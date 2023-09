Přemýšleli jste už o tom, jak si zpestřit tento víkend? Podívejte se na pár tipů na vybrané akce, které se od pátku do neděle v Praze konají.

Užijte si v pražské zoo zajímavý víkend s obyvateli Darwinova kráteru. | Foto: Zoo Praha

Pátek 16. září

Barbie: Promítání filmu a diskuse

KDY: Od 19

KDE: Ústřední knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč

Žít v Zemi Barbie znamená být dokonalou bytostí na dokonalém místě. Pokud tedy nemáte úplnou existenciální krizi. Nebo jste Ken. V hlavních rolích Margot Robbie a Ryan Gosling. Diskuse s filmovým publicistou Martinem Svobodou.

10. hudební festival U sv. Ludmily

KDY: 20-21

KDE: Kostel sv. Ludmily, Na Chvalské tvrzi, Praha 20

ZA KOLIK: 100-150 Kč, děti do 15 let zdarma



V rámci festivalu se uskuteční čtyři koncerty vážné hudby v kostele sv. Ludmily a na Chvalském zámku. Zahájení a slavnostní přípitek v 19.30 hodin, koncerty začínají ve 20 hodin. Pátek 15. září Kostel sv. Ludmily: Tomáš Strašil (violoncello), Michaela Káčerková (varhany).

Sobota 16. září

Asia fest & street food na náplavce

KDY: Sobota 10-19

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V sobotu se na Smíchovské náplavce uskuteční přehlídka exotických chutí a vůní Asie. V nabídce budou jídla jak z kuchyně japonské, tak indonéské, indické nebo třeba thajské. Celý den bude provoněn vůní koriandru, zázvoru, chilli, galangy nebo kari.

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Jablkobraní

KDY: Sobota 10-17

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup na akci i do zámku zdarma

Tradiční lisování jablek s bohatým doprovodným programem pro rodiny s dětmi. Čeká vás moštování, soutěž o nejlepší štrúdl, výtvarná dílna, divadlo, food carving a plno dalšího.

Švandovo divadlo: Den otevřených dveří

KDY: 11-19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma



"Již tradičně pořádáme Den otevřených dveří, se kterým se letos opět připojíme k sérii sousedských slavností Zažít město jinak, které se nejen pro obyvatele Smíchova budou konat v blízkosti divadla na Arbesově náměstí," zvou lidé z divadla. Podrobný program zde.

Neděle 17. září

Karlínský festival kávy

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V neděli 17. září bude Karlínské náměstí opět provoněné kávou. Karlínského festivalu kávy se zúčastní ty nejlepší pražírny a kavárny, které vám představí jak klasickou přípravu kávy, tak i různé alternativní způsoby nebo třeba i kávové rituály. Nebude chybět ani tolik oblíbené Cold brew a mnoho dalšího. Jako vždy se můžete těšit i na skvělou nabídku jídel, která uspokojí i ty největší gurmány. Těšte se i na hudební program, workshopy a další druhy zábavy.

Mint Market: Podzim

KDY: 10-18

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Podzimní Mint Market se po prázdninách vrátí na náplavku na Rašínově nábřeží. V neděli se představí opět více než 150 tvůrců a designérů z celé České republiky, Slovenska i Ukrajiny. Mint Market je trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami, tak se stavte ochutnat. Na Mint Marketu se můžete těšit na pestrou nabídku s láskou šitých kabelek, ručně vyráběných šperků, bio kosmetiku, svíčky, originální papírenské zboží, macramé, porcelán, hračky pro děti a mnoho dalšího.

Letenský jarmark

KDY: Od 14

KDE: Vodárenská věž Letná, Na Výšinách 1000/1, Praha 6

Můžete se těšit na rozmanitou nabídku od více jak 20 prodejců nejen z Prahy 7. Nebude chybět vynikající občerstvení, ani živá hudba. Doprovodný program bude bohatý. Vystoupí Divadlo Liberta s pohádkou Jak Jáchym ke štěstí přišel, kouzelník Profesor Zlomtužka a zpěvačka Olga Lounová. Celou akci budou doprovázet zábavné soutěže pro děti!

Rodinný den v Rudolfinu

KDY: Od 10

KDE: Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Rodinný den Dvořákovy Prahy uvádí děti i jejich rodiče zábavnou formou do světa klasické hudby. Pod širým nebem nebo v koncertních sálech jim přibližuje nejen Antonína Dvořáka, ale i jeho vrstevníky, tvůrčí i osobní přátele a Prahu Dvořákovy doby.

