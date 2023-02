Před čtyřiceti pěti lety vyslali AC/DC navýsost nadupaný australský rockový blesk. Mnohokrát obletěl kolem naší planety, zazněl svojí hudbou snad z každého přijímače a z každého televizoru, a také ve stovkách koncertních sálů i stadionů. Highway Symphony je rozsáhlá hudební přehlídka, která kombinuje elektrizující australský rock s virtuózním vystoupením symfonického orchestru! Pojem a duch hudby AC/DC je v této show ztělesněn skupinou The Jack, oficiální tribute kapelou.

Fidlovačka: Dánská dívka

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 419 Kč



Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Krmení žraloků v Zoo Mořský svět

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Sobota 25. února

Švandovo divadlo: Ať vejde ten pravý

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Dramatizace švédského románu proslaveného úspěšným filmem mísí drsné hororové scény s nadčasovou love story a na jeviště přináší neokoukaný hororový žánr… Oskar je osamělý chlapec, kterého ve škole šikanují. Žije s matkou v paneláku na kraji města. Eli je mladá dívenka, která se přistěhovala naproti. Nechodí do školy a přes den nikdy neopouští byt. Jejich vyděděnost je k sobě přitahuje a jejich přátelství se stává den ode dne bližším, zatímco sousedstvím otřásá série vražd.

Jazz Dock dětem: Doktorská pohádka

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Vtipná hraná pohádka z produkce Nezávislého divadla… Do ordinace pana doktora Františka Korpuse zavítají různí lidé. Jednou je to dítě, podruhé dospělák. Přicházejí však i pohádkové bytosti, jako hejkal, vodník, rusalka a nesmíme zapomenout ani na vykutálenou čarodějnici…

Vepřobraní na Smíchovské náplavce

KDY: Sobota 10-18

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Pro návštěvníky budou připraveny klasické zabíjačkové speciality, jako je jitrnice, jelito, prejt, tlačenka, prdelačka nebo ovar. Těšit se mohou také na dobroty z udíren jako klobásy, špeky nebo uzené šunky. Na rožni se boudou točit selátka, a tak se budou ochutnávat různé pečené pochoutky. Nebude chybět pečené koleno, bůček, žebírka, škvarky a spousta street foodových specialit. Sladkou tečkou budou kynuté buchty, koláče a trdelník. V rámci doprovodného programu proběhne ukázka zabijačky a všem zahraje harmonikář.

Haken, Between The Buried And Me a Cryptodira v Akropoli

KDY: Sobota od 18

KDE: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

ZA KOLIK: Od 690 Kč

Progový atak všemi barvami! To, čím jsou jsou Haken pro Brity, jsou Between The Burried And Me pro Američany, jejich pravděpodobně nejzajímavější a nejúspěšnější progresivní kapely střední generace. Těšte se tedy na průřezy širokou tvorbou obou kapel, ale též na hudebně nespoutané Američany Cryptodira.

Mezinárodní výstava fretek

KDY: Sobota 10-20

KDE: ZŠ Bratří Venclíků 1140, Praha 14

ZA KOLIK: 50-100 Kč



Přijďte se pokochat pohledem na třetí nejchovanější šelmičku v českých domácnostech a něco se o ní dozvědět. Program: 10.00 zahájení výstavy a posuzování, 10.30 zahájení olympiády, 18.00 konec posuzování, 18.30 vyhlášení výsledků olympiády, 19.00 vyhlášení výsledků výstavy.

Neděle 19. února

Pověsti z Prahy

KDY: Neděle od 15

KDE: Vyšehrad, Staré purkrabství, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč

To, že v Tůních žila vodní panna, je známá věc. Že je Praha plná různých bytostí, které při troše štěstí můžete pod příkrovem tmy či za ranního kuropění potkat, je také fakt. Vodníci se před lidmi schovávají a leckterá strašidla jsou zkrátka neviditelná, protože průzračná. Proč se Faustův dům jmenuje tak, jak se jmenuje, je zřejmé. Ale víte, jak vzniklo Karolinum? Šest pověstí z různých pražských částí vám představí místa známá i neznámá a snad i tu pannu vodní na vlastní oči uzříte!

