Letní divadlo v Grébovce: Traktát o lásce

KDY: Pátek od 20

KDE: Havlíčkovy sady (Grotta), Praha 2

ZA KOLIK: 100-250 Kč

Pojednání o citu, který nás doprovází v každé vteřině našeho života, který nás žene přes všechny překážky a leckdy nás přiměje dělat psí kusy. Z pohledu nezávislého pozorovatele to může být někdy velmi zábavné. A nemusí se ani jednat o onen vysněný cit mezi partnery. Pokaždé ji prožíváme v jiné podobě: jednou je to láska mateřská, podruhé láska k tvorbě. Láska k umění a láska plná vášně. A někdy je zase láska dočista slepá… Autorské představení Marianny Arzumanové.

Swing na Kampě

KDY: Pátek od 19

KDE: Werichova vila, U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1

ZA KOLIK: Od 220 Kč



Prázdninový večer pod širákem a letní swingování na nádvoří Werichovy vily mají veliké kouzlo. Koncertní program slavnosti rozzáří originální Pražský synkopický orchestr a gypsy jazzová formace Carlos Manouche, která září na koncertech pod novým názvem Django Always. Nebude chybět vyhlášená slovenská swingařka Stell The Hepcat, duše swingových večerů mistr DJ Mackie Messer, hvězdy tanečního studia Zig Zag nebo kabaretní vystoupení tanečnice s hadem slečny Lady Mariany. Samozřejmostí každého swingování ve vile jsou taneční a kabaretní vystoupení, tištěný program pro všechny návštěvníky nebo welcome drink pro první hosty grátis.

Losers Cirque Company na Radlické

KDY: Pátek od 18

KDE: Radlická kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5

ZA KOLIK: 490 Kč

Akrobatická partička Losers Cirque Company se vrací na Radlickou! Magické spojení tance, akrobacie a humoru - to je inscenace The Loser(s). Ten správný rytmus performerům Losers Cirque Company určuje beatboxový mág En.dru, který vás celým představením provede.

Letní kino: Jack Strong

KDY: Pátek od 20.30

KDE: Letní kino Ústřední městské knihovny, Mariánské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Jack Strong bylo krycí jméno plukovníka polské lidové armády Kuklińského – údajně největšího škůdce komunismu. Po mnoho let byl tajným agentem CIA a teď se jeho příběh otiskl i do filmu režiséra Pasikowského. Jedná se o první zpracování jeho osudů v hraném filmu, představených formou akční podívané.

Methedras ve Vopici

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 150 Kč

Kvintesence nejpřímějšího stylu thrash-death metal ve tváři Methedras se řadí mezi přední italské metalové kapely, skutečná válečnýá mašina, která během svých 22 let vytvořila několik dem a pět celovečerních alb a odehrála stovky koncertů a festivalů po celé Evropě. Jako host vystoupí pražská melodic doomcore kapela Detheritory.

Bleší market v Šachtě

KDY: Sobota 15-20

KDE: Šachta, Bubenská 14, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Covidová situace vám změnila postavu? Už se nemůžete dívat na plnou skříň věcí, které vás už nebaví či nesluší? Vaše duše prahne po venkovní akci s možností nahození buřta na oheň, okouknutí vytříděných šatníků a příjemného posezení s kamarády a pi/vínkem? Pokud jste si na všechny tyhle otázky odpověděl/a ano, není nad čím váhat.

Portugalský večer

KDY: Sobota 17-22

KDE: Střecha Lucerny, Štěpánská, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč

Poslechněte si portugalské rytmy od kapely Camoes House Band a vychutnejte si u toho koktejly z portugalského a portského vína Portonic, Vinho Verde , Porto Bliss a Alambre ginger.

Blue Monkey fest

KDY: Sobota od 15

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč



Užijte si rockovou sobotu v proslulé Modré Vopici. Postupně vám zahrají kapely: 15.00 Elda´s Curvas Peligrosas, 16.00 Chilling Coke, 17.00 Ménage a Dva, 18.00 Stonehat, 19.15 The Stoned Ape Theory, 20.45 Future Gravity. Poté následuje afterparty.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Nedělní sklep

KDY: Neděle od 13, 15 a 17

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 300 Kč



Komentované prohlídky vinice a sklepa s malou degustací na závěr. Nakoukněte, kde se zpracovávají hrozny a ochutnáte vína kompletně vyrobená v botanické zahradě. Ta spravuje vinici od roku 1995 a navazuje na její 800 let dlouhou tradici. Díky výbornému terroir a úsilí pracovníků, kteří se o vinici ručně starají, mají hrozny velmi vysokou kvalitu. Od sklizně 2009 se hrozny zpracovávají v nově vybudovaném sklepě s moderní technologií. Místní klíčové odrůdy jsou Ryzlink rýnský a Rulandské modré.

