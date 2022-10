Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Parov Stelar: Koncert

KDY: Pátek od 20

KDE: Sportovní hala Fortuna, Za Elektrárnou, Praha 7

ZA KOLIK: 975 Kč

Hvězdný rakouský DJ a hudebník Parov Stelar vystoupí si pro své zbrusu nové Venom Tour 2022 připravil zcela novou podobu pódia a vizuálního zážitku, nové písničky, nové aranže a také několik překvapení.

Švandovo divadlo: Pohřeb až zítra

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Komedie možná i o vaší rodině… Měla to být poklidná večeře. Důstojně se sejít v předvečer babiččina pohřbu. Po delší době zase celá rodina: matka, dvě dospělé dcery, náctiletý syn i bývalý manžel. A možná ještě někdo. Jenom se potkat a nemluvit o ničem konfliktním. Zbytečně neprovokovat. Jenom se potkat, aby zítřejší pohřeb proběhl v poklidu. Ovšem od začátku je zřejmé, že dnešek rozhodně klidný nebude. Zoufalost a absurdita mají k sobě zatraceně blízko. Ještě budete rádi za svoji rodinu!

Jarmark sociálních podniků

KDY: Pátek 10-18

KDE: Malostranské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte si nakoupit originální dárky a podpořit tím dobrou věc. Na co se můžete těšit? Ručně malovaná keramika, zápisníky, módní doplňky, šperky, tašky, ponožky, květiny, jedlé dárky, slané i sladké pochutiny, káva, sirupy, cider a další kvalitní výrobky sociálních podniků. Určitě si vyberete!

Nájem rande emoce: Stand Up comedy

KDY: Pátek od 19

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Praha 8

ZA KOLIK: 299 Kč



Jste naštvaní z cen nájmů? Jste smutní z randění? Jste zmatení z vlastních emocí? My taky. Pojďme se společně smát věcem, které nám nedají spát. Komediální trojzubec složený z trojice: Tigran Hovakimyan, Jiří Jakima a Ondřej Cabal přináší své čerstvé vtipy do Kasáren Karlín. Celou akcí bude hudebně provázet DJ Cactuzman.

Gaahls Wyrd & spol. ve Futuru

KDY: Pátek od 19

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 550 Kč

Gaahls Wyrd se na scéně stačili rychle etablovat a odjet několikero turné (např. s Mayhem nebo Tribulation), i když na kontě v podstatě měli jen debutovou desku. Tak samozřejmě, jedná se o kapelu koncetrovanou okolo ikonického frontmana Gaahla z Gorgoroth, God Seed, Trelldom, Wardruny ad., ale za Wyrd mluví především hudba. Před nimi vystoupí Gaerea a SAOR.

Sobota 8. října

Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Fidlovačka: Šakalí léta

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 459-699 Kč



Muzikálová groteska podle námětu filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského a povídek Petra Šabacha. Je rok 1957, na oběžnou dráhu vstříc novým zítřkům vzlétá Lajka, Klement Gottwald spokojeně odpočívá ve vítkovském mauzoleu, nad Prahou se stále ještě tyčí pomník zavrženého Stalina a do šedi tepláků budování socialismu přichází Bejby. Barevný, svěží a svůj, vnáší rytmus rock and rollu do pevně zakotveného maloměstského života pod rudou hvězdou. Oživí dětské fantazie, zformuje sny a ukáže, že ne všichni musí šlapat, jak se jim píská. Z dětského pobrukování tluče bubeníček se stanou válečné bubny a z klidu dospělých klid před bouří. Někdo musí z kola ven. Hra o hudbě, o svobodě, o dětských snech, o životě lidí v nelehké době, kdy jinakost se nenosí a každý krok mimo rytmus je po zásluze potrestán. O síle a slabosti charakteru, o lásce a žárlivosti.

Djelem, Djelem

KDY: Sobota od 18

KDE: Divadlo D21, Záhřebská 468, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné, rezervace zde

Djelem, Djelem: Divadelní hra o migraci Romů do Velké Británie zve diváky do Prahy… Inscenace je založena na emocích, a to nejen hlavních hrdinů, ale také diváků, u kterých představení vyvolává slzy. A to smutnými příběhy i převážně humornými vzpomínkami, které jsou pro romskou spisovatelku a spoluautorku divadelní hry Ilonu Ferkovou pověstné. Diváky vtáhne příběh o migraci, orientaci v novém prostředí, o prvotním boji s anglickým jazykem, kterým hrdinky představení nemluví i o touze po domově… Po představení vystoupení nadaný muzikant a houslista Josef Šenki s kapelou.