Program:

10.00 divadelní představení Labutí jezero (před Rudolfinem)

11.15 tvůrčí dílničky na téma Labutí jezero (v prostorách Rudolfina)

Vícedenní akce

Prasárna fest

KDY: Pátek a sobota

KDE: Riegrovy sady, Praha 2

Každý máme nějaké to svoje “guilty pleasure” jídlo, které tak milujeme, ale víme, že bychom ho neměli jíst. A právě o tom budou tyto dva dny v Parku Riegrovy sady. "Nechte výčitky doma a přijďte si užít den toho nejsladšího, nejšťavnatějšího a prostě nejlepšího jídla. Můžete se těšit na vše smažené, pečené, sladké, slané. Abyste toho také mohli ochutnat co nejvíce, vše bude připravené v mini porcích a proto pokud si chcete dát burger, zajíst ho langošem a jako dezert si dát smaženou zmrzlinu, není problém. To vše budete moct zapít skvělou Plzní, lahodným vínem nebo drinkem z našeho baru," zvou pořadatelé akce.

Deathmetalový festival Tones Of Decay

KDY: Pátek a sobota

KDE: MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK:



Dva dny, během kterých se bude oslavovat Death metal. Útrobami smíchovského MeetFactory se budou linout prašivé melodie oslavující rozklad tkáně, rytmy drtící kosti a chropot měnící krev na hnis. Examinaci tu podstoupí několik společenství, které se touto problematikou aktivně zabývají. Mnohé z nich se řadí k nejlepším studentům oboru a navazují tam, kde stařešinové už nedokáží plnohodnotně pokračovat… Vystoupí: Rippikoulu, Siege Column, Corpsessed, Tyranny, Of Feather And Bone, Sedimentum, Gutless, Lie In Ruins, Autophagy, Strychnos, Chaotian, Clairvoyance, Mordloch. Facebooková událost zde.

Vinobraní na Vinici sv. Kláry

KDY: Sobota a neděle od 9

KDE: Vinice sv. Kláry, Pod Havránkou 34/7, Praha 7

ZA KOLIK: 250 Kč (snížené 150 Kč)

Všichni milovníci vína by si měli v diáři označit víkend 16. a 17. září. V tomto termínu ožije jedna z nejstarších pražských vinic oslavou sklizně. Atmosféru slavnostního víkendu doladí bohatý hudební program a výborné jídlo. Zejména však nabídne to nejlepší od vinařů z Čech i Moravy. Chybět nebude ani bohatá místní produkce. Na správné oslavě vinobraní se bezesporu musí nalévat také burčák. Přijďte si užít svátek vína s kouzelným výhledem na panoráma Prahy. Podrobný program zde.

Víkendové odpoledne v Darwinově kráteru

KDY: Sobota a neděle

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

ZA KOLIK: Dle běžného ceníku Zoo Praha



Krásné počasí sklonku léta nabízí ideální podmínky k návštěvě pražské zoologické zahrady. Vedle obvyklých komentovaných krmení připravila Zoo Praha na následující sobotní a nedělní odpoledne (tedy na 16. a 17. září) také speciální program mezi obyvateli Darwinova kráteru: ďábly, vombaty, klokany či klokánky.

Program:

14.00 setkání u vombatů

14.30 krmení klokanů v průchozí expozici

15.00 krmení ptáků z buše a z mokřadů

15.30 krmení klokánků krysích

16.00 krmení ďáblů medvědovitých

Po obě odpoledne bude na místě v prodeji australská a tasmánská kolekce Zoo Praha se zvláštní slevou.

Miro Požár: V duši umělce

KDY: Do 31. října denně 11-18

KDE: Nákupní centrum Palladium (Gaming – Art – Relax Zóna), náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V nákupním centru Palladium byla vernisáží zahájena nová výstava obrazů a soch českého malíře, sochaře a fotografa Miro Požara pod názvem V duši umělce. „Inspiraci čerpám z moře, žen a rumu“, komentuje své umění Miro Požar. Jeho dílo začíná u klasického ztvárnění ženského těla, pokračuje přes abstraktní obrazy až po kombinaci různých materiálů, například rezavých předmětů či lan. Na výstavě „V duši umělce“ v Palladiu bude k vidění na 50 obrazů a 9 soch. Výstava pro širokou veřejnost bude otevřena od 7. 9. do 31. 10. 2023 v nákupním centru Palladium ve 2. patře, v prostoru „Gaming – Art – Relax Zóna“. Zóna je otevřena denně od 11 do 18 hodin. Vstup do Zóny je zdarma. Kromě výstavy si v Zóně zákazníci mohou zahrát vybrané hry ve virtuální realitě, odpočinout si v pohodlném křesle nebo si nabít svůj mobilní telefon.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč



Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Czech Nature Photo v Troji

KDY: Do 1. října denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava nabídne výběr 32 nejlepších i oceněných fotografií zkušených českých a slovenských fotografů a 12 snímků z juniorské kategorie, jimž se podařilo zachytit jedinečnost rostlin, hub a volné přírody napříč ročníky prestižní soutěže Czech Nature Photo, jejímž cílem je vzdělávat veřejnost a motivovat ji k ochrany přírody, která nenávratně mizí. „Lidé chrání, co znají.“ Takové je motto Czech Nature Photo a Botanická zahrada Praha se s ním ztotožňuje. V rámci výstavy i prohlídky expozic botanické zahrady se i vy můžete přesvědčit, že ochrana přírody má smysl.