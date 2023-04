Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

Venku prší a chcete se jít někam podívat? Využijte možnosti prohlédnout si kryt Folimanka! | Foto: Deník/Radek Cihla

Pátek 14. dubna

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Švandovo divadlo: Hamlet

KDE: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Hamlet v režii Daniely Špinar je rodinné drama skandinávského ražení… Soustředíme se totiž na příběh chlapce, který ztratil otce a vlastně i matku, která se brzy po smrti manžela znovu provdala – jde tedy opravdu o rodinnou tragédii, navíc tragédii velmi exponované, královské rodiny. Na všechny je vidět, veškeré dění probíhá v síních paláce, vše je vlastně zároveň veřejné. A mladý Hamlet svého otce miloval, miloval i krásnou a chytrou Ofélii, jenže pak se dozvěděl něco, s čím nelze dál žít. Nebo to jde, znát krutou pravdu a mlčet? A tak se může zdát, že se dánský princ zbláznil. V jeho šílenství je ale, jak říká královský komoří, metoda… Že to dobře neskončí, víme asi všichni.

Fidlovačka: Muž mojí ženy

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 549 Kč

Celých pět let dokáže jedna žena klamat dva muže. Jeden o druhém přitom nemají ani tušení a věří, že jsou pro svou lásku tím jediným vyvoleným. Jednou ale všechno praskne a oba se setkávají, aby situaci po chlapsku vyřešili. Který vyhraje? Nebo nakonec zvítězí žena? V reáliích současného Chorvatska se odehrává tento plnokrevný, ale přitom citlivý příběh o tom, co to znamená být zralým mužem, který už nechce nikomu nic dokazovat, nechce “lovit” nové ženy, zvykat si na nové pořádky, mužem, který chce jen žít svůj život tak, jak byl zvyklý.

Imperial Triumphant a spol. v Underdogs

KDY: Pátek od 18

KDE: Klub Underdogs, Nádražní 349, Praha 5

ZA KOLIK: Od 550 Kč



V pátek protnou Evropu tři zajímavá turné. Senzačně se spojí v pražském klubu Underdogs' a fanoušci budou mít jedinečnou šanci si na jednom podiu vychutnat americké avantgardisty IMPERIAL TRIUMPHANT, německé blackened sludge/crustery DOWNFALL OF GAIA, jejich death/grind krajany IMPLORE a francouzské sludge/doomaře CULT OF OCCULT.

Sobota 15. dubna

Jazz Dock dětem: Vokoňovi

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev. Věřte, že se na záhonku dost nadře, ale dělá to rád. Jenomže jednoho dne se mrkev ztratí. Někdo ukradl zajíčkovi papání. A to se nedělá! Avšak zloděj se přepočítal. Protože Kuliferda je také velký detektiv. A kupodivu – začne to pouhou mrkví a skončí záchranou celého království. Hudební a interaktivní pohádka i pro nejmenší děti.

Grillfest na Smíchovské náplavce

KDY: Sobota 10-18

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Z prostor Smíchovské náplavky se v sobotu stane obří grilovací zóna, kde si všichni milovníci grilování a barbecue budou připadat jako v nebi (nebo pekle). Návštěvníci budou mít možnost ochutnat grilované selátko na rožni, steaky, burgery, žebra apod. Na své si však přijdou i ti, kteří masu dvakrát neholdují. Na ně čeká výběr grilovaných sýrů, zeleniny nebo vegetariánských burgerů. Kromě klasických, nám známých grilovaných pochutin, budou na menu také peruánské, kubánské či gruzínské speciality. Nenechte si ujít tento neobyčejný zážitek a přijďte se naladit na grilovací sezónu a načerpat novou inspiraci.

Fidlovačka: Absolvent

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 419 Kč

Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové… Přístupno od 15 let pro sexuální tématiku.

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Burza afrických fialek

KDY: Sobota 13-17

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Dle platného ceníku zahrady, dospělí 180 Kč



Přijďte si zpestřit jarní výzdobu africkou fialkou z fialkové burzy v Botanické. Prodej rostlin i listů z bohatého výběru kultivarů populárních pokojových rostlin rodů Saintpaulia, Streptocarpus a dalších příbuzných zástupců z čeledi podpětovitých, poradenská služba, výstavka oceněných rostlin. Akce se uskuteční v budově provozního zázemí v blízkosti skleníku Fata Morgana - trasa od poklady do zázemí k burze bude značená šipkami.

Sisa Feher a KHI: Koncert

KDY: Sobota od 22

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 3, Praha 5

ZA KOLIK: 270-450 Kč

V hudbě Sisy Fehérové naleznete hlavně spojení jazzu a alternativy, opomenout nejdou ale ani prvky soulu a world music. Specifický zvuk a tvorba kapely vtáhne posluchače do světa, ve kterém jsou přirozené lidské emoce přetvořeny v pohádku s baladickým koncem.

Neděle 16. dubna

Fidlovačka: Branický zázrak

KDY: Neděle od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 325-1900 Kč



Písničkář Pavel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě vlastně trápí. Stačí prý jen během úplňkové noci přespat v kouzelném lesíku u ohně s bezdomovci. Civilní reálie pražské periferie a zápletka s ukradeným bicyklem vytvářejí v kombinaci se vznešenými tóny hudby třaskavou směs. Humorná nadsázka s lehkostí předává poselství, která si divák může odnést ve svém srdci.

Karlínský festival kávy

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V neděli bude Karlínské náměstí doslova provoněné kávou. Karlínského festivalu kávy se zúčastní ty nejlepší pražírny a kavárny, které vám představí jak klasickou přípravu kávy, tak i různé alternativní způsoby nebo třeba i kávové rituály. Nebude chybět ani tolik oblíbené Cold brew a mnoho dalšího. Jako vždy se můžete těšit i na skvělou nabídku jídel, která uspokojí i ty největší gurmány. Ve 13 hodin vystoupí kapela The Brownies a celý den pro vás bude hrát DJ Hlava. Pro děti i pro dospělé bude připraven bohatý doprovodný program a tematické workshopy.

Just! Impro - Just! Impro Show

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 350 Kč



Přijďte se pobavit příběhy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná témata. Rozhodujte, kam se bude příběh dále vyvíjet. Užijte si večer plný rychlé a svižné zábavy, smíchu a vtipu. Hrají: Nikola Orozovič, Martin Vasquez, Lukáš Venclík, Ladislav Karda, Jirka Axman, Jana Pokorná.

MINT Market Jaro

KDY: Neděle 10-18

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Na MINT Marketu se můžete těšit na pestrou nabídku s láskou šitých kabelek, ručně vyráběných šperků, bio kosmetiku, svíčky, originální papírenské zboží, macramé, porcelán, hračky pro děti a mnoho dalšího.

Vícedenní akce

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava motýlů

KDY: Do 21. května, denně 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana, Trojská 800, Praha 7)

ZA KOLIK: Od 75 Kč



Přijďte obdivovat krásu motýlích křídel a nechte se obletovat. Během výstavy budete svědky kouzelné a tajuplné proměny z kukly v dospělého motýla. A může se stát, že mezi rostlinami objevíte i housenky… Návštěvníci budou moci vidět rozdíly a zajímavosti z jednotlivých vývojových fází. Přeměna vajíčko - housenka - kukla - motýl je u každého druhu jiná. V některých případech je housenka nebo kukla krásnější než samotný motýl. Součástí výstavy bude také vývojový model motýla, díky němuž budete moci jasně vidět velikostní rozdíly – od miniaturních vajíček přes obrovské housenky až po motýla s obrovským rozpětím křídel.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.