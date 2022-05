Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Kryptor v Modré Vopici oslaví 35 let

KDY: Pátek od 20

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč



Legendární česká thrashmetalová kapela Kryptor je na scéně už 35 let. A právě toto výročí se svými největšími hity oslaví v prostorách klubu Modrá Vopice.

Scény z manželského života

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 4

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Divadelní adaptace slavného filmu inspirovaného skutečností sleduje jednotlivé fáze partnerského vztahu, od prvotního okouzlení až po neshody vrcholící brutální rvačkou. Hra o lásce, zklamání ale také o naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem, díky kterému se nikdy plně neodcizí. Původní filmový scénář napsal legendární režisér Ingmar Bergman pro herečku Liv Ullmannovou po odeznění jejich dlouholetého vztahu. Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne tvoří dokonalý manželský pár, před nímž se rýsuje nadějná budoucnost. I na ně však číhají nástrahy každodennosti, které jednoho dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. Nedokáží žít ani spolu, ani bez sebe a neustále testují pružnost a pevnost jejich milostného pouta.

Bratři Orffové v Café V lese

KDY: Pátek od 19

KDE: Café V lese, Krymská 12, Praha 10

ZA KOLIK: 350 Kč



Po osmi letech od vydání alba Šero, oceněného hudební cenou Anděl i Apollo, se Bratři Orffové připomínají dosud nevydanou skladbou Píseň pro Stefanii Sauer a hlavně jarní koncertní šňůrou.

Sobota 14. května

Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 459-699 Kč

Celosvětový bestseller manželů Peaseových, kteří lehce stravitelnou formou zkoumají rozdíly mezi myšlením žen a mužů, v divadelní úpravě herce a režiséra Miroslava Hanuše. Nejnovější poznatky z neurologie, evoluční biologie, psychologie a sociologie, které se snaží vysvětlit důvod existence napětí a rozepří mezi příslušníky obou pohlaví, na jevišti získávají podobu hudební komedie. Díky společnému zážitku a společnému smíchu je inscenace možným řešením, jak se s těmi odlišnosti v myšlení a chování žen a mužů vypořádat. V roce 2017 na Grand Festivalu smíchu v Pardubicích získala inscenace této komedie v podání souboru Městských divadel pražských cenu za nejoblíbenější inscenaci publika - Komedie diváků.

Pražský hrad zve na Den otevřených dveří

KDY: Sobota 10-17

KDE: Pražský hrad, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Správa Pražského hradu chystá v sobotu 14. května 2022 již sedmý ročník slavnostního zahájení letní turistické sezóny, který se koná po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru. Návštěvníkům budou od 10 do 17 hodin zdarma otevřeny návštěvnické objekty a zároveň se zpřístupní reprezentační prostory v Novém královském paláci Pražského hradu. V Královské zahradě bude tábor Karla IV. a stánky s nabídkou tuzemských potravin.

Pohřeb až zítra

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Komedie možná i o vaší rodině. Měla to být poklidná večeře. Důstojně se sejít v předvečer babiččina pohřbu. Po delší době zase celá rodina: matka, dvě dospělé dcery, náctiletý syn i bývalý manžel. A možná ještě někdo. Jenom se potkat a nemluvit o ničem konfliktním. Zbytečně neprovokovat. Jenom se potkat, aby zítřejší pohřeb proběhl v poklidu. Ovšem od začátku je zřejmé, že dnešek rozhodně klidný nebude. Zoufalost a absurdita mají k sobě zatraceně blízko. Ještě budete rádi za svoji rodinu!

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky). Chcete-li si kryt v klidu prohlédnout, tak je vhodné přijít alespoň hodinu před zavírací dobou. V 15 hodin se kryt uzavírá.

Cider fest

KDY: Sobota 10-12

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Budete moci ochutnat více jak 15 značek tuzemských i zahraničních ciderů. Součástí festivalu budou také stánky, které se postarají o plnohodnotný chuťový prožitek společně se ciderem italské a francouzské uzeniny, sýry, grilovaný seafood, trhané maso, šašliky, olivy, ústřice a další speciality. Těšit se můžete i na hudební doprovodný program.

Den otevřených dveří hangáru Točná

KDY: Sobota 13-18

KDE: Letiště Točná, Praha 12

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Třetí den otevřených dveří hangáru 2022 na letišti Točná je zde! K vidění budou letadla v hangáru a v případě hezkého počasí, uvidíte některé z nich i ve vzduchu!

