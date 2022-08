Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Swingová Tančírna na Šesťáku

KDY: Pátek 17-21

KDE: Šesťák, Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné, doporučený poplatek 100 Kč

Letní swingové tančírny se opět vrací na dřevěný plácek na Kulaťáku. Čeká na vás taneční lekce pro začátečníky (od 18 hodin) a živá hudba na každé tančírně. Tentokrát s Martinem Hrubcem.

Divadlo Ungelt: Kdokoli může udělat cokoli

KDY: Pátek od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Jak si nezoufat, když kolem vás zuří hospodářská krize, vy nemáte žádnou kvalifikaci, zato povinnost uživit dvě děti? Stačí stejně jako Betty MacDonaldová mít podnikavou sestru, svéráznou maminku, milující rodinu a uvěřit, že když jde do tuhého, může opravdu kdokoli dělat cokoli. "Dramatizaci unikátního humoristického románu, v němž si autorka dokáže dělat legraci z věcí víc než těžkých, uvádíme ve světové divadelní premiéře," říkají lidé z divadla.

Streetfighter v OC Šestka

KDY: Pátek od 20

KDE: OC Šestka, Fajtlova 1090, Praha 6

ZA KOLIK: 100-700 Kč

Česká MMA organizace I Am Fighter ohlašuje třídílný seriál MMA zápasů v garážích. Proběhne tři pátky po sobě na přelomu srpna a září v garážích Obchodního centra Šestka v Ruzyni. Mezi houževnatými bojovníky uvidíte nejenom české a slovenské amatérské naděje, ale taky známé tváře, jakými jsou David Kozma, Petr Kníže nebo Martina Jindrová.

Father Befoulded, Encoffination a Sněť v Underdogs

KDY: Pátek od 19

KDE: Underdogs, Nádražní 3, Praha 5



První zastávka "European Deliverance" tour, která končí na kodaňském Killtown Death Festu! Odporný a temný death metal! Dvě kapely, tvořené stejnými členy, promění Underdogs' v bezbožné místo, plné beznaděje a chorobných melodií. Na tour jim bude sekundovat česká Sněť.

Sobota 27. srpna

Farmářské tržiště

KDY: Sobota 8-14

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Farmářské tržiště pro malé výrobce, farmy a biofarmy, se spoustou lokální a sezonní zeleniny, s ovocem, bylinami, pečivem, masem, uzeninami, s mléčnými výrobky, s domácími vajíčky. Živá muzika, občerstvení, káva od baristů.

Ungelt: Zpívat jako Gigli

KDY: Sobota od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Chtěl by zpívat! Zpívat jako slavný italský tenor! Jen tak pocítí krásu a dosáhne životní harmonie… Mistrovské dílo největšího irského dramatika 20. století.

Pevnostcon

KDY: Sobota od 11

KDE: Areál TJ Sokol Zlíchov, Nad Zlíchovem 255/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

"Vítejte na Pevnostconu, třetím ročníku festivalu fantastické a historické hudby a popkulturních radovánek, které znáte ze stránek časopisu Pevnost, jenž slaví dvacáté narozeniny. Na jedno sobotní odpoledne se spolu ponoříme do unikátního mixu pohanských, středověkých, zaklínačských a keltských rytmů a k tomu přihodíme spoustu dobrot, které jinde neochutnáte," zvou pořadatelé.U příležitosti 1850. výročí vstupu římských legií na naše území si můžete v Archeologickém parku Liboc užít Římský den! Tentokrát s podtitulem Římané za humny.

S kouzly kolem světa

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: 189 Kč



Prožijte velkou kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme na výlet letadlem a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva zábava nejen pro děti. Po představení je pro děti připravena autogramiáda (podpisové fotografie zdarma) a fotografování s Pavlem Kožíškem. Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Dvořáková.

Ginmanie na vlnách Vltavy

KDY: Od 19

KDE: Loď Hamburg, Dvořákovo nábřeží, Praha 1

ZA KOLIK: 699 Kč

Účastníci se mohou těšit na tři ginové bary s vice než 30 značkami tuzemských i zahraničních ginů z kterých budou barmani Ginmanie míchat klasické i nadčasové koktejly. Hlavním tahákem je samozřejmě Gin&Tonic a prémiové britské toniky značky Double Dutch. V ceně vstupenky je zahrnuto občerstvení z Bistra Špejle, hudební doprovod v podaní DJ Nonalis a DJ Holly the Big, nebude chybět několik dalších překvapení.

Neděle 28. srpna

Ungelt: Miss Dietrich lituje

KDY: Neděle od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Matka a dcera. Regina Rázlová jako Marlene Dietrich a Simona Postlerová jako Maria Riva ve strhujícím rodinném souboji. Láska a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. Věčná bitva s minulostí. Kdo zvítězí?

F.O.O.D. piknik

KDY: Neděle 11-19

KDE: Park Ladronka, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte si užít den plný skvělého jídla, pití a zábavy na Ladronku! Těšit se můžete na piknikové koše plné dobrot, atraktivní program, skvělé jídlo a milá setkání.

