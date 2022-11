Existovala hudba před pěti tisíciletími? Jak asi zněla? Odpověď vám dá šamanská družina Heilung, která k nám zavítá už na druhý samostatný koncert. Ten první byl beznadějně vyprodán několik měsíců před jeho konáním, takže tentokrát míří do Fóra Karlín. Heilung vás přenesou do středověku a svou zaříkávací hudbou dokáží zastavit i šíp v letu. Jako předkapela vystoupí Lili Refrain.

Patrik Banga: Skutečná cesta ven

KDY: Pátek od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Skutečná cesta ven je reálný příběh novináře Patrika Bangy, který popisuje, jak se dostal z romské čtvrti až mezi novináře předních českých médií. Vyprávění začíná v devadesátých letech na pražském Žižkově, který v té době zdaleka nebyl tak ambiciózní čtvrtí jako dnes. Místo čpí neutěšeností, drogami, alkoholem, prostitucí a rvačkami a vyrůstat ve zdejších romských komunitách znamená jediné — být předurčen k životu dalšího z nepřizpůsobivých. Banga syrovým a nemilosrdným způsobem popisuje realitu romského dospívajícího chlapce, který se už v raném věku setkává s odmítáním, kriminalizací, rasismem a policejní brutalitou. A hledá skutečnou cestu ven. Mnohokrát narazí, mnohokrát prohraje. Autor je bytostně přesvědčený, že každý člověk je individualita, a ve své biografii otevřeně líčí úspěchy i pády, vnitřní střet s romskou kulturou nebo snahu vymanit se ze škatulky „Rom“.

Klíčová slova japonské kultury

KDY: Pátek od 18

KDE: Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 50 Kč

Z Cyklu přednášek o Japonsku s jazykovou školou Spěváček. V přednášce bude řeč o tom, která slova z japonské kultury jsou klíčová z pohledu cizinců, kteří do Japonska přijížděli dříve a kteří tam přijíždějí dnes, ale také z pohledu samotných Japonců. Existuje celá řada ustálených slovní obratů, kterými Japonci popisují své chování i svou kulturu a my si vysvětlíme, jak těmto pojmům rozumět.

Pražský výtěr na Slamníku

KDY: Pátek od 20

KDE: Restaurace Na Slamníku, Wolkerova 12/1a, Praha 6

ZA KOLIK: 200 Kč



Pražský výtěrZdroj: archiv kapelyKapela Pražský výtěr se opět ukáže svým fanouškům! První listopadový páteční večer odehraje tradiční podzimní koncert v restauraci Na Slamníku. "Doražte na kvalitní muziku v podání ohavné bandy," vzkazuje s úsměvem kapela.

Sobota 5. listopadu

Švandovo divadlo: Adamova jablka

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Černá komedie o tom, zda převychová farář neonacistu, nebo neonacista faráře… Farář Ivan ve všem vidí jen to dobré a nepochybuje, že Bůh stojí při něm. Proto pro něho není problém na své faře poskytnout útočiště pro osoby ve výkonu alternativního trestu i osoby hledající čistě oporu a útěchu. Sejde se tu velmi svérázná společnost: spravedlnosti se domáhající terorista, těhotná alkoholička, obtloustlý kleptoman. Záhy navíc přijíždí další obyvatel – neonacista Adam. Na něj však Ivanovy promluvy neplatí. Něco tu nesedí a nejsou to jen podivná pravidla, která v mikrosvětě fary vládnou. Ivan totiž mnohé skutečnosti překrucuje zřejmě proto, aby sám mohl vůbec ustát tíhu vlastního osudu. A Adam se rozhodne, že faráře donutí přiznat si pravý stav věcí – uvidět zlo a připustit, že ten, kdo po Ivanovi jde, není Satan, ale Bůh sám.

Tortharry a Shark v Hells Bells

KDY: Sobota od 18

KDE: Hells Bells Rockin´ Pub, Na Bělidle, Praha 5

ZA KOLIK: 190 Kč



Legendy legend, deathová stálice Tortharry z Hronova a thrashoví matadoři Shaark z Bzence na jednom pódiu, na pódiu v Pražském Hells Bells! Tohle si metalový fanoušek nemůže nechat ujít!

