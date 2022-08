Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

PSH v Ledárnách

KDY: Pátek od 19.45 (areál od 17)

KDE: Ledárny Braník, Praha 4

ZA KOLIK: Od 480 Kč

Vladimir 518, Orion a DJ Mike Trafik předvedou v Ledárnách bangery, který si užívají už víc jak dvě generace fanoušků. Koncertní areál pro Ledárny Open Air najdete hned vedle historické budovy Branických ledáren. Kromě skvělých koncertů si užijete i pohodovou letní atmosféru a bohatý výběr jídla a pití.

Palaye Royale a spol.: Koncert

KDY: Pátek od 18

KDE: Malá sportovní hala, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 890 Kč



Rock for People & SodaPop hrdě uvádí speciální koncert nejžhavějších nadcházejících hvězd!Oblíbené rockery Palaye Royale, kteří nedávno vyprodali svůj pražský koncert a v Praze natočili dva videoklipy ke svému připravovanému albu "Fever Dream", doprovodí 12. srpna v Malé sportovní hale virální rapper bbno$ a Glad For Today.

Sobota 13. srpna

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky). Chcete-li si kryt v klidu prohlédnout, tak je vhodné přijít alespoň hodinu před zavírací dobou. V 15 hodin se kryt uzavírá.

Grillfest

KDY: Sobota 10-19

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Z prostor Smíchovské náplavky se letos už podruhé stane obří grilovací zóna, kde si všichni milovníci grilování a barbecue budou připadat jako v nebi (nebo pekle). V sobotu budete mít možnost ochutnat grilované selátko na rožni, steaky, burgery, žebra apod. Na své si však přijdou i ti, kteří masu dvakrát neholdují. Na ně čeká výběr grilovaných sýrů, zeleniny nebo vegetariánských burgerů. Kromě klasických, nám známých grilovaných pochutin, budou na menu také peruánské, kubánské či gruzínské speciality.

Den otevřených sklepů na náplavce

KDY: Sobota 12-21

KDE: Náplavka za Železničním mostem, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč (v ceně degustační sklenička)

Zastavte se na orosený pohárek při toulkách Prahou. Otevřou se pro vás ta nejlahodnější vína vína z Jižní Moravy, ale i ze zahraničí, i na náplavce se totiž mohou otevřít vinné sklípky… K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu.

Neděle 14. srpna

Letní kino Gabriel Loci: La La Land

KDY: Neděle od 21

KDE: Holečkova 106/10, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč



Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.

Brutal Assault afterparty

KDY: Neděle od 17

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 350 Kč s páskou z festivalu, 500 Kč ostatní

Kdo toho po 5 dnech na Brutal Assaultu nebude mít dost, může se v neděli přijít dorazit na oficiální festivalovou open-air afterparty. Postupně zahrají Faüst, Psykup, Melt Banana a Voivod.

Vícedenní akce

Divadlo Ungelt: Dovolená paní Josefy

KDY: Pátek až neděle od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč

Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá.

Letní Letná

KDY: Až do 31. srpna

KDE: Náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Letenské sady



Začíná mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná, festivalovou atmosférou naplní Letenské sady od 11. do 31. srpna. Úvod 19. ročníku obstarají švédští miláčci publika Cirkus Cirkör, kteří se vrací s novou verzí svého hitu Knitting Peace. Následuje zahájení přístupné široké veřejnosti zdarma v podobě oslnivé a ohňové Propane Punk show. Na Letní Letnou míří umělci celkem z 18 zemí světa, včetně takových zahraničních hvězd, jakými je francouzská legenda oboru Johann Le Guillerm či temperamentní soubor Compañía de Circo "eia" ze Španělska. Českou scénu otevírá soubor AirGym Art Company s premiérou NonSen(s) a hned v šesti sólech se představí novocirkusové umělkyně. To nejlepší z českého nového cirkusu obsadí kromě šapitó také 3 venkovní scény, kde festival nabídne 8 představení pro veřejnost zdarma. Festival dopřeje zážitky i dětem, a to na samostatné scéně s více než 86 představeními pro nejmenší. Více informací o programu, vstupenkách i všem dalším na letniletna.cz.

Víno a prosecco v Riegrových sadech

KDY: Pátek 14-23, sobota 12-23

KDE: Riegrovy sady 28, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč (v ceně degustační sklenice)

Vinohrady a víno - to jde dohromady! Užijte si bílé, červené i šumivé v Parku Riegrovy sady. Jedna z nejkrásnějších lázeňských oblastí Prahy bude zalitá vínem. Své produkty představí tuzemští vinaři i specialisté na italské prosecco.

83. Výstava exotického ptactva

KDY: Od 12. do 28. srpna, denně 10-18

KDE: Skleníky Botanické zahrady PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč (děti, studenti, senioři 50 Kč, ZTP zdarma)



Máte rádi exotické ptactvo? Je tu pro vás zajímavá výstava, tentokrát s podtitulem Království mníšků.

Praha pije víno

KDY: Pátek 13-18 a sobota 13-20

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

ZA KOLIK: Celodenní vstupné 890-990 Kč (v ceně degustační sklenička a neomezená konzumace)

Devátý ročník festivalu, který je největším tuzemským setkáním středoevropských vinařů, kteří se s vášní věnují tvorbě přírodních vín nepoznamenaných nežádoucími chemickými postřiky, aditivy a zbytečnými sklepními manipulacemi. Očekává se účast více než padesáti vinařství z území bývalé Habsburské monarchie a z přilehlých i vzdálenějších vinařských regionů.

21. Speciální výstava morčat

KDY: Pátek až neděle

KDE: Toulcův dvůr, Kubátova 32/1, Praha 10



Máte rádi morčata? Stavte se o víkendu v hostivařském Toulcově dvoře. Čeká vás chovatelská poradna, registrace a prodej morčat, tvoření a soutěže pro děti nebo prodej krmiv a chovatelských potřeb.

Příští stanice: Chvalský zámek

KDY: Denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava Příští stanice: Chvalský zámek je výstavou plnou kol a koleček, která vám představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem. Nejstarší vystavené hračky pocházejí z období Rakousko-Uherska a první republiky, mladší exponáty z 50. až 80. let 20. století. Děti se mohou těšit na koňské povozy, mechanická autíčka, letadla, lodě, tramvaje, autobusy, železniční hračky i vojenskou techniku. V sortimentu dopravních hraček nebudou chybět ani tanky, ponorky nebo závodní bugatti. Maminky i malé slečny potěší také historické kočárky pro panenky nejrůznějších tvarů a velikostí. Velkou dopravní atrakcí budou jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště jezdící přesně podle jízdního řádu. Na nejmenší návštěvníky čeká také dílnička s kultovními stavebnicemi Merkur a Seva, zábavné hry s dopravní tematikou, šlapací autíčka i koloběžky a dětská dopravní kancelář.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Komentovaná prohlídka Barrandov Studia

KDY: Sobota a neděle od 10 a od 14

KDE: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 250 Kč

Barrandov Studio nabízí kíč ke vzpomínkám na největší hity domácí i zahraniční produkce, které prošly rukama českých kostýmních a rekvizitních výtvarníků. Navštivte zákulisí české továrny na sny, formou komentované prohlídky – výstavní prostor Filmpoint, filmové ateliéry, samotný areál a exkluzivně také dechberoucí venkovní dekoraci středověkého města ze 14. století, která již posloužila k natáčení několika filmů a pohádek.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Pátek: 21.00 Bullet Train (akční komedie, USA)



Neděle: 21.30 Cesta do Tvojzemí (animovaný, Slovensko/Belgie/ČR)

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.