec, matka, dítě, nebo prostě jen rádi tvoříte, přijďte na smíchovskou náplavku ochutnat z nabídky pražských otevřených dílen. Vyzkoušejte si řemesla od truhlařiny a sklářství, po mozaiku nebo knihařinu. Odhalte v sobě umělce při smaltování nebo malbě. Objevte 3D tisk a opravování rozbitých věcí. A mnoho dalšího.

Pocta Karlu Gottovi

KDY: Neděle od 19

KDE: O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9

ZA KOLIK: 990-2190 Kč



Přípravy dlouho očekávané a několikrát odkládané akce z důvodu proticovidových opatření právě vrcholí. Jisté už je, že oba večery zazní desítky slavných písní Karla Gotta včetně hitů Lady Carneval, Jdi za štěstím, Trezor, Co sudičky přály nám nebo Srdce nehasnou. „Jsem ráda, že se podařilo uskutečnit i toto manželovo přání. Po úspěšném vydání jeho autobiografie Má cesta za štěstím a premiéře celovečerního dokumentu Karel je tento koncert další z projektů, které ještě za svého života sám načrtnul a my se snažíme jeho představu co nejlépe naplnit,“ říká Ivana Gottová.

Vícedenní akce

Hurvínkova cesta do Tramtárie

KDY: Sobota 14 a 16.30, neděle 10.30 a 14

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6

ZA KOLIK: 110-250 Kč



Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl, Mánička mu předčítala z pohádkové knížky, a už to celé začalo. Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat, a už jim uvěznila Žeryčka! Jak si s tím oba poradili, to v pohádce o koloběhu vody v přírodě sami uvidíte.

Kolumbijský festival

KDY: Pátek 16-18.30, sobota 17-24, neděle 13-16

KDE: Gauč, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 200 Kč

V Gauči na Výstavišti se můžete během celého víkendu přenést do vzdálené Kolumbie. Čeká vás bohatý program pro děti i dospělé, ukázky kolumbijské kultury, umění i gastronomie.

Pivo na náplavce

KDY: Pátek a sobota

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč (v ceně degustační džbánek, karta a tužka), senioři 70 Kč



Tradiční festival padesáti mini a mikropivovarů! Návštěvníci se mohou těšit nejen na pestrou pivní nabídku, ale také na s pivem se snoubící gastronomii a živou hudbu.

Marta

KDY: Sobota a neděle od 20.30

KDE: Letní scéna Musea Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1

ZA KOLIK: 200-2990 Kč

Divadelní recitál k 80. narozeninám Marty Kubišové bude plný písní a živé hudby, a budeme se snažit jím potěšit i náročnějšího diváka. Marta Kubišová má za sebou úžasný životní příběh, ve kterém nenastal ani jediný okamžik, kdy před mocí a totalitou ohnula záda. Kdy musela udělat kompromis, nebo si situaci omluvit otřepanou větou: “Chtěla jsem prostě jen zpívat, tak jsem to podepsala…”. To se nikdy nestalo. Manželky komunistických pohlavárů ji měly za uhrančivou čarodějku, která ničí morálku socialistické mládeže. Ona mezitím chodila po představení hned domů venčit svoje milované psy, a po druhé schůzce s muži měla pocit, že jde o vážnou známost.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Pátek: 21.30 Tři tygři ve filmu: Jackpot (komedie, ČR)



Sobota: 21.30 Jurský svět: Nadvláda (dobrodružný, USA)



Neděle: 21.30 Pánský klub (komedie, ČR)

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma

Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.