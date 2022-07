Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Vanua2 v Jazz Docku

KDY: Pátek od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 250-370 Kč



Rytmika legendárního Blue Effectu, bubeník Václav Zima, baskytarista Wojttech Říha a klávesista Vít Beneš, který se v sestavě kapely Radima Hladíka rovněž objevil. To je základ nové české kapely Vanua 2. Trojici muzikantů doplnil kytarista a zpěvák se „sealovským“ hlasem Yannick Tevi, pocházející z ostrova Vanuatu a kytarista Roman Helcl (November 2nd). Do Jazz Docku přivezou debutové EP, které mixuje rock, pop, soul s world music.

V.O.S.A. Theatre a Sunriders

KDY: Pátek od 20

KDE: Výstaviště, Praha 7

V.O.S.A. Theatre je sdružení profesionálů, kteří se věnují především pouličnímu divadlu a obecně pouličnímu umění. "S notnou dávkou lomozu i supění za vámi přijíždí zosobnění pradávného lidského vynálezu, pravé, nefalšované kolo. Naše kolo je ovšem obří, je to kolo cirkusové, kolo pohádkové, lehké jako zamilovaná myšlenka, těžké jako osamělé srdce, bez nadsázky pět metrů vysoké, půl tuny lehké, perfektně vyvážené a ovládané nejjemnějším dotykem. Dva hrdinové na něm roztočí vyprávění o jedné letní lásce, která začala jako na houpačce a nakonec se s vířením vznesla až nad mraky," zvou lidé z divadla.

Sobota 16. července

Jurkovič Open Air

KDY: Sobota 14-23

KDE: Masarykovo náměstí 16, Jílové u Prahy

ZA KOLIK: 390-490 Kč



Na letošním Jurkovič Open Air 2022 bude jedna hvězda střídat druhou! Návštěvníci festivalu se mohou těšit na Michala Prokopa, Ivana Hlase Trio, Flamengo Reunion Session, Barboru Polákovou, Krausberry, Fusion Eichler Trio a mnoho dalších! Za dobu od svého vzniku si vydobyl pevné místo mezi festivaly nejen díky skvělé atmosféře v příjemném parku města, ale hlavně promyšlenou dramaturgií. Nejinak tomu bude i v tomto roce. Jurkovič open air vznikl na počest bluesmana a výrobce kytar Petera Jurkoviče.

Fajtfest afterparty

KDY: Sobota 15-24

KDE: Klub Modrá Vopice, K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 300 Kč s páskou z Fajtfestu, ostatní 400 Kč

Fajtfest a Klubovna nikdy nespí a po roce opět přichází se společnou Fajfest Afterparty by Klubovna. A letos v mnohem rožšířenější podobě! V Modré Vopici vás čeká corový svátek, který si nemůže nechat ujít žádný milovník Fajfestu a fanoušek Klubovny. Headlinerem celodenního programu se stane švýcarské ostří Paleface, které doplní i další zahraniční host Throwback z Rakouska. Tuzemskou scénu pak zastoupí například Stellaris, Silent Generation nebo No Face No Case. Mad Rabbits navíc pokřtí své nové EPčko. A aby byla after skutečnou after, dočkáte se i tradiční klubovní Pouštěčky. Krom osmi živých kapel se navíc jako vůbec první dozvíte jméno jednoho z headlinerů pro Fajtfest 2023!

Letní kino: Slunce, seno, jahody

KDY: Sobota od 21.30

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

ZA KOLIK: 80 Kč



Užijte si v letním kině promítání legendární československé komedie, kterou snad ani není třeba blížeji představovat. Vraťte se s úsměvem do Hoštic!

Latino Street Food

KDY: Sobota 10-19

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V sobotu přijďte na Smíchovskou náplavku ochutnat mexické burrito, tacos, nachos, quesadilla, trhané vepřové, venezuelské arepy, argentinské steaky, kubánské sendviče a spoustu dalšího. S sebou domů si můžete odnést exotické ovoce nebo doutníky. Přijďte si pochutnat na skvělém jídle!

Den otevřených lahví na náplavce

KDY: Sobota 12-21

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč v podobě degustační skleničky



Zastavte se na orosený pohárek při toulkách Prahou. "Otevřeme pro Vás ta nejlahodnější vína z Jižní Moravy, ale i ze zahraničí, můžete tak porovnat kvalitu našich vín se světem. Zveme vás na oslavu léta, vína a hlavně zdraví a pohody. Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu," zvou pořadatelé.

Neděle 17. července

Fortuna Czech Bowl XXIX

KDY: Neděle od 16

KDE: Stadion FK Viktoria Žižkov, Seifertova, Praha 3

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Stejné týmy, jiný stadion. Finále Snapbacks ligy amerického fotbalu nabídne reprízu loňského finále. Prague Lions se v neděli 17. července na stadionu FK Viktoria Žižkov představí proti obhájcům titulu Vysočině Gladiators. Závěrečný duel sezony odstartuje v 16:00. Loňské finále ovládli Gladiators na domácím hřišti v Jihlavě 23:0.