Polívkování

KDY: Sobota 10-18

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Zahřejí vás nejen polévky tuzemské jako například bramboračka, kulajda, zelňačka, čočková, dýňová, prdelačka, knedlíčková, dršťková či poctivé vývary, tak polévky z celého světa jako ruský boršč, mexické chipotle, malajská laksa, francouzská bouillabaisse, vietnamské pho, marocká harira nebo stále více populární japonský ramen. Pro ty z vás, kteří příliš neholdují masu, bude připravený pestrý výběr zeleninových krémů a luštěninových polévek. Zajídat se bude křupavými rohlíčky, čerstvým domácím chlebem a jinými druhy slaného pečiva. Nebudou chybět ani sladké dobroty. Přijďte si pochutnat na skvělých polévkách, vyzkoušet nové a nevšední recepty ze všech koutů světa a potěšit své chuťové pohárky. Těšit se můžete i na velký výběr street food specialit.

Pálenkafest

KDY: Sobota 12-22

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: 199 Kč (v ceně degustační sklenička, mapa stánků, degustační noty, tužka a 0,5 l vody)

První ročník festivalu pálenky se odehraje v Pražské tržnici v Holešovicích. Proběhne na prostoru, jehož krytá plocha má zhruba 2000 m2. Festival je tématicky rozdělen do dvou hal, mezi nimiž se nachází food zóna. Těšit se můžete nejen na skvělé pití a jídlo, ale i na řízené degustace a odborné semináře.

Twilight sága maraton

KDY: Sobota 12-24

KDE: Kino Aero, Biskupcova 87/31a, Praha 3

ZA KOLIK: Jednotlivé filmy 160 Kč, celý maraton 600 Kč



Můžete to milovat i nenávidět. Nelze ale popřít, že sága Stmívání se stala svého času fenoménem, o kterém slyšel snad každý. Někdo se dohadoval, jestli je #týmEdward, nebo #týmJacob, někdo si z toho celého dělal srandu (ačkoli nikdo víc než sami představitelé hlavních rolí). Od premiéry poslední části filmové série letos uběhne 10 let a my se v Aeru v rámci maratonu podíváme, jak příběh Belly (ne)zestárnul… V pravé poledne začíná v Aeru série všech pěti filmů!

Biojarmark

KDY: Sobota 9-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné na jarmark i do muzea zdarma

Jediný pražský farmářský trh zaměřený výhradně na biopotraviny! V sobotu se do Prahy vypraví ekofarmáři z celé republiky, aby na dvorku Národního zemědělského muzea představili to nejlepší a nejčerstvější ze své produkce. Co vás všechno čeká? Prodejní trh bioproduktů a biopotravin, živá hudební produkce, tančírna, ale hlavně ochutnávky a pravé bioobčerstvení pro milovníky masa, vegany, celiaky nebo příznivce syrové stravy. Přijďte si pochutnat, nakoupit, zatančit a poznat nové přátele! "Během akce vás zveme také na přednášku o kompostování a vermikompostování. Od 14 hodin v Objevovně našeho muzea vám o možnosti kompostování a vermikompostování ve městě i na vesnici poví loňská vítězka soutěže Věda pro zemi Tereza Hřebečková," zvou pořadatelé akce.

Beer and Fire Fest!

KDY: Sobota od 12

KDE: Riegrovy sady, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Oslava piva a grilování v zeleném srdci Prahy! Naučíte se správně čepovat nejoblíbenější pivní styly, ochutnáte chmelové speciály, dozvíte se, jak správně grilovat a budou i soutěže. Výherci si odnesou hodnotné ceny ze světa grilování. Hudební režii si vezme na starost legendární DJ Luděk Hrzal, takže ticho a nuda rozhodně nebude.

Neděle 9. října

Akimatsuri 2022

KDY: Neděle od 12

KDE: Kotlářka Baseball park, Zvoníčkova 1925/1a, Praha 6

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Japonské podzimní slavnosti v Praze pořádané Asociací Japonců v Česku. Zhlédnout zde můžete ukázky japonských umění - aikidó, karate, kjógen, ryukuy-koku drum a josakoi. Můžete se těšit na japonské speciality a další doprovodný program pro celou rodinu - různé hry nebo přípravu rýžových knedlíčků močicuki. Přijďte okusit malé Japonsko v Praze.

Nombulelo Yende: Operní naděje

KDY: Neděle od 19

KDE: Velký sál Novoměstské radnice (Karlovo náměstí 1, Praha 2)

ZA KOLIK: 500 Kč



V koncertním cyklu Talenty světové opery každoročně můžete vidět vítěze velkých mezinárodních pěveckých soutěží. Novou tváří Spolku přátel hudebních talentů se tak stává i mladá jihoafrická sopranistka Nombulelo Yende. Nombulelo má hudbu a zpěv v genech a úspěšně jde ve šlépějích své starší sestry Pretty Yende. Studovala na univerzitě v Kapském Městě, kde se také poprvé objevila na operní scéně.

Žižkovská drakiáda

KDY: Neděle 13-17

KDE: Park Parukářka, Praha 3

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Tradiční akce pro celou rodinu. Těšte se na výtvarné a pohybové workshopy pro děti, volné pouštění draků, tetování Airbrush pro děti, pestrý výběr občerstvení, teplých a studených nápojů. Draka je možné v případě zájmu koupit přímo na místě.