Kouzelná sobota s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Vepřobraní na náplavce

KDY: Sobota 10-18

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Vepřové hody pod širým nebem na Smíchovské náplavce. Pro návštěvníky budou připraveny klasické zabíjačkové speciality, jako je jitrnice, jelito, prejt, tlačenka, prdelačka nebo ovar. Těšit se mohou také na dobroty z udíren jako klobásy, špeky nebo uzené šunky. Na rožni se boudou točit selátka, a tak se budou ochutnávat různé pečené pochoutky. Nebude chybět pečené koleno, bůček, žebírka, škvarky a spousta street foodových specialit. Sladkou tečkou budou kynuté buchty, koláče a trdelník. Doprovodný program: ukázka zabíjačky a harmonikář.

Pražská míle

KDY: Sobota od 10

KDE: Letenská pláň, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč startovné, diváci zdarma

Chystá se už 28. ročník závodu Pražská míle, který je určen pro příznivce vysokých kol. Program: 10.00 Reje pánů velocipedistů, 10.20 Ostrý start jízdy po trati míle, 10.30 Dojezd do cíle, 11.00 Závod vysokých kol v jízdě na pomalost “Letenský šnek“, 11.30 Fotografování jezdců.

Čiperkové v Zahradě

KDY: Sobota od 17

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 180 Kč



Dětská populární kapela Čiperkové vystoupí v Praze v KC Zahrada. Vhodné pro nejmenší od 1 roku až po předškoláky. Pobaví se děti, rodiče, babičky i dědové. S Čiperky se tancuje, zpívá a dovádí. Po vystoupení se s každým rádi vyfotí. Čiperkové se už na vás moc těší!

Balkan Bashavel

KDY: Sobota od 21

KDE: Radlická kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5

ZA KOLIK: 260 Kč

Po vydařené letní sezóně se Balkan Bashavel vrací zpátky do klubů! V Praze pro vás bude v rytmech balkan beats, gypsy, reggae a world music hrát DJské duo Malalata, zahraniční hosté Baltic Balkan z Litvy a domácí kapela Zooblasters.

Neděle 6. listopadu

Hra kouzel a magie

KDY: Neděle od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: Od 189 Kč



Originální a naprosto jedinečné představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Pojďte si hrát na kouzelníky jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit! Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je nově otevřený Zrcadlový labyrint.

Karlínský streetfood festival

KDY: Neděle 11-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Opět vás čeká spousty skvělého jídla a pití od těch nejlepších street food profesionálů a jako bonus jsme si pro vás připravili představení arménské kuchyně a jejich kultury, která vás jistě uchvátí. Karlínské náměstí se rozvoní grilovaným masem, exotikou a společně to opět roztančíte. Nebude chybět ani zábava pro děti, tak doražte s celou rodinou a přáteli.

Hudební matiné pro rodiče a děti

KDY: Neděle od 11.30

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 20 Kč



Od klasické po filmovou hudbu s orchestrem Harmonie!

Swing nylonového věku pokračuje

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 359-459 Kč

V koncertní show předvedou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers další tuze žhavé a snad ještě krasší hotjazzové fláky z vrcholné éry bigbandového swingu let 1945 - 1948! Nylonový věk – první tři euforická poválečná léta – byla dobou největšího rozkvětu českého swingu. Po loňské koncertní show Swing nylonového věku jsme shledali, že vynikající hudební materiál z repertoiru skvělých českých bigbandů tohoto období není zdaleka vyčerpán. A tak jsme se rozhodli v tom radostném swingovém bádání pokračovat.

The Chainsmokers: Koncert

KDY: Neděle od 18

KDE: Hala Fortuna, Za Elektrárnou 419/1, Praha 7

ZA KOLIK: Od 1590 Kč



Za jménem The Chainsmokers se skrývá americké DJské a producentské duo, které odstartovalo svoji kariéru již v roce 2012. Zlom ale přišel o dva roky později, kdy pánové Andrew Taggart a Alex Pall vydali nakažlivý klubový singl #Selfie. Ten zabodoval na předních příčkách hitparád po celém světě a kapele přinesl hned několik platinových ocenění. The Chainsmokers se rázem stali nejenom jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů v rámci taneční hudby, ale i žádaným DJským artiklem a jejich následně vydané singly měly otevřené dveře do playlistů většiny mainstreamových rádií po celém světě. Program večera: 18.00 otevření vchodů, 19.15 Gil Glaze, 20.00 Matamar, 20.50 The Chainsmokers.

