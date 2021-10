Kočkožrout

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 250 Kč

Česká premiéra hry kultovního režiséra, dramatika a herce Rainera Wernera Fassbindera o partě lidí na maloměstě. Čas tráví posedáváním, popíjením, nárazovým sexem, nekonečnými hovory o ničem a sny o nových začátcích… dokud nepřijde jeden takovej… Nájemný dělník s patřičně horkou jižní krví a dobře stavěnou figurou zvládá nejen tovární práci, ale také pořádně rozvíří sukně zdejších žen. Není divu, že mužům se pak v kapsách začnou otvírat kudly. Dostal se ke všem až příliš blízko. A to se tu trestá!

Balkan Bashavel

KDY: Pátek 20-22

KDE: Radlická - kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 260 Kč



Balkan Bashavel slaví 10 let a tak Malalata opět přiváží do Prahy rytmy balkan beats, gypsy, reggae a world music. Spolu s duem Malalata vystoupí také DJ Le Petit Nicolas a saxofonista Tomáš El Checo Průša.

Grind shampoons down

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 150 Kč



Deathmetalová kapela Shampoon Killer pořádá jubilejní desátý díl akce s názvem Grind shampoons down. Během večera plného ostré muziky a ještě ostřejšího pití zahrají společně s pořádající kapelou také bandy Dehydrated, Cuttered Flesh a BOB.

Festival delikátních chutí

KDY: Sobota 10-18

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Novoměstskou radnici a její okolí zaplní tradiční i netradiční pokrmy z různých koutů světa. Festival navazuje na tradici neformálního setkání sousedů z blízkých i vzdálenějších koutů Prahy, výletníků z celé České republiky i návštěvníků ze světa, kteří si na Novoměstskou radnici přicházeli vychutnat širokou škálu delikátních chutí. Akce bude také tentokrát probíhat v zázemí radnice i v přilehlé části parku na Karlově náměstí.

Burza hudebních nosičů

KDY: Sobota 9-16

KDE: Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10

ZA KOLIK: 30 Kč

Na stolech českých i zahraničních prodejců najdete titisíce vinylů a cd všech žánrů, ale také dvd i kazety. Přijďte si doplnit svoji sbírku zajímavými tituly.

Bazárek oblečení a rostlin

KDY: Sobota od 10

KDE: Pražská tržnice - Burza 4, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Můžete se těšit na hromadu pěkného oblečení, doplňků a pokojových rostlin. Celý výdělek poputuje na rozvoj neziskové organizace Sestry v sukni, která se věnuje pořádání volnočasových aktivit, výletů, víkendovek a táborů pro lidi s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením.

Drakiáda

KDY: Sobota od 13

KDE: Black pes, Staroklánovická 204, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma

Pro děti i jejich rodiče je tu další soutěž v pouštění draků. Pro každého účastníka bude nachystaný dárek. Těšit se můžete také na kreativní dílny klubu Slunečnice, atrakce či občerstvení.

Festival otevřených dílen

KDY: Sobota 13-18

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Na druhém ročníku Festivalu otevřených dílen se představí 13 dílen a iniciativ, které nabízejí každému šanci se něco naučit, nebo pracovat na svém projektu. Knihvazačství, 3D tisk, vyřezávání, šití, vrtání, mozaika nebo třeba smaltování. Nepůjde ale o žádnou výstavu, všechno si budete moc vyzkoušet vlastníma rukama. Když vás to či ono nadchne, rovnou budete vědět, ve které z dílen se naučíte víc. Přijďte s celou rodinou (nebo klidně sami) a užijte si pohodové kreativní odpoledne na náplavce.

Den otevřených dveří hangáru v Točné

KDY: Sobota 13-18

KDE: Letiště Točná, Praha 12

ZA KOLIK: Zdarma

Čtvrtý den otevřených dveří hangáru 2021 na letišti Točná je zde! K vidění budou letadla v hangáru a v případě hezkého počasí, uvidíte některé z nich i ve vzduchu! Den bude věnován letounu Avia BH-5, který po devíti letech opět létá.

Dovolená paní Josefy

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: Od 275 Kč



Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá.

Hra kouzel a magie

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: Od 159 Kč

Originální a naprosto jedinečné představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Pojďte si hrát na kouzelníky jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit! Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je otevřený Zrcadlový labyrint, které má nejen u dětí velký úspěch.

Karlínský food truck festival

KDY: Neděle 11-19

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Uvidíte ty nejlepší a nejhezčí food trucky a přívěsy, které vám nabídnou parádní gastronomické zážitky. Super muzika a spousty zábavy pro děti i pro dospělé, to vše a ještě mnohem více.

Kolem světa: Snadno dostupné výhledy Slovenska

KDY: Neděle od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je seriál online cestovatelských přednášek. Cestovatel a fotograf Marián Béreš kvůli zdravotním omezením už nemůže šlapat do kopců a vychutnávat si hřebenovky, a tak se naučil po vzoru pana Hrušínského kochat se krajinou a hledat snadno dostupné výhledy. Hledá je hlavně v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Pojďte s panem fotografem na cestu za známými i méně známými a snadno dostupnými výhledy Slovenska. Zavede vás na Spiš, do Pienin, na Oravu, Liptov, ale i na "daleký Východ" až ke Košicím a okolí.

Saturnin

KDY: Neděle od 19.30

KDE: Ústřední knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 450 Kč



Swingová groteska pro celou rodinu na motivy slavného humoristického románu Zdeňka Jirotky. Hudební féerie Ondřeje Havelky a Martina Vačkáře za živého doprovodu nezaměnitelného orchestru Melody Makers se dávno stala legendou. A legendární je také stejnojmenná kniha, která královsky baví už několik generací mistrným suchým humorem, nadsázkou, vybroušeným stylem a krásnou absurditou situací, do nichž dostává své okolí svérázný a za všech okolností dokonalý sluha Saturnin. Přijďte se nechat za letního večera ovanout noblesní atmosférou 30. let minulého století.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Nedělní pohádka pro děti: Čert to vzal

KDY: Neděle od 15

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč



Komedie o splněném přání a ulítaných čertech. Ještě že to Kašpárek s Honzou všechno zachrání. Hraje divadlo Čmukaři.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Pátek: 19.30 Karel (dokument/ČR) 22.00 Není čas zemřít (akční/USA)

Sobota: 19.00 Myši patří do nebe (animovaný/ČR), 20.30 Není čas zemřít (akční/USA)

Neděle: 18.00 Mimi šéf: Rodinný podnik (animovaný/USA)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Designblok

KDY: Pátek až neděle

KDE: Gabriel Loci (Holečkova 10, Praha 5) a Uměleckoprůmyslové museum (17. listopadu 2, Praha 1)

ZA KOLIK: Veškeré informace o programu a vstupenkách na webu Designbloku

Designblok, Prague International Design Festival, je největší výběrová přehlídka designu a módy ve střední Evropě. Historie festivalu sahá do roku 1999, kdy jej založili Jana Zielinski a Jiří Macek, ředitelé pořádající agentury Profil Media. Designblok tradičně uvádí tvorbu designérů a výrobců z celé Evropy, představuje novinky prestižních značek i prototypy od mladých designérů a designérských studií. Designblok každoročně přiláká více než 50 tisíc návštěvníků všech věkových skupin z České republiky i ze zahraničí.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.