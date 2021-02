Kolem světa: Sedm perel astronomie

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč, permanentka na celý únor 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. „Mimořádné nebeské úkazy jsou pro laika tím nejvděčnějším pojítkem s astronomií. Přesto právě tyto jevy mohou mnohdy poskytnout víc než jen potěchu pro oči. Ačkoliv některé z nich můžeme mimořádně přesně předpovědět, je každý z nich studnou nových a i na dnešní technicky pokročilou dobu fascinujících objevů. Na obloze je takových sedm perel astronomie, které by měl každý pozemšťan aspoň jednou zažít, než zemře. Jak pozorovat (a nepřijít) o nebeské úkazy století? Proč se vyplatí cestovat i půlku světa kvůli prchlivému okamžiku při pohledu do nebe? A hlavně - jaké vzácné úkazy nás teprve čekají?“ zve fotograf Petr Horálek.

Divadlo V Dlouhé: Mrk

KDY: Pátek od 20

KDE: Web divadla, vstupenky zde

ZA KOLIK: 100-200 Kč



Nepotřebuje tady někdo doktora? Divadlo V Dlouhé uvádí představení Mrk. Dva lidé se míjejí ve společném prostoru. Hledají sebe nebo kocoura? Kdo skalpoval toho kocoura? Jsem v pohodě? Poznám, když ne? Můžu si dopřát štěstí? I když to znamená běžet nahý po čtyřech do lesa? Doktor Frans je psycholog, ke kterému chodí i manželé Sofie a Gregor – nikoli však na párovou terapii, zpovídají se mu každý zvlášť. Jsou spolu už dlouho a jejich vztah už značně vyčpěl. Jako by se jen míjeli ve společném prostoru. Sophie se mnohem víc upnula na svého kocoura než manžela. A i když nejde úplně o nějakou pomstu či žárlivost, Gregor jednoho dne kocoura prostě stáhne z kůže. Nůžkami, protože Sophie je vegetariánka a použít kuchyňské nože by bylo necitlivé. A tak se k doktoru Fransovi přijde léčit i kocour.

Bazar rostlinek

KDY: Pátek 12-16

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Ceny rostlin na jednotlivých fotografiích



„Vzhledem k současné situace není možno rostliny nabídnout formou klasického bazaru, kde se projdete na naší velkorysé terase a vyberete si kousek, který vás osloví. Toto máme v plánu a doufáme, že to již brzy možné bude a rostliny si budete moci vybírat na vlastní oči. Proto první velký rozprodej rostlin proběhne formou rezervací a následného odběru u našeho výdejního okénka,“ vzkazují lidé z Jungle Interiors.

Kytice Pražského komorního baletu

KDY: Pátek od 17

KDE: Mall.tv, vstupenky zde

ZA KOLIK: Zdarma, můžete přispět dobrovolně v libovolné výši



„Pro všechny, kdo mají rádi naši inscenaci Kytice, nebo ji ještě neměli možnost vidět, tu máme online reprízu. Vychutnejte si úspěšné představení Petra Zusky na hudbu Ondřeje Brouska. V jedné z hlavních rolí tančí Dominik Vodička, který za svůj výkon získal Cenu Thálie. Budeme vám vděční, když nás podpoříte virtuální vstupenkou v jakékoli výši se vám bude chtít,“ vzkazují lidé z Pražského komorního baletu.

TV9P – Visací zámek v premiéře na FSv

KDY: Pátek 19-21

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Legendární Visací zámek se po letech vrátil na svoji alma mater, aby zahrál absolutně jedinečný koncert, složený převážně ze starých fláků. Poslechněte si rozhovory skvělého Jana Pišty Chocholy s panem děkanem a jednotlivými členy kapely a hlavně jedinečný koncert v zasedací místnosti na Fakultě stavební ČVUT v Praze, který se už nebude opakovat. Komu se poštěstí mít jako backdrop unikátní gobelín od Cyrila Boudy…

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

KDY: Sobota 15-16

KDE: Web Divadla Ponec

ZA KOLIK: 90-270 Kč



Představení Kvak a Žbluňk jsou kamarádi vzniklo na motivy stejnojmenné dětské knížky Arnolda Lobela. Jedná se o úsměvné příběhy dvou kamarádů: zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka Žbluňka. Právě přátelství je hlavním tématem představení. Na jednoduchých a vtipných příhodách děti uvidí, jak důležité je mít někoho rád a někomu pomáhat. Jak důležité a krásné je přátelství. Kombinace loutek, reprodukované i živé hudby, hravé scénografie a nápaditého scénáře přinese malému i velkému divákovi radost z této podívané.

Online jóga ke snídani

KDY: Sobota 9-9.20

KDE: Web studia, facebooková událost

ZA KOLIK: 99 Kč



Dali jste si předsevzetí vstávat dřív a ráno zdravit slunce a meditovat? Vydrželi jste to jen pár dní a motivace je zase v tahu? Tato osvěžující dvacetiminutovka vás vtáhne zpátky do hry! "Připravila jsem si koncentraci nejúčinnějších jógových technik a pár ajurvédských tipů pro skvělý a vědomý start do nového dne," zve cvičitelka Karolína Leia.