Police Symphony Orchestra

KDY: Neděle 19.30-22

KDE: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 800-1400 Kč



Užijte si jedinečné spojení Police Symphony Orchestra a prostředí Křižíkovy fontány na Výstavišti a nabijte se jejich úžasnou energií. Přijďte na koncert symfonického orchestru, který čítá více než 60 talentovaných hudebníků a poprvé vystoupí i se svým smíšeným sborem 50 zpěváků z celých východních Čech. Těšit se můžete i na kmenové sólisty Karolínu Soukupovou, Vendulu Příhodovou a Jana Sklenáře. Speciálními hosty, které orchestr doprovodí jsou: Bára Poláková, Jan Maxián, Jakub Tengler z Noisy Pots.

Vícedenní akce

Víkend hmyzožravců

KDY: Sobota a neděle 9.30-16

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V ceně běžné vstupenky do zoo

Tuto sobotu a neděli mohou návštěvníci vyzkoušet různé hmyzí speciality a blíže se seznámit s benefity hmyzí kuchyně. Zoo Praha na víkend hmyzožravců připravila vedle hmyzích ochutnávek i další program. Na terase Vzdělávacího centra si návštěvníci mohou prohlédnout ukázky rozmanitých druhů bezobratlých živočichů, dozvědět se zajímavosti z hmyzí říše a seznámit se s hmyzem jako alternativním zdrojem potravy. Více na zoopraha.cz.

Prosecco v Parku

KDY: Pátek 15-21, sobota 12-21, neděle 12-20

KDE: Břevnovský klášter, Markétská 1, Praha 6

ZA KOLIK: 120 Kč v podobě degustační sklenice (můžete si vzít svoji z minulých akcí)



Další tradičně netradiční Prosecco piknik se vrací do úžasného prostředí v parku u rybníka vedle Břevnovského kláštera. Program pro děti jako jsou volnočasové aktivity, divadélko pro malé i vetší zdarma, zmrzliny, domácí limonády a pro rodiče oblíbené prosecco, Aperol Spritz a další, to vše s něčím dobrým na zakousnutí. Můžete se těšit na skvělou zábavu včetně živé hudební produkce. Vezměte si s sebou deku, nebo si ji můžete půjčit a relaxujte se svými přáteli nebo rodinou.

Marta

KDY: Pátek, sobota a neděle od 20.30

KDE: Letní scéna Musea Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1

ZA KOLIK: 200-2990 Kč

Divadelní recitál k 80. narozeninám Marty Kubišové bude plný písní a živé hudby, a budeme se snažit jím potěšit i náročnějšího diváka. Marta Kubišová má za sebou úžasný životní příběh, ve kterém nenastal ani jediný okamžik, kdy před mocí a totalitou ohnula záda. Kdy musela udělat kompromis, nebo si situaci omluvit otřepanou větou: “Chtěla jsem prostě jen zpívat, tak jsem to podepsala…”. To se nikdy nestalo. Manželky komunistických pohlavárů ji měly za uhrančivou čarodějku, která ničí morálku socialistické mládeže. Ona mezitím chodila po představení hned domů venčit svoje milované psy, a po druhé schůzce s muži měla pocit, že jde o vážnou známost.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Komentovaná prohlídka Barrandov Studia

KDY: Sobota a neděle od 10 a od 14

KDE: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 250 Kč

Barrandov Studio nabízí kíč ke vzpomínkám na největší hity domácí i zahraniční produkce, které prošly rukama českých kostýmních a rekvizitních výtvarníků. Navštivte zákulisí české továrny na sny, formou komentované prohlídky – výstavní prostor Filmpoint, filmové ateliéry, samotný areál a exkluzivně také dechberoucí venkovní dekoraci středověkého města ze 14. století, která již posloužila k natáčení několika filmů a pohádek.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Pátek: 21.30 Top Gun: Maverick (akční, USA)



Sobota: 21.30 Elvis (životopisný, USA)



Neděle: 21.30 Mimoni: Padouch přichází (animovaný, USA)

Letní přehlídka Best film fest

KDY: Do 20. července

KDE: Pražská kina Atlas (Sokolovská 371/1, Praha 8), Evald (Národní 60/28, Praha 1) a MAT (Karlovo náměstí 285, Praha 2)

ZA KOLIK: 89 Kč

Po dvou letech se navrací týden nejúspěšnějších filmů v rámci letní přehlídky Best film fest. Volné seskupení tří artových kin v Praze: Atlas, Evald a MAT pořádá týden nejúspěšnějších a divácky nejnavštěvovanějších filmů první poloviny roku 2022. Program je opět žánrově pestrý, dramaturgy přehlídky byli sami diváci. Na programu jsou zahraniční i české divácké hity. Kompletní program přehlídky najdete na webových stránkách www.bestfilmfest.cz.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Příští stanice: Chvalský zámek

KDY: Denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava Příští stanice: Chvalský zámek je výstavou plnou kol a koleček, která vám představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem. Nejstarší vystavené hračky pocházejí z období Rakousko-Uherska a první republiky, mladší exponáty z 50. až 80. let 20. století. Děti se mohou těšit na koňské povozy, mechanická autíčka, letadla, lodě, tramvaje, autobusy, železniční hračky i vojenskou techniku. V sortimentu dopravních hraček nebudou chybět ani tanky, ponorky nebo závodní bugatti. Maminky i malé slečny potěší také historické kočárky pro panenky nejrůznějších tvarů a velikostí. Velkou dopravní atrakcí budou jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště jezdící přesně podle jízdního řádu. Na nejmenší návštěvníky čeká také dílnička s kultovními stavebnicemi Merkur a Seva, zábavné hry s dopravní tematikou, šlapací autíčka i koloběžky a dětská dopravní kancelář.