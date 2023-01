Jak tenká je hranice mezi láskou a nenávistí? Adaptace románu na pomezí milostné literatury, psychologického dramatu a gotického hororu… Láska prý hory přenáší. Ale téhle lásce v cestě stojí mnohem vyšší překážky – společnost a zraněná pýcha. Kateřina a Heathcliff si složili slib na svobodných úpatích Větrné hůrky, kde je vášeň stejně krutá jak severní vítr. Z dětí, které neznají rozdíly, se však stávají dospělí a jejich pouto se oslabuje pod tlakem sociálních rozdílů a falešných představ o štěstí. Když dojde ke zradě, od lásky je k nenávisti nebezpečně blízko. A od nenávisti zpět k lásce se táhne cesta tak daleká, že na její konec dohlédne až oko příští generace.

In line bruslení v kryté hale

KDY: Pátek 17-18.30

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 80-150 Kč



"Pravidelnost je u sportování klíčová, proto nabízíme termíny každý týden, doražte sportovat," vzkazují pořadatelé akce. Více info zde.

Krmení žraloků v Zoo Mořský svět

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Balkan Bashavel

KDY: Pátek od 15

KDE: Radlická kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 275 Kč



Začátek nového roku znamená i začátek zimní Balkan Bashavel tour. A teda čas, kdy spolu vyskáčete kalorie z vánočního hodování v rytmu balkan beats, gypsy, reggae a world music. V Praze startuje combo Malalata, Circus Brothers a Grounchoo. Vstup na akci bude povolen jen osobám starším 15 let.

Acid Row, Madhouse Express, Science Killer

KDY: Pátek od 20

KDE: MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: 350 Kč

První koncert roku 2023 bude v MeetFactory patřit tomu nejlepšímu z mladé heavy psych–rockové scény. Acid Row & Madhouse Express, ve svých oborech jedny z nejvýraznějších stálic české alternativní scény. Dvě party muzikantů, které během posledních let několikrát skřížily svoje cesty, se v novém roce setkají ve studiu při nahrávání společného singlu. Výsledek spolupráce si přijďte zažít a poslechnout v pátek 20. ledna do smíchovské továrny. Hosty večera budou se svým atmosférickým shoegaze noise rockem brněnští Science Killer. O afterparty se postarají Candy Flip DJs & Voodoo Beats s výběrem toho nejlepšího z vinylů od šedesátek až po současnost.

Sobota 21. ledna

Švandovo divadlo: Na Větrné hůrce

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí… Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. Divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi / Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková / Petra Hřebíčková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké.

Fidlovačka: Famílie

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 399-549 Kč

Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí.

Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu

KDY: Sobota 10-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč (zlevněné 50-70 Kč)



Zažít atmosféru staročeské zabijačky a ochutnat zabijačkové speciality můžete na akci Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu. Patnáctý ročník této výjimečné akce vám nejen naplní chuťové pohárky, ale i otestuje vaši zručnost, znalosti tradic a představí zajímavosti z cechu řeznického. K prodeji budou jitrnice, klobásy, škvarky a zabijačková polévka, čepovat se bude masopustní speciál pivovaru Proud.

Jazz Dock dětem: Čtyři pohádky o jednom drakovi

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Jak to dopadne, když se drak rozhodne oženit? Kterou princeznu si vybere? Zlou, ufňukanou, hodnou nebo chytrou? Na motivy pohádky od Milady Mašatové upravili pro dva herce a loutky Iva R. Pernicová a Karel Vostárek. Výprava, režie: Divadlo Karrosa. Hrají a zpívají: Iva R. Pernicová, Karel Vostárek.

Letenský bazar

KDY: Sobota od 12

KDE: Bio Oko, Františka Křížka 460/15, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Setkání s módou. Kromě oblečení vintage i moderního pro holky i kluky, se budete moci prohrabat knihami, bytovými doplňky, nádobím a jiným cenným bleším zbožím. Přijďte nakoupit a posedět. Pořádá Kuzmarkt.

Neděle 22. ledna

Sněhová královna

KDY: Neděle od 10.30

KDE: Vodárenská věž Letná, Na Výšinách 1000/1, Praha 7

ZA KOLIK: 80 Kč

Jedná se o volný sled poetických i humorných scénických obrazů, jež jsou plny pokušení, kterými musí projít dívka Gerda, aby opět našla svého Káje. Gerda ztvárněná loutkou nebo herečkou se postupně v různých prostředích setkává se symbolickými postavami – s Dobrem i Zlem, Květinami jako lidskými charaktery, legračními Vránami a nakonec s Loupežnicí, jež se poznáním dobra proměňuje v přítelkyni. Celou pohádku provází autorské písně v doprovodu živé hudby (zpěv a housle).

Prodaná nevěsta

KDY: Neděle od 15

KDE: Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč



Nejpopulárnější česká operní komedie v loutkovém provedení. Jak tentokrát dopadne příběh zamilované Mařenky a jejího Jeníka? Rámcem celého představení je skutečná svatba a únos nevěsty. Mezi tím, než ženich nevěstu najde a vysvětlí se, proč ji vlastně moc nehledal, se odehraje v tradičním rodinném marionetovém divadle poloviny devatenáctého století celá klasická opera. Hraje soubor Loutky v nemocnici. Pro děti od pěti let.

Heaven Shall Burn, Trivium a spol. v Karlíně

KDY: Neděle od 17.30

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

ZA KOLIK: 790-990 Kč

Metaloví fanoušci musí mít tuto neděli zaškrtnutou v kalendáři tlustou červenou fixou. V karlínském Fóru totiž vystoupí Heaven Shall Burn s Trivium a jako speciální hosté jedou na turné Obituary a Malevolence!

Vícedenní akce

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

České korunovační klenoty

KDY: Do 21. ledna 9-17

KDE: Pražský hrad, Katedrála sv. Víta, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

U příležitosti 30. výročí vzniku České republiky budou pro veřejnost vystaveny České korunovační klenoty. Vystavení se tentokrát uskuteční v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jako připomínka prvního veřejného vystavení v roce 1929. Svatováclavská koruna, královské žezlo, jablko a Korunovační kříž budou stejně jako v roce 1929 vystaveny v původní vitríně, navržené architektem Gočárem. Součástí výstavy bude mimořádné vystavení relikvie (lebky) sv. Václava ve Svatováclavské kapli katedrály a vitrína s textilními součástmi souboru korunovačních klenotů – královským pláštěm s hermelínovým límcem. V jižní boční lodi katedrály doplní celý výstavní projekt dvě vitríny, jedna s koženými pouzdry na korunu, žezlo a jablko, druhá s pohřebními klenoty Přemysla Otakara II., jejichž podoba je připomínkou nedochovaných insignií českých králů z rodu Přemyslovců.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Betlémy: Živá tradice

KDY: Do 26. února 2023

KDE: Zámecký areál Ctěnice Bohdanečská 1, Praha 9

ZA KOLIK: Od 70 Kč



Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a uka-zuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Světla vyprávějí

KDY: Denně 16-21

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.

Džungle, která nespí

KDY: Lednové pátky a soboty

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 150-250 Kč



Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. "Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní a celým skleníkem se nese koncertování tropických žabek," zvou lidé z botanické zahrady. Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Prohlídky probíhají v tropickém skleníku Fata Morgana, každá prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především pro dospělé a starší děti.