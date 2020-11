Autokino Strahov promítá…

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Autokino Strahov, jediné aktuálně fungující kino v Praze, nově promítá každý den.

Program na nejbližší dny:

Pátek 6.11. 16.45 Mulan, 18.30 Havel

Sobota 7.11. 16.45 Princezna zakletá v čase, 18.30 Děda, postrach rodiny

Neděle 8.11. 16.45 Trollové: Světové turné, 18.30 Šarlatán

Pondělí 9.11. 18.30 V síti (necenzurovaná verze 18+)

Úterý 10.11. 18.30 Palm Springs

Středa 11.11. 18.30 Tenet

Moje kino live: Corpus Christi

KDY: Pátek od 20.30

KDE: Zde

ZA KOLIK: 100 až 1000 Kč



Další promítání ze série Moje kino live. Daniel je dvacetiletý delikvent, který v sobě v nápravném centru objeví duchovní poslání. Po propuštění by chtěl vstoupit do semináře a stát se knězem. I přestože to není kvůli jeho přestupkům z minulosti možné, Daniel se nevzdává. Odjíždí do malého městečka, kde se vlastním přičiněním i shodou okolností začne starat o místní farnost. Absurdní drama podle skutečné události tematizuje otázky víry, lásky, porozumění, poslání a hledání sebe sama.

Online jemná jóga pro zdravá záda

KDY: Pátek 18-18.30

KDE: Facebook Live zde

ZA KOLIK: 99 Kč



Třicetiminutová lekce vhodná i pro začátečníky, která vás příjemně protáhne po celém dni a posílí střed těla, který je důležitý pro správné držení těla a prevenci bolesti zad.

Festival Brikcius

KDY: Po celý listopadu

KDE: Festivalové stránky

ZA KOLIK: Vstup na většinu akcí je volný, nutné jsou rezervace - viz webový odkaz výše



Devátý ročník cyklu koncertů komorní hudby. Letošní dramaturgie byla plánovaná na 335. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, 250. výročí úmrtní italského barokního skladatele Giuseppe Tartiniho, 175. výročí narození francouzského skladatele Gabriela Fauré, 140. výročí narození švýcarsko-amerického skladatele Ernesta Blocha, 140. výročí úmrtí německo-francouzského skladatele Jacqua Offenbacha, 140. výročí narození židovského skladatele Jamese Simona, 100. výročí narození arménského skladatele Alexandra Aruťunjana a 22. ročník festivalu Den poezie (210. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy). V rámci letošního ročníku vystoupí český violoncellista František Brikcius, violoncellistka a básnířka Anna Brikciusová, varhanice a skladatelka Irena Kosíková a sourozenecké violoncellové Duo Brikcius.

Moje kino live: Léto 85

KDY: Sobota 20.30-22.30

KDE: Zde

ZA KOLIK: 100 až 1000 Kč



Další promítání ze série Moje kino live. Francouzské pobřeží v Normandii, léto roku 1985. Z rádií a kazet znějí The Cure, Bananarama a Rod Stewart. Šestnáctiletý Alexis potkává staršího, charismatického a tajemného Davida. Začíná přátelství plné plaveb na moři, výletů na motorce, nocí beze spánku, svobody a poznávání dospělého světa. Zážitky rychle nabývají na intenzitě, než se vše osudově zvrtne a Alexis se stává hlavním podezřelým v policejním vyšetřování… Režisér François Ozon (8 žen) se vrací ke kořenům mistrovsky odvyprávěným příběhem, který dokonale zprostředkovává atmosféru poloviny osmdesátých let.

