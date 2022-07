Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Swingová tančírna

KDY: Pátek 17-21

KDE: Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Doporučené vstupné 100 Kč

Letní swingové tančírny se opět vrací na dřevěný plácek na Kulaťáku. Čeká na vás taneční lekce pro začátečníky (od 18:00) a živá hudba. Tentokrát zahraje Coffee Time Trio.

The Afghan Whigs v Lucerna MB

KDY: Pátek od 19.30 (otevřeno od 18.30)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 690 Kč



Americká rocková skupina The Afghan Whigs, kterou tvoří frontman a kytarista Greg Dulli, baskytarista John Curley, multiinstrumentalista Rick Nelson, bubeník Patrick Keeler a nový kytarista Christopher Thorn (Blind Melon), se poprvé po pěti letech vrátí do Evropy a v rámci letního turné nevynechá ani Lucerna Music Bar.

Mad Metal Maniacs: Warm up party

KDY: Pátek od 20

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V sobotu proběhne v Šanově osmý ročník festivalu Mad Metal Maniacs, ale už v pátek v pražské Modré Vopici proběhne rozehřívací show. Na ní vystoupí kapely Dying Behind Bars (thrash/death, Praha), Animal Hate (death, Domažlice) a Sublind (thrash, Lucembursko).

Sobota 30. července

Hellish party

KDY: Sobota od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč



V sobotu se bude Praha otřásat nejen pod horkým počasím, ale také pod horkou metalovou muzikou. V Modré Vopici postupně vystoupí kapely Art of Blood (melodic death, Kladno), We Are Dust You Turn Into (death, Praha), Misfolded (melodic death, Praha) a Sezarbil (raw black, Brno).

Amerika street food

KDY: Sobota 10-19

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

“Projíst se Amerikou” křížem krážem a oslavit svátek mrtvých neboli Helloween, můžete 30. července na Smíchovské náplavce. Cesta Amerikou povede od šťavnatých burgerů, hot dogu, trhaného vepřového, přes BBQ žebírka, mexické tacos, empanadas, brazilské churrasco až po pikantní kuřecí křídla, poutine, arepas či anticuchos.

ArtBazaar na Pragovce

KDY: Sobota 10-18

KDE: Pragovka, Kolbenova 923/34a, Praha 8



Na ArtBazaaru si můžete zakoupit originální umění od rezidentů Pragovky, ale i kousky od dalších vybraných umělců. Kromě toho vás čeká bohatý doprovodný program. Akci pořádá Pragovka Gallery, ve které zrovna probíhá výstava Pole v množném čísle. Výstava bude otevřená po celou dobu akce.

Rituál Dožínky

KDY: Sobota 12.30-15

KDE: Stromovka, Praha 7

"Srdečně vás zveme na první oslavu žní a sklizně. V tento čas „dozrávají“ také naše duševní, duchovní a emocionální plody. Pojďte se společně s námi trochu posílit a zastavit, abyste si do budoucna udrželi své "plody", výsledky a úspěchy z letního období. Těšit se můžete na drobné rituály spojené s chlebem jako poděkování za úrodu. Součástí setkání bude i hostina, kde společně ochutnáme hojnost úrody a chybět nebude ani zpěv a tanec. Jako dress code si milé ženy prosím oblečte žluté, oranžové nebo světle hnědé šaty. Na setkání, které proběhne v parku Stromovka (u Planetária) uvítáme také drobné pohoštění, které bude součástí naší hostiny. Registrujte se prosím na mailu: mortillaro@inbaze.cz," zvou pořadatelé akce.

Neděle 31. července

Divadlo Ungelt: Vězeň na Druhé Avenue

KDY: Neděle od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový svět, Praha 1

ZA KOLIK: 690-800 Kč



Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima, sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději právě vykradli na co přišli… Ne každý se však dokážeme zbláznit s takovou dávkou humoru, ironie a sarkasmu. Úžasně vtipná komedie o životě manželů Edny a Mela Edisonových, třech sester a jednoho bratra. Všichni jsme zajatci, vězni, neboť jsme zhýčkaní civilizací a ocitnout se svobodně pod mostem je přece jenom poněkud nepohodlné. Slavná americká komedie o tom, jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou.