Divadlo Okko: Rozmarný duch

KDY: Neděle od 19.30

KDE: Divadlo Karla Hackera, Klapkova 26/3, Praha 8

ZA KOLIK: 200-250 Kč

Mysteriózní komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami. Spisovatel Charles Condomin by rád napsal nový román a rozhodne se získat informace o spiritistických seancích, médiích. K tomu, aby používal správný žargon, uspořádá večírek se svou manželkou a přáteli a pozve proslulé médium, záhadnou Madame Arcati. Stará dáma budí jen smích, přesto se jí podaří přivolat ducha zesnulé první paní Condominové. Nepovedená spiritistická seance a zahrávání si s okultními vědami není moc bezpečné ani jednoduché, a pan Condomin zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví rady, když balancuje mezi živou a mrtvou manželkou.

Vícedenní akce

Cannafest 2022

KDY: Pátek a sobota 11-20, neděle 11-18

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 200-400 Kč

Dvanáctý ročník mezinárodního veletrhu konopí a léčivých bylin. Návštěvníci se mohou těšit na jedinečné expozice vystavovatelů z různých koutů světa i na velké množství zábavy. Představena bude jako již každoročně široká nabídka pěstební techniky, hnojiv, semen či kuřáckých potřeb a vaporizérů. Chybět nebudou ani výrobci konopné kosmetiky, textilu či potravin. Jako každý rok se zde objeví i zástupci řady médií zabývající se konopnou osvětou, instituce sdružující firmy, které využívají konopí jako přírodní zdroj nebo bojují za legalizaci a využití konopí v medicíně. Pro naše nejmladší návštěvníky bude zajištěn jako vždy profesionální dětský koutek. Součástí veletrhu bude jako každý rok i oblíbená odborná konference, která je pro návštěvníky s platnou vstupenkou zdarma. Tato konference bude probíhat po celou dobu konání veletrhu v malém konferenčním sále PVA Expo.

Světla vyprávějí

KDY: Od 4. listopadu denně 16-20

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.

Výstava Non-Fungible Castle 2022

KDY: Do 13. listopadu

KDE: Lobkowiczký palác, Pražský hrad, Jiřská 3, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Banksy, Daniel Arsham, Zhang Huan, Míla Fürstová či inovativní duo Crosclucid z Berlína. To je jen malý výčet jmen světové umělecké scény, jejichž díla budou vystavena v Lobkowiczkém paláci. V rámci jedinečné výstavy v historických prostorách jednoho z paláců Pražského hradu budou moci návštěvníci již podruhé posoudit, jak se rodině Lobkowicz a pozvaným umělcům daří propojovat svět tradičního umění s moderními technologiemi a blockchainem. Vystaveny budou autorské interpretace uměleckých děl, jež jsou zásadní pro českou kulturu – například Erbenovy prozaické básně Vodník, a to v nových i klasických uměleckých formách a za použití nejmodernějších médií a technologií.

Džungle, která nespí

KDY: Listopadové a prosincové pátky a soboty, více info zde

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 150-250 Kč



Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. "Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní a celým skleníkem se nese koncertování tropických žabek," zvou lidé z botanické zahrady. Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Prohlídky probíhají v tropickém skleníku Fata Morgana, každá prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především pro dospělé a starší děti.

Whisky Life! Prague 2022

KDY: Pátek 16-23, sobota 14-22

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

ZA KOLIK: 470 Kč

Jedinečná možnost zažít ochutnávku širokého výběru whisky za minimální ceny! Jako už každoročně zde budou nejvýznamnějšími distributory v České republice a hosty ze zahraničí otevřeny a nabídnuty k ochutnávce whisky lahve, které se sem ještě ani nedováží a to vše za minimální degustační ceny. Tahákem budou jako vždy speciální masterclasses pod vedením zkušených odborníků.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Od 27. srpna do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!