Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

Máte už plány na víkend? Co takhle pivní festival? | Foto: archiv pořadatele akce

Pátek 31. března

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Lenka Hatašová: Foto výstava portrétů

KDY: Pátek 8-18

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Fotografka Lenka Hatašová představí autorskou výstavu fotografických portrétů známých osobností nazvanou V jiném světle. Na padesáti snímcích, které vznikly mimo jiné i v Paříži či Malé Fatře můžete tak najít například Simonu Stašovou, Petra Koláře, Kateřinu Neumannovou, Karla Gotta, Lucii Bílou, Jana Saudka, Zlatu Adamovskou či Báru Basikovou.

Švandovo divadlo: Bratři Ebenové

KDY: Pátek od 19.30

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 590 Kč

Bratři Ebenové – kapela tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák a Jiří Zelenka). Koncertně hrají průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až po poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím aktuálnější. V době vydání prvního alba „Malé písně do tmy“ (1984) působila kapela jako bratrské trio - Marek, Kryštof a David a byli na české hudební scéně svým přístupem zcela ojedinělí. Synové významného hudebního skladatele Petra Ebena (1929 – 2007) dostali klasické hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů a umění používat různé neobvyklé hudební nástroje, vznikl absolutně netradiční, na české scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Navíc ve spojení s výjimečnými texty Marka byli a doposud jsou Bratři Ebenové na české hudební scéně jedineční.

Fidlovačka: Rain Man

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 449 Kč



Po smrti svého otce se Charlie vrací domů pro domnělé dědictví. Tam ovšem zjistí, že má autistického bratra Raymonda a že otec přenechal své jmění ústavu, ve kterém Raymond žije. Charlie se pokusí závěť zvrátit a Raye z ústavu odveze. Společná cesta do Los Angeles nakonec oběma bratrům změní život. Dojemný oscarový příběh o cestě prospěcháře Charlieho a jeho autistického bratra Raymonda ke vzájemnému sblížení a osobní proměně se vrací na česká divadelní prkna po delší odmlce. Tato divadelní "road movie" nabízí gradující příběh, jemný humor a detailní psychologickou kresbu obou bratrů. Titulní postava Raymonda je obrovskou hereckou příležitostí pro všestranný talent Matouše Rumla, navíc podpořený režijním vedením Adély Stodolové, která v Rain Manovi opět jedinečně zkombinuje své režijní a choreografické zkušenosti.

Sobota 1. dubna

Jazz Dock dětem: Malá čarodějnice

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Vítejte ve světě dobrých kouzel Malé čarodějnice. Je jí pouze 127 let a tak má ještě zakázáno tančit o filipojakubské noci s ostatními čarodějnicemi. Musí se toho ještě hodně naučit a prožít nejedno dobrodružství, aby zjistila, jak se stát dobrou čarodějnicí. Ještěže má věrného kamaráda – mluvícího havrana Abraxase, který navíc umí hrát na kytaru a zpívat.

Fidlovačka: Famílie

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 399 Kč



Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí.

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka… "Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Petra Hřebíčková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké," zvou lidé z divadla.

Koncert: Platon Karataev & The Devil´s Trade

KDY: Sobota od 19

KDE: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého, Blok 7, Praha 6

ZA KOLIK: Od 420 Kč



Maďarský galimatyáš na Sedmičce! Platon Karataev z Maďarska se pojmenovali podle postavy Lva Tolstého a vznikli v roce 2016. Indie kvartet po okamžitém úspěchu jejich debutu For Her (2017) se postupně odklonil od akustického zvuku a své zvukové krajiny rozšířil k těžší instrumentaci, elektrizujícímu zvuku a co nejosobnějšímu vyjádření. Nová deska Partért Kiáltó v tom pokračuje a dál nabírá mezinárodní uznání a další miliony streamů. The Devil´s Trade, alias Davida Makó, už z Prahy nebo Brutal Assaultu znáte. Maďarský umělec vyznává tradičnější formu hudby, kdy svůj nakřáplejší zpěv doprovází kytarou, případně banjem, sem tam vyjede i za podpory kapely, která má vyzněním blízko k post metalu. Tentokrát by měl představit úplně nové trio, které bude znamenat novou kapitolu jeho zadoomaného indie/dark folku vycházející z maďarských a transylvánských tradic lidových písní.

