Malostranská zimní pohádka

KDY: Sobota 15-15.50

KDE: Plechárna, Bryksova 1002/20, Praha 9

ZA KOLIK: 50 Kč

Divadelní pohádka pro rodiče s dětmi v podání Divadle Matěje Kopeckého. Co se stane se sněhuláky, když v předjaří začne hřát sluníčko a sníh se začne rozpouštět? Ve výpravné pohádce manželů Kopeckých uvidíte poetický příběh o přátelství a uslyšíte i spoustu pěkných písniček. O půlnoci ožijí tři sněhuláci, kteří se snaží vybojovat si mezi sebou místo na ulici. Nakonec je spřátelí zaběhnutý pejsek, kterému umetli košťaty cestu domů. Pro děti od tří let.

Prahou plnou strašidel

KDY: Sobota 14-20

KDE: Tyršův Dům, Újezd 450/40, Praha 1



Tradiční šifrovací orientační závod po Starém Městě a Malé straně. Více informací na www.strasidla.skauting.cz.

Groove Dock – Original Moody

KDY: Sobota 22-03

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč



První vydání Groove Docku roku 2020 bude ve znamení latina, tanečního jazzu a funku. Chybět nebudou Mr. Ultrafino, zasloužilý matador českomoravské hudební scény DJ Baltazar nebo perkusista-tanečník Papis Nyass.

Vulture: A Depository State Of Pain

KDY: Sobota 20-00

KDE: Vagon Klub, Národní 25, Praha 1



Pražská rock, punk, alt hip-hop, glamová kapela Vulturue nahrála nové album "A Depository State Of Pain" a ke každé písni i klip. Všechno bude vycházet postupně a kompletního alba se většinové publikum dočká až v druhé polovině r. 2020. V sobotu budete mít jedinečnu možnost slyšet celé album ve svojí celistvosti, přehrané od začátku do konce, s projekcemi všech klipů. Vulture tak uvítají svůj projekt, ale také se rozloučí s živym hraním jako Vulture.

Čarodějův učeň

KDY: Sobota 15-16.15

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 200 Kč



Příběh o čarodějnickém učni Krabatovi a věčné touze po moci, která může fascinovat i zahubit. Osidla zla otevírají svou náruč a cesta ven vede jen jedním směrem. Vhodné od 10 let. Představení Činoherního studia Ústí nad Labem.

Pohádkové neděle: O chaloupce z perníku

KDY: Neděle 15-19

KDE: Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 9

ZA KOLIK: 50 Kč



Klasická pohádka o tom, že i ten nejsladší perníček může někdy pořádně zhořknout, je jedním z nejznámějších příběhů, jenž vyprávějí rodiče svým dětem už celá staletí. Poprvé ho zaznamenal italský básník a spisovatel Giambattista Basile v 16. století. Pohádku ale nejspíš slýchávaly děti již o dvě století dříve. Roky osvědčený příběh pobaví ale i současné děti, navíc tentokrát ve verzi s písničkami a veršovanými dialogy. Hraje: Divadlo Kapsa Andělská Hora.

Police Symphony Orchestra v Lucerně

KDY: Neděle 19-21.30

KDE: Palác Lucerna, Velký sál, Štěpánská 61, Praha 1

ZA KOLIK: 350 Kč



Police Symphony Orchestra – velký symfonický orchestr plný mladých nadšených muzikantů z východních Čech slaví 10 let a jubilejní sezónu odstartují v pražské Lucerně. Na galakoncert si přizvali hvězdné hosty, kteří s PSO během jeho působení spolupracovali. Můžete se těšit na hlavního zpěváka Jana Sklenáře, Jana Cinu, Balet Národního divadla, Losers Cirque Company, Kühnův smíšený sbor, Miloně Čepelku, Brass Avenue a další. Program bude pestrý – filmová a klasická hudba, pop, rock i swing v symfonickém znění – pod taktovkou dirigentů Joela Hány a Věry Vlčkové.

Kino Aero: Na Nože

KDY: Neděle 17.30-19.40

KDE: Kino Aero, Biskupcova 31, Praha 3

ZA KOLIK: 135 Kč



Satirická krimi komedie Na nože zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv Daniel Craig pojme řešení případu po svém a vyšetřování každého člena této excentrické rodiny se ukáže býti složitější, než se zpočátku zdálo. V napínavém detektivním příběhu, v duchu nejlepší tradice Agathy Christie, rozehrají herecký koncert Chris “Captain America” Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, a Don Johnson. Anglicky s českými titulky.

Vlasy - Hair

KDY: Neděle 13.30-16.15

KDE: Divadlo Kalich, Jungmannnova 9, Praha 1

ZA KOLIK: 199-849 Kč



Nechte se unést jedinečným příběhem a nábojem písní z muzikálu, který celosvětově proslavilo legendární filmové zpracování Miloše Formana. V představení zní hit za hitem, songy jako Vodnář, Donna, Je snadné nemít rád, Manchester, Život mám, Kéž slunce svítí… a celá řada dalších se už dávno staly nesmrtelnými. Slogan „květiNOVÉ děti“ nového nastudování režiséra a výtvarníka Šimona Cabana naznačuje nadčasovost tohoto muzikálu, jehož příběh, písně i poselství mohou být až překvapivě současné. Přijďte si užít velkolepou oslavu lásky, svobody a tolerance, protože tyto hodnoty je třeba oslavovat a chránit stále – tehdy, stejně jako dnes. Setkáte se s oblíbenými interprety i s novými tvářemi vyhlášeného muzikálového týmu Divadla Kalich.