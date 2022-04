Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Příliš drahý jed

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Divadelní rekonstrukce vraždy Alexandra Litviněnka. Alexandr Litviněnko, bývalý agent KGB a FSB, emigroval v roce 2000 do Velké Británie v důsledku perzekucí po zveřejnění nezákonných praktik ruských tajných služeb. Se svojí ženou Marinou a synem se usadil v Londýně. Právě v jednom z tamních hotelů si s ním na začátku listopadu 2006 dali schůzku dva ruští agenti. Jejich plán otrávit Litviněnka radioaktivním poloniem 21O však vyšel jen zčásti - kontaminovaného zeleného čaje se napil málo, a tudíž ještě další tři týdny žil. A v nich vypovídal. Ze své smrti obvinil nejen ruské tajné služby, ale i ruského prezidenta. Kreml dodnes jakoukoli spojitost s případem odmítá.

Taneční hodiny

KDY: Pátek od 18

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč

Jak naučit tančit autistického profesora, který nemá rád doteky? Stačí ho poslat k profesionální tanečnici. Co na tom, že má nohu v ortéze a sotva chodí… Romantická komedie o sblížení dvou samotářů, jejichž silná vůle možná překoná i nepřekonatelné.

Sobota 23. dubna

Scény z manželského života

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů 20. století. Divadelní adaptace slavného filmu inspirovaného skutečností sleduje jednotlivé fáze partnerského vztahu, od prvotního okouzlení až po neshody vrcholící brutální rvačkou. Hra o lásce, zklamání ale také o naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem, díky kterému se nikdy plně neodcizí. Původní filmový scénář napsal legendární režisér Ingmar Bergman pro herečku Liv Ullmannovou po odeznění jejich dlouholetého vztahu.

Absolvent

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: 349-449 Kč



Stejnojmenný oscarový film z roku 1967, první role, v níž se proslavil Dustin Hoffman. Na motivy původního románu a z námětu filmu vznikla stejnojmenná divadelní hra. Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové. Přístupno od 15 let pro sexuální tématiku.

Etnofest

KDY: Sobota 9-20

KDE: Holešovická tržnice (před halou č. 22), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Festival hudby a tance s kořeny v etnu a folklóru, tradiční gastronomie a řemeslné výrobky mnoha kultur a kontinetů. Kulturní program: 10.00 Dita Hanzelová a Eliška Aguirre - na vlnách fusion reggae, blues a jazzu, 13.00 Kapela Encuentro - folklór Jižní Ameriky, 14.00 Kapela Encuentro - salsa, bachata, bolero, cumbia, rumba, 16.30 Líza Vegrová - orientální tanec, 17.30 Eduardo Diego - samba, 19.00 Indické Rágy (Elena Kubičková, Tomáš Reindl).

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Pod Karlovem 2, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky). Chcete-li si kryt v klidu prohlédnout, tak je vhodné přijít alespoň hodinu před zavírací dobou. V 15 hodin se kryt uzavírá. Více na www.krytfolimanka.cz.

Velký jarní swap rostlin

KDY: Sobota 13-18

KDE: Vzlet, Holandská 669/1, Praha 10

ZA KOLIK: Vstupné zdarma, doprovodný program zpoplatněný

Jaro v rozpuku. Parapety, balkóny a zahrady se začaly zelenat. Přijďte do Vzletu swapovat to, co se vám doma rozrostlo, za to, co vám doposud chybělo. Nebo si koupit sazeničku zeleniny či bylinky. Chystají se pro vás tvůrčí dílny a degustace bylin. Svůj stánek bude mít Zahradnictví Líbeznice, kde zakoupíte sazeničky všeho, co na jaře frčí a potřebuje do hlíny. Sazeničce pak můžete udělat radost truhlíkem a sobě rukavičkami, lopatičkami u stánku se zahrádkářskými potřebami.

Grillfest

KDY: Sobota 10-19

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Z prostor Smíchovské náplavky se v sobotu stane obří grilovací zóna, kde si všichni milovníci grilování a barbecue budou připadat jako v nebi (nebo pekle). Návštěvníci budou mít možnost ochutnat grilované selátko na rožni, steaky, burgery, žebra apod. Na své si však přijdou i ti, kteří masu dvakrát neholdují. Na ně čeká výběr grilovaných sýrů, zeleniny nebo vegetariánských burgerů. Kromě klasických, nám známých grilovaných pochutin, budou na menu také peruánské, kubánské či gruzínské speciality. Nenechte si ujít tento neobyčejný zážitek a přijďte se naladit na grilovací sezónu a načerpat novou inspiraci.

Bylinkový den

KDY: Sobota 9-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Přijďte si nakoupit sazenice a semena bylin, bylinné čaje nebo kosmetiku. Během celého dne pro vás budou připraveny tematické přednášky, prezentace pěstitelů a workshopy.

Neděle 24. dubna

Kouř

KDY: Neděle od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: 459-699 Kč

Kultovní rytmikál z roku 1991 ožívá na divadelních prknech. “Hele, kotě, vo co ti de?" Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit “Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek.

Ghost v O2 areně

KDY: Neděle od 18.30

KDE: O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9

ZA KOLIK: Od 990 Kč



V dubnu a květnu budou Ghost, držitelé ceny Grammy, opět brázdit s černými oři arény a představí svou temnou extravaganci. Již v roce 2018 zahájili dvouleté turné "A Pale Tour Named Death" v historické Royal Albert Hall v Londýně; při tomto dlouho očekávaném návratu, označeném jako "Imperatour Europe 2022", Ghost opět zahájí tour ve Velké Británii a poté se vydají do nejpůsobivějších evropských hal. O support se na všech koncertech postarají Uncle Acid & The Dead Beats a Twin Temple.