Tabula Rasa: Cern – urychlovač částic

KDY: Sobota od 19.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolný příspěvek můžete poskytnout zde



Vizuálně hudební báseň. Luminiscenční esej. Zpřítomněná virtualita. Plus minus analog. Dvojice performerů v dokonalé symbióze s dýdžejem a lajtdyzajnérkou skládají abstraktní kompozice objektů, světel, projekcí, tvarů, zvuků, atmosfér a nálad, které diváka vtahují do magického časoprostoru analogové imaginace.

Kolem světa: Togiany - neobjevený ráj

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč, permanentka na celý únor 990 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. „Já jsem byl na Togianech již třikrát a hlavním cílem bylo samozřejmě potápění, udělal jsem zde víc jak 80 ponorů a nikdy jsem zde nepotkal žádného dalšího potápěče kromě naší skupiny. Tato idylka ale určitě nebude trvat věčně. V přednášce se podíváme na ostrovy Una Una (aktivní sopka), Togian, Malenge a Waleakodi. Představíme si i zajímavosti jednotlivých ostrovů a život na nich, ale hlavně se podíváme také pod hladinu moře u těchto ostrovů, kde je toho hodně zajímavého k vidění. Podíváme se také na jellyfish lake - mořské jezero s nežahavými medúzami, kterých jen několik málo na světě,“ zve fotograf Michal Černý.

O nepotřebných věcech a lidech

KDY: Neděle od 15

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: Zdarma



Arnošt Goldflam uvádí osm pohádek ze své knihy O nepotřebných věcech a lidech. Každou lednovou a únorovou neděli v 15 hodin vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Osm pokračování vás zároveň zavede do osmi zajímavých a zvláštních prostředí v zákulisí divadla. Tuto neděli čte Pavel Neškudla pohádku O staré botě.

Virtuální prohlídka Lobkowiczkého paláce

KDY: Neděle od 18 v češtině, od 20 v angličtině

KDE: Prohlídka zde

ZA KOLIK: Zdarma, dle vašeho rozhodnutí můžete přispět 100-3000 Kč



Poznejte historii a krásu muzea Lobkowiczkého paláce během živých virtuálních prohlídek vysílaných zdarma. „Provedeme vás po nádherném paláci z 16. století, a představíme vždy hlavní perly nejrozsáhlejší soukromě vlastněné sbírky v České republice. Lobkowiczkým palácem vás provedou William Rudolf Lobkowicz společně s Ditou Baker, ředitelkou Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů,“ zvou lidé z paláce návštěvníky.

Tomasiano live

KDY: Neděle od 19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 99 Kč



„Vystoupení je určeno pro všechny fanoušky, kteří mají rádi to, co dělám, a chtějí mě touto formou podpořit, ale i pro hatery, kteří často píší, že dělám střihy, což v živém vysílání nelze,“ zve návštěvníky iluzionista Tomasiano. „Show bude v délce 60 minut a vysílat budu z domova. Můžete se těšit na vizuální kouzla i mentalismus. Interakce bude možná formou živého chatu a některé z vás pozvu do živého vysílání, budu potřebovat nějaké asistenty na zvolení karty, čísla a podobně. Show je vhodná i pro děti od 8 let,“ dodává.

Setkání se studenty Zoorehabilitace

KDY: Neděle 17-18

KDE: Teams

ZA KOLIK: Zdarma



Zeptejte se studentů Zoorehabilitace a asistenčních aktivity se zvířaty na všechny pozitivní i negativní zkušenosti se studiem současných studentů. Připojit k vysílání se může každý prostřednictvím odkazu. "K vysílání využíváme platformu Teams. Pro připojení není potřeba nic instalovat a můžete se připojit prostřednictvím prohlížeče," vzkazují.

Festival Na hlavu

KDY: Pátek 19-22, sobota 17-22, neděle 19-22

KDE: Festivalový web

ZA KOLIK: Zdarma, podpořit můžete libovolným příspěvkem



Festival pořádá Národní ústav duševního zdraví, přední české vědecko-klinické centrum v oblasti výzkumu duševního zdraví a onemocnění a neurověd (www.nudz.cz). Motivací pořadatelů je obohacovat veřejný prostor o odborná témata úzce související s duševním zdravím či výzkumem mysli a mozku. Věnuje se oblasti psychologické a psychiatrické péče, spánku, sexuality, umění, drog, virtuální reality a mnoha jiného. Dlouhodobě napomáhá zlepšovat kvalitu života lidí s duševním onemocněním.

Autokino Strahov o víkendu

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 17.00 Esa z pralesa

Pátek 18.30 Jack Reacher: Poslední výstřel

Sobota 17.00 Příšerákovi

Sobota 18.30 Bumblebee

Neděle 17.00 Shrek Třetí

Neděle 18.30 Ztratili jsme Stalina

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Zde

ZA KOLIK: 100 až 1000 Kč (dle vlastního rozhodnutí)



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," dodávají. A co vás v nejbližších dnech čeká?



Pátek 20.30 Výjimeční



Sobota 20.30 Operace Entebbe



Neděle 20.30 Westwood: Punk, Icon, Activist

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Seminář Minulé životy

KDY: Sobota od 10 a neděle od 15

KDE: Zde

ZA KOLIK: Od 1500 Kč



Tajemná historie vaší duše z minulých vtělení vás možná ovlivňuje ještě dnes. Nový seminář, který prozkoumá tajemství reinkarnace. Budete procházet ve vizích vaše minulé životy, hledat skryté souvislosti a nalézat chybějící odpovědi.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.