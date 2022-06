Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Swingová tančírna

KDY: Pátek 17-21

KDE: Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Doporučené vstupné 100 Kč



Letní swingové tančírny se opět vrací na dřevěný plácek na Kulaťáku. Čeká na vás taneční lekce pro začátečníky (od 18:00) a živá hudba. Tentokrát zahraje Mole's Wing Quintet.

Fidlovačka: Šakalí léta

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 529-699 Kč

Muzikálová groteska podle námětu filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského a povídek Petra Šabacha. Je rok 1957, na oběžnou dráhu vstříc novým zítřkům vzlétá Lajka, Klement Gottwald spokojeně odpočívá ve vítkovském mauzoleu, nad Prahou se stále ještě tyčí pomník zavrženého Stalina a do šedi tepláků budování socialismu přichází Bejby. Barevný, svěží a svůj, vnáší rytmus rock and rollu do pevně zakotveného maloměstského života pod rudou hvězdou. Oživí dětské fantazie, zformuje sny a ukáže, že ne všichni musí šlapat, jak se jim píská. Z dětského pobrukování tluče bubeníček se stanou válečné bubny a z klidu dospělých klid před bouří. Někdo musí z kola ven. Hra o hudbě, o svobodě, o dětských snech, o životě lidí v nelehké době, kdy jinakost se nenosí a každý krok mimo rytmus je po zásluze potrestán. O síle a slabosti charakteru, o lásce a žárlivosti.

Magická fontána

KDY: Pátek od 21.30

KDE: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 850-1150 Kč



Živelná kombinace ohně, světla a vody spolu s elektrizujícími výkony multi-talentovaných světelných a ohňových tanečníků. Dechberoucí atmosféra vtahující do děje! Pociťte ničivou sílu pradávného elementu ohně i životodárnou energii elektřiny a gejzírů prosvětlené vody.

Daniel Sloss v Karlíně

KDY: Pátek od 18

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

ZA KOLIK: Od 740 Kč

Slavný skotský komik, herec a spisovatel, který právem patří ke světové špičce stand-up comedy, vystoupí v Praze. Jeho vystoupení je provokativní a často ostré jako břitva, žádné téma pro něj není tabu a jeho inteligentní argumenty provokují diváky nejen k smíchu, ale i k zamyšlení. Daniel přitom necenzuruje ani témata, ani jazyk. Celé vystoupení proběhne v angličtině a je vhodné pro starší šestnácti let.

Sobota 4. června

Fidlovačka: Famílie

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč

Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí. Ve skvělé komedii DiPietro přibližuje divákům vztah dvou odlišných generací a s laskavým humorem projevuje pochopení pro obě strany.

Kouzelná sobota s Pavlem Kožíškem

KDY: Sobota 15-17 (muzeum otevřeno denně 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v neděli 13. března 2022 osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech. Komentované prohlídky začínají v 13.00, 13.45 a 14.30. "Doporučujeme přijít s předstihem, kdyby u pokladny byla fronta nebo zakoupit vstupenky on-line, máte u vstupu přednost. Za komentované prohlídky se nic ke vstupnému nepřiplácí," zvou lidé z muzea.

Kramářova vila: Den otevřených dveří

KDY: Sobota 9-17

KDE: Kramářova vila, Gogolova 1, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Kramářova vila, sídlo prvního předsedy vlády Karla Kramáře, se zájemcům poprvé otevře při příležitosti oslav státního svátku dne 1. května. Dny otevřených dveří budou v této reprezentační budově úzce spojené s historií Československa a České republiky probíhat až do října letošního roku. Návštěvníci se do areálu podívají opět po roční pauze, loni totiž procházela Kramářova vila rekonstrukcí, a dny otevřených dveří se v ní proto neuskutečnily.

Pražský dopravní den dětí

KDY: Sobota 9-17

KDE: Smíchovské nádraží a depo metra Zličín

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Pražský dopravní den dětí bude opět plný současné i historické dopravní techniky. Budete se moci svézt parním vlakem nebo historickými tramvajemi či autobusy, které svezou návštěvníky akce na speciálních nostalgických jízdách po okolí Smíchova a Zličína. Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. proběhne také Den otevřených dveří v depu Zličín včetně jízd historickou soupravou metra mezi Smíchovským nádražím a depem. Akce na Smíchově proběhne v čase 9-17, v depu metra Zličín 10-16h. Více informací na www.pid.cz.

Hardcore metal united

KDY: Sobota od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 150 Kč

Sobotní večer si můžete užít při poslechu řízné muziky. V prostorách legendárního klubu Modrá Vopice se sejde čtveřice kapel Gibbet (Praha), Crow To Crow (Lomnice), Zběsilost (Praha) a Cataclysm Orchestra (Dobrovice).