Circus Varius na ledě

KDY: Neděle od 17

KDE: Sportovní hala Fortuna, Za Elektrárnou 1, Praha 7

ZA KOLIK: 740-940 Kč



Circus Varius vznikl spojením několika světových cirkusů. V čele cirkusu stojí zkušení lídři, kteří celý svůj život spojili s cirkusovým uměním. Díky přítomnosti profesionálních umělců z různých zemí světa může Circus Varius publiku představit jedinečné, navzájem odlišné čísla, které uspokojí i toho nejnáročnějšího diváka. Úžasná extravagance světla, hudba speciálně napsaná pro každé představení, barevné kostýmy, závratné kaskadérské kousky, speciální efekty a samozřejmě nepřekonatelná dovednost umělců - to vše je nádherný svět Circus Varius. A ještě jeden důležitý bod - zvířata se neúčastní představení Circus Varius. V tomto církusu předvádějí své schopnosti pouze jedineční umělci!

Kataklysm, Soilwork a Wilderun v Akropoli

KDY: Neděle od 18

KDE: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

ZA KOLIK: Od 750 Kč

Francouzsko-kanadský melo-deathmetalový syndikát Kataklysm se po skoro šesti letech vrací do Prahy ve společnosti Soilwork. Tahle melodic ikona ze Švédska do Prahy také nezavítala přes sedm let. S mixem metalu, progu, folku a orchestrální hudby v roli supportu jsou Američané Wilderun.

Vícedenní akce

Matějská pouť

KDY: Od 25. února do 10. dubna, denně kromě pondělí (úterý až pátek 13-21, víkendy a svátky 10-22)

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Úterý až pátek zdarma, víkendy a svátky 30 Kč



Legendární Matějská pouť zahajuje novou sezonu. Vyzkoušejte si desítky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, centrifuga, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Samozřejmě nechybí stánky s rychlým občerstvením, ani obvyklým suvenýrem z Matějské pouti – perníková srdce.

Výstava Sportovní fotografie

KDY: Úterý až pátek 11-18, víkend 10-18

KDE: Czech Photo Centre, Seydlerova 2835/4, Praha 5

ZA KOLIK: 50-100 Kč

Po přestávce, kdy jak sportovní činnost, tak fotografování, omezila nařízení spojená s pandemií covid-19, se Klub sportovních novinářů vrací k tradici a představuje nejlepší sportovní fotografie svých členů. Součástí výstavy je také přehlídka vítězných fotografií z první dekády soutěže a kolekce sportovních fotografií Jiřího Pekárka. Letos je soutěž Sportovní fotografie 2022 o to významnější, že se koná v roce, kdy si připomínáme 100 let Klubu sportovních novinářů a výstava je v celkovém pořadí už třicátá. Poprvé také celkový vítěz získá Cenu Jaroslava Skály. Tím se KSN hlásí nejen k tradici soutěžních výstav, kterou Skála zahájil, ale také k jeho odkazu prvního československého fotografa, který se specializoval na sportovní fotografii.

Fotovýstava: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. "Na tuto problematiku existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky vhodným způsobem přikrmovat," říkají lidé ze zahrady. Nyní máme možnost opřít se o postoje jednoho z předních evropských ornitologů – prof. Dr. Petera Bertholda, dlouholetého výzkumného pracovníka německé ornitologické stanice Vogelwarte Radolfzell, autora řady vědeckých prací o migraci ptáků a jejich ekologii: „Na základě mnoha vědeckých studií bylo dokázáno, že přikrmování především našich zpěvných ptáků je nutnější než kdykoli předtím a že může – pokud se provádí správně – podstatně napomoci k udržení nebo opětovnému vzestupu početního stavu našeho ptačího světa a tím značně přispět k ochraně ptáků.“ Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Betlémy: Živá tradice

KDY: Do 26. února 2023

KDE: Zámecký areál Ctěnice Bohdanečská 1, Praha 9

ZA KOLIK: Od 70 Kč



Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a ukazuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Světla vyprávějí

KDY: Denně 16-21

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou světelnou atmosféru. Nechte se okouzlit září tisíce světýlek, díky kterým zapomenete jako mávnutím kouzelného proutku na veškeré starosti. Zářivá výzdoba, světelné ozdoby, jedinečné 2D a 3D dekorace a originální sochy vás přenesou do světa, kde prožijete ten nejkrásnější příběh. Rozmanité světelné ozdoby, atrakce a svítivé motivy jsou plné odkazů k pražským symbolům, ale především k těm nejdůležitějším životním hodnotám. Skrývají v sobě skutečné kouzlo, které prozáří čas vám i vašim blízkým.

Džungle, která nespí

KDY: Lednové pátky a soboty

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 150-250 Kč



Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. "Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní a celým skleníkem se nese koncertování tropických žabek," zvou lidé z botanické zahrady. Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Prohlídky probíhají v tropickém skleníku Fata Morgana, každá prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především pro dospělé a starší děti.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!