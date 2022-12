Dramatizace švédského románu proslaveného úspěšným filmem mísí drsné hororové scény s nadčasovou love story a na jeviště přináší neokoukaný hororový žánr… Oskar je osamělý chlapec, kterého ve škole šikanují. Žije s matkou v paneláku na kraji města. Eli je mladá dívenka, která se přistěhovala naproti. Nechodí do školy a přes den nikdy neopouští byt. Jejich vyděděnost je k sobě přitahuje a jejich přátelství se stává den ode dne bližším, zatímco sousedstvím otřásá série vražd…

Rockový večer ve Vopici

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč



V pátek bude centrem všech fanoušků thrashmetalové muziky klub Modrá Vopice. Postupně zahrají kapely 19.00 Destroy, 20.00 Chemicator, 21.00 Murder Inc. Pro kapelu Chemicator půjde o úplně první živé vystoupení!

Kinder Grinder vol. 8

KDY: Pátek 19-22

KDE: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého, Blok 7, Praha 6

ZA KOLIK: 290 Kč

Útroby legendární strahovské Sedmičky se budou v pátek večer otřásat v základech a možná se naruší i statika Petřínské věže… Zahraje totiž trojice grindových kapel! Od 20.00 česko-slovenští Controlled Existence, od 20.40 čeští Gride a od 21.30 francouzští Whoresnation.

Árstídir ve Futuru

KDY: Pátek od 19

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 490 Kč



Každoroční sváteční koncert je u Árstíðir tradice, která sahá až k jejich vzniku do roku 2008. Kolem nejtemnějších prosincových dnů Islanďané jeden večer nevěnují své běžné tvorbě, ale repertoár směřují k duchu nadcházejících svátků a připravují pro tuto příležitost speciálně upravenou směs tradičních islandských a severských vánočních písní a přidávají několik příběhů o islandských tradicích. Melancholií prodchnutá intimní muzika tohoto komorního tělesa se vám vryje přímo do srdce. Tolik emocí, jak to dělají tito muzikanti pocházející z ostrova lávových a ledovcových plání, do muziky snad ani vtěsnat nelze. Všichni členové Árstíðir zpívají, hrají na strunné nástroje, klavír a kytary, doprovázejí je smyčce. Výsledkem je neobyčejně široké spektrum tónů a zvuků umocňovaných výjimečným rozsahem a barvami jejich hlasů.

In line bruslení v kryté hale

KDY: Pátek 17-18.30

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 80-150 Kč

Zakončete týden sportovně na bruslích. Tma a podzimní počasí vám v tom nezabrání, na letňanském výstavišti je pro vás pro tyto účely připravena krytá hala!

Sobota 10. prosince

Fidlovačka: Famílie

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 399-549 Kč



Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí.

Adventní trhy na Kulaťáku

KDY: Sobota 8-14

KDE: Kulaťák, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Na farmářských trzích na Kulaťáku vás čeká klasický bohatý sortiment - občerstvení, svařené víno, vynikající káva, horké mošty, zelenina, pečivo, sladkovodní i mořské ryby, maso, uzeniny, sýry, různé druhy cukroví (včetně bezlepkového), víno, pečené kaštany, adventní věnce, květiny a sváteční vazby, vánoční ozdoby, chvojí, jmelí a drobné designové dárky. Mezi vánočním sortimentem se objeví také různé druhy keramiky, přírodní kosmetika, dřevěné či pletené hračky, oblečení pro děti, dětské knížky, drobné šperky a doplňky, kožené výrobky, či skleněné ozdoby.

Uriah Heep oslaví 50 let!

KDY: Sobota od 20

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

ZA KOLIK: 990-1190 Kč



Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak! Legendární britská formace Uriah Heep oslavila už 50 let na světové rockové scéně! „Uriáši“ výroční turné plánovali už na minulý rok, ale museli ho posunout na letošní. Oslavte toto významné jubileum s nimi!

Advent v muzeu

KDY: Sobota 10-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

ZA KOLIK: 50-100 Kč

"Přijďte si užít adventní čas k nám do muzea. Budeme zpívat koledy, oživíme staré vánoční zvyky, ozdobíme si cukroví, vyrobíme vánoční dárky a na muzejním dvoře na vás bude čekat živý betlém," zvou lidé z muzea.

Fantom opery

KDY: Sobota od 14 a od 19

KDE: Goja music hall, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 299-999 Kč



Nejúspěšnější světový muzikál všech dob je zpět v Praze. Dramatický příběh, skvělé pěvecké výkony, oslnivé kostýmy a monumentální scénografie nabitá zázraky moderních technologií - to vše je muzikál Fantom opery.

Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek!

KDY: Sobota od 11 a od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: Od 159 Kč

Kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. A v našem případě vás čekají opravdu nezapomenutelné kouzelnické Vánoce s Pavlem Kožíškem! Vánoční speciál je plný úžasných kouzel a legrace nejen pro děti… Účinkuje Pavel Kožíšek a Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je nově otevřený Zrcadlový labyrint.

Neděle 11. prosince

Hejblata

KDY: Neděle od 10.30 a od 14.30

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 179-239 Kč



Nový rodinný muzikál… Marie a Josef jsou na cestě do Betléma. Doprovází je osel. Tento obrázek známe všichni. Ale co když s nimi šel i lev a jednorožec? Které zvíře si zaslouží nést ještě nenarozeného Ježíška? Kdo bude Superstar? Co se opravdu stalo na cestě do Betléma?