Běh: Barvám neutečeš

KDY: Sobota 8-16.30

KDE: Centrální park Stodůlky, Praha 13

ZA KOLIK: Startovné pro dospělé od 650 Kč



Zábavný rodinný běh ve víru barev. Chcete si užít den s přáteli, rodinou nebo jen sám pro sebe? Stačí jediné, vyrazit na trasu dlouhou pět kilometrů během či chůzí a nechat se při tom v pěti barevných zónách zasypat barvami. K tomu se můžete těšit na bohatý doprovodný program.

Neděle 5. června

Baletní škola O. Kindlové: První krůčky

KDY: Od 17

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 380 Kč

Představení Baletní školy Olgy Kyndlové na závěr školního roku. První krůčky od roku 2010 již po dvanácté. Baletní školu navštěvují děti od čtyř let, je to věk kdy děti objevují kouzlo pohybu doprovázeného hudbou. Hudba podporuje jejich kreativitu a zlepšuje se pohybová koordinace. Vytvářejí se sociální vazby v kolektivu dětí stejného věku a společně se pouští do poznávání pohybových možností. Výsledkem je společný tanec poprvé na jevišti v divadle a pro některé děti úplně první návštěva divadla.

Mineralogická určovací beseda

KDY: Neděle od 10

KDE: Národní muzeum (Historická budova, přednáškový sál č. 102), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Přírodovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost Národního muzea vás zvou na určovací besedu. Všichni zájemci jsou zváni na přátelské posezení s odborníky i amatérskými mineralogy. Budou zde prezentovány uplynulé i budoucí události v daném oboru, sběratelské zážitky a objevy ostatních kolegů a v neposlední řadě si jako vždy budete moci nechat určit své nálezy pracovníky z Národního muzea.

Robotický den

KDY: Neděle 10-17

KDE: Kongresové centrum, 5. května 65, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Robotický den je největší soutěží amatérských robotů v České republice. Jeho pořadateli jsou Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Spolek Robonika, hlavním partnerem Kongresové centrum Praha. V již 17. ročníku soutěže představí soutěžící ze 6 zemí své roboty, které přihlásili do některé ze dvou kategorií letošních 9 vyhlášených soutěží. Bude v nich možno vidět roboty postavené z vybrané robotické stavebnice a jako protiváhu roboty postavené zcela podle návrhu svůch tvůrců. Kromě robotů jsou pro diváky jako obvykle připraveny ukázky školních projektů studentů všech typů škol a prezentace firem, které se robotikou a souvisejícími obory v České republice zabývají.

Ductus Deferens: Cestopissing

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 250 Kč



Kabaret 21. století psán na míru hercům kočovné skupiny Ductus Deferens. Rok 2048. Rudolf a Josef. Rudolf rád cvičí. Josef rád třídí. Jeden hipsterský byt. Jeden balíček, který si nikdo neobjednal. A jeden stroj času, který nabízí, že je vezme do jakékoliv doby. “Od pravěku přes antiku, do gotiky, baroka, vezmu vás i na Apollo, poznejte i Radoka.“ Co si tak můžou počít se strojem času dva mladí kluci? Budou měnit minulost? A mají na to vůbec právo? Pohodlně se usaďte, nalijte si něco dobrého k pití a nechte se unášet vírem času!

Světová cyklojízda Prahou

KDY: Neděle od 12

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20, Praha 8

Světová cyklojízda navazuje na tradiční Velké jarní cyklojízdy spolku AutoMat, kterých se od roku 2010 účastnily tisíce lidí. Název „Světová“ odkazuje ke Světovému dni kola, který se slaví 3. června a také k aktivní účasti OSN i velvyslanců a velvyslankyň z různých koutů světa. Cyklojízda bude součástí celodenního programu pro celou rodinu v Kasárnách Karlín, kde budou přednášky a workshopy pro veřejnost. Akce zároveň zakončí měsíc celonárodní Květnové výzvy Do práce na kole.

Imagine Dragons

KDY: Neděle, areál otevřen od 16 (akce se opakuje i v pondělí 6. června)

KDE: Letiště Letňany, Beranových, Praha 9

ZA KOLIK: Od 1490 Kč



S 46 miliony prodaných alb a 55 miliony skladeb po celém světě a 74 miliardami streamů dohromady zůstávají Imagine Dragons jednou z nejprodávanějších rockových kapel, která se svým obrovským úspěchem v roce 2010 znovuobjevila tento žánr. Program: 16.00 otevření areálu, 17.55 Karin Ann, 18.45 Mother Mother, 20.15 Imagine Dragons.

Eric Clapton v O2 areně

KDY: Neděle od 18.30

KDE: O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9

ZA KOLIK: 2990-9990 Kč

Britský kytarista, zpěvák a hudební skladatel Eric Clapton opět potěší fanoušky v České republice. Po dlouhých letech čekání se letos znovu objeví v pražské O2 areně. Koncert, který bude součástí letního turné po Evropě, se uskuteční 5. června 2022. Pražské publikum se kromě největších hitů, mezi které patří Leyla nebo Tears in Heaven, může těšit také na Claptonovy dlouholeté spolupracovníky, Nathana Easta (basová kytara), Paula Carracka (klávesy), Chrise Staintona (klávesy), Doyla Bramhalla II (kytara), a vokalistky Sharon Whiteovou a Katie Kissoonovou.

