Kultovní rytmikál z roku 1991 ožívá na divadelních prknech. “Hele, kotě, vo co ti de?" Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit “Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek.

Divadlo Tramtarie: Tři sestry

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Ruská klasika v působivém moderním pojetí… „Jak nádherný by byl život, kdybychom dokázali naplnit své sny a touhy?“ Příběh jednoho nejmenovaného divadelního souboru z Olomouce, který se rozhodl nazkoušet cosi od Čechova. V režii úspěšného ruského režiséra Alexandra Minajeva. V hlavních rolích Bára Šebestíková, Dominika Hrazdílková a Jana Drgová.

Koncert k 75. narozeninám Karla Bláhy

KDY: Pátek od 19

KDE: Ústřední městská knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč

Večer hudby a slova s hosty Jiřím Krampolem, Karlem Vágnerem, Miluškou Voborníkovou, Martinem Hrdinkou, Šárkou Markovou, Karlem Háblem, Jolanou Smyczkovou, Miro Grisou, latino kapelou Atarés, Dětskou operou Praha a dalšími. Podmanivý tenor Karla Bláhy zazní nejen v písních ze slavných muzikálů doprovázených mluveným slovem.

Sobota 22. října

Kapela Naurrakar slaví 15 let

KDY: Sobota od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč

Pražská blackmetalová kapela Naurrakar oslaví 15 let a při koncertě odehraje průřez celou historií tvorby. Společně s nimi vystoupí parťáci Bohemyst a Depths Above.

Fidlovačka: Testosteron

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč



Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba? Představení obsahuje nahotu a vulgarismy, není vhodné pro diváky do 15 let.

Wolves In The Throne Room & Incantation ve Futuru

KDY: Sobota od 19

KDE: Futurum music club, Zborovská 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 520 Kč

Po dvou dekádách cesty se rituální blackmetaloví vizionáři Wolves In The Throne Room vynořili z lesa s „Primordial Arcana“, svým dosud nejmajestátnějším albem, jehož název odkazuje na to, že Wlci neustále sahají k nejstarším archetypálním energiím do dob takřka primordiálních, až k úsvitu lidstva a celého společenství. Do dob kmenů a lovců a jejich mystiky. Na turné se k nim přidávají i stylotvorní deatheři Incantation, perličkou v sestavě jsou také Stygian Bough.

Tribute to Miro Žbirka 70

KDY: Sobota od 18.30

KDE: O2 universum, Českomoravská, Praha 9

ZA KOLIK: 890-2190 Kč

Minulý rok nás sice zpěvák a skladatel Miro Žbirka opustil, ale jeho hudba a odkaz s námi zůstává dál. V roce 2022 budou jeho písně rezonovat ještě intenzivněji, protože by se v tomto roce dožil neuvěřitelné sedmdesátky. Na podzim se v Praze, Bratislavě a Londýně chystá velká koncertní pocta jeho písním. Legendární skladby a velké hity na nich zahrají a zazpívají hvězdy současné české a slovenské hudební scény. Všichni umělci, kteří nezištně přijali pozvání na koncerty, vzdají hold tvorbě výjimečného autora a zpěváka. Při tom také určitě zavzpomínají na své zážitky s československou hudební legendou. Právě v sobotu by Žbirka oslavil 70. narozeniny.

Myslivecký den

KDY: Sobota 10-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

ZA KOLIK: 50-100 Kč



Těšte se na ukázky sokolnického umění, práci psovodů i vábení lesní zvěře. Pro děti je připravna laserová lukostřelba či myslivecká stezka, kterou připravují oblastní myslivecké spolky společně s Dámami české myslivosti. K dispozici pro děti i rodiče budou výtvarné dílničky, kde si mohou vyzkoušet oblíbené vypalování obrázků do dřeva či vytvořit tašku s mysliveckámi a lesními motivy. K poslechu budou troubit a vyhrávat Pražský trubačský sbor i tradiční myslivecká muzika v podání kapely Atlas. Ochutnáte také samozřejmě zvěřinové pochoutky.

Husobraní a street food na náplavce

KDY: Sobota 10-18

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Husí stehna, husí kaldoun, husí paštika, husí játra, pečená husa, konfitovaná husa, uzená husa, husí burger, husí roláda, lokše maštěné husím sádlem. Sbíhají se vám sliny? Tak to dorazte v sobotu na Smíchovskou náplavku. Hus, kuřat, krůt, křepelek a holubů užijete do sytosti – koná se tu totiž už tradiční Husobraní! Připravovat se bude na tisíc vykrmených hus. Těšit se můžete i na široký výběr street food specialit.

Pohádkový les ve Vinoři

KDY: Sobota od 10

KDE: Rybník U Pohanků, Vinoř, Praha 9



Pohádkové soutěžení a cesta pro nejmenší děti a děti prvního stupně ZŠ se startem od Pohankova rybníku. Těší se na vás postavy inspirované počasím, které pro vás mají připravené zajímavé úkoly. Uvítá vás paní Mlha, cestou potkáte Duhu nebo Mrakomora. Na konci vás odmění Sluneční a Měsíční paní.

Podzimní počernický street food festival

KDY: Sobota 10-18

KDE: Chvalská tvrz v Horních Počernicích, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva.

Den stromů

KDY: Sobota 13-17

KDE: Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Tradiční akce pořádaná na oslavu Mezinárodního dne stromů, letos na téma Praha a její stromy. Děti se budou moci seznámit s pražskými typickými stromy, na dospělé čekají přednášky. Všichni se budou moci zúčastnit výsadby stromů a večerního koncertu.

