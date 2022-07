Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Faüst křtí album

KDY: Pátek od 19

KDE: Underdogs, Nádražní 3, Praha 5



Thrashmetaloví Faüst patří k nejaktivnějším a nejrozjetějším kapelám současného tuzemského undergroundu. Před několika týdny jim vyšlo album "Tinnitus Inquisition", které pokřtí ve společnosti Laid To Waste, Gride a Turtle Rage.

Carl Cox Pure open air

KDY: Pátek 14-22

KDE: Ostrov Štvanice (centrální kurt Coloseum), Praha 1

ZA KOLIK: 1190-4990 Kč

Carl Cox přijede společně se svojí značkou Pure do Prahy, kde příští léto vystoupí 8. července na Centrálním tenisovém kurtu na Štvanici. Společně s ním zahrají i další DJs jako Eric Powell, Lucca, Subgate, Misa Salacova a DJ Nuff. Párty následně pokračuje v holešovické Malé sportovní hale: DJ Rush + Umek.

Metalový večírek: Wedding Cannibals 5th Anniversary

KDY: Od 19

KDE: Saloon bar, Brandýs nad Labem, Praha-východ

ZA KOLIK: 180 Kč



"Již pátý ročník koncertu konanému k oslavě výročí naší svatby. Opět čtyři skvělé kapely na obvyklém místě, pohodová atmosféra, párty, alkohol, prostě vše, co ke správné oslavě patří," zvou metalové fanoušky a kamarády manželé Aleš s Pavlínou. Zahrají kapely Shampoon Killer, Diligence, Arawn a Congenital Anomalies.

Sobota 9. července

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky). Chcete-li si kryt v klidu prohlédnout, tak je vhodné přijít alespoň hodinu před zavírací dobou. V 15 hodin se kryt uzavírá.

Den otevřených dveří hangáru Točná

KDY: Sobota 13-18

KDE: Letiště Točná, Praha 12

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

"K vidění budou naše letadla v hangáru a v případě hezkého počasí, uvidíte některé z nich i ve vzduchu! Pro více aktuálních informací sledujte náš facebookový profil a webové stránky www.tocna.cz. Prosíme návštěvníky, aby omezili příjezd auty, případně neparkovali na příjezdových komunikacích k letišti, případně parkovat na krajnicích dle koordinace městské policie Prahy 12. Tyto komunikace jsou jediným příštupem pro IZS. Děkujeme," vzkazují pořadatelé akce.

Letní kino: Postřižiny

KDY: Sobota od 21.30

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

ZA KOLIK: 80 Kč



Lyrická komedie, natočená režisérem Jiřím Menzelem v roce 1980 podle proslulé stejnojmenné novely Bohumila Hrabala těží především ze spisovatelovy bohaté poetické obrazotvornosti, která v tomto případě vyvěrá ze vzpomínek na poklidný život v městečku, kde byl jeho otec správcem pivovaru. Sled humorně laděných epizod spojených hlavními protagonisty – půvabnou paní správcovou (M. Vášáryová), jejím milujícím manželem Francinem (J. Schmitzer) a jeho bratrem Pepinem (J. Hanzlík), je protkán stále probíhajícím konfliktem snaživého Francina se správní radou, tvořenou představiteli města.

Birth of Evil v Modré Vopici

KDY: Sobota od 16

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 220 Kč

Máte rádi říznou muziku? Vydejte se v sobotu do prostor legendárního klubu Modrá Vopice. Vystoupí kapely Skorup/a, Disavoir Vivre, Haters, Blamage, Helter Skelter a Vole.

Neděle 10. července

Workshop: Vstříc budoucnosti

KDY: Neděle od 14.30

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: 120 Kč

Workshop konající se v rámci výstavy „Wallstreet“. Účastníci si v rámci workshopu budou představovat život na planetě Zemi za 1000 let, až člověk propojí své schopnosti se schopnostmi rostlin a zvířat. Během dílny se budou inspirovat tvorbou aktuálně vystavujícího umělce X-Doga a své vize budoucnosti zkusí převést do soch. Dílnu povede lektorka Ateliéru Pellé.

Letní kino: Matrix Revolutions

KDY: Neděle 10-19

KDE: Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč



Neo je, poté co se mu podařilo zastavit několik chobotniček pouze silou vůle, v hlubokém bezvědomí a odpočívá na lodi vedle dalšího záhadného pacienta, který jako jediný přežil nepovedený protiútok zionských lodí. Kapitán lodi muže podezírá ze zrady a nemůže se dočkat, až se probudí, aby ho mohl vyslechnout. Morpheus a Trinity si dělají starost o Nea. Jeho stav totiž mnohem více než bezvědomí připomíná stav člověka připojeného k Matrixu, přestože zjevně připojený není…

Tomáš Liška & Invisible World

KDY: Neděle od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 250-350 Kč

Přední český kontrabasista Tomáš Liška, který se svojí kapelou Invisible World vydal svou pátou autorskou desku nazvanou Hope. I na ní namísto sólových exhibic rozprostírá průzračně čistou a jasně čitelnou instrumentální hudbu, která čerpá ze silných melodií. Bohatou paletu nálad, v nichž hráči elegantně plachtí uvolněnou improvizací, mu pomáhá vytvářet mezinárodní sestava: srbský akordeonista Nikola Zarić, turecký houslista Efe Turumtay a fenomenální český bubeník Kamil Slezák.

Vícedenní akce

Magická fontána

KDY: Pátek a sobota od 21.30

KDE: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 850-1150 Kč



Představení Magická Fontána kombinuje nejmodernější technologické efekty s monumentálním dílem českého génia Františka Křižíka. Strhující hodinové novocirkusové představení akrobatů s ohněm, světelných tanečníků a živých hudebníků. Vydejte se na cestu časem a poznejte příběh počátků lidstva a jeho vývoj až do průmyslové revoluce 19. století.

Marta

KDY: Pátek, sobota a neděle od 20.30

KDE: Letní scéna Musea Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1

ZA KOLIK: 200-2990 Kč

Divadelní recitál k 80. narozeninám Marty Kubišové bude plný písní a živé hudby, a budeme se snažit jím potěšit i náročnějšího diváka. Marta Kubišová má za sebou úžasný životní příběh, ve kterém nenastal ani jediný okamžik, kdy před mocí a totalitou ohnula záda. Kdy musela udělat kompromis, nebo si situaci omluvit otřepanou větou: “Chtěla jsem prostě jen zpívat, tak jsem to podepsala…”. To se nikdy nestalo. Manželky komunistických pohlavárů ji měly za uhrančivou čarodějku, která ničí morálku socialistické mládeže. Ona mezitím chodila po představení hned domů venčit svoje milované psy, a po druhé schůzce s muži měla pocit, že jde o vážnou známost.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Komentovaná prohlídka Barrandov Studia

KDY: Sobota a neděle od 10 a od 14

KDE: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 250 Kč

Barrandov Studio nabízí kíč ke vzpomínkám na největší hity domácí i zahraniční produkce, které prošly rukama českých kostýmních a rekvizitních výtvarníků. Navštivte zákulisí české továrny na sny, formou komentované prohlídky – výstavní prostor Filmpoint, filmové ateliéry, samotný areál a exkluzivně také dechberoucí venkovní dekoraci středověkého města ze 14. století, která již posloužila k natáčení několika filmů a pohádek.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Pátek: 21.30 Jurský svět: Nadvláda (dobrodružný, USA)



Sobota: 21.30 Top Gun: Maverick (akční, USA)



Neděle: 21.30 Tři Tygři ve filmu: Jackpot (komedie, ČR)

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma

Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.