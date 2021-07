Léto ve Švanďáku: Cry Baby Cry

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč zde

Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. "Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Luboše Veselého se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Bohdana Pavlíková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké," vzkazují divákům členové divadelního souboru.

Metalový večírek: Wedding Cannibals 4

KDY: Pátek od 19

KDE: Saloon Brandýs, Na Kopečku 200, Brandýs nad Labem, Praha-východ

ZA KOLIK: 150 Kč



Již čtvrtý (vý)ročník koncertu na oslavu výročí svatby Aleše a Pavlíny. Tradičně v Saloonu Brandýs nad Labem a tradičně za účasti skvělých kapel. Letos zahrají Perfecitizen, Koloss a jako vždy nebudou chybět Shampoon Killer a Minority Sound.

Cider fest

KDY: Sobota 10-20

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Budete moci ochutnat více jak 15 značek tuzemských i zahraničních ciderů. Součástí festivalu budou také stánky, kde budete moci degustaci ciderů zajíst například italskými či tyrolskými uzeninami, sýry, grilovaným seafoodem, trhaným masem, šašliky a podobně.

Kino Ledárny: Nová šichta

KDY: Sobota od 21.30

KDE: Kino Ledárny, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil (maximálně 2 osoby), 130 Kč za lehátko



25 let strávil Tomáš Hisem pod zemí jako horník na Ostravsku. Trh práce se ale prudce mění, doly zavírají, havíři se rekvalifikují. Tomáš si navzdory nevěřícím pohledům svých kamarádů volí specializaci, která má k jeho původní profesi opravdu na hony daleko. Hodlá vyměnit šachtu za digitální prostor a stát se programátorem. Intimní a zároveň lehce humorný časosběrný portrét režiséra Jindřicha Andrše sleduje komorní, ale epickou odyseu obyčejného člověka. Svým nevtíravým humanismem evokuje díla klasiků britského sociálního realismu, její řízný ostravský akcent si však s ničím nespletete.

Ze sna a z paměti

KDY: Sobota od 14

KDE: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

ZA KOLIK: 80-120 Kč zde

Výstava O lásce a v ní obrazy Siegfrieda Herze působí jako ze sna: originální díla sobě mají cosi něžného a jemného i odvážného zároveň. A přece jakoby je člověk už kdysi viděl. Lidské sny i paměť dokážou vytvářet obrazy a zase je promazávat s takovou samozřejmostí, s jakou voda splachuje kresbu v písku. Proto bude tato dílna věnována našim vzpomínkám a tomu, co se nikdy anebo ještě nestalo. A taky vodě – vodě v akvarelu a dalších malířských i experimentálních technikách. Taková hra s barvami, aby bylo na co vzpomínat.

Moje kino live: Rytmus - Tempos

KDY: Neděle od 21

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Prohry, výhry, fakta. Hudební dokument Tempos je příběhem Patrika Rytmuse Vrbovského a jeho 30tileté dráhy rappera. Film není dalším rodinným medailonkem, snímek Tempos mapuje dlouhou a neopakovatelnou hudební kariéru od naprosté nuly až na vrchol. Svůj příběh vypráví Rytmus s pomocí jedinečných a nikdy nezveřejněných záběrů a za přispění řady dalších muzikantů, kteří během dlouhé doby zkřížili jeho cestu a Rytmusovu tvorbu nějakým způsobem ovlivnili. Nebo byli ovlivněni. Vedle historie jednoho hudebního žánru u nás, je Rytmus: Tempos osobní film. Rytmus v něm odhaluje zákulisí, nečekané nástrahy a zklamání, které v kariéře zažil. Přiznává situace, které ho změnily a posílily do dalšího boje se životem. Důležité momenty Rytmusovy kariéry jsou pojaty jako hrané rekonstrukce, v nichž hlavní postavu zastupují v různých dobách hned dva dvojníci.

Kouzelná sobota v Muzeu fantastických iluzí

KDY: Sobota 10-20, program s kouzelníkem Pavlem Kožíškem 13-15

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč, dospělí 299 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Letní swingová tančírna

KDY: Neděle 18-21.30

KDE: Biotop Radotín, K Lázním 9, Praha 16

ZA KOLIK: Vstupné na kapelu do klobouku (doporučeno 100 Kč)



Skvělé letní tančírny v Biotopu Radotín každou druhou letní neděli. Plavání, muzika, tanec, slunce.. Tentokrát zahraje Bee Band.

