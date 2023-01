Metaloví fanoušci mohou zahájit nový rok ve velkém stylu. Ve Futuru postupně vystoupí kapely: 19.00 Deaf & Dumb, 19.50 Origin Of Infinity, 20.25 Discounter, 21.05 Tortharry, 22.15 Kryptor, 23.20 Spasm. Vstupné je zdarma, každý návštěvník dostane pásku, do naplnění kapacity klubu.

ZeMěDílna: Krmítka pro ptáky

KDY: Sobota 13-17

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: V ceně běžné vstupenky do muzea



V rámci doprovodného programu k výstavě ZeMě se zaměříte na zimní přikrmování ptáků. Ornitologové z Přírodovědeckého muzea vám poradí jak, kdy a čím krmit volně žijící ptáky. Děti se na workshopu naučí vlastnoručně vyrábět pochoutky pro ptáky do krmítek z druhotně použitých materiálů (upcycling). A zájemci se přímo z výstavy ZeMě zapojí do sčítání ptáků na krmítku Ptačí hodinka.

Jazz Dock dětem: Žabí příběhy

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč

Na vánoční období chystá zoo speciální program pro zvířata i návštěvníky. Těšte se na na nadílku u zvířat, od 27. do 30. prosince dostanou vybrané druhy neprodané vánoční stromy. Jak si s nimi poradí gorily, sloni nebo třeba papoušci?

Zavírání Vánoc na Chvalském zámku

KDY: Neděle 14-16

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9



Nenechte si ujít tradiční zavírání Vánoc na Chvalském zámku spojené s průvodem tří králů! Po 14. hodině se od Chvalské stodoly vydá průvod tří králů i s velbloudy ke Chvalskému zámku. V zámecké Kočárovně se tři králové pokloní Svaté rodině a společně setrvají v živém obrazu. Živý obraz klanění tří králů proběhne v časech 14.20 až 14.40 a 15.00 až 15.20 hodin. Od 14,20 zazpívají dětské pěvecké sbory Pramínek a Beránci, přípravné sbory počernické Rokytky. Následně se v 15.30 hodin tříkrálový průvod vypraví zpět ke Chvalské stodole. Na zahřátí budou Na Chvalské tvrzi po celé odpoledne od 14 do 16 hodin připravené teplé nápoje a drobné občerstvení ve stánkovém prodeji. Naposledy můžete navštívit vánoční výstavu Sladké Vánoce na Chvalském zámku.

Metalová neděle v Modré Vopici

KDY: Neděle od 18

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Zakončete první týden nového roku metalovou muzikou! V Modré Vopici postupně zahrají: 18.30 Vyšehrad, 19.45 Voluptas, 21.00 The Tower, 22.15 Paregorik, 23.00 Yarrdesh DJ set.

Sladké vánoce na zámku

KDY: Sobota a neděle 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč



K období Vánoc neodmyslitelně patří sladké dobroty, cukroví či čokoláda. O tom, jak se mlsalo na přelomu 19. a 20. století bude vánoční výstava s názvem Sladké Vánoce na Chvalském zámku. Dobu zašlých časů připomene stylizovaný interiér historické cukrárny, obchodu i výrobny se zásobníky na kávu, dózami plných bonbonů a zákusky vytvořenými podle časopisů ze 30. let 20. století. K vidění budou mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje, jako jsou například ruční stroj na zmrzlinu, raznice a formy na bonbony, tvořítka na kdysi oblíbené sněhové koule či raritní formy na čokoládu a také reklamní materiály i dobové dokumenty s příběhy a fakty, které se se sladkými laskominami neodmyslitelně pojí. Přijďte se zasnít i přivonět. Sladké Vánoce!

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Prohlédněte si betlémy ve ctěnickém zámku

KDY: Do 26. února 2023

KDE: Zámecký areál Ctěnice Bohdanečská 1, Praha 9

ZA KOLIK: Od 70 Kč



Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a uka-zuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Světla vyprávějí

KDY: Denně 16-21

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.

Džungle, která nespí

KDY: Lednové pátky a soboty

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 150-250 Kč



Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. "Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní a celým skleníkem se nese koncertování tropických žabek," zvou lidé z botanické zahrady. Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Prohlídky probíhají v tropickém skleníku Fata Morgana, každá prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především pro dospělé a starší děti.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!