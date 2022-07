Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Jazz & blues fest na Chodovské tvrzi

KDY: Pátek od 18 a od 20

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: 250 Kč na celý večer (zlevněné 150-200 Kč)

Na Chodovské tvrzi vrcholí Jazz & blues festival. V pátek večer vystoupí vynikající bluesový a jazzový zpěvák, kytarista, skladatel a světoběžník slovinského původu Paul Batto, tentokráte ve dvojici kytaristou Robertem Christianem (od 18 hodin). Dále pak Charlie Slavík (od 20 hodin), který patří k nejuznávanějším hráčům na foukací harmoniku v České republice. Tentokrát jej na pódiu doplní také skvělý bostonský kytarista Steve Walsh, jenž se může pochlubit dlouholetou spoluprací s Norah Jones.

Balkan Bashavel

KDY: Pátek 18-24

KDE: Radlická - kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5

ZA KOLIK: Předprodej 260 Kč, vstupenky i na místě (jen osobám starším 15 let)



Další z večírků Balkan Bashavel proběhne 22. července v Radlické kulturní sportovně. Již tradičně zahrají Malalata, které tentokrát doplní polský DJ Fahadzinski.

Nakalenej fest

KDY: Pátek od 18

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč

Je tu šestý ročník už tradiční letní akce v Modré Vopici, Nakalenej fest. Postupně zahrají Urtica (punk), Hadem pro mého munga (garage alternative), Mysthica (mysthic metal), Zběsilost (hard core) a Monstra (noise elektro).

Sobota 23. července

ZNK open air 22

KDY: Sobota od 16

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 300 Kč



Martin Pohl, alias Řezník a jeho značka ZNK pořádá v sobotu v Modré Vopici obří párty. Už od 16 hodin se můžete těšit na DJ´s, wrestling a od 18.45 i na živou muziku. Začne Záviš, od 19.45 Haades a od 20:45 Sodoma Gomora.

S Vlnou u Vltavy

KDY: Sobota 19-22

KDE: 9ítka, Hořejší nábřeží, Praha 5

Užijte si na Smíchovské náplavce, v kobce 9ítka, další koncert Lubomíra Vlny Vaňky.

Letní kino: Což takhle dát si špenát

KDY: Sobota od 21.30

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

ZA KOLIK: 80 Kč



Užijte si v letním kině promítání legendární československé komedie, ve které meloucháři Jarda Zemánek a Franta Liška způsobí zmatek v léčebné kúře bohatých paniček. Po ní se nesmí jíst špenát…

Dolce Vita na náplavce

KDY: Sobota 10-19

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V sobotu na smíchovské náplavce ochutnáte na 40 druhů zmrzlin, cukrovinky z celého světa, slaný karamel, dorty a spoustu dalších jídel, zapíjet můžete vínem, freshem, kávou a nebo ciderem. Je pro vás připraveno více jak 30 stánků s výběrem čokolád, barevných makronek, sicilských cannoli, belgických pralinek, amerických donuts či britských cookies. Chybět nebudou ani koláče, štrúdly, frgály a další české speciality. Na své si přijdou také milovníci tradičních cukrářských výrobků jako jsou větrníky, indiánky nebo kremrole.

Neděle 17. července

Sadistic Intent a spol. v Underdogs

KDY: Neděle od 18

KDE: Underdogs, Nádražní 3, Praha 5

ZA KOLIK: 500 Kč



Je tu jedna z největších klubových metalových událostí léta. Vystoupí Američtí Sadistic Intent, němečtí Sijjin a tuzemští Mallephyr.

Pohádka o třech neposlušných kůzlátkách

KDY: Neděle od 15

KDE: H55, Hloubětínská 5, Praha 14

ZA KOLIK: 60 Kč

Divadlo Pruhované panenky vám zahraje loutkohereckou pohádku vycházející z klasické pohádky O třech nepolsušných kůzlátkách. Těšit se můžete na roztomilé lotky kůzlátek vyrobených z ovčího rouna i veselé písničky za zvuku flétny a kytary. Součástí představení je i interaktivní dílna, ve které se děti naučí zpívat nové písničky.

Nora En Pure na Výstavišti

KDY: Neděle 16-22

KDE: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 750-850 Kč



Nora En Pure je hudební senzací Deep House & Indie Dance, která se vlní zvukovou sférou s její krásnou směsí elektronických beatů. Nora, která je hlavní členkou skupiny Helvetic Nerds, vyvádí posluchače z temnějších sfér Deep House se složitými instrumentály a poučnými melodiemi. Každá skladba, která se jí dostane do rukou, se promění ve zlato a každý její výkon zanechá diváky v úžasu. Přijďte na akci plnou melodií, na kterou nikdy nezapomenete!

Vícedenní akce

Divadlo Ungelt: Vejšlap

KDY: Pátek a sobota od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč

Jak naučit tančit autistického profesora, který nemá rád doteky? Stačí ho poslat k profesionální tanečnici. Co na tom, že má nohu v ortéze a sotva chodí… Romantická komedie o sblížení dvou samotářů, jejichž silná vůle možná překoná i nepřekonatelné. Obvyklá délka představení je 1 hodina a 50 minut včetně přestávky.

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma



Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Marta

KDY: Pátek, sobota a neděle od 20.30

KDE: Letní scéna Musea Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1

ZA KOLIK: 200-2990 Kč

Divadelní recitál k 80. narozeninám Marty Kubišové bude plný písní a živé hudby, a budeme se snažit jím potěšit i náročnějšího diváka. Marta Kubišová má za sebou úžasný životní příběh, ve kterém nenastal ani jediný okamžik, kdy před mocí a totalitou ohnula záda. Kdy musela udělat kompromis, nebo si situaci omluvit otřepanou větou: “Chtěla jsem prostě jen zpívat, tak jsem to podepsala…”. To se nikdy nestalo. Manželky komunistických pohlavárů ji měly za uhrančivou čarodějku, která ničí morálku socialistické mládeže. Ona mezitím chodila po představení hned domů venčit svoje milované psy, a po druhé schůzce s muži měla pocit, že jde o vážnou známost.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Komentovaná prohlídka Barrandov Studia

KDY: Sobota a neděle od 10 a od 14

KDE: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 250 Kč

Barrandov Studio nabízí kíč ke vzpomínkám na největší hity domácí i zahraniční produkce, které prošly rukama českých kostýmních a rekvizitních výtvarníků. Navštivte zákulisí české továrny na sny, formou komentované prohlídky – výstavní prostor Filmpoint, filmové ateliéry, samotný areál a exkluzivně také dechberoucí venkovní dekoraci středověkého města ze 14. století, která již posloužila k natáčení několika filmů a pohádek.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Pátek: 21.30 Vyšehrad: Fylm (komedie, ČR)



Sobota: 21.30 Top Gun: Maverick (akční, USA)



Neděle: 21.30 Elvis (životopisný hudební, USA)

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Příští stanice: Chvalský zámek

KDY: Denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava Příští stanice: Chvalský zámek je výstavou plnou kol a koleček, která vám představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem. Nejstarší vystavené hračky pocházejí z období Rakousko-Uherska a první republiky, mladší exponáty z 50. až 80. let 20. století. Děti se mohou těšit na koňské povozy, mechanická autíčka, letadla, lodě, tramvaje, autobusy, železniční hračky i vojenskou techniku. V sortimentu dopravních hraček nebudou chybět ani tanky, ponorky nebo závodní bugatti. Maminky i malé slečny potěší také historické kočárky pro panenky nejrůznějších tvarů a velikostí. Velkou dopravní atrakcí budou jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště jezdící přesně podle jízdního řádu. Na nejmenší návštěvníky čeká také dílnička s kultovními stavebnicemi Merkur a Seva, zábavné hry s dopravní tematikou, šlapací autíčka i koloběžky a dětská dopravní kancelář.