Můžete se těšit na tradiční koktejl skečů a písní na vaše témata a přestřelku humoru a pohotovosti v podání přední české improvizační skupiny. Více informací na www.justimpro.cz.

Fidlovačka: Kouř

KDY: 30. prosince od 19.00

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 529-769 Kč



Kultovní rytmikál z roku 1991 ožívá na divadelních prknech. “Hele, kotě, vo co ti de?" Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit “Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek.

Vánoce v zoo: Nadílka u zvířat

KDY: 30. prosince od 9.00

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

ZA KOLIK: Dle ceníku Zoo Praha

Na vánoční období chystá zoo speciální program pro zvířata i návštěvníky. Těšte se na na nadílku u zvířat, od 27. do 30. prosince dostanou vybrané druhy neprodané vánoční stromy. Jak si s nimi poradí gorily, sloni nebo třeba papoušci?

Sladké vánoce na zámku

KDY: 30. prosince 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč



K období Vánoc neodmyslitelně patří sladké dobroty, cukroví či čokoláda. O tom, jak se mlsalo na přelomu 19. a 20. století bude vánoční výstava s názvem Sladké Vánoce na Chvalském zámku. Dobu zašlých časů připomene stylizovaný interiér historické cukrárny, obchodu i výrobny se zásobníky na kávu, dózami plných bonbonů a zákusky vytvořenými podle časopisů ze 30. let 20. století. K vidění budou mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje, jako jsou například ruční stroj na zmrzlinu, raznice a formy na bonbony, tvořítka na kdysi oblíbené sněhové koule či raritní formy na čokoládu a také reklamní materiály i dobové dokumenty s příběhy a fakty, které se se sladkými laskominami neodmyslitelně pojí. Přijďte se zasnít i přivonět. Sladké Vánoce!

Svět medúz

KDY: 30. a 31. prosince od 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Silvestrovské bruslení na Gutovce

KDY: 31. prosince 8-15

KDE: Areál Gutovka, Gutova 39, Praha 10

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Přijďte si zabruslit na venkovní kryté hřiště, zvány jsou všechny věkové kategorie.

Silvestrovské derby

KDY: 31. prosince od 10

KDE: Sportovní areál v Edenu, Vladivostocká, Praha 10

ZA KOLIK: 250 Kč

Poslední den v roce mají fanoušci fotbalové Sparty a Slavie nerozlučně spjatý s tradičním Silvestrovským derby, kdy proti sobě nastoupí hráči obou týmů nad 35 a nad 45 let. A po dvou covidových letech se do ochozů konečně vrátí i diváci!

Prohlédněte si betlémy ve ctěnickém zámku

KDY: 31. prosince 10-13, 1. ledna 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice Bohdanečská 1, Praha 9



Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a uka-zuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Zoo: Speciální novoroční komentovaná krmení

KDY: 1. ledna od 10.30

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 8

ZA KOLIK: Dle platného ceníku zoo

Speciální komentovaná krmení doplněná o ukázky přírodnin, enrichmentových prvků či krmiva. Soutěžní otázky pro malé návštěvníky (po každém komentovaném krmení zazní soutěžní otázka, vycházející z výkladu průvodce - děti, které správně odpoví, dostanou drobnou odměnu). Více na zoopraha.cz.

Novoroční koncert

KDY: 1. ledna od 19.30

KDE: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

ZA KOLIK: 200-900 Kč



Již potřetí se s šéfdirigentem Tomášem Braunerem setkáte u příležitosti tradice, která vám umožňuje rozjímat nad uplynulým rokem i tím nově příchozím. A jak jinak vkročit (nebo chcete-li vtančit) do roku 2023 než se Slovanskými tanci Antonína Dvořáka a naplnit tak rčení „jak na Nový rok, tak po celý rok“ tím nejušlechtilejším způsobem – hudbou. Novoroční předsevzetí s FOK se vždy vyplní!

Světla vyprávějí

KDY: Denně 16-22

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.