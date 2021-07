Karlův most s bojovkou

KDY: Pátek od 16.30

KDE: Sraz ve výstupním vestibulu metra Staroměstská, Praha 1

ZA KOLIK: 70-190 Kč přes GoOut

Byl Karlův most opravdu postaven z vajec? Návštěvníci se to dozví na procházce s průvodkyní, kde si v rodinných týmech zahrají i malou bojovku. Karlův most určitě všichni znáte. Každý ví, kdo ho postavil a proč. Možná ale nevíte, kolik je na něm soch, z čeho jsou zhotovené, nebo jestli most pomáhal stavět ďábel. Podíváte se, jestli voda dosahuje k vousům takzvanému Bradáčovi a uvidíte netradiční výzdobu staroměstské mostecké věže, které byste si nejspíš jinak vůbec nevšimli. A věděli jste, že z Karlova mostu byli ve středověku spouštěni v proutěných koších nepoctiví obchodníci? Návštěvníci uvidí místa, odkud se nabízí nejhezčí pohledy na most, a soutěživé rodiny si mohou zahrát krátkou bojovku.

Balkan Bashavel

KDY: Pátek 17-22

KDE: Radlická kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5

ZA KOLIK: Od 230 Kč přes GoOut



K tanci i poslechu zahraje v rámci akce Balkan Bashavel DJské duo Malalata a hosté DJ Le Petit Nicolas a saxofonista Tomáš El Checo Průša. Vstup na akci bude povolen jen osobám starším 15 let.

Queenie tour: Křižíkova fontána

KDY: Pátek 20-22 (areál otevřen od 18.30)

KDE: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 690 Kč přes GoOut

Jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě a suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice, která se svou show Queen Relived vyprodala dvakrát po sobě pražskou O2 arenu nebo vystoupila na oficiální narozeninové oslavě královny Alžběty II., zavítá v průběhu letní open air tour do třinácti českých měst. Velký zájem o kapelu vzbudily již předchozí dva ročníky tour Pod širým nebem, proto i s ohledem na omezenou kapacitu letošních koncertů doporučujeme zakoupit vstupenky co nejdříve. Ten pražský si užijete v nádherném prostředí Křižíkovy fontány.

Joga jam: S hlavou v oblacích

KDY: Pátek 18-19.30

KDE: Střecha Národního zemědělského muzea, Kostelní 1300/44, Praha 7

ZA KOLIK: 200 Kč



"Jako malé jsme rády ležely v trávě, koukaly do mraků a hledaly v nich tvary zvířat. V dospělosti se nám hlavou občas černá mračna honí a tak jsme se ji rozhodly zase nechat na chvíli v oblacích. Výšek se nebojíme, je z nich nejlepší výhled. Pojďte se setkat. Podložky s sebou," zvou pořadatelky akce.

Ledárny Braník: Kapitán Demo

KDY: Pátek od 20 (areál otevřený od 17)

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Od 450 Kč přes GoOut

Kapitán Demo a jeho crew se chystají na další tour, tentokrát s názvem Nohy jsou od toho, aby došly k autu. Součástí turné bude i jediný pražský koncert v pražských Ledárnách na letní scéně Lucerna Music Baru. Na pražském koncertě také představí premiérově i pár nových věcí z připravovaného alba. „Dlouho jsme se rozhodovali čím na turné jet, jestli letět private jetem, helikoptérou nebo naší zlatou Mercedes Benz dodávkou. Nakonec vyhrála dodávka, protože by nám vadilo, že na nebi nejsou benzinky," říká Kapitán Demo.

Setkání papoušků v Pirátí zátoce

KDY: Sobota 10-17

KDE: Pirátí zátoka, Vltavanů 546, Praha 4

ZA KOLIK: Dle programu, celý výtěžek bude věnován čtyřleté Agátce trpící leukémií



Setkání pro všechny, kteří mají rádi papoušky. Po dohodě s majiteli bude možné si udělat fotky s nimi a některé si i třeba pohladit. K dispozici bude pro ještě větší zábavu minigolf.

Plexis: Rozlučka s aktuální sestavou

KDY: Sobota od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulici Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 216 Kč předprodej přes GoOut, 250 Kč na místě

Poslední samostatný pražský koncert Plexis v sestavě: Petr Hošek, Dužan Lébl, Martin Švec a Eda Fröhlich. Speciální host: bráchové Arrogant Twins.

Náplavka street food

KDY: Sobota 10-20

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Vybírat budete ze široké nabídky streetfoodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle, lehké makronky, ledové nanuky nebo pestrá paleta sladkého pečiva a dezertů.

