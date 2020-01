Taneční odpoledne

KDY: sobota od 14

KDE: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9

ZA KOLIK: 50 Kč

Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí každou druhou sobotu. Přijďte si užít víkendové odpoledne tancem při živé hudbě.

E!E a Zputnik opět na Jižáku

KDY: sobota 20-23

KDE: Music Club Jižák, Matúškova 831/1, Praha 4

ZA KOLIK: 150 Kč



Punkový večírek s kapelou E!E a Zputnik.

Video Fest

KDY: sobota 9-22

KDE: prostor39, Řehořova 33/39, Praha 3

ZA KOLIK: zdarma



První Video Festival věnovaný filmařům a video tvorbě - workshopy, přednášky, testování techniky a interview s tvůrci, plus afterparty.

Říman z Rimini: Sladký život (La dolce vita)

KDY: sobota 19-22

KDE: Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11, Praha 1

ZA KOLIK: 80 Kč



„Byl jeden kněz, který našel dost přesnou definici Sladkého života. Řekl: Když boží mlčení padne na lidi… Nehledě na to, co je na této definici slavnostní a biblické, mohl by Sladký život být opravdu viděn v tomto světle. Skutečně je tu mlčení boha: chybí láska. Marcello nedělá nic jiného, než běhá za ženami a hledá lásku, ale je to neplodné, protože není schopen milovat." Cannes 1960 - Zlatá palma za nejlepší film.

Terrabazar - Výstavní a prodejní setkání chovatelů zvířat

KDY: sobota 9-12

KDE: Terrabazar, Horáčkova 1100, Praha 4

ZA KOLIK: 40-100 Kč



Nejstarší výstavní a prodejní burza exotických zvířat, rostlin a chovatelských potřeb v Praze založená Teraristickou společností Praha, která se koná pravidelně jednou za měsíc v První jazykové základní škole u metra Pankrác.

Farmářský trh Heřmaňák

KDY: sobota 9-14

KDE: Řezáčovo náměstí, Praha 7

ZA KOLIK: zdarma



Další sezóna farmářského trhu na Řezáčově náměstí v Holešovicích nabídne i letos pestrý výběr lokálních farmářských produktů.

Ping pongový turnaj o plecháček

KDY: neděle 13.30-19

KDE: Plechárna, Bryksova 1002/20, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Přijďte si zahrát i zasoutěžit. Utkáme se v kategoriích muži, ženy, dorost a vozíčkáři. Amatérský turnaj je pro hráče od 9 let a mohou se zúčastnit jednotlivci i dvojice (pro čtyřhry). Hrajeme na 2 vítězné sety, tzn. do 11 bodů. Registrovat se můžete zasláním emailu na zuzana@praha14kulturni.cz, případně se můžete registrovat od 13.30 přímo na místě v den konání turnaje.

O pejskovi a kočičce

KDY: neděle ve 14 a 16

KDE: Divadlo Říše loutek, Žatecká, 1, Praha 1

ZA KOLIK: 90 Kč



Divadélko pro děti od 3 let. O pejskovi a kočičce je nejčastěji hrané představení Divadla Říše loutek. Už bylo sehráno více než 600x a vidělo je víc než 100 000 diváků. Toto představení potěšilo i děti na Ukrajině, v Rumunsku a Srbsku.

Rade Šerbedžija & Zapadni Kolodvor

KDY: neděle 19.30-21.30

KDE: Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

ZA KOLIK: od 590 Kč



Legendární Rade Šerbedžija, herec a zpěvák s obdivuhodnou kariérou v Hollywoodu, po několika letech opět přichází do Prahy. Na koncertě ve velkém sále Městské kníhovny, v doprovodu hudební skupiny Zapadni kolodvor, Rade slibuje večer plný kvalitní muziky a romantických veršů. Vstupenky za 590 Kčmůžete koupit v Leggeru - Londýnská 20, nebo v Lastavici - Opletalova 16. V den koncertu cena bude 690 Kč.

Na Pavláska – talkshow Lukáše Pavláska

KDY: neděle od 19

KDE: Divadlo U Hasičů, Římská 45, Praha 2

ZA KOLIK: 250 Kč



Ve své nové televizní talkshow si Lukáš Pavlásek povídá a hraje se svými hosty. Přijďte se pobavit a společně s Lukášem poznejte zajímavé osobnosti v novém světle. Z představení bude pořizován televizní záznam.

Pohádkové neděle - Pinnocchio

KDY: neděle 15-16

KDE: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9

ZA KOLIK: 50 Kč



Řezbář Geppetto už leta touží po synkovi. Jednoho dne si proto vyřeže loutku, které dá jméno Pinocchio. V noci ji kouzelná víla oživí a Pinocchio se vydá za dobrodružstvím. Hraje Nezávislé divadlo. Po pohádce navazuje výtvarná dílnička, ve které si děti vyrobí panáčky ze dřevěné lžíce.