Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Leoš Mareš na Křižíkově fontáně

KDY: Pátek od 20

KDE: Výstaviště (Křižíkova fontána), Praha 7

ZA KOLIK: 990, VIP vstupenky 9990 Kč



Užijte si jedinečný letní koncert Leoše Mareše na Křižíkově fontáně na Výstavišti. Show must go on! VIP vstupenka obsahuje Meet&Greet – osobní setkání a focení s Leošem ve VIP zóně a neomezenou konzumaci alko i nealko nápojů (ve VIP zóně) se soukromým barem na vyvýšené plošině a přímým výhledem na podium.

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 4

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí. Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka.

Koncert vítězů Interpretační soutěže pedagogických fakult

KDY: Pátek od 18

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí má dlouholetou tradici. Každý rok se v její organizaci střídají pedagogické fakulty České republiky. V letošním roce soutěž pořádá katedra hudební výchovy PedF UK v Praze. Na koncertě vystoupí studenti hudebních oborů pedagogických fakult, kteří zvítězili v soutěžních oborech: Hra na klavír, Hra na smyčcové nástroje, Hra na instrumentální nástroje a Sólový zpěv.

Sobota 21. května

Fidlovačka: Kouř

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 459-699 Kč

Kultovní rytmikál z roku 1991 ožívá na divadelních prknech. “Hele, kotě, vo co ti de?" Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit “Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek.

Středověké slavnosti v Břevnovském klášteře

KDY: Sobota 9.30-18

KDE: Břevnovský klášter, Markétská 1, Praha 6

ZA KOLIK: Od 100 Kč, dospělí 180 Kč, v ceně vsupenky je prohlídka pivovaru a prohlídka exteriéru kláštera



Již sedmý ročník "Středověkých slavností v Břevnovském klášteře" se koná v jednom z nejvýznamnějších duchovních středisek země české ve středověku. Těšit se můžete na rytířská klání, dobovou hudbu, divadlo, loutkové divadlo, středověké hry pro malé princezničky a pážata, středověké vaření piva, prohlídky pivovaru, dobové tržiště…

Švandovo divadlo: Manželská historie

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 390 Kč

Láska, žárlivost, manželství, sny, svoboda, peníze, divadlo. Strindberg, jeho manželka, její přítelkyně. Jeden geniální autor, jedna špatná herečka, jedna dobrá herečka.

Festival zvířecích piv

KDY: Sobota 10-22

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: 200 Kč



Toulavej pes, Zlatá kráva či Trilobit – taková zvířata byste v Zoo Praha hledali marně. Už v sobotu se s nimi ale seznámíte v zahradách Trojského zámku, kde se bude od 10 do 22 hodin konat Festival zvířecích piv. Na prvním ročníku dobročinné akce ochutnáte celou řadu piv se zvířecími názvy, těšit se můžete na soutěže, koncerty i zajímavé rozhovory nejen o pivu. Kromě jedinečné skleničky si navíc odnesete dobrý pocit. Z výdělku budou těžit ohrožení tasmánští čerti.

Cool life fest

KDY: Sobota 11-24

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Největší freestyle show léta. Mistrovství České republiky BMX v Miniramp na pontonu uprostřed Vltavy, reprezentanté a legendy českýho freeskiingu a snowboardingu na ještě větším skoku než loni, exhibice Highjump a swoop freestyle show nejlepších českých skydiverů. Petr Civín se svojí Flyboard show a banda šílenců bez pudu sebezáchovy kolem Malyow Silvera. Do toho přednášky, filmy a workshopy nejen český skateboardový asociace. O večerní koncert se postará Paulie Garand a pak přijde na řadu afterparty na Cargo Gallery.

Psí den

KDY: Sobota 10-18

KDE: Centrální park Lužiny, Praha 13

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Park na Lužinách bude v sobotu patřit psům. Koná se tam totiž akce Psí den s Prahou 13. Slavnostní zahájení je na programu v 10 hodin, poté se budou až do podzních odpoledních hodin střídat nejrůznější soutěže a psí zábava.

Neděle 22. května

Ungelt: Deštivé dny

KDY: Neděle od 20

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Americké drama je hrou o přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. Ve světové premiéře této hry ztvárnily mladé policisty filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman.

Růžový máj

KDY: Neděle 10-21

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč (degustační sklenička, tužka a hodnotící formulář v ceně)

Jedenáctý ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů od více než 30 moravských a českých vinařů, bohatá gastronomie snoubící se s růžovými víny, živá hudba.