Letní počernický street food festival

KDY: Neděle 10-20

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, 857, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"V neděli 31. července zveme všechny příznivce dobrého jídla do venkovního areálu Chvalské tvrze na letní Počernický Street Food Festival. Přijďte ochutnat moderní i tradiční gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva," lákají hosty lidé ze zámku.

MIMO festival

KDY: Neděle 10-22

KDE: Na Květnici, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma



První ročník MIMO festivalu je tady! Přijďte i vy na veletrh a festival mimoškolního vzdělávání, který je tak trochu mimo. Těší se na vás kapely, volnočasové organizace a užijete si bohatý doprovodný program.

Vícedenní akce

Divadlo Ungelt: Drobečky z perníku

KDY: Pátek a sobota od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový svět, Praha 1

ZA KOLIK: 690-800 Kč

Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. Barová zpěvačka Evy je člověk plný lásky a života a hlavně miluje srandu a své přátelé z branže, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů. K jejímu životu patří i o deset let mladší milenec a nedospělá dcera, která je dospělejší než její matka a svojí kurážnou povahou ji ukáže správnou cestu, jak žít.

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma



Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Mistrovství ČR v parkuru dětí a juniorů

KDY: Pátek až neděle

KDE: Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma, vstup do all-inclusive restaurace 1200 Kč

I v letošním roce Chuchle Arena Praha hostí prestižní šampionát Mistrovství ČR ve skocích v kategorii děti a junioři. Stavitelem parkurů bude renomovaný course designer Marc Debaere z Belgie. Pro účastníky i návštěvníky je připravený také bohatý doprovodný program, soutěže pro děti, skákací hrady i další atrakce a pro zájemce také jízdy na ponících. Program: Pátek od 8h první kola, sobota od 8h druhá kola jednotlivců a finálová týmů, od 20h párty mistrů, neděle od 9h finálová kola.

Dyzajn market: Prázdniny

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Náměstí Václava Havla, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Jde o pravidelný, výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 170+ lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářských umělců. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Také si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ukrajiny.

Letní perlení

KDY: Pátek a sobota 12-21

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

Bublinky, prosecca, frizzante, roséčka a nejen to, zastavte se na orosený pohárek při toulkách Prahou. Ta nejlepší vína z Jižní Moravy se představí po boku zahraniční tvorby. Užijte si oslavu léta, vína a hlavně zdraví a pohody. Potkáte malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, kladen je důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Komentovaná prohlídka Barrandov Studia

KDY: Sobota a neděle od 10 a od 14

KDE: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 250 Kč

Barrandov Studio nabízí kíč ke vzpomínkám na největší hity domácí i zahraniční produkce, které prošly rukama českých kostýmních a rekvizitních výtvarníků. Navštivte zákulisí české továrny na sny, formou komentované prohlídky – výstavní prostor Filmpoint, filmové ateliéry, samotný areál a exkluzivně také dechberoucí venkovní dekoraci středověkého města ze 14. století, která již posloužila k natáčení několika filmů a pohádek.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Sobota: 21.30 Elvis (životopisný hudební, USA)



Neděle: 21.30 Hádkovi (komedie, ČR)

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Příští stanice: Chvalský zámek

KDY: Denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava Příští stanice: Chvalský zámek je výstavou plnou kol a koleček, která vám představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem. Nejstarší vystavené hračky pocházejí z období Rakousko-Uherska a první republiky, mladší exponáty z 50. až 80. let 20. století. Děti se mohou těšit na koňské povozy, mechanická autíčka, letadla, lodě, tramvaje, autobusy, železniční hračky i vojenskou techniku. V sortimentu dopravních hraček nebudou chybět ani tanky, ponorky nebo závodní bugatti. Maminky i malé slečny potěší také historické kočárky pro panenky nejrůznějších tvarů a velikostí. Velkou dopravní atrakcí budou jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště jezdící přesně podle jízdního řádu. Na nejmenší návštěvníky čeká také dílnička s kultovními stavebnicemi Merkur a Seva, zábavné hry s dopravní tematikou, šlapací autíčka i koloběžky a dětská dopravní kancelář.