Neděle 23. října

Divadelní spolek JEDL: Soukromé rozhovory

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 350 Kč

Bergmanovská variace na téma manželství a ztráty víry. Víry v sebe, víry v druhého člověka, víry v Boha. Sonda do vztahu muže a ženy. Mlčení druhého člověka. I když mluví. Za slovy mlčení. Mlčení Boha. Za našimi slovy, kterými se ho snažíme dotknout. Za roli Anny získala Lucie Trmíková v roce 2019 Cenu Thálie v oboru činohra a za tutéž roli Cenu Divadelních novin v kategorii Herecký výkon sezóny bez ohledu na žánr.

Lionheart, Terror a spol. v MeetFactory

KDY: Neděle 18-23

KDE: MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: Od 590 Kč



Do Prahy se vrací mlátička Lionheart, a aby poctivého hardcoru ze slunné Kalifornie už tak nebylo málo, přidávají se k nim Terror jako jedna z žánru nejvěrnějších a nejpopulárnějších kapel! Soupisku doplňují ještě Get The Shot a Dying Wish, takže dostanete čtyři odpovědi na otázku, jak má znít nekompromisní a nabušený hardcore.

Dostihy: 101. Cena prezidenta republiky

KDY: Neděle 11-18

KDE: Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

ZA KOLIK: 100-180 Kč

Je tu již 101. ročník dostihu s tradicí od roku 1920. Kromě několika dostihů vás čeká také zajímavý doprovodný program pro děti, dospělí se mohou chutně občerstvit.

Karlínské polívkování

KDY: Neděle 11-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Těšit se můžete na širokou nabídku našich klasických českých polévek, jako je například bramboračka, zelňačka nebo třeba dršťková polévka a mnoho dalšího. Samozřejmě nebudou chybět polévky z celého světa. Velmi populární Pho, chipotle, bouillabaisse, různé druhy krémový polévek a vývarů… Jako vždy bude živá muzika a zábava pro malé i velké.

Drakiáda a dračí dílna

KDY: Neděle od 15

KDE: Malešický park, Praha 10

ZA KOLIK: Startovné 80 Kč za dítě

Těšte se na nenáročné dračí disciplíny a tvořivé úkoly, pouštění draků po celou dobu trvání akce, drobné občerstvení a teplý čaj. S sebou si vezměte draka, toho si ale můžete i přímo na místě vyrobit.

Karel Čapek: Pohádka ptačí

KDY: Neděle od 14 a od 16

KDE: Divadlo Orfeus, Plzeňská 76, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč



Představení pro děti od 3 let. O čem si ptáci povídají? Co se stalo vrabčákovi z Dejvic? Jak k tomu ptáci přišli, že umějí létat? To vše se dozvíte v pohádce Karla Čapka, která nebyla dosud nikdy inscenovaná. Pohádka ptačí je z proslulého souboru Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek z roku 1932. Karel Čapek je bezesporu jedna z našich nejvýznamnějších osobností a to nejen v oboru literatury. Právě dnes nám chybí takové osobnosti, které se vymezují vůči všem „ismům“, vyzdvihují krásu lidského ducha a zároveň si umí dělat z člověka takovou tu krásnou legraci. Ve svých pohádkách Čapek rád fabuluje; jak a proč něco vzniklo a jeho „vysvětlení“ jsou prodchnutá nezaměnitelným jemným humorem.Lorem ipsum dolor sit amet…

Lakeside v Lucerna MB

KDY: Neděle od 19

KDE: Lucerna music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 400 Kč

Lakeside X jsou zpět s novým albem Love Disappears. Připojte se ke kapele na tomto speciálním večeru věnovaném vydání alba s mnoha hosty, pečlivě připravenou audiovizuální show a spoustou skvělé hudby! Společně s Lakeside X vystoupí hosté, kteří s kapelou spolupracovali na nové desce. Daniel Myer a Emesse Arval-Illes (Emke). Daniel vystoupí se svými projekty DSTR a Architect a Emke se objeví po boku kapely během jejich vystoupení.

Vícedenní akce

Havelské posvícení

KDY: Sobota a neděle od 11

KDE: Malešická tvrz, U Tvrze 10, Praha 10

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"Přijďte k nám na vepřové hody," zvou lidé z restaurace Malešická tvrz. Těšte se na domácí jaterničky, jelítka, tlačenka, škvarky, prdelačka, zabíjačkový guláš, výpečky, zelňáky a další dobrůtky z pašíka! Sobotním večerem vás bude provázet zpěvák Petr John. Chybět nebude také meruňkovice, slivovice, hruškovice… platí do vyprodání zásob.

Autokino Strahov

KDY: Pátek až neděle

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Pátek: 20.00 Black Adam (akční sci-fi, USA)



Sobota: 19.00 Websterovi ve filmu (animovaný, Česko/Slovensko), 20.15 Spolu (drama, ČR)



Neděle: 20.00 Jan Žižka (historické drama, ČR)

Botanická: Výstava dýňových aranžmá

KDY: 14.-31. října, denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 75-150 Kč

"Podzim je nejbarevnějším obdobím roku a příroda hraje škálou barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř. My vám tuto pestrou paletu přiblížíme na oblíbené výstavě dýní. Dýně se pomalu probojovala do povědomí lidí po celém světě a stala se nejen nedílnou součástí jídelníčku, ale plní i funkci podzimní dekorace. Dovolte své představivosti rozehrát příběh u tajemných dýňových aranžmá, které pro nás připraví Česká zahradnická akademie Mělník, a nechte se unést barevnými kombinacemi podzimu. Dýňová aranžmá budou tentokrát inspirována keltskou kulturou a svátkem Samhain, ze kterého vzešel Halloween. Užijte si barevný podzim plný zábavy, akcí a kreativního tvoření pro malé i velké," říkají pořadatelé akce.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Od 27. srpna do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!