Sigur Rós: Koncert

KDY: Neděle od 19

KDE: O2 universum, Českomoravská 17, Praha 9

ZA KOLIK: 1000-1990 Kč



Islandští velikáni Sigur Rós přijedou po 14 letech do České republiky. Slavní melancholici a experimentátoři, o jejichž emocemi nabitých koncertních show se hovoří v superlativech, se vracejí do Prahy. Kapela vystoupí ve složení Jón Þór „Jónsi“ Birgisson (zpěv, kytary), Georg „Goggi“ Holm (baskytara) a Kjartan „Kjarri“ Sveinsson (klávesy), jenž se ke kapele vrací po téměř deseti letech. V současné době pracují na novém studiovém albu, kterým chtějí navázat na fantastické řadové nahrávky Valtari (2012) a Kveikur (2013). Na koncertu kromě výběru z pětadvacetileté diskografie Sigur Rós zazní i naprosté novinky. Sigur Rós World Tour 2022 startuje v dubnu v Americe.

Vícedenní akce

Velká Říjnová Degustace

KDY: Pátek a sobota 13-21

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

Zastavte se na orosený pohárek při toulkách Prahou. "Otevřeme pro vás ta nejlahodnější vína vína z Jižní Moravy, ale i ze zahraničí, můžete tak porovnat kvalitu našich vín se světem. Zveme vás na oslavu vína, zdraví a pohody. Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie," zvou pořadatelé akce.

Punkový dýchánek

KDY: Pátek 16.30-02.00, sobota 13.30-02.00

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Pátek 370 Kč, sobota 470 Kč, oba dny 670 Kč



Fanoušci punku, je tu pro vás dvoudenní párty a program je plný nejen českých kapel. V pátek vystoupí Raďouch, Stále nič, Bratislavské dievčatá, Aqva Silentia, NVÚ, Driák, Bachor, The Sensitives a Banda. V sobotu Prozatimní řešení, Až naprší a uschne, Bez šance, VHS, Berlin Blackouts, Volant, Žádnej stres, Degradace, The Higgins, Toy Pištols, Znouzectnost a Myšlenkový pochod.

Břevnovské posvícení

KDY: Sobota 12-22, neděle 13-19

KDE: Prostor před Břevnovským klášterem, Praha 6

ZA KOLIK: Vstupné zdarma, případně umělcům do klobouku

V pátek odpoledne bude v provozu většina stánků a pouťové atrakce. V sobotu už začne pravé posvícení. Ze stánků budou vonět a návštěvníky lákat k zakoupení různé pochutiny, např. pečené husy s knedlíkem a zelím, pečená vepřová šunka, bramboráky, bramborové placky, grilovaná žebra, palačinky, koláče a mnoho dalších chuťovek a specialit. Nebudou také chybět stánky pivem, medovinou, se sudovým vínem a burčákem. Břevnovský pivovar bude předvádět středověké vaření piva. Ani letos nebudou návštěvníci ochuzeni o čím dal oblíbenější staročeskou vesničku budou zde i dílničky pro děti. Ve vesničce budou i stánky, které budou řemesla předvádět a děti si je také budou moci vyzkoušet a něco si vyrobit.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Od 27. srpna do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava Martin Salajka: Mimikry

KDY: Denně do 2. října

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: 90-120 Kč

Název zatím nejobsáhlejší výstavy jednoho z nejvýraznější expresivních malířů své generace Martina Salajky (1981) je zároveň i jejím hlavním tématem. Absolvent ateliéru malby Michaela Rittsteina na pražské akademii se ve svém vizuálním přemýšlení zaměřuje na některé aspekty současného života, jež jsou svou podstatou proměnlivé, matoucí a tím i obecně neuchopitelné. Nejčastěji přitom vychází z osobní mytologie. V jeho obrazech se stejně tak objevují ryby a chameleoni, jako městské přeludy potulující se labyrintem nočních ulic. Vždy se ovšem jedná o spíš tušené přízraky či stíny než skutečná těla, které se rozplývají stejně tak nečekaně jako se objevily. Skryté jsou i jejich významy, takže je možné vnímat jednotlivá zobrazení symbolicky. Obsahová nedefinovatelnost se odráží i ve formální stránce, která se prostírá mezi realitou a abstrahující vizí. Stejnou dynamiku chce vyjádřit i kombinovaný expoziční přístup, který vedle sebe staví prvky tradiční prezentace, uzavřené tematické instalace a kabinetu kuriozit.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Pátek: 20.00 Trojúhelník smutku (komediální drama, Německo/VB/Francie/Švédsko)

Sobota: 19.00 Avatar (dobrodružné fantasy, USA), 21.30 Banger (drama, ČR)

Neděle: 20.00 Vstupenka do ráje (romantická komedie, USA)