Neděle 15. května

Buchty a loutky: Kocour v botách

KDY: Neděle od 15

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč



Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví… Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a nejmladší, hm, na toho zbyl jen kocour. Cha chá, jen obyčejný kocour? Ale pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo… Nevěříte? Tak se přijďte podívat!

Karlínská grilovačka

KDY: Neděle 11-19

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Na Karlínském náměstí na vás bude čekat spousty skvělého jídla a pití, grilované speciality budou vonět široko daleko a o skvělou atmosféru se tentokrát postará kapela Elias&The Shepherds.

Letenský jarmark

KDY: Neděle 14-19

KDE: Vodárenská věž, Na Výšinách 1, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Pohádka a zábavné soutěže pro děti, živá hudba, ale hlavně bohatá nabídka od stánkařů, to vše vás bude čekat na dalším Letenském jarmarku.

Vícedenní akce

Bitva o Chodovskou tvrz

KDY: Pátek 18-20, sobota 10-20, neděle 14-17

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Středověké slavnosti pro celou rodinu v jedinečném prostředí Chodovské tvrze a přilehlého parku. Středověký festival vůbec poprvé na Jižním Městě. Podrobný program na www.chodovskatvrz.cz.

Eternal Noise Misery festival

KDY: Pátek a sobota

KDE: Klub Underdogs/Eternia, Nádražní 3, Praha 5



Oblíbený festival undergroundové extrémní muziky je po vynucené pandemické pauze zpět. Připravte se na dva dny ryzího undergroundového běsnění ve smíchovkém Underdogs / Eternii. Vystoupí kapely Chlad, Skiplifae, Wargame, Lucifuge, Distaste, Slať a spousta dalších.

Festival Bambule

KDY: Sobota a neděle 11-22

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 390 Kč pro 1 osobu na 1 den, rodinná vstupenka 1300 Kč na den, ZTP a děti do 2 let zdarma

Největší rodinný festival Bambule, který nabízí množství zábavy pro celou rodinu. Můžete se těšit na vystoupení populární skupiny Lollipopz, Kája a Bambuláček, Karol a Kvído nebo Ben & Mateo. Součástí festivalu budou také soutěže a různé zóny nabízející zajímavé doprovodné aktivity jako je například Potter zóna, setkání s Gumpem, exhibice Fantazie na kolečkách, Tary a jeho škola parkuru, relaxační zóna nebo foodzóna.

Hurvínkův popletený víkend

KDY: Pátek od 10, sobota od 14 a 16.30, neděle od 10.30 a 14, od 15.30 workshop k představení

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 1-250 Kč



Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč

Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Motýli: Zaostřeno na detail

KDY: Do 22. května, denně úterý až neděle 9-19 (pondělí pouze 18. dubna)

KDE: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Botanická zahrada opět připravila oblíbenou výstavu tropických motýlů, tentokrát s názvem Motýli, zaostřeno na detail. Výstava poodhalí tajemství stavby motýlích křídel, ukáže, jak vypadají například oči, nohy nebo tykadla u housenek i dospělých jedinců. Patronkami této jedinečné přehlídky se staly herečka Klára Melíšková, zpěvačka Aneta Langerová, snowboardistka Eva Samková a modelka Pavlína Němcová. Do Prahy postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. K vidění bude jeden z největších motýlů na světě – martináč Attacus atlas. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i unikátní anatomický model tohoto nočního motýla v nadživotní velikosti. Zájemci také budou mít příležitost prostřednictvím kanálu YouTube botanické zahrady on-line sledovat proces líhnutí motýlů z kukly. Foyer skleníku Fata Morgana letos ozdobí výtvarné aranže a díla, které v rámci svých workshopů připravila Galerie hl. m. Prahy.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino nabízí širokou nabídku filmů.



Pátek: 21.00 Zlouni (animovaný, USA), 22.40 Vyšehrad: Fylm (komedie, ČR)



Sobota: 21.00 Ušák Chicky a Zlokřeček (animovaný, Belgie/Francie), 22.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (dobrodružné fantasy, USA)



Neděle: 21.00 Film roku (komediální drama, Španělsko), 23.00 Pražský výběr: Symphony Bizarre (hudební dokument, ČR)