Letní kino Klubovna: 12 opic

KDY: Neděle od 20.30

KDE: Klubovna, Generála Píky, Praha 6

ZA KOLIK: 50 Kč

V roce 1996 došlo ke katastrofě, kdy zhoubné viry vyhubily devadesát devět procent lidstva. Ti, kteří přežili, se ukryli v podzemí. Příběh samotný začíná roku 2035, kdy se vědci pokouší pomocí stroje času proniknout do minulosti a katastrofě zabránit. Jedním z dobrovolníků je vězeň James Cole (Bruce Willis), který se po nepříliš přesné cestě do minulosti ocitne v roce 1990. Je zadržen policií a skončí v blázinci, když se pokouší lékařské komisi vysvětlit, že je z budoucnosti. Jeho úkolem je vypátrat něco o skupině ekologických teroristů, která si říká 12 opic a pravděpodobně zavinila vypuštění smrtících virů… Zápletka se komplikuje…

Letní scéna Harfa: Normální debil

KDY: Neděle od 20

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 499 Kč



Divadelní hra Normální debil vznikla na motivy stejnojmenné knihy Roberta Bellana. Jedná se o retro komedii, kdy základem vyprávění jsou příhody z autorova dětství prožitého v socialistickém Československu. Během večera plného humoru, nadsázky i nostalgie se ocitneme spolu s hlavním hrdinou – známým průšvihářem Norbertem Intribusem – například v socialistické domácnosti, ve škole, na fotbalovém hřišti, u splavu, v nemocnici, nebo třeba i překvapivě na hřbitovním sexuálním večírku. Nedílnou součástí inscenace je dobová „pop music“, vysílání Československé televize a odborný pohled na psychický vulkanismus.

Letní swingová tančírna

KDY: Neděle 18-21.30

KDE: Biotop Radotín, K Lázním 9, Praha 16

ZA KOLIK: Vstupné na kapelu do klobouku (doporučeno 100 Kč)

Skvělé letní tančírny v Biotopu Radotín každou druhou letní neděli. Plavání, muzika, tanec, slunce.. Tentokrát zahraje Marty´s Henpecked Club.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení



Ve strahovském kinu si můžete vychutnat film nebo muziku z automobilu nebo si ho užít klasickým způsobem. Co vás o víkendu čeká?

Sobota 20.30 Deníček moderního fotra (komedie/ČR)

Neděle 20.30 Free Guy (sci-fi komedie/USA)

Magická fontána: Sen Františka Křižíka

KDY: Pátek a sobota od 21

KDE: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 850-1150 Kč přes GoOut, vstupenky také na místě

Křižíkova světelná fontána znovu ožívá spektakulární show v produkci skupiny Pyroterra. Představení Magická Fontána kombinuje nejmodernější technologické efekty s monumentálním dílem českého génia Františka Křižíka. Strhující hodinové novocirkusové představení akrobatů s ohněm, světelných tanečníků a živých hudebníků. "Vydejte se s námi na cestu časem a poznejte příběh počátků lidstva a jeho vývoj až do průmyslové revoluce 19. století," zvou pořadatelé.

Víkend s Tlapkovou patrolou

KDY: Pátek a sobota 10-18

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: Doprovodné akce zdarma, film dle ceníku kina Cinestar



Dva dny plné zábavy s oblíbenými dětskými hrdiny Tlapkové patroly. Soutěže, dárky, akce, zábava a rozvíjení kreativity. A samozřejmě premiéra celovečerního filmu.

Vínofest piknik

KDY: Pátek 15-22 a sobota 12-22

KDE: Sady Svatopluka Čecha, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup 100 Kč v podobě značkové skleničky na víno

V sadech Svatopluka Čecha budete mít šanci ochutnat především různé druhy vína, ale i prosecca a street food, přímo na trávě v nádherném parku. Vezměte si deku, nebo si ji u nás půjčte a relaxujte se svými přáteli a rodinou, zaposlouchejte se do hudebního programu, který je součástí.

