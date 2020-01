Maják (The Lighthouse)

KDY: Sobota 20.30-22.30

KDE: Bio Oko, Františka Křížka 15, Praha 7

ZA KOLIK: 150 Kč

Robert Pattinson a Willem Dafoe podávají fenomenální výkony coby strážci titulního majáku ve vyprávění zasazeném na konec devatenáctého století. Soužití větrem a lety ošlehaného, i notně vypitého námořníka a jeho nového nezkušeného asistenta se začne propadat do šílenství a paranoie, zatímco novic poodkrývá okolnosti záhadného osudu svého předchůdce. Strhující kompozice černobílé kamery v kombinaci s precizní zvukovou režií utvářejí přízračnou, ale současně uhrančivou atmosféru, do které se spolu s postavami propadnou také diváci. Promítání v původním znění s českými titulky.

O Sněhurce a sedmi trpaslících

KDY: Sobota 15-15.45

KDE: Plechárna, Bryksova 1002/20, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Klasická činoherní pohádka o princezně Sněhurce, sedmi trpaslících, zlé královně a krásném princi z pera Vlastimila Pešky. Vhodné pro děti od tří let.

Celebration of (Self) Destruction vol. 4,20: A New Dope

KDY: Sobota 19-04

KDE: MusicClub Modrá Vopice, K Žižkovu 1, Praha 9

ZA KOLIK: 90 Kč



První metalový koncert roku 2020 v legendárním klubu Modrá VOpice. Vystoupí kapely: The Cake Is A Lie (melodic hardcore, Nürnberg DE), CRIPPLED FINGERS (hardcore, Česká Lípa), Elysium metal (death metal/deathcore, Týnec nad Labem), Space Hamster (progressive death, Brno), Caldera Band (progressive metal, Praha), Soul Decoder (kalahul, Praha).

Motörhead Revival + GOC

KDY: Sobota 21-23.55

KDE: Vagon klub, Národní 25, Praha 1



Lemmyho nesmrtelná klasika v podání Motörhead revival. Jako support vystoupí mladá hard rocková kapela GOC.

Novoroční lampiónový běh

KDY: Neděle 16-19

KDE: areál Golgu Hostivař – U Golfu 565, Praha 10

ZA KOLIK: 150 Kč



Prezentace 16:00-16:45 (terasa hlavní recepce Golf Hostivař – 1.patro), předzávodní rozprava 17:05, hromadný start 17:15.

Délka jednoho nočního okruhu 2,5 km, vypsané vzdálenosti: 5 a 10 km + nesoutěžní běh na 2,5 km. Propozice a přihlášky na www.tttparta.cz.

Česká mše vánoční - Tříkrálová sbírka

KDY: Neděle 16.30-18

KDE: Stroměstské náměstí, Praha 1



Slavnostního provedení České mše vánoční J. J. Ryby na závěr pražského Tříkrálového průvodu se pod vedením Jana Rezka zúčastní 7 českých pěveckých sborů. Pražský smíšený sbor je jedním z nich.

Princezna ze mlejna

KDY: Neděle 11-12.30

KDE: Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 36/31, Praha 1

ZA KOLIK: 169 Kč



Divadelní zpracování známé filmové pohádky Zdeňka Trošky. V jihočeské vísce, uprostřed stříbrných rybníků a tmavých lesů, žije pohledný mládenec Jindřich, který se jednoho dne vydá do světa s pevným rozhodnutím vysvobodit zakletou princeznu.

Tříkrálový koncert s Duo Conspiro

KDY: Neděle 15-16

KDE: Farní charita Stodůlky, V Hůrkách 8, Praha 5



Tříkrálový koncert, který podpoří jubilejní 20. Tříkrálovou sbírku v oblasti Prahy 13. Zahraje Duo Conspiro – hudební uskupení ve spojení flétny a kytary, působící ve složení Helena Střížková (kytara) a Kristina Vinařová (flétna) již od roku 2010. Dobrovolné vstupné bude využito na podporu záměrů Tříkrálové sbírky, na území Prahy 13 konkrétně na podporu pečujících o své blízké nemocné a umírající doma, rodiny v krizi a seniory.

Shoes Jana Krause / divadelní parodie

KDY: Neděle 19-20.30

KDE: Malostranská beseda, Malostranské náměstí 21, Praha 1

ZA KOLIK: 225 Kč



Parodie na známou TV show. Učinkují: Jan Kraus - Jindřich Kopáček. Hosté: Ondřej Hejma – Martin Procházka, Jiří Ovčáček – Ondřej Cimpl, Angelina Jolie – Lena Ondráčková, Mirek Vychodil MS v masturbaci – Michal Kozelka.

Koncert Rybovy mše - Smíchov

KDY: Neděle 16-17

KDE: Kostel Svatého Václava, Náměstí 14. října, Praha 5



Koncert Rybovy mše od J. J. Ryby ve velkém stylu, kde účinkuje až 180 lidí ve sboru, orchestru až po solisty. Nenechte si tento jedinečný koncert utéct.