28. Český lev: Diskuze s Petrem Zelenkou

KDY: Pátek od 20.30

KDE: Web Dafilms

ZA KOLIK: Zdarma

Živý stream rozhovoru s režisérem Petrem Zelenkou, který je nominován na 28. Českého lva v kategorii Nejlepší celovečerní film a Nejlepší režie za film Modelář. Vaše otázky můžete posílat do chatu nebo je pokládat během streamu do komentářů na facebooku.

Kolem světa: Následky války o Náhorní Karabach

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Dne 27. září dopadly první rakety na hlavní město Náhorního Karabachu - Stěpanakert. Na Karabach zaútočil Ázerbájdžán podporovaný Tureckem. Považuje jej za svoje území. V Karabachu však žije 150 tisíc obyvatel - karabašských Arménů, kteří o svoji domovinu urputně bojují. Civilisté se schovávají ve sklepích a kryptách kostelů nebo už utekli do Arménie. Arménie považuje válku za existenční neboť jde podle nich o pokračování genocidy, kterou Turecko spáchalo v roce 1915, kdy bylo v Turecku zmasakrováno 1,5 milionu Arménů. Svět se dívá, zatímco rakety a drony zabíjejí denně stovky lidí na obou stranách. Markéta Kutilová s Lenkou Klicperovou se v lednu do Náhorního Karabachu vydali již potřetí a přinesou aktuální informace.

Waldorfská škola: Den otevřených dveří

KDY: Pátek 12-13.30

KDE: Web školy

ZA KOLIK: Zdarma



"Z našeho studia Prokop vás provedeme naší waldorfskou školou, vyučovacím dnem a způsobem vyučování a hodnocení, prostorami školy, našimi akcemi a budeme s vámi živě besedovat a odpovídat na vaše dotazy," zvou lidé z jinonické školy.

Onlajňáky (nejen) s rodinou: Origami motýlek

KDY: Pátek 18-19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Tvořte společně s výtvarným oddělením Domu dětí a mládeže Praha 6 jednoduché papírové origami