Pivo & burger festival

KDY: Neděle 11-20

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Máte rádi svrchně kvašená piva a šťavnaté burgery? V tom případě musíte v neděli přijít na Karlínské náměstí.

Nedělní pohádka pro děti: Cirkusárium

KDY: Neděle od 15

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč

Na vědomost se dává, že do vašeho města přijíždí nejmenší zvířecí cirkusové varieté na světě. Tento cirkus je ojedinělý tím, že v něm žádných lidí nevystupuje anóbrž program čistě ze zvířecích kousků jest sestaven. Nenechte si náš cirkus ujít neb se již nemusí opakovat, každé představení je originál. Zveme malé a velké, tlusté i tenké! Loutkové představení Cirkusárium je vytvořené na počest kočovných loutkářů, jenž se se svými pimprlaty do dalekých dálek vydávali. Tvořili si trikové loutky, které dokázaly svými pohyby a kejkly udivovat nejedno zahraniční publikum. Podobné trikové principy budete moci vidět v našem cirkusovém představení. Dále je Cirlusárium věnováno všem ohroženým živočišným druhům a rádi bychom apelovali na výjimečnost a nenahraditelnost každého živočicha na této planetě. Hraje divadlo Toymachine.

Vícedenní akce

Tattoo Convention

KDY: Pátek 13-23, sobota 11-23, neděle 13-18

KDE: Výstaviště (Malá sportovní hala), Praha 7

ZA KOLIK: Denní vstupenka 370 Kč, 950 Kč na celý víkend



Pražská konvence vznikla v roce 1998 a po několika ročnících v kulturním domě Barikádníků a následných šesti let ve sportovní hale na Slavii, se Tattoo convention usadila na pražském Výstavišti. Letošní rok se můžete těšit na spoust tatérů, novinek v tetování a tradiční volbu Miss Tatoo s módní přehlídkou. Přibudou nové food zóny, koutek pro děti a další vyžití spojené s body artem. V pátek navíc i na koncert kapely Monkey Business!

Dyzajn market léto

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Jde o pravidelný, výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 200+ lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářských umělců. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Taky si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Ukrajiny.

Divadlo Ungelt: Housle

KDY: Pátek a sobota od 20

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů.

Swap rostlin v Page Five

KDY: Pátek 12 až neděle 19

KDE: Page Five, Veverkova 5, Praha 7

Přijďte si osvěžit svoji domácí džungli na Swap rostlin v rámci každoroční akce Máme otevřeno! "Celý víkend vás bude čekat neotřelý výběr knih a tisků s rostlinnou tematikou, včetně několika unikátních riso printů vyrobených speciálně pro tuto příležitost. A pozor - těšte se také na jedinečné a s láskou vypiplané kořínky, řízky a zelená mimina z našich vlastních květináčů," lákají pořadatelé.

Pohádky pro Hurvínka

KDY: Sobota 14 a 16.30, neděle 10.30 a 14

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 1-250 Kč



Hurvínek s Máničkou se dostanou do světa pohádek. Na své pouti se seznámí nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, ale i dědem Vševědem a dalšími pohádkovými postavičkami. A pořádně si to užijí!

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč

Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Motýli: Zaostřeno na detail

KDY: Do 22. května, denně úterý až neděle 9-19 (pondělí pouze 18. dubna)

KDE: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Botanická zahrada opět připravila oblíbenou výstavu tropických motýlů, tentokrát s názvem Motýli, zaostřeno na detail. Výstava poodhalí tajemství stavby motýlích křídel, ukáže, jak vypadají například oči, nohy nebo tykadla u housenek i dospělých jedinců. Patronkami této jedinečné přehlídky se staly herečka Klára Melíšková, zpěvačka Aneta Langerová, snowboardistka Eva Samková a modelka Pavlína Němcová. Do Prahy postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. K vidění bude jeden z největších motýlů na světě – martináč Attacus atlas. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i unikátní anatomický model tohoto nočního motýla v nadživotní velikosti. Zájemci také budou mít příležitost prostřednictvím kanálu YouTube botanické zahrady on-line sledovat proces líhnutí motýlů z kukly. Foyer skleníku Fata Morgana letos ozdobí výtvarné aranže a díla, které v rámci svých workshopů připravila Galerie hl. m. Prahy.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino nabízí širokou nabídku filmů.



Pátek: 21.00 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 22.45 Film roku (drama, Španělsko)



Sobota: 21.00 Zlouni (animovaný, USA), 22.45 Vyšehrad: Fylm (komedie, ČR)



Neděle: 21.00 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (dobrodružné fantasy, USA), 23.00 Mára jde do nebe (dokument, ČR)

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.