Hanami: Svátek rozkvetlých sakur

KDY: Sobota 10-22

KDE: Pivovar Strahov, Strahovské nádvoří 301, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Festival nabídne bohatý program, ve kterém budete moci poznat japonskou kulturu zblízka. Čeká na Vás ukázka čajového obřadu, bojových umění, lukostřelby, kaligrafie či kimon. Přijďte ochutnat menu v japonském stylu, speciální várku piva s lístky sakury – Sv. Norbert Sakura Amber Ale, japonskou Nikka whisky nebo třeba oblíbenou pivní zmrzlinu od Angelato. Pro zájemce jsme také připravili soutěž o nejlepší tradiční kimono i cosplay kostým, ve kterém můžete soutěžit o mnoho cen!

Neděle 2. dubna

Velikonoce ve Ctěnicích

KDY: Neděle 10-17

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Tradiční velikonoční dílny v zámeckém areálu pro celou rodinu. Velikonoční řemeslné dílny dají návštěvníkům možnost poznat a vyzkoušet si zdobení kraslic různými technikami, včetně drátování, patchworkových či hanáckých kraslic, samozřejmě také pletení pomlázek z proutí a košíkářství.

Eliška a jiné královny

KDY: Neděle od 15

KDE: Vyšehrad, Staré purkrabství, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč

Loutková pohádka inspirovaná velikánkami ve svém oboru a ženami, které dokázaly překonat muže. Například jedna část se věnuje Elišce Junkové, automobilové závodníci a nebo Babičce Boženy Němcové či ženské rytířce Johance z Arku. Hraje divadlo Toy Machine.

Karlínský Foodtruck festival

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Čeká vás skvělá nabídka jídel a pití od těch nejlepších gastronomických profesionálů. Mexicali Taco truck, Mácova kára, Take Eat EZ, Nabu sandwich, WoW bar nebo třeba MATE´S Pizza truck. To je jen malá ochutnávka toho, na to se můžete těšit. Jako třešnička na dortu proběhne od 13 hodin živé vystoupení kapely Circus Brothers a celý den pro vás bude hrát DJ Hlava. Děti si užijí zábavu na trampolínách a nebudou chybět ani kreativní dílny.

Pašije: Velikonoční příběh se vrací do Prahy

KDY: Neděle a pondělí od 19.30

KDE: Kostel sv. Šimona a Judy, U Milosrdných, Praha 1

Největší příběh křesťanství s poutavou hudbou bude po čtyřleté pauze týden před Velikonocemi k vidění v pražském kostel Sv. Šimona a Judy. Pašije – Velikonoční příběh skladatele Richarda Pachmana představí 2. a 3. dubna devadesát hudebníků a zpěváků. Kostel rozezní Liberecký filharmonický orchestr a Pěvecký sbor Resonance. Zpívat budou sólisté Martina Kociánová a Dita Hořínková, operní bas zazní v podání Andreje Beneše. Mluveným slovem doprovodí koncert herečka Libuše Švormová.

Pražská výstava nožů

KDY: Neděle 10-17

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

ZA KOLIK: 200 Kč



Oblíbená prodejní výstava nožů na Novoměstské radnici. Prohlédněte si a třeba i nakupte z opravdu široké nabídky od vyhlášených nožířů.