Vícedenní akce

Divadlo Ungelt: Cesta k vodopádům

KDY: Pátek až neděle od 20

KDE: Divadlo Ungelt - Letní scéna, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Po bolestném rozvodu přišel i o milovanou nevlastní dceru. Dokáže to napravit? Fascinující jevištní road-movie o hledání cesty k sobě i tomu druhému. Tato inscenace není vhodná pro děti do 16 let. Obvyklá délka představení je 2 hodiny včetně přestávky.

Praha žije hudbou

KDY: Pátek a sobota

KDE: Ulice a parky v Praze

ZA KOLIK: Vstupné zdarma, umělcům můžete něco hodit dobrovolně do klobouku

Koncerty 180 hudebníků na třech desítkách míst pod širým nebem nabídne už tento pátek 3. června a v sobotu 4. června v centru Prahy i dalších částech města festival pouličního umění Praha žije hudbou. Do festivalu se zapojí známí muzikanti i začínající buskeři. V ulicích, na náměstích, v parcích a na dalších veřejných místech bude po dva dny znít hudba nejrůznějších žánrů od popu přes rock, jazz, folk, hip-hop, či elektroniku až po klasiku. Mottem festivalu je „Umění patří do ulic!“ a jeho cílem je upozornit na význam kvalitního pouličního umění ve veřejném prostoru. Speciální sety pro hraní na ulici si letos připravují Aneta Langerová, Lenka Dusilová, Adam Mišík, Martin Harich nebo v Praze tvořící britský písničkář James Harries. Sólově vystoupí královna femipunku Mucha nebo charismatický frontman Houpacích koní Jiří Imlauf. Prago Union představí svůj Pragobřinkostroj, po dlouhé době se objeví na pódiu Ille, k pouličním muzikantům se přidají také frontman minus123minut Zdeněk Bína, rapperka Hellwana a mnozí další. Praha bude žít nejen hudbou – festival nabízí také hudební workshopy pro děti, urbanistické procházky a přednášky, slam poetry nebo akrobacii. Kompletní program na www.prahazijehudbou.cz.

Workshopy a představení NGP a Geisslers

KDY: Sobota a neděle

KDE: Národní galerie, Hradčanské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Informace o kompletním programu a jednotlivých vstupenkách na webu ngprague.cz



O víkendu 4. a 5. června přinese divadelní soubor Geisslers Hofcomoedinten současné komediální hry inspirované barokní dobou do krásných historických paláců Národní galerie Praha (NGP) na Hradčanském náměstí. V zahradě Šternberského paláce se uskuteční tři pouliční představení spojené s výtvarnými dílnami lektorek Národní galerie pro celou rodinu.

Letňany nejen dětem

KDY: Pátek 16-23, sobota 13-23

KDE: Letňansko-kbelský lesopark, Praha 9

Patnáctý ročník akce Letňany nejen dětem bude opravdu nabitý. Po celé dva dny pro vás bude v letňanském lesoparku nachystaný bohatý program, spousta doprovodných aktivit a chybět nebude ani ohňostroj.

Crafted Postcovid Beer & Music Festival

KDY: Pátek a sobota

KDE: Mystic Skatepark, Ostrov Štvanice, Praha 7

ZA KOLIK: 150 Kč na jeden den, 200 Kč na oba (v ceně degustační sklenice)



Jedná se o festival deseti pivovarů, které byly založeny či začaly vařit během covidového období 2020 - 2022 a přivezou svá excelentní piva. Chceme ukázat, že i během omezení lock-downu se vyplatí dělat dobré věci a že odvaha a víra pomáhá i v těžkých časech. Stánky pivovarů budou doplněny chutným občerstvením od sýrových pochoutek, přes veganskou kulinářskou kuchyni po masová degustační sousta. Během debužírování budou akci doprovázet DJ’s, večer pak na přilehlé stagi budou vystupovat kapely, které jsou špičkami ve svém oboru. Místo dětského koutku plánujeme workshopy u skateových ramp, kam si rodiče budou moci odložit své ratolesti pod dohledem zkušených instruktorů. Zastřešený skatepark navíc zajišťuje, že tento open-air proběhne za každého počasí.

Festival francouzských vinařů

KDY: Pátek 15-21.30, sobota 13-21.30

KDE: Výtoň, Praha 2

ZA KOLIK: 200 Kč (v ceně festivalová sklenička, program, čip a tužka), degustační vzorky v rozmezí 30-80 Kč

V parčíku na Výtoni se Vám představí 20 vinařství z celé Francie. Přijďte se seznámit, poznat víno, zabavit se s přáteli! V sobotu od 16 hodin zahrají Ondřej Brzobohatý, Matouš Kobylka a Bonbon.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Strahovské autokino nabízí širokou nabídku filmů.

Pátek: 21.20 Tři tygři ve filmu: Jackpot (komedie, ČR)

Neděle: 21.20 Pánský klub (komedie, ČR)