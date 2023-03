Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

Dyzajn market zve na svou jarní edici. Na holešovickém Výstavišti si můžete nakoupit originální výrobky v sobotu i v neděli. | Foto: Deník

Pátek 10. března

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Buchty a loutky: Psycho Reloaded

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 210 Kč



Matko, cos to provedla? Loutková adaptace kultovního Hitchcockova hororu Psycho… První inscenace čtyřdílného cyklu, inspirovaného americkými kvalitními filmy. /Barbarella reloaded/ Čelisti reloaded/ Moucha reloaded/. Na motivy slavného hororu loutkové divadlo. Poklona dobrému filmu, poklona špatnému humoru, poklona loutkové tradici. Tolik poklon, až mrazí v zádech.

Plini a spol. v Rock Café

KDY: Pátek od 19

KDE: Rock Café, Národní 20, Praha 1

ZA KOLIK: Od 550 Kč

Plini je kytarový talent a jeden z nejžádanějších nezávislých umělců ze Sydney, co skládá, hraje na kytaru, nahrává a buduje svou jedinečnou značku ze studia v ložnici svého bytu. V centru Prahy za doprovodu dalších kytarových hvězd nechá vykvést Ódu na zhudebněnou radost. Program večera: 19.00 otevření klubu, 19.30 Jack Gardner & Owane, 20.15 Jakub Zytecki, 21.30 Plini.

Fidlovačka: Testosteron

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 399 Kč



Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba? Představení obsahuje nahotu a vulgarismy, není vhodné pro diváky do 15 let.

Ferocious Dog a Resumé v Underdogs

KDY: Pátek od 19.30

KDE: Underdogs, Nádražní 349, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Britští celtic/punkoví Ferocious Dog přivezou do Prahy kromě tradičních nástrojů, které k punku patří, také housle, bendžo či mandolínu. Po úspěchu na festivalu Colours of Ostrava se punk a folk v rokenrolové symbióze zas konečně vrací do Čech! Program: 19.30 otevření klubu, 20.00 Resumé, 21.15 Ferocious Dog.

Sobota 11. března

Den otevřených dveří hangáru Točná

KDY: Sobota 13-18

KDE: Letiště Točná, Praha 12

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



"K vidění budou naše letadla v hangáru a v případě hezkého počasí, uvidíte některé z nich i ve vzduchu! Pro více aktuálních informací sledujte náš facebookový profil a webové stránky www.tocna.cz. Prosíme návštěvníky, aby omezili příjezd auty, případně neparkovali na příjezdových komunikacích k letišti, případně parkovat na krajnicích dle koordinace městské policie Prahy 12. Tyto komunikace jsou jediným příštupem pro IZS. Děkujeme," vzkazují pořadatelé akce.

Jazz Dock dětem: Kočička z kávové pěny

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Byla jednou jedna kočička. Ne veliká, ne maličká. Narodila se odpoledne přesně o půl jedné, ale popořádku… "Zveme vás do naší kuchyňky, kde to voní kafíčkem a není úplně jasné, kdo se koho vlastně bojí," zvou lidé z Divadla Na kárce.

Naše technika mluví

KDY: Sobota od 11

KDE: Národní technické muzeum (přihlášení na pokladně), Kostelní 1320/42, Praha 7

ZA KOLIK: Podrobné informace na www.ntm.cz



Užijte si technické muzeum netradičně. "Vylepšete si svůj zážitek z návštěvy muzea s našimi lektory, prozkoumejte společně taje techniky, a to vždy od 11, 13 a 15 hodin. Naše technika mluví! Zkoumejme, ptejme se, vyzkoušejme si! V rámci devadesáti minutách si spolu s našimi lektory prohlédnete vybrané předměty a vyzkoušíte si různé experimenty, které pro Vás lektoři připravili. Na konci programu můžete pokračovat ve volné prohldíce muzea," zvou pořadatelé akce.

Pražský Výtěr Na Slamníku

KDY: Sobota od 20.30

KDE: Na Slamníku, Wolkerova 12/1a, Praha 6

"Jaro se blíží, přijďte to s námi pořádně oslavit jak jinak než poctivou hardrockovou smrští. V sobotu Na Slamníku na posledním zimním koncertu kapely Pražský Výtěr," zvou členové kapely.

Malostranský burger festival

KDY: Sobota 12-18

KDE: Zahrádka restaurace St. Martin, Vlašská 7, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Na zahrádce St. Martin vás čeká několik druhů burgerů pro masožravce i vegetariány.

Neděle 12. března

O zlaté rybce

KDY: Neděle od 15

KDE: Vyšehrad, Staré purkrabství, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč

Klasická marionetami hraná pohádka, o tom jak se chudý rybář Giuseppe a jeho žena Margarita zapletou s kouzelnou rybou. A o tom, co z toho nakonec přes chalupy, vily, hrady a paláce vzejde? Budou potrestáni, nebo dojdou pochopení a moudrosti? Tak to už se nechte překvapit… Hraje Dřevěné divadlo.