Street food festival

KDY: Neděle 10-18

KDE: Cross club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Kulinářští fénixové, mistři plynových hořáků a grilů a hlavně hordy labužníků a jedlíků! Neděle 24. dubna bude den, kdy kvalita vítězí a kde polotovary nemají šanci! Čeká vás opravdu hvězdná "pouliční" sestava.

Vícedenní akce

Hurvínek mezi osly

KDY: Pátek od 10, sobota od 14 a 16.30 (od 18 workshop k představení), neděle od 10.30 a 14

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 1-250 Kč



Škola pro Hurvínka znamená jen velkou ztrátu času. Kéž by do ní už nikdy nemusel vkročit! Toto přání se Hurvínkovi splní, když se setká s prapodivnou osůbkou s oslíma ušima jménem Hýkálek!!! Ten ho totiž pozve do Oslova, města, o němž Hurvínek, a dokonce ani Mánička, nikdy neslyšeli. Děti si tam žijí jako v ráji! A jak by ne – nemusejí totiž chodit do školy! A tak se Hurvínek, navzdory Mániččiným protestům, vydává po boku Hýkálka do města Oslovo!! Jaké to tam doopravdy je, se spolu s Hurvínkem můžete přesvědčit i vy!

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč

Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Kočky Praha 2022

KDY: Sobota a neděle

KDE: Top Hotel Praha, Blažimská 4, Praha 11

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Mezinárodní propagační výstava koček a chovatelských stanic, doprovodný program pro děti, zajímavé přednášky a prodej chovatelských potřeb.

Groovy & Stinky fest

KDY: Pátek 16.30-3.00, sobota 15.30-3.00

KDE: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

ZA KOLIK: 700-1100 Kč

Druhý ročník dvoudenního festivalu extrémní muziky. Vystoupí Gutalax, Haemorrhage, Contrastic, Spasm, Kraanium a spousta dalších.

Comic-Con Prague

KDY: Pátek 13-23, sobota 9-23, neděle 9-19

KDE: O2 universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9

ZA KOLIK: Od 790 Kč



Tři dny úžasné zábavy pro vás připravují zkušené a zapálené fanouškovské skupiny, přední odborníci a hvězdní hosté, společně s rostoucím počtem zapojených firem. Zažijte něco nového Hraní a turnaje videoher a stolních her, fotografování, autogramiády a besedy se zahraničními i domácími herci a umělci, workshopy a soutěže, přednášky a prezentace, výstavy a koncert, prodej zboží pro fanoušky… Kompletní informace na www.comiccon.cz.

Případ ceněného falza

KDY: Do 1. května, úterky a od čtvrtků do nedělí 10-18, středy 10-20

KDE: Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

ZA KOLIK: 120-220 Kč, do 26 let zdarma

Jak rozeznáme originály od padělků? Napodobeniny významných děl vznikají dodnes a jsou hrozbou jak pro muzejní a galerijní instituce, tak pro soukromé sběratele. Výstava Falza? Falza! ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí představí napodobeniny středověkých obrazů, soch i kreseb. Předvede falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. století a počátku 20. století. Připomenuty budou také práce napodobující mimoevropská umělecká díla ⁠–⁠ orientální koberce nebo předměty užitého umění. Opomenuty nebudou ani práce na papíře. Expozice představí několik ikonických falz ze zahraničních sbírek, jež proslavily svého tvůrce po celém světě, a dále seznámí návštěvníky s falzy ze sbírek Národní galerie. Pozornost bude věnována i signaturám slavných mistrů na obrazech, jež vůbec nemusí znamenat, že je dotyčný malíř sám namaloval.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Motýli: Zaostřeno na detail

KDY: Do 22. května, denně úterý až neděle 9-19 (pondělí pouze 18. dubna)

KDE: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Botanická zahrada opět připravila oblíbenou výstavu tropických motýlů, tentokrát s názvem Motýli, zaostřeno na detail. Výstava poodhalí tajemství stavby motýlích křídel, ukáže, jak vypadají například oči, nohy nebo tykadla u housenek i dospělých jedinců. Patronkami této jedinečné přehlídky se staly herečka Klára Melíšková, zpěvačka Aneta Langerová, snowboardistka Eva Samková a modelka Pavlína Němcová. Do Prahy postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. K vidění bude jeden z největších motýlů na světě – martináč Attacus atlas. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i unikátní anatomický model tohoto nočního motýla v nadživotní velikosti. Zájemci také budou mít příležitost prostřednictvím kanálu YouTube botanické zahrady on-line sledovat proces líhnutí motýlů z kukly. Foyer skleníku Fata Morgana letos ozdobí výtvarné aranže a díla, které v rámci svých workshopů připravila Galerie hl. m. Prahy.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino nabízí široku nabídku filmů.



Pátek: 20.15 Notre-Dame v plamenech (drama, Francie), 22.15 Vyšehrad: Fylm (komedie, ČR)



Sobota: 20.15 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (dobrodružný, USA), 22.45 Po čem muži touží 2 (komedie, ČR)



Neděle: 20.15 Haftaňan a tři mušteriéři (animovaný, Španělsko), 21.45 Známí neznámí (komedie, ČR)

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.