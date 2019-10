Prohlídka krytu Folimanka pro veřejnost

KDY: Sobota 12. října, 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Rozloha bunkru je 1332 metrů čtverečních (je jednopatrový), a je tak největší podzemní stavbou na území Prahy 2. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky). Pro klidnou prohlídku je vhodné přijít aspoň hodinu před zavírací dobou.

Festival delikátních chutí na radnici

KDY: Sobota 12. října, 10-18

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Sousedská merenda v srdci Prahy. Novoměstskou radnici a její okolí znovu zaplní tradiční i netradiční pokrmy z různých koutů světa. Festival v sobě spojuje skvělou lokalitu centra města, jedinečnou historickou atmosféru radnice a kulturní vyžití, které skýtá její věž a galerie.

Vyrobte si figurkyz kukuřičného šustí

KDY: Sobota 12. října, 10-17

KDE: Národopisné muzeum, Kinského zahrada 98, Praha 5

ZA KOLIK: 400 Kč



Přijďte si vyrobit tradiční řemeslný výrobek do Národopisného muzea. Vyrazte na kurs tradiční ruční výroby figurek z kukuřičného šustí, neboli usušených listenů obalujících kukuřičné klasy, který povede lektorka Alena Samohýlová.





Přírodovědná vycházka na Barrandovské skály

KDY: Sobota 12. října od 10

KDE: Sraz na tramvajové zastávce Hlubočepy (Praha 5)

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Barrandov jsou nejen filmové ateliéry a vilová čtvrť, je to především světoznámá geologická lokalita. Přijďte si zacestovat časem do doby, kdy tu byl prvohorní svět a kdy pražská pánev byla teplým a životem překypujícím mořem. Mezi trilobity, korály či záhadnými graptolity se však občas podíváte i do současnosti. Proderete se bujnou džunglí, která by tam vlastně vůbec neměla být… Na místě se těšte na geoložku Lucku Koďouskovou a botanika Michala Procházku.

Šakalí léta na Fidlovačce



KDY: Sobota 12. října od 15 a od 19 hodin

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: Od 495 Kč



Muzikálová groteska podle námětu filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského a povídek Petra Šabacha. Hra o hudbě, o svobodě, o dětských snech, o životě lidí v nelehké době, kdy jinakost se nenosía každý krok mimo rytmus je po zásluze potrestán. O živý hudební doprovod se postará rock and rollová kapela Green Monster.

Bramborohraní

KDY: Neděle 13. října, 15-00

KDE: Klub AVU, U Akademie 4, Praha 7

ZA KOLIK: 50 Kč



Kuchařská soutěž s přílohou čtyř kapel. Přijďte se pobavit na všesmyslový bizár do zahrady Akademie výtvarných umění na Letné. K vaření epesních bramborových pokrmů budou hrát DJ Oftopik, Skuliak Maniak, Obi-Wan Smouker a Jiný Metro.

Zlatá rybka

KDY: Neděle 13. října, 15-16

KDE: Kulturní dům Kyje,Šimanovská 47, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Pohádka o zlaté rybce, hodném rybáři a rybářově chamtivé ženě. Představení vychází z klasické pohádky O rybářově ženě, která chtěla pořád víc a víc, až nakonec neměla nic. Představení je interaktivní, zatahuje děti do hry a děti příběh často mění. Hraje se hlavně o nenasytnosti a o tom, co je v životě vlastně důležité, jak je bohatství pomíjivé, a jak často dokáže všechno zničit. A že jen díky lásce se dá ze všeho vyváznout, protože láska je víc než všechno bohatství a peníze.

Dlouhá nedělní jin jóga

KDY: Neděle 13. října, 13-16

KDE: Jógovna, Jindřišská 5, Praha 1

ZA KOLIK: 690 Kč



Dle tradiční čínské medicíny je podzim obdobím imunity a orgánů s ní spojených, lekce se tedy zaměří na vytvoření rovnováhy plic a tlustého střeva. Meridián plic je jinový meridián probíhající sestupně od hrudníku k ruce, jeho vnitřní průběh začíná ve střední části hrudní dutiny, směřuje dolů a dostává se do kontaktu s tlustým střevem, které je právě sdruženým orgánem tohoto meridiánu. S plícemi je propojena emoce smutku, nostalgie, melancholie. Záměrem Dlouhé víkendové Jin bude načerpat radost, optimismus a energii, která vás posílí a povzbudí na nadcházející zimu.