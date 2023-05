Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

O víkendu proběhne v areálu bohnické psychiatrické léčebny další ročník oblíbeného festivalu Mezi ploty. | Foto: DENÍK/Milan Bureš

Pátek 26. května

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Koncert Anety Langerové

KDY: Pátek od 19

KDE: neKONEČNÁ Vypich, Na Vypichu 1a, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Hlavní hvězdou pátečního programu akce Dny dětí 2023 bude Aneta Langerová. Těšte se na skvělý hudební zážitek! Aneta Langerová je osobitá česká zpěvačka a hudebnice. Záhy po vítězství v soutěži Česko hledá SuperStar se stala jednou z nejpopulárnějších českých zpěvaček. Ve snaze o ryzí autenticitu se vydala na cestu k psaní vlastních písní. Autorský potenciál jí jako první pomáhal objevit Michal Hrůza. Po vlastních hudebních a textových prvotinách na albech Dotyk a Jsem jej naplno rozvinula při spolupráci na následujícím albu Na Radosti s klavíristou, hudebním skladatelem a producentem Jakubem Zitkem.

Sobota 27. května

Švandovo divadlo: Adamova jablka

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Velmi černá komedie pracuje s nezaměnitelnou severskou poetikou, a to jak v originalitě situací, krystalické dramatice, tak v archetypální symbolice střetu dobra se zlem, bolestného sebepoznání a v provokativní anarchii žánrů… Farář Ivan ve všem vidí jen to dobré a nepochybuje, že Bůh stojí při něm. Proto pro něho není problém na své faře poskytnout útočiště pro osoby ve výkonu alternativního trestu i osoby hledající čistě oporu a útěchu. Sejde se tu velmi svérázná společnost: spravedlnosti se domáhající terorista, těhotná alkoholička, obtloustlý kleptoman. Záhy navíc přijíždí další obyvatel – neonacista Adam. Na něj však Ivanovy promluvy neplatí. Něco tu nesedí a nejsou to jen podivná pravidla, která v mikrosvětě fary vládnou. Ivan totiž mnohé skutečnosti překrucuje zřejmě proto, aby sám mohl vůbec ustát tíhu vlastního osudu. A Adam se rozhodne, že faráře donutí přiznat si pravý stav věcí – uvidět zlo a připustit, že ten, kdo po Ivanovi jde, není Satan, ale Bůh sám.

Coolife fest

KDY: Sobota od 11

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma



"Na pontonech uprostřed Vltavy opět postavíme skok pro českou freeskierskou špičku a snowboardisty, rampu pro mezinárodní mistrovství ČR BMX v minirampě a přistát do Vltavy si přijede i světová špička ve swoop freestyle (parašutisti). Během dne budou svoje exhibice předvádět Petr Civín na Flyboardu, Maylow Silver na Jetboardu a řada dalších performerů. O hudební stránku akce se postarají přední čeští DJ´s a finální koncert bude mít pod taktovkou DJ WICH s rapperem Restem. Novinkou pro letošní rok bude Be!Explorer Zone v podpalubí Cargo Gallery – čeká tě tady hromada zajímavých přednášek a workshopů, který tě nakopnou a posunou tvé vnímání světa a sebe sama na nový level," zvou pořadatelé akce.

Středověké slavnosti na Hradčanech

KDY: Sobota 10-19

KDE: Park Maxe van der Stoela, Praha 6

Nechte se vtáhnout do doby středověku! Z Břevnovského kláštera se slavnosti přesouvají na nové místo a letos proběhnou poprvé v parku Maxe van der Stoela. Zažijete rytířská klání, dobovou hudbu, divadlo, středověké soutěže pro děti, bitvu rytířů, tanečnice, středověké vaření piva, projížďky na koni, akrobaticko-mystické vystoupení, ukázky výcviku asistenčních psů, tance s živým hadem, dobová střelnice z luku a vrhání sekyr, dobový rytířský tábor, dobové tržiště…

Žižkovské mezidvorky 2023

KDY: Sobota od 13

KDE: Žižkov, Praha 3



Dvanáctý ročník multižánrového sousedského festivalu je tady! Těšte se na staronové i zbrusu nové účastníky, nové dvorky k prozkoumání, bohatý program, setkání s místními umělci a výtvarníky a dalšími zajímavými lidmi! Kompletní přehled dvorků a program najdete na facebookové události Žižkovské mezidvorky 2023.

Neděle 28. května

Baletní škola O. Kyndlové: První krůčky 2023

KDY: Neděle od 17

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 390 Kč

Představení Baletní školy Olgy Kyndlové na závěr školního roku. První krůčky od roku 2010 již po třinácté… Baletní školu navštěvují děti od čtyř let, je to věk kdy děti objevují kouzlo pohybu doprovázeného hudbou. Hudba podporuje jejich kreativitu a zlepšuje se pohybová koordinace. Vytvářejí se sociální vazby v kolektivu dětí stejného věku a společně se pouští do poznávání pohybových možností. Výsledkem je společný tanec poprvé na jevišti v divadle a pro některé děti úplně první návštěva divadla.

Den dětí a otevření dětského koutku ve Žlutých lázních

KDY: Neděle 13.30-18

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, Praha 4

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



U příležitosti oslav Dne dětí bude ve Žlutých lázních otevřen dětský koutek pro letní sezónu 2023 a slavit se bude vskutku velkolepě. Těšte se na Báru Ladrovou a kamarády, pohádkovou stezku plnou překvapení, sportovní zónu pro malé i velké sportovce, malování na obličej, pouťové atrakce a vystoupení skupiny Zlobidla s.r.o. Samozřejmostí budou stánky se skvělým jídlem, zmrzkou a osvěžujícími drinky.

Den dětí: Šílená vědkyně M

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

"Srdečně zveme všechny děti a dospěláky na tradiční Den dětí, kterým vás provede šílená vědkyně M. Na stanovištích na vás budou čekat různé pokusy a záhady, těšit se můžete i na skákací hrad, trampolíny, pohádky, kreativní dílny, malování na obličej, balónkového mága a zavítají k nám i dobrovolní hasiči z Prahy 8. Karlín Market se postará o to, aby jste měli po celý den dostatek skvělého jídla a pití a určitě nebudou chybět ani stánky s drobnými dárečky pro radost," zvou pořadatelé akce.

Vícedenní akce

Legendy 2023

KDY: Sobota 9-20, neděle 9-17

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 100 (děti) - 600 (dospělí) Kč



Slavnost Legendy přináší přes 1 000 exponátů. Automobily a motocykly, které jen tak nepotkáte. Přes 750 soukromých majitelů přiváží své lásky, tak se jich prosím nedotýkejte, protože ty jsou jen na koukání a obdivování. Celý den budete mít plný objevování, obdivování, inspirace a zábavy. Poznáte automobilové a motocyklové novinky. někteří zavzpomínají na své dětství u historických vozidel. Budete se potkávat se zajímavými lidmi, poslechnete si skvělou hudbu, najíte se u mnoha občerstvení. Přijďte dopoledne, nespěchejte a užijte si den až do večera.

Tři sestry slaví 38 let

KDY: Pátek 15-22 a sobota 13-22

KDE: Ledárny Braník, Praha 4

ZA KOLIK: 900 Kč jednodenní vstupenka, 1400 Kč dvoudenní

Legendární pražská kapela Tři sestry slaví 38 let a jako každý rok si na oslavu zve řadu kamarádů a hostů. Páteční program: 15.00 Pirates Of The Pubs, 16.10 Totální nasazení, 17.30 Staré pušky, 18.50 S.P.S., 20.30 The Toy Dolls. Sobotní program: 13.00 MZH, 14.10 Synové výčepu, 15.30 Doctor P.P., 16.50 E!E, 18.10 Vypsaná fiXa, 19.45 Tři sestry a hosté.

Dny dětí 2023

KDY: Pátek a sobota

KDE: neKONEČNÁ, Na Vypichu 1a, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Oslava svátku dětí se Základními uměleckými školami, Středisky volného času a IZS. Těšit se můžete na ukázky volnočasových aktivit, výtvarné a tvořivé dílny, sportovní a freestylovou zónu, divadelní představení, prezentaci IZS, letní kino a mnoho dalšího. Páteční Den dětí s pražskými Základními uměleckými školami (ZUŠ) v rámci ZUŠ OPEN bude probíhat od 14 hodin. Večer bude ukončen koncertem a promítáním v letním kině (ne)KONEČNÁ. Na pódiu se představí děti a mládež ze ZUŠ s tanečními, hudebními a dramatickými vystoupeními. Sobotní Den dětí s Domy dětí a mládeže a IZS začne už v 10 hodin. Prezentovat své aktivity pro děti, mládež i dospělé na akci budou zejména pražské Domy dětí a mládeže, ale i další subjekty zřizované MHMP: Botanická zahrada, ZOO Praha, Knihovna hlavního města Prahy a další. S ukázkami techniky a činnosti dorazí i složky Integrovaného záchranného systému (IZS) a Armáda ČR. Vystoupí mimo jiné kapela Yellow Sisters, Michal Nesvadba a pražská DDM. Účastníci budou mít možnost využít sportovní a freestylovou zónu, pro hladové a žíznivé bude připravena food zóna. Celý program na www.dendetipraha.cz.

Mezi ploty 2023

KDY: Sobota a neděle od 11.30

KDE: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8

ZA KOLIK: 200 Kč

"I letos se poslední květnový víkend sejdeme v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích a dáme prostor divadlu, umění, hudbě a umění, které nás spojuje," vzkazují pořadatelé této tradiční akce. Můžete se těšit umělce: Emma Smetana & Jordan Haj, Kašpárek v rohlíku, Bára Ladrová, Mucha, Big Braille Band, Honza Jareš & band, Radek Banga, La Fabrika a spousta dalších.

Dětský festival Mini

KDY: Pátek a sobota 10-18

KDE: Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: 150-200 Kč



Již 14. edice Festivalu mini se odehraje v hale 13 v Holešovické tržnici. Během pátku a soboty 26.–⁠27. května představí téměř stovku českých a slovenských značek a obchodů s vybranou nabídkou ze světa módy, hraček, knížek, šperků, kosmetiky, nábytku a doplňků jak pro děti tak jejich rodiče. Děti si užijí hrací koutky a v rámci doprovodného programu např. zdobení nanuků a řadu tvůrčích dílen. O občerstvení se postarají pražské kavárny. Zajištěna bude též klidová zóna k nakojení a přebalení dětí vybavená eko plínkami.

Výstava 100 let Českého rozhlasu

KDY: Od 17. května do 31. prosince, úterý až neděle 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, Praha 7

ZA KOLIK: Děti 60 Kč, snížené 150 Kč, dospělí 280 Kč, rodinné 560 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!