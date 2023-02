Talentovaný skotský zpěvák a textař Lewis Capaldi je jedním z nejúspěšnějších a kritikou nejoceňovanějších umělců své generace. Překonává hudební rekordy a přepisuje historii toho, co je v hudební branži možné – například v situaci, kdy vyprodal stotisíc vstupenek během deseti minut ještě před vydáním debutového alba. Pro Lewise je vůbec typická rychlost, s jakou se jeho vystoupení vyprodávají po celém světě, stejně jako počty streamů, kterých dosahuje. Lewisův jedinečný hlas se nedá zaměnit a na jeho melodické, emotivní songy nezapomenete. Disponuje zvláštním druhem talentu, díky kterému jsou jeho písně textově i hudebně přímočaré. V neposlední řadě Lewise provází charakteristický skotský humor, kterým baví své fanoušky v hledišti na koncertech i na sociálních sítích.

Párty pro děti: Tlapková patrola

KDY: Pátek od 15.30

KDE: Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10

ZA KOLIK: 200 Kč



Čeká vás nabitý program, tematické dekorace, hudba z pohádek, malování na obličej a hned několik pohádkových postaviček, které děti milují a se kterými se budou moci i vyfotit. Nejen, že si zatančí s Tlapkovou patrolou v čele s Chasem, Skye, Marshallem & Rubblem, ale také si zazpívají z Kouzelnou Beruškou (LadyBug) a nebude chybět ani kocour Tom. A těm nejhodnějším dá Mimoň i nějaké sladkosti.

Krmení žraloků v Zoo Mořský svět

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Sobota 18. února

Švandovo divadlo: Srpnové světlo

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 380 Kč



Někteří lidé žijí jen proto, aby přežili jeden druhého. Nová hra Martina Františáka, ve které je život víc než detaily umírání… Původní české drama situované do skalistých hor ledového severu, kterým neúprosně proniká srpnové světlo. Staré časy končí a v poslední, opravdu poslední chvíli přichází vytoužená naděje. Karel s Ondřejem žijí zbytky svého mládí v opuštěném statku po svých rodičích. Nepotřebují k životu vesnici, nepotřebují nic, nevěří ničemu – zbyli si. Ukryjí však uprchlou dívku naplněnou jasem. Jeden ji miluje, druhý ji potřebuje. Vše přichází rozetnout paní Eklmanová, dávná známá. Eklmanová jako dáma své samoty potřebná ve chvíli, kterou musí člověk překonat.

Jazz Dock dětem: Ezopovy bajky

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Každý z nás si vzpomene aspoň na jednu z klasických Ezopových bajek, ve kterých se zvířata chovají jako lidé a nastavují tak zrcadlo našim mnohdy nepěkným vlastnostem. Divadlo KAKÁ tentokrát zdramatizovalo 12 Ezopových bajek. Interaktivní představení s autorskými písněmi, živou hudbou, svébytnou scénografií a v neposlední řadě jemným humorem nejen…

Heathen Alliance tour

KDY: Sobota od 17

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč



Do klubu Modrá Vopice se v sobotu sejdou příznivci melodického folk či pagan metalu. Program: 18.00 Rissla (symphonic hard rock), 19.15 Prayers In Vain (folk metal), 20.30 Thanallian (melodic metal), 21.45 Falcar (symphonic power metal), 23.00 Odraedir (pagan folk metal).

Národní balet Gruzie Sukhishvili

KDY: Sobota 19-22

KDE: Kongresové centrum, 5. května 1460/65, Praha 2

ZA KOLIK: 1190-1790 Kč

Za svou historii Národní Balet Gruzie "Sukhishvili" uskutečnil více než 300 turné, jedenáctkrát cestoval přes 5 kontinentů a 90 zemí, uskutečnil více než 12 000 představení a jeho show zhlédlo více než 15 milionů nadšených diváků. Na americkém kontinentě se o něm psalo jako o "nejlepší show na Broadwayi" v Austrálii jej nazvali osmým divem světa. Na nejprestižnější scéně v La Scale stoupala po představení opona vzhůru čtrnáctkrát a soubor tak překonal rekord legendárního Carusa s jedenácti oponami.

Neděle 19. února

Koncert filmové hudby

KDY: Neděle od 19.30

KDE: Rudolfinum (Dvořákova síň), Alšovo nábřeží 12, Praha 1

ZA KOLIK: 800-1690 Kč



Co mají společného filmy Fantastická zvířata, Jurský park, Lví král, Godzilla nebo Slepičí úlet? Jednoznačně své zvířecí hrdiny, kteří mohou v kinematografii směle konkurovat lidským protějškům. Proto Filmová filharmonie věnuje těmto postavám dvouhodinový koncertní program plný filmových melodií v podání velkého symfonického orchestru a pěveckého sboru (sbormistryně Lenka Dandová), to vše pod taktovkou dirigenta Marka Šedivého. „Při tvorbě programů jsem opakovaně narážel na úžasné filmové skladby například od Johna Williamse, Hanse Zimmera nebo Johna Powella, které ale nebylo možné zařadit do tradičních témat našich koncertů. Vznikl tak nápad na tematický koncert věnovaný zvířátkům,“ vysvětluje ředitel a dramaturg Filmové filharmonie Matěj Lehár.

