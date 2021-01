Kolem světa: Perly Blízkého východu a Orientu

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč, permanentka na celý leden 990 Kč

Seriál cestovatelských přednášek. Divoký a stále rozbouřený svět Blízkého východu nepřestává fascinovat mnohé cestovatele. Vždyť právě tady vznikaly starověké civilizace a kultury, které po sobě zanechaly monumentální památky. A do toho zde lze najít krajinu vysokých hor, hlubokých lesů i tajemných oáz. Nejkrásnějšími místy regionu, ale také mnoha neznámými zákoutími, vás provede cestovatelka, arabistka a íránistka Lenka Hrabalová.

Online koncert s dirigentem Popelkou a houslistou Špačkem

KDY: Pátek od 20

KDE: Facebookový profil Symfonického orchestru Českého rozhlasu

ZA KOLIK: Zdarma



Mimořádný koncert proběhne online a bude jej vysílat v přímém přenosu z Dvořákovy síně Rudolfina stanice ČRo Vltava, živý stream najdete na facebookovém profilu orchestru. Co vás čeká? Albert Roussel: Koncert pro malý orchestr, op. 34. Bohuslav Martinů: Koncert pro housle a orchestr č. 1 H 226. Nikolaj Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita, op. 35. Vystoupí: Petr Popelka – dirigent, Josef Špaček – housle.

Autokino Strahov hraje po celý víkend

KDY: Program níže

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 16.45 Sněžný kluk

Pátek 18.30 Chlast

Sobota 16.45 Madagaskar 2: Cesta do Afriky

Sobota 18.30 Rychle a zběsile 6

Neděle 16.45 Tajný život mazlíčků

Neděle 18.30 Anna Karenina

Stínové divadlo: Popelka

KDY: Až do 10. ledna, nonstop

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 až 599 Kč (dle vlastního rozhodnutí)



Příběh chudé dívky přezdívané Popelka, která svou dobrou duší a šarmem okouzlí bohatého prince, nastudovalo divadlo HILT Praha ve formě stínového divadla. Diváci objeví kouzlo stínů v kombinaci s magickými projekcemi, které vytvoří působivé efekty na plátně. Online představení je založeno na současném moderním tanci. Stínové divadlo se stalo ve světě hitem posledních let. Od doby, kdy ve starověké Číně využívali kouzelníci hry stínu na plátno pomocí světla plamenu svíce, se mnohé změnilo.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. K vidění jsou výstavy: Kryštof Kaplan – Korporealita, Lucia Tallová – Looking Through, Ladislav Vlna – Love Or Fight, Aneta Filipová – Jahmal.

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web akce

ZA KOLIK: 100 až 1000 Kč (dle vlastního rozhodnutí)



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," dodávají. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Žaluji!

Sobota 20.30 V síti (15+)

Neděle 20.30 Hitler versus Picasso

Tomáš Klus: Novoroční online koncert

KDY: Sobota od 20

KDE: Registrace a informace Klub Klus

ZA KOLIK: Zdarma



Registrací do Klubu Klus získáte mnohem více, než jen jeden koncert. Čekají na vás další online koncerty, speciální akce, levnější vstupenky na koncerty, dema písní, nezveřejněná videa a osobní deníky Tomáše. Kdo nestihne live, může si koncert vychutnat i ze záznamu.

Online sdílení nejen o (ne)plodnosti

KDY: Sobota od 17

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 299 Kč



První online setkání neziskové organizace Indiánky nejen o (ne)plodnosti – s hosty a sdílením v kruhu. Akce je určená pro všechny ženy, kterým chybí sdílení, ženská energie a nebo chtějí mluvit o tématech, o kterých se moc nemluví.

Virtuálně do Národního muzea

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. Na podzim přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské obětiu Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.