-123 minut v Jazz Docku

KDY: Sobota od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Předprodej 250/450 Kč, na místě 300/550 Kč

V rámci festivalu Guitar days vystoupí také fenomenální rockový a soulový kytarista Zdeněk Bína se svojí kapelou -123minut. Síla kapely spočívá především v živých energických koncertech, které jsou z velké části tvořeny improvizací. Propojují žánry jako soul, groove, jazz, funky či world music. A protože, jak sami říkají, nejsou porostlí mechem, jsou otevřeni i vlivům současné hudby. Na minutovský pelmel se nejen dobře tančí, ale jelikož jde o výjimečné muzikanty, dobře se na ně také dívá. Kapelu tvoří trio uznávaných muzikantů; zpěvák, kytarista a autor písní Zdeněk Bína, baskytarista Fredrik Janáček a výjimečný bubeník Dano Šoltis.

Ledárny Braník: Paulie Garand & Kenny Rough

KDY: Sobota od 20 (areál otevřen od 17)

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Od 450 Kč přes GoOut



Nenechte si ujít speciální koncert Paulieho Garanda, kterýmu bude krýt záda jeho parťák Kenny Rough. Budou se křtít hned tři alba Monology, Mezi prsty a Neosoul EP. Jako support se představí Martin Matys a Inphy.

Letní swingová tančírna

KDY: Neděle 18-21.30

KDE: Biotop Radotín, K Lázním 9, Praha 16

ZA KOLIK: Vstupné na kapelu do klobouku (doporučeno 100 Kč)

Skvělé letní tančírny v Biotopu Radotín každou druhou letní neděli. Plavání, muzika, tanec, slunce.. Tentokrát zahraje Letenský Dixieland.

Letní kino Klubovna: Sin city

KDY: Neděle od 21

KDE: Klubovna, Generála Píky, Praha 6

ZA KOLIK: 50 Kč



Adaptace komiksových příběhů kultovního autora Franka Millera se odehrává v morálně pokleslé, zločinem zamořené metropoli Basin City, kde je policie tak zkorumpovaná, jako jsou ulice smrtelně nebezpečné. Do tohoto temného světa vás vtáhnou tři navzájem prolínající se příběhy Drsný sbohem, Velká tučná zabíjačka a Ten žlutej parchant.

Supro family day

KDY: Neděle 11-20

KDE: Prague Camp, Císařská louka 162, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné 50 Kč, startovné na paddleboardové závody 100 Kč

Den plný zábavy pro celou rodinu. Užijete si spoustu paddleboardingových aktivit a další bohatý program.

Ben Böhmer live

KDY: Neděle 16-20

KDE: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 750 Kč



Berlínský producent a aktuálně jedna z nejjasnějších mladých hvězd na poli taneční scény se v neděli vrátí do Prahy, kde předvede svojí skvělou live show v jedinečném prostředí nově osvětlené Křižíkovy fontány. Návštěvníky tak čeká nezapomenutelný zážitek, který v sobě snoubí jedinečnost Benovy hudební produkce a originální prostředí jednoho z nejzajímavějších skvostů pražské architektury.

Podolské letní slavnosti

KDY: Pátek 15-22 a sobota 12-22

KDE: Žluté lázně (Tančírna), Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4

ZA KOLIK: 150 Kč

Užijte si zábavu na čerstvém vzduchu. Čeká vás muzika, přátelé, výborné občerstvení v tekutém i pevném stavu… "Každý den je co slavit a o to víc v této době. Slunce svítí, voda teče a tak se přijďte bavit, užít si to, odpočinout si a načerpat energii. Je úplně jedno, jakému nápoji dáváte přednost. Nejdůležitější věcí je teď setkání s přáteli, nebo vzít svou lásku za ruku a načerpat sílu do dalších týdnů, protože teď nesmí býti neveselo ani truchlivo a tak to vnímá celý svět," zvou pořadatelé akce.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Ve strahovském kinu si můžete vychutnat film nebo muziku z automobilu nebo si ho užít klasickým způsobem. Co vás o víkendu čeká?

Pátek 17.00 Output: Kan-Jacca + Wash! a další (drum´n bass party)

Sobota 21.30 Rozhněvaný muž (thriller/USA, Británie)

Neděle 21.30 Snake Eyes: G.I. Joe Origins (akční, dobrodružný/USA)

Parkur: Letní cena Chuchle areny

KDY: Pátek až neděle, denně od 8 do odpoledne

KDE: Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma

Příznivci parkurového skákání zbystřete, v prostředí závodiště Chuchle arena na vás tento víkend čeká velmi zajímavá akce - Letní cena! Užijte si hezký zážitek v příjemném prostředí.