Murder Inc., Black Light a Deviance na Sedmičce

KDY: Neděle od 19

KDE: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého (Blok 7), Praha 6

ZA KOLIK: 150 Kč



Užijte si nedělní večer za zvuků pořádně řízné metalové hudby. V útrobách legendární Sedmičky vystoupí kapely Murder Inc., Deviance a Black Light.

Vícedenní akce

Velká cena Prahy: Český skokový pohár

KDY: Pátek až neděle 8-18

KDE: Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Český skokový pohár jako extraliga parkurového skákání je ojedinělý projekt v ČR, v rámci, kterého se vítězové velkých cen ve dvanácti kvalifikačních kolech kvalifikují do finálové soutěže Super grand prix. O víkendu jsou pro děti připraveny při příznivém počasí jízdy na ponících zdarma (so+ne), skákací hrady, venkovní hřiště, dětský koutek…

Výstava Martin Salajka: Mimikry

KDY: Denně do 2. října

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: 90-120 Kč



Název zatím nejobsáhlejší výstavy jednoho z nejvýraznější expresivních malířů své generace Martina Salajky (1981) je zároveň i jejím hlavním tématem. Absolvent ateliéru malby Michaela Rittsteina na pražské akademii se ve svém vizuálním přemýšlení zaměřuje na některé aspekty současného života, jež jsou svou podstatou proměnlivé, matoucí a tím i obecně neuchopitelné. Nejčastěji přitom vychází z osobní mytologie. V jeho obrazech se stejně tak objevují ryby a chameleoni, jako městské přeludy potulující se labyrintem nočních ulic. Vždy se ovšem jedná o spíš tušené přízraky či stíny než skutečná těla, které se rozplývají stejně tak nečekaně jako se objevily. Skryté jsou i jejich významy, takže je možné vnímat jednotlivá zobrazení symbolicky. Obsahová nedefinovatelnost se odráží i ve formální stránce, která se prostírá mezi realitou a abstrahující vizí. Stejnou dynamiku chce vyjádřit i kombinovaný expoziční přístup, který vedle sebe staví prvky tradiční prezentace, uzavřené tematické instalace a kabinetu kuriozit.

Dog Fest

KDY: Pátek a sobota 12-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 200 Kč

DogFest představuje svůj čtvrtý ročník festivalu. Jedná se o největší psí festival v České republice svého druhu. Nejsme psí výstava, ale zábavný festival. Máme připravený bohatý program pro celou rodinu, včetně těch nejmladších, a jejich psí mazlíčky. Návštěvníci a jejich pejsci se mohou těšit na vzdělávací workshopy, soutěže, názorné ukázky psích dovedností, módní přehlídku, psí diskotéku, společné venčení či odbornou konzultaci v oblasti veterinární péče. Jak jste zvyklí z předchozích let, festival bude rozdělen do několika zábavných a interaktivních zón.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Letní Letná

KDY: Až do 31. srpna

KDE: Letenské sady, Praha 7

Začíná mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná, festivalovou atmosférou naplní Letenské sady od 11. do 31. srpna. Úvod 19. ročníku obstarají švédští miláčci publika Cirkus Cirkör, kteří se vrací s novou verzí svého hitu Knitting Peace. Následuje zahájení přístupné široké veřejnosti zdarma v podobě oslnivé a ohňové Propane Punk show. Na Letní Letnou míří umělci celkem z 18 zemí světa, včetně takových zahraničních hvězd, jakými je francouzská legenda oboru Johann Le Guillerm či temperamentní soubor Compañía de Circo "eia" ze Španělska. Českou scénu otevírá soubor AirGym Art Company s premiérou NonSen(s) a hned v šesti sólech se představí novocirkusové umělkyně. To nejlepší z českého nového cirkusu obsadí kromě šapitó také 3 venkovní scény, kde festival nabídne 8 představení pro veřejnost zdarma. Festival dopřeje zážitky i dětem, a to na samostatné scéně s více než 86 představeními pro nejmenší. Více na letniletna.cz.

83. Výstava exotického ptactva

KDY: Od 12. do 28. srpna, denně 10-18

KDE: Skleníky Botanické zahrady PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč (děti, studenti, senioři 50 Kč, ZTP zdarma)



Máte rádi exotické ptactvo? Je tu pro vás zajímavá výstava, tentokrát s podtitulem Království mníšků.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Od 27. srpna do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Komentovaná prohlídka Barrandov Studia

KDY: Sobota a neděle od 10 a od 14

KDE: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 250 Kč

Barrandov Studio nabízí kíč ke vzpomínkám na největší hity domácí i zahraniční produkce, které prošly rukama českých kostýmních a rekvizitních výtvarníků. Navštivte zákulisí české továrny na sny, formou komentované prohlídky – výstavní prostor Filmpoint, filmové ateliéry, samotný areál a exkluzivně také dechberoucí venkovní dekoraci středověkého města ze 14. století, která již posloužila k natáčení několika filmů a pohádek.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Pátek: 21.00 Top Gun: Maverick (akční, USA)



Sobota: 21.00 Bullet Train (akční komedie, USA)



Neděle: 21.00 Princezna Rebelka (animovaný, Francie)

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!