Kolem světa: Dva roky (prázdnin) v Karibiku

KDY: Sobota 20-22

KDE: Po zaplacení zde vám přijde odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



"Už od malička jsem se musel odlišovat. Když děti v první třídě malovaly dům, já maloval hrad. A tak když jsme po dokončení vysoké školy s přítelkyní přemýšleli, kam vyjedeme za angličtinou, odmítl jsem všechny běžné destinace a navrhl Karibik. A ono to prošlo. Na ostrově Svatý Martin jsme nakonec strávili dvě sezony, celkem asi osmnáct měsíců. Za tu dobu jsme stihli velmi dobře poznat život nejen na tomto ostrově, ale podnikli jsme několik plaveb na okolní ostrovy, včetně třítýdenní plavby na maličké plachetnici. Moje přednáška obsahuje to nejzajímavější a nejzábavnější, co nás za ty dva roky potkalo. Dozvíte se, co se nám povedlo a co ne. A hlavně odpovím na nejčastější otázku - Proč jste se sakra vraceli domů z ráje?," říká Tomáš Šapovalov.

Bylinková jóga

KDY: Neděle 18-20

KDE: Registrace, platba a informace zde

ZA KOLIK: 400 Kč



Třetí ze série pěti štíhlých, ale nutričně výživných jógovo_bylinkových seminářů pod taktovkou Lucie Novohradské a Jarusky Doyle na jednotlivá roční období a s nimi spojené elementy a orgány. "Pokračujeme elementem vody. Tentokrát se zaměříme na ledviny a močový měchýř. Dozvíte se, jaká energie se v těchto orgánech ukrývá a jak o ní pečovat, jak zpracovávat strach, který je s těmito orgány spojen a co vše (ne)rovnováha ledvin v našem těle ovlivňuje. Předáme bylinkové a jógové zkušenosti, aby se tyto orgány a vy především, cítili jako v bavlnce," lákají pořadatelé akce.

Kolem světa: Gruzie - tajemné království ve stínu Kavkazu

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde vám přijde odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



„Gruzie je země plná kontrastů a překvapení. Mohutné hradby Kavkazu střídají nížiny plné vinné révy, polopoušť pak zase břehy Černého moře. Gruzie má své nezaměnitelné kouzlo. Snad je to právě díky zvláštní atmosféře, která je zde cítit na každém kroku. Všechno se zdá být evropské, tak podobné tomu co známe z domova. Záhy ale člověk zjistí, že jazyk, písmo, kultura, tradice, kuchyně i nátura zdejších lidí se výrazně liší… Navštívíme spolu horské oblasti Svanetie, Tušetie, Chevsuretie a Kazbegi, projdeme se uličkami hlavního města Tbilisi a ochutnáme nejednu z místních kulinářských specialit," zve cestovatel Michal Štěpánek.

Výroční výstava Asociace českých kameramanů

KDY: Po celý listopad

KDE: Před kostelem sv. Václava, Štefánikova, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



V létě uplynulo přesně sto let od momentu, kdy vznikla Asociace českých kameramanů. Při této příležitosti vznikl nápad uspořádat jubilejní výstavu.

Premiéru si venkovní odbyla v červenci na Náměstí Míru. Od té doby procestovala několik míst po Čechách bytostně spjatých s domácí kinematografií. Od 2. do 30. listopadu bude k vidění na prostranství před smíchovským kostelem sv. Václava. V rámci expozice na velkoplošných panelech se návštěvníci výstavy budou moci seznámit s tím, co vlastně obnáší být filmovým kameramanem. K vidění budou různé styly a techniky snímání, zajímavé okamžiky z natáčení některých slavných filmů. Chybět nebude ani část věnovaná historiia současnosti filmařského prostředí.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Drtivá většina míst, kam je možné vyrazit za kulturou či jinou zábavou, vyvěsila cedule s nápisem „Zavřeno“. Pokud ale máte rádi třeba Národní muzeum, nezoufejte, můžete ho navštívit i online. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Vše najdete na webu www.nm.cz. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítača notebook. Co vás čeká? V nabídce na přiloženém odkazu je k dispozici patnáct výstav – Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu a Import/Export/Rock´n roll.