Faun a Emian v MeetFactory

KDY: Neděle od 19

KDE: MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: Od 650 Kč



Němečtí Faun používají středověké a starobylé nástroje, pracují ale s moderními vlivy. Tím vytváří okouzlující a silnou atmosféru. Hudebním mixem pagan / folk / rock / darkwave hudby doplněného okouzlujícími vrstvenými mužskými i ženskými vokály otevírají brány do mystického světa pohanů a středověku. Program: 19.00 otevření klubu, 20.00 Emian, 21.00 Faun.

Kampa známá i neznámá

KDY: Neděle od 16.15

KDE: Sraz před Hergetovou cihelnou (Cihelná 2b, Praha 1)

ZA KOLIK: 260 Kč

Kampa je v našich myslích často spojena s chobotničkami plavajícími Čertovkou či s koncem vodníků v Čechách. Po staletí byla místem konání vyhlášených hrnčířských trhů a patří i mezi přední lákadla turistů. Především je ale zeleným ostrovem, který dnes nabízí prostor pro relaxaci a spočinutí v samotném jádru staré Prahy. Zrcadlí přitom pestrost života; nalezneme zde nejen domy měšťanské, ale i sídla ambasád, jediný vodní palác v Praze, vily umělců, mlýny, ale také domovy těch, kteří měli hluboko do kapsy a jejichž jména velká historie většinou povzneseně ignorovala. "Ignorovány byly naštěstí i plány, které ve 20. století zamýšlely Kampu zničit, a tak se nám zachovala ve své prosté kráse, kterou je ale třeba stále bránit. Procházka začne u Hergetovy cihelny, projedeme se celou Kampou až k Jechentalovým činžovním domům u mostu Legií a budeme se přitom zastavovat u významných míst a objektů a připomeneme osudy nejen domů, ale i jejich obyvatel," zvou pořadatelé.

Vícedenní akce

Dyzajn market Jaro

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Jde o pravidelný, výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 200+ lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářských mágů. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Taky si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ukrajiny.

Lenka Hatašová: Foto výstava portrétů

KDY: Do konce března, denně

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Fotografka Lenka Hatašová představí autorskou výstavu fotografických portrétů známých osobností nazvanou V jiném světle. Na padesáti snímcích, které vznikly mimo jiné i v Paříži či Malé Fatře můžete tak najít například Simonu Stašovou, Petra Koláře, Kateřinu Neumannovou, Karla Gotta, Lucii Bílou, Jana Saudka, Zlatu Adamovskou či Báru Basikovou.

Výstava Sportovní fotografie

KDY: Úterý až pátek 11-18, víkend 10-18

KDE: Czech Photo Centre, Seydlerova 2835/4, Praha 5

ZA KOLIK: 50-100 Kč

Po přestávce, kdy jak sportovní činnost, tak fotografování, omezila nařízení spojená s pandemií covid-19, se Klub sportovních novinářů vrací k tradici a představuje nejlepší sportovní fotografie svých členů. Součástí výstavy je také přehlídka vítězných fotografií z první dekády soutěže a kolekce sportovních fotografií Jiřího Pekárka. Letos je soutěž Sportovní fotografie 2022 o to významnější, že se koná v roce, kdy si připomínáme 100 let Klubu sportovních novinářů a výstava je v celkovém pořadí už třicátá. Poprvé také celkový vítěz získá Cenu Jaroslava Skály. Tím se KSN hlásí nejen k tradici soutěžních výstav, kterou Skála zahájil, ale také k jeho odkazu prvního československého fotografa, který se specializoval na sportovní fotografii.

Fotovýstava: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. "Na tuto problematiku existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky vhodným způsobem přikrmovat," říkají lidé ze zahrady. Nyní máme možnost opřít se o postoje jednoho z předních evropských ornitologů – prof. Dr. Petera Bertholda, dlouholetého výzkumného pracovníka německé ornitologické stanice Vogelwarte Radolfzell, autora řady vědeckých prací o migraci ptáků a jejich ekologii: „Na základě mnoha vědeckých studií bylo dokázáno, že přikrmování především našich zpěvných ptáků je nutnější než kdykoli předtím a že může – pokud se provádí správně – podstatně napomoci k udržení nebo opětovnému vzestupu početního stavu našeho ptačího světa a tím značně přispět k ochraně ptáků.“ Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Orchideje: Prodejní výstava

KDY: Do 19. března, úterý až neděle, 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Výstava orchidejí každoročně přináší nejen potěšení z pestrobarevné krásy květů, ale také nejrůznější zajímavosti ze světa orchidejí. "Tentokrát vás zavede do Vietnamu. Ten je totiž skutečnou rostlinnou pokladnicí světa. Výstava orchidejí ve skleníku Fata Morgana přiblíží atmosféru svátku Tết Nguyên Đán (Vietnamský Nový rok). Připraven je i oblíbený prodej orchidejí a dalších rostlin. Přijďte spolu s námi objevit poklady Vietnamu," zvou lidé ze zahrady.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Matějská pouť

KDY: Do 10. dubna, denně kromě pondělí (úterý až pátek 13-21, víkendy a svátky 10-22)

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Úterý až pátek zdarma, víkendy a svátky 30 Kč

Legendární Matějská pouť zahajuje novou sezonu. Vyzkoušejte si desítky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, centrifuga, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Samozřejmě nechybí stánky s rychlým občerstvením, ani obvyklým suvenýrem z Matějské pouti – perníková srdce.