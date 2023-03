Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

Hlavním bodem zahájení 92. sezóny Zoo Praha bude křest prvního luskouního mláděte v Evropě. Jméno sedmitýdenní samičky bude odhaleno po 11. hodině na terase Vzdělávacího centra v dolní části areálu. | Foto: Zoo Praha/Miroslav Bobek

Pátek 24. března

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Deathmetalový večírek ve Futuru

KDY: Pátek od 18

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 590 Kč



Vyznavači extrémní metalové muziky, pozor! Páteční večer musíte všichni do smíchovského Futura! Postupně zahrají 18.20 Entheos, 19.05 Benighted, 20.00 Psycroptic, 21.00 Archspire.

Švandovo divadlo: Kurz negativního myšlení

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Divadelní adaptace pozoruhodného norského filmu v sobě spojuje prvky psychologického dramatu se sarkasticky černou komedií… aneb Po dobrém občas nezmůžete vůbec nic! Geirr měl před dvěma lety autonehodu a je upoután na invalidní vozík. Jeho žena Ingvild ve snaze zachránit manželství pozve skupinu tělesně postižených, kterou vede až nechutně pozitivní a vyrovnaná psycholožka Tori. Geirr, milovník válečných filmů a Johnnyho Cashe, se však rozhodne k tvrdému protiútoku. A tak během jediné noci dochází nejen k sebedestruktivním hrám včetně ruské rulety, pokusům o sebevraždu či ne zcela dobrovolným skokům z okna, ale především k poznávání sebe sama, skoncování s falešnou upřímností, soucitem a možná ke skutečnému „léčení“ duše.

Vasilův Rubáš v Malostranské Besedě

KDY: 24. března od 20.30

KDE: Malostranská Beseda, Malostanské náměstí 35/21, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč



Zdroj: archiv kapelyZnámá kapela Vasilův Rubáš zahraje v pátek 24. března v pražské restauraci Malostranská Beseda na Malé Straně. Toto folk-reggae-punkové duo nabízí chytlavé melodie, nápadité a vtipné texty plné originálních spojení, obrazů či asociací a především neuvěřitelný proud energie. Návštěvníky koncertu zaručeně dostane nejen unikátním mixem skvělé hudby, ale i svým komickým vystoupením a humorem. Kapela inklinuje k široké škále stylů, dokáže tak nadchnout nejen příznivce folku, ale i fanoušky ostřejšího punku. Hravost, střídmá instrumentace a zemitý zpěv, otevřenost, ironie i sarkasmus tvoří dokonalou symbiózu. Velký sólo koncert začíná od 20.30 hodin.

Ottone Pesante a Už jsme doma v Karlíně

KDY: Pátek od 19

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

ZA KOLIK: Od 350 Kč

Prog/avant/punkoví Už jsme doma se před pár dny vrátili z úspěšného japonského turné a my jsme velmi rádi, že můžeme ohlásit jejich společný pražský koncert s italskými jazz-brass-metalovými Ottone Pesante. Obě kapely milují dechy, obě kapely s hudbou rády experimentují a nebojí se překračovat hranice žánrů, a to bez pozvání. Prostor Kasáren Karlín je ideálním místem pro koncerty netradičních hudebních těles a setkání fanoušků všech generací.

Sobota 25 března

Jazz Dock dětem: Dlouhý, Široký a Bystrozraký

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Pohádkové putování s princem a třemi kamarády za záchranou princezny milión kilometrů daleko. Hra vznikla na motivy známé pohádky Karla Jaromíra Erbena. V průběhu představení zazní několik veselých, živě zpívaných písní doprovázených harmonikou. Dlouhý, Široký a Bystrozraký je určen dětem od tří let, ale nenudí se na něm ani dospělí. Diváci v něm mohou vidět stylově netradiční loutky a být svědky pohádkových kouzel, která k tomuto příběhu neodmyslitelně patří.

Fidlovačka: Absolvent

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 419 Kč



Stejnojmenný oscarový film z roku 1967, první role, v níž se proslavil Dustin Hoffman. Na motivy původního románu a z námětu filmu vznikla stejnojmenná divadelní hra. Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové… Přístupno od 15 let pro sexuální tématiku.

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Březnový blešák na Heřmaňáku

KDY: Sobota 9-14

KDE: Řezáčovo náměstí, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Přišel čas probudit se ze zimního spánku! "Přivítejte jaro a otevřete s námi novou, již sedmou sezonu blešáků na Heřmaňáku. Přijďte se setkat se svými sousedy, seznámit se s novými lidmi a odnést si to, co vám padne do oka. Máte pocit, že by se váš domov potřeboval naopak nadechnout? Přidejte se mezi prodejce a vezměte s sebou to, co vás už doma dusí, ale jinde by ještě mohlo přinést radost. Registrace spouštíme v pondělí 13. 3. v pravé poledne. Přihlásit se můžete pomocí formuláře, odkaz na něj se v daný čas objeví zde na události i FB stránce Bleší trh Heřmaňák. Těšíme se na vás!" zvou pořadatelé blešáku.

Zahájení 92. sezony Zoo Praha

KDY: Sobota od 11

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

ZA KOLIK: Dle běžného ceníku zoo

V sobotu zahájí Zoo Praha svou 92. hlavní sezónu. Slavnostní program začne v 11 hodin na terase Vzdělávacího centra poblíž hlavního vchodu. Při této příležitosti budou prezentovány plány zoo na nadcházející období a zástupci Zoo Praha představí vybrané zvířecí osobnosti a zahájí tak novou kampaň Seznamte se! Písničkář Pokáč následně zahraje v živé premiéře svůj nový „zoosong“. Vrcholem dopoledne budou křtiny mláděte luskouna za účasti vzácných hostů. Program bude pokračovat i odpoledne: Ve 13.30 proběhne v galerii Gočárovy domy vernisáž výstavy 60 let chovu goril. Zahájení se ujme její patronka, herečka a zpěvačka Petra Černocká. Kromě toho budou po celý den v areálu Zoo Praha probíhat mimořádná komentovaná setkání a krmení.

Neděle 26. března

Princezna z obrázku

KDY: Neděle od 15

KDE: Vyšehrad, Staré purkrabství, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč

Princezna se bude vdávat! Ale nevezme si jen tak někoho. Jen toho, kdo hraje na čtyři různé hudební nástroje a zahraje jí na ně její nejmilejší písničku. Vzhůru děti do středověku. Podíváme se těm podivným nástrojům na zoubek! Loutkové divadlo Basta-fidli, hraje Pepino von Dráček.

Zkuste si: Curling zdarma

KDY: Neděle 14-17

KDE: Curling aréna Roztyly, Komárkova 12, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Opět je tady možnost přijít si zdarma vyzkoušet curling "Že to v televizi vypadá jednoduše? Přijďte se na vlastní kůži přesvědčit, jaký curling doopravdy je. Zaručujeme, že vás nadchne! Na místě vám zdarma zapůjčíme vybavení a k dispozici budou také instruktoři, kteří vám všechno ukážou a vysvětlí. Pro koho je akce vhodná? Pro všechny od 9 let. Co si vzít s sebou? Chuť si zahrát a něco se naučit, teplé oblečení a čistou (nejlépe sálovou) obuv. Registrace není třeba, stačí přijít kdykoliv v průběhu akce," zvou pořadatelé akce.

Vítání jara

KDY: Neděle od 13

KDE: Vodárenská věž Letná, Na Výšinách 1000/1, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

DDM jako každým rokem pořádá zábavné soutěžní odpoledne s hravými disciplínami a rozličnými stanovišti pro děti.

Vícedenní akce

V Galerii 1 na vás čeká Krásná neznámá.Zdroj: VSVýstava - Vladimír Suchánek: Krásná neznámá

KDY: Do 25. března (úterý až pátek 10-12 a 13–18, sobota 10–14)

KDE: Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Vladimír Suchánek (12. 2. 1933 – 25. 1. 2021) byl jedním z nejvýznamnějších českých výtvarných umělců druhé poloviny 20. a počátku 21. století, který svými barevnými litografiemi dosáhl uznání po celém světě. Výjimečný člověk mnoha talentů a schopností, akademický malíř, grafik a ilustrátor se do povědomí nejširšího publika dostal také jako tvůrce poštovních známek, či mistr grafického exlibris. Výstava nazvaná Vladimír Suchánek - Krásná neznámá, stejně jako nedávno uvedený dokumentární film, prezentuje stěžejní část jeho tvorby. Barevné litografie z let 1983 až 2019 přenášejí diváka do světa fantazie a iluze, světa ovládaného zvláštní nostalgií, ve kterém si umělec pohrává s metaforou a symbolem. Typickým námětem jeho obrazů je ženská figura, chápaná jako symbol bytosti zranitelné a křehké, současně však i silné a plné emocí. Tyto elegantní a tajuplné postavy se zpravidla pohybují kdesi na hraně snu a skutečnosti. Pocit vytržení z prostoru a času podtrhují záměrně použité atributy - masky, vějíře, škrabošky nebo ulity, stáčející se do nekonečných fantastických spirál.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Lenka Hatašová: Foto výstava portrétů

KDY: Do konce března, denně

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Fotografka Lenka Hatašová představí autorskou výstavu fotografických portrétů známých osobností nazvanou V jiném světle. Na padesáti snímcích, které vznikly mimo jiné i v Paříži či Malé Fatře můžete tak najít například Simonu Stašovou, Petra Koláře, Kateřinu Neumannovou, Karla Gotta, Lucii Bílou, Jana Saudka, Zlatu Adamovskou či Báru Basikovou.

Matějská pouť

KDY: Do 10. dubna, denně kromě pondělí (úterý až pátek 13-21, víkendy a svátky 10-22)

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Úterý až pátek zdarma, víkendy a svátky 30 Kč

Legendární Matějská pouť zahajuje novou sezonu. Vyzkoušejte si desítky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, centrifuga, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Samozřejmě nechybí stánky s rychlým občerstvením, ani obvyklým suvenýrem z Matějské pouti – perníková srdce.

Fotovýstava: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. "Na tuto problematiku existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky vhodným způsobem přikrmovat," říkají lidé ze zahrady. Nyní máme možnost opřít se o postoje jednoho z předních evropských ornitologů – prof. Dr. Petera Bertholda, dlouholetého výzkumného pracovníka německé ornitologické stanice Vogelwarte Radolfzell, autora řady vědeckých prací o migraci ptáků a jejich ekologii: „Na základě mnoha vědeckých studií bylo dokázáno, že přikrmování především našich zpěvných ptáků je nutnější než kdykoli předtím a že může – pokud se provádí správně – podstatně napomoci k udržení nebo opětovnému vzestupu početního stavu našeho ptačího světa a tím značně přispět k ochraně ptáků.“ Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.