Karlínský advent

KDY: Neděle 11-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Přijďte oslavit vánoční čas a užít si čtyři jedinečné adventní neděle na Karlínském náměstí. Nic vás nenaladí na sváteční období více než vánoční trhy. Magická atmosféra, vůně svařeného vína, betlém, koledy a spousty dobrot, to vše vám zpříjemní vánoční shon. "Na každou adventní neděli jsme pro vás připravili skvělý doprovodný program. Těšit se můžete na výrobu vánočních dekorací, mikulášskou nadílku, děti budou moci napsat Ježíškovi a nebudou chybět ani pěvecká vystoupení místních škol a sborů," zvou pořadatelé akce.

Bleed From Within a spol. ve Futuru

KDY: Neděle od 19

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč



Fanoušci metalcore muziky, pozor! Už v neděli si do smíchovského Futura budete moci skočit do pitu pro pořádnou zlomeninu. Koná se totiž odložený koncert Bleed From Within s Humanity´s Last Breath.

Adventní neděle s andělem Gabrielem

KDY: Neděle 10-17

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: Od 80 Kč

"Milé děti, že jste ještě neviděli pravého anděla? O třetí adventní neděli Vás s andělem Gabrielem zveme na komentované prohlídky. Společně si prohlédnete vánoční výstavu Sladké Vánoce, tradiční betlémy, zámecké salónky, vyzkoušíte si staré vánoční tradice a poslechnete zámecký orchestrion hrající jen ve velké svátky. Od 13 do 17 hodin máte možnost navštívit Patchworkovou adventní dílničku pod vedením paní Králíkové, kde si můžete vyrobit netradiční vánoční ozdobu," zvou lidé z Chvalského zámku.

Rybovka s Popelkou

KDY: Neděle od 17

KDE: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

ZA KOLIK: 60 Kč



Jako dárek za trvalou přízeň připravili rozhlasoví symfonikové dva mimořádné sváteční koncerty s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby. Tuto pozornost nabízí SOČR za zcela symbolickou cenu, aby tak poděkoval všem, kteří v této zemi platí rozhlasový poplatek. Vánoční podvečer s hudbou Jakuba Jana Ryby za symbolických 60 Kč – jak takto jedinečnou nabídku chápat? „Jako poděkování všem poctivým a věrným příznivcům Českého rozhlasu,“ říká nový šéfdirigent Petr Popelka, který s tímto nápadem přišel a získal pro něj i další umělce. Rozhlasový poplatek, který v nemalé míře stojí za překvapeními tohoto druhu, je v současnosti stanoven na 45 Kč. Nenavýšil se již dlouhých 17 let, přičemž se jedná o zcela klíčový zdroj financování Českého rozhlasu, a tedy i jeho symfonického orchestru. Jako odpovídající a optimální úroveň poplatku přitom odborníci v současné době uvádějí právě částku, za kterou je možné nadcházející koncert navštívit. Sóla zazpívají Dana Burešová, Štěpánka Pučálková, Daniel Matoušek a Jozef Benci. Večer bude zároveň příležitostí pro členy Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové, které doplní dámy ze sboru Carmina Bohemica a pánové z Kühnova smíšeného sboru.

Kašpárkova vánoční Akropole

KDY: Neděle od 11

KDE: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

ZA KOLIK: 290 Kč (děti do 4 let zdarma)

Narodil se bejbypank, radujte se! Kašpárkův vánoční koncert, kde se může stát všechno…

Vícedenní akce

Vánoční Bazáááár 2022

KDY: Pátek od 15, sobota od 11

KDE: Dlabačov, Bělohorská 125/24, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Po dvouleté covidové pauze je tu opět úžasná charitativně-kulturní akce, která je v předvánočním shonu jako pohlazení. Osmý ročník Vánočního bazáááru se na vás těší s bohatým kulturním programem pro celé rodiny, bude spojený s prodejem předmětů z charitativní sbírky.

Dyzajn market Zima

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Jde o pravidelný, výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 200+ lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářských mágů. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Taky si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ukrajiny.

Džungle, která nespí

KDY: Listopadové a prosincové pátky a soboty, více info zde

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 150-250 Kč



Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. "Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní a celým skleníkem se nese koncertování tropických žabek," zvou lidé z botanické zahrady. Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Prohlídky probíhají v tropickém skleníku Fata Morgana, každá prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především pro dospělé a starší děti.

Světla vyprávějí

KDY: Od 4. listopadu denně 16-20

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Betlémy: Živá tradice

KDY: Do 26. února 2023

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: Od 70 Kč

Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a ukazuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Sladké vánoce na zámku

KDY: Do 8. ledna, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč



K období Vánoc neodmyslitelně patří sladké dobroty, cukroví či čokoláda. O tom, jak se mlsalo na přelomu 19. a 20. století bude vánoční výstava s názvem Sladké Vánoce na Chvalském zámku. Dobu zašlých časů připomene stylizovaný interiér historické cukrárny, obchodu i výrobny se zásobníky na kávu, dózami plných bonbonů a zákusky vytvořenými podle časopisů ze 30. let 20. století. K vidění budou mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje, jako jsou například ruční stroj na zmrzlinu, raznice a formy na bonbony, tvořítka na kdysi oblíbené sněhové koule či raritní formy na čokoládu a také reklamní materiály i dobové dokumenty s příběhy a fakty, které se se sladkými laskominami neodmyslitelně pojí. Přijďte se zasnít i přivonět. Sladké Vánoce!