Smolný Smolíček

KDY: Neděle od 15

KDE: Vyšehrad, Staré purkrabství, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč

Divadlo Pruhované panenky uvádí hru Smolíček Smolný. Jednoho dne se Smolíček Jelena zeptal: „Kdy mi narostou parůžky?” Hudební pohádková variace z malého březového domku s velkým Jelenem.

Kino Kasárna: Banger

KDY: Neděle od 19

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Praha 8

ZA KOLIK: 120 Kč



Hlavní postava Alex v podání Adama Mišíka prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale jednou provždycky nechat. Jeho snem je prorazit v rapu a nahrát svůj vlastní banger. Navíc se s ním rozchází jeho holka a chce jí dokázat, že na to má. Tahle noc je pro změnu jako dělaná. Kamarád Láďa totiž pro feat zařídil rappera Barracudu a to znamená vstupenku mezi top hráče. Jenže tahle vstupenka nebude levná a Alex s Láďou musí během pár hodin sehnat hromadu peněz. Vyrážejí proto na šílenou a adrenalinovou jízdu nočním městem, aby prodali všechny drogy, co doma ještě našli.

Proč chodí bába s nůší? Deník nabídne masopustní speciál i jedinečné ilustrace

Vícedenní akce

Zabijačka v parku

KDY: Pátek a sobota

KDE: Riegrovy sady, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma



"Člověk by si mohl říct, co dělat v únoru v Praze? A na to my máme jasnou odpověď! Přijďte na zabijačku do Parku Riegrovy sady přímo v centru Prahy! Můžete se těšit na skvělé jídlo od našich řezníků a kuchařů - maso, klobásy, jitrnice a další skvělé grilované, pečené a uzené pochutiny! K zabijčce se samozřejmě skvěle hodí perfektně načepovaná Plzeň nebo vlastně jakýkoli jiný drink z naší nabídky! Zima vám určitě nebude! Můžete se ohřát buď u venkovních ohňů, ve vyhřívaném stanu nebo v naší nové, vyteplené zimní zahradě s barem, hudbou a posezením. Teď už není jediný důvod, proč nedorazit k nám a neužít si skvělý a pohodový den plný vynikajícího jídla," zvou pořadatelé akce.

Výstava Sportovní fotografie

KDY: Úterý až pátek 11-18, víkend 10-18

KDE: Czech Photo Centre, Seydlerova 2835/4, Praha 5

ZA KOLIK: 50-100 Kč

Po přestávce, kdy jak sportovní činnost, tak fotografování, omezila nařízení spojená s pandemií covid-19, se Klub sportovních novinářů vrací k tradici a představuje nejlepší sportovní fotografie svých členů. Součástí výstavy je také přehlídka vítězných fotografií z první dekády soutěže a kolekce sportovních fotografií Jiřího Pekárka. Letos je soutěž Sportovní fotografie 2022 o to významnější, že se koná v roce, kdy si připomínáme 100 let Klubu sportovních novinářů a výstava je v celkovém pořadí už třicátá. Poprvé také celkový vítěz získá Cenu Jaroslava Skály. Tím se KSN hlásí nejen k tradici soutěžních výstav, kterou Skála zahájil, ale také k jeho odkazu prvního československého fotografa, který se specializoval na sportovní fotografii.

Fotovýstava: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. "Na tuto problematiku existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky vhodným způsobem přikrmovat," říkají lidé ze zahrady. Nyní máme možnost opřít se o postoje jednoho z předních evropských ornitologů – prof. Dr. Petera Bertholda, dlouholetého výzkumného pracovníka německé ornitologické stanice Vogelwarte Radolfzell, autora řady vědeckých prací o migraci ptáků a jejich ekologii: „Na základě mnoha vědeckých studií bylo dokázáno, že přikrmování především našich zpěvných ptáků je nutnější než kdykoli předtím a že může – pokud se provádí správně – podstatně napomoci k udržení nebo opětovnému vzestupu početního stavu našeho ptačího světa a tím značně přispět k ochraně ptáků.“ Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Betlémy: Živá tradice

KDY: Do 26. února 2023

KDE: Zámecký areál Ctěnice Bohdanečská 1, Praha 9

ZA KOLIK: Od 70 Kč



Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a ukazuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Světla vyprávějí

KDY: Denně 16-21

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou světelnou atmosféru. Nechte se okouzlit září tisíce světýlek, díky kterým zapomenete jako mávnutím kouzelného proutku na veškeré starosti. Zářivá výzdoba, světelné ozdoby, jedinečné 2D a 3D dekorace a originální sochy vás přenesou do světa, kde prožijete ten nejkrásnější příběh. Rozmanité světelné ozdoby, atrakce a svítivé motivy jsou plné odkazů k pražským symbolům, ale především k těm nejdůležitějším životním hodnotám. Skrývají v sobě skutečné kouzlo, které prozáří čas vám i vašim blízkým.

Džungle, která nespí

KDY: Lednové pátky a soboty

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 150-250 Kč



Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. "Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní a celým skleníkem se nese koncertování tropických žabek," zvou lidé z botanické zahrady. Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Prohlídky probíhají v tropickém skleníku Fata Morgana, každá prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především pro dospělé a starší děti.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!