Letní kino Klubovna: Big Lebowski

KDY: Neděle od 21

KDE: Klubovna, Generála Píky, Praha 6

ZA KOLIK: 50 Kč

Nedělní bijáky, to je směs osvědčených legendárních kultovních filmů, které jste možná viděli stokrát v televizi, ale skoro určitě nikdy v kině! Pojdťe si je vychutnat na velkém plátně… Jeff "Dude" Lebowski (Jeff Bridges) je nejlenivější chlápek z Los Angeles a okolí. Miluje bowling, koktejl zvaný Bílý medvěd, marihuanu a svůj koberec. Díky shodě jmen je ale považován za boháče, který se shodou neskutečných náhod stane obětí vydírání. Místo toho, aby mu skutečný boháč Lebowski zaplatil zašpiněný koberec, musí Jeff se svými neschopnými kumpány předat výkupné za jeho rozmazlenou dceru. Vše by mohlo jít docela v klidu, kdyby se Jeffův kámoš Walter (John Goodman) nerozhodl shrábnout prachy na výkupné bez ohledu na následky. Big Lebowski je dnes již kultovní klasika bratrů Coenových s Jeffem Bridgesem v hlavní roli.

Obscure mosh

KDY: Neděle 12-22

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 550 Kč předprodej, na místě 600 Kč



Desítka řízných kapel se v neděli chystá srovnat legendární hudební klub Modrá Vopice se zemí. Postupně vystoupí Sněť, Insistent, Shampoon Killer, Sick Sinus Syndrome, Contrastic, Exorcizphobia, Gutalax, Gride, Hypnos, Malignant Tumour.

Magická fontána: Sen Františka Křižíka

KDY: Pátek a sobota od 21.30

KDE: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 850-1150 Kč přes GoOut

Křižíkova světelná fontána znovu ožívá spektakulární show v produkci skupiny Pyroterra. Představení Magická Fontána kombinuje nejmodernější technologické efekty s monumentálním dílem českého génia Františka Křižíka. Strhující hodinové novocirkusové představení akrobatů s ohněm, světelných tanečníků a živých hudebníků. "Vydejte se s námi na cestu časem a poznejte příběh počátků lidstva a jeho vývoj až do průmyslové revoluce 19. století," zvou pořadatelé.

Blešák NEnosíš léto

KDY: Pátek 15 až sobota 20

KDE: Foyer Divadla Na Zábradlí, Anenské náměstí 5, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



"Po dlouhé odmlce a čekání jsme se konečně všichni dočkali a my můžeme opět uspořádat naše milované blešení Nenosíš v krásném prostoru foyer Divadla Na zábradlí. Za tu dobu se nám doma zase nashromáždilo spoustu hadrů, bižuterie a všemožných věcí. I tentokrát se pokusíme přinést a sehnat i pánské kousky. Péťa nás bude doprovázet celou akcí v podobě živé hudby. Nově uvidíte na akci šikovnou keramičku, ve spojení s uměleckou duší Markét a skvělé holky z Recyvěci. Dalším na koho se můžete těšit je značkové oblečení On the boat. V sobotu pro vás chystáme workshop v podobě vyrábění krásných macrame věcí. A nezapomeňte, že významná část z prodeje jde na charitu. Pro tenhle letní blešák jsme se spojili s Chlupáčema v nouzi," zvou pořadatelé.

Prosecco & Wine festival ve Žlutých lázních

KDY: Pátek 15-22, sobota 12-22

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Ochutnejte a pociťte emoce z výrobků a typických produktů Itálie. Street Food prodejci nabízejí pestré menu tradičních specialit nejen z Itálie, ale i rozličné novinky mezinárodní kuchyně.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Ve strahovském kinu si můžete vychutnat film z automobilu nebo si ho užít klasickým způsobem. Co vás o víkendu čeká?

Pátek 21.30 Black Widow

Sobota 21.30 Vyšehrad

Neděle 17.00 Pohodový nedělní den na Strahově (drobný farmářský trh a blešák, dílny pro děti, pečené prase a od 18 hodin koncert Orchestru Ježkovy stopy)

Neděle 21.30 Ubal a zmiz