O pejskovi a kočičce

KDY: Sobota a neděle od 15

KDE: Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč



Pejsek a kočička spolu bydlí v domečku a snaží se všechno dělat tak, jak to dělají lidé. Někdy se jim to daří docela dobře, ale většinou to všelijak popletou. V tomto představení pejsek a kočička myjí podlahu, a protože se pořádně zašpiní, tak se také vyperou a usuší. Potom se pustí do pečení dortu. Snesou všechny dobroty, které mají doma, a myslí si, že takový dort bude ten úplně nejlepší. Ale dort jim sežere hladový pes a má z toho jen velké bolení břicha. Po přestávce se pejsek a kočička probudí do zimní nálady. Najdou dopisní schránku plnou dopisů od dětí, a tak jim, jako slušně vychovaní tvorové, píší odpověď. Psaní nesou na poštu, ale mezitím jejich domeček zapadá sněhem. Pejsek domeček vyčenichá podle syrečku, který zůstal uvnitř. Pohádka je vhodná pro děti od 3 let.

Prosecké pivní slavnosti

KDY: Pátek 16-22 a sobota 12-22

KDE: Park Přátelství na Proseku, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč (platí na oba dny festivalu)

Máte rádi pivo spojené s příjemnou atmosférou, dobrým jídlem a hudbou? Tak právě pro vás tu jsou Prosecké pivní slavnosti. Čeká na vás osm minipivovarů a vše výše zmíněné.

Švandovo divadlo: Pohřeb až zítra

KDY: Pátek a sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč



Komedie možná i o vaší rodině. Měla to být poklidná večeře. Důstojně se sejít v předvečer babiččina pohřbu. Po delší době zase celá rodina: matka, dvě dospělé dcery, náctiletý syn i bývalý manžel. A možná ještě někdo. Jenom se potkat a nemluvit o ničem konfliktním. Zbytečně neprovokovat. Jenom se potkat, aby zítřejší pohřeb proběhl v poklidu. Ovšem od začátku je zřejmé, že dnešek rozhodně klidný nebude. Zoufalost a absurdita mají k sobě zatraceně blízko. Ještě budete rádi za svoji rodinu!

Pohádkoland

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 499 Kč

Největší rodinný festival zavítá na pražské Výstaviště. Přinese s sebou spoustu zábavy, oblíbená dětská show, atrakce, různá divadélka, spoustu oblíbených divadelních postaviček, soutěže a činnosti s animátory. Jednoduše úplný Pohádkoland!

Tip na hudební výlet: S Vasilovým Rubášem do Chotěmic

KDY: Sobota od 20

KDE: Vesnický hudební klub Chotěmice (Táborsko)

ZA KOLIK: Kompletní informace zde



Oblíbená pražská kapela předvede chytlavé melodie, nápadité a vtipné texty plné originálních spojení, obrazů či asociací. Folk-reggae-punkové duo Vasilův Rubáš v sobotu 21. srpna zavítá do známého Vesnického hudebního klubu Chotěmice. Koncert začíná ve 20 hodin. Cestou lze také navštívit pohádkový vodní zámek Červená Lhota či historické město Tábor. Návštěvníky koncertu rozparádí nejen unikátním mixem skvělé hudby, ale i svým humorem a neuvěřitelným proudem energie. Posluchače navíc zaručeně dostanou nejen svou hravostí, střídmou instrumentací se zemitým zpěvem, ale i svou otevřeností, ironií a sarkasmem. Dokáží nadchnout nejen příznivce folku, ale zcela jistě i fanoušky ostřejšího punku. Kapela Vasilův Rubáš začala vystupovat na pražské scéně v roce 2003 a v současné době patří ke stálicím alternativních hudebních festivalů. Inklinuje k široké škále stylů, od folku až po punk. Filip "Vasilděda" Novák je autorem převážné většiny písní a kromě zpěvu hraje na akordeon a akustickou kytaru. Petr "Ruby" Rubáš kromě zpěvu ovládá tradiční africký buben djembe. Novinkou je také jejich videoklip k songu Lvice, který spatřil světlo světa letos na jaře. Poukazují v něm na roli muže v dnešní společnosti, která je někdy přehlížena a je považována za nadbytečnou. Kapela zde volá po umírnění a usměrnění žen, které nemusí mít všechny starosti a strasti života jen na svých bedrech. Realizace trvala necelý rok a o kameru, střih a další záležitosti se postarala agentura Lemmur Production. Ani zde nebude o humorné scény nouze, vtip a nadhled kapele Vasilův Rubáš zkrátka nikde nechybí.