Den ptactva

KDY: Neděle od 13

KDE: Zookoutek Malá Chuchle, V Lázních 8, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

První dubnová neděle bude v zookoutku v Malé Chuchli patřit všem opeřencům a jejich příznivcům. "K příležitosti Mezinárodního dne ptactva, který se po celém světě slaví každoročně na začátku dubna, vás i vaše děti zveme na zábavné ptačí odpoledne. Čekají vás stanoviště o sovách - nočních královnách (nejen) pražských lesů, o neohrožených dravcích nebo o superinteligentních krkavcovitých. V zookoutku můžete absolvovat také kvízovou ptačí stezku nebo si prohlédnout živé zástupce ptačího světa, kteří v zookoutku kvůli nějakému svému trvalému handicapu našli náhradní domov," zvou pořadatelé akce.

Vícedenní akce

Prasárna fest

KDY: Pátek od 14 a sobota od 12

KDE: Riegrovy sady, Praha 2



"Každý máme nějaké to svoje “guilty pleasure” jídlo, které tak milujeme, ale víme, že bychom ho neměli jíst. A právě o tom budou tyto dva dny u nás v Parku Riegrovy sady. Nechte výčitky doma a přijďte si užít den toho nejsladšího, nejšťavnatějšího a prostě nejlepšího jídla. Můžete se těšit na vše smažené, pečené, sladké, slané. Abyste toho také mohli ochutnat co nejvíce, vše bude připravené v mini porcích a proto pokud si chcete dát burger, zajíst ho langošem a jako dezert si dát smaženou Nutellu, není problém. To vše budete moct zapít skvělou Plzní, lahodným vínem nebo drinkem z našeho nového baru. Jeden den v roce si to zasloužíte! Koneckonců, na apríla se to nepočítá," zvou pořadatelé akce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Pražský festival piva

KDY: Pátek a sobota 12-24

KDE: Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Jednodenní vstup 200 Kč, dvoudenní 300 Kč (zahrnuje degustační skleničku a katalog)



Festivalu se bude účastnit zhruba padesát pivovarů, důraz je tentokrát kladen i na zahraniční hosty. Přijedou zástupci ze 25 pivovarů z Evropy a USA, celkem ze sedmnácti zemí. Celkem budete moci vybírat z více než 200 druhů točených piv, čeká na vás i bohatý sortiment piva i v lahvích a plechovkách. Součástí festivalu budou workshopy, přednášky a degustace, s účastí sládků ze zahraničí i těch domácích. Připravena je pestrá gastro sekce.

Matějská pouť

KDY: Do 10. dubna, denně kromě pondělí (úterý až pátek 13-21, víkendy a svátky 10-22)

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Úterý až pátek zdarma, víkendy a svátky 30 Kč

Legendární Matějská pouť zahajuje novou sezonu. Vyzkoušejte si desítky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, centrifuga, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Samozřejmě nechybí stánky s rychlým občerstvením, ani obvyklým suvenýrem z Matějské pouti – perníková srdce.

Výstava: Kočky Praha 2023

KDY: Sobota 9.30-17.00, neděle 9.30-16

KDE: Top Hotel, Blažimská 1781/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 100 Kč, dospělí 180 Kč



Propagační výstavu koček a chovatelských stanic. "Cílem naší výstavy je seznámení široké veřejnosti s plemeny koček a propagace chovu koček s průkazem původu. Na výstavě bude propagováno na 150 koček 30 různých plemen z celého světa. Doprovodný program pro děti a mladé chovatele a malování na obličej. V sobotu i v neděli budou přítomni mezinárodní posuzovatelé jednotlivých plemen a poradci chovu, kteří Vám budou k dispozici pro Vaše otázky, nebo jen pro obyčejné popovídání si o kočkách bez spěchu a stresu! Součástí výstavy bude také samostatná expozice útulkových koček, které si budete moci v případě zájmu a splnění podmínek útulků již ihned odnést domů. Po oba dva dny budou v rámci výstavy probíhat odborné přednášky na chovatelská a veterinární témata pro odborníky i laickou veřejnost zdarma. Nejhezčí kočku výstavy volíte vy, návštěvníci!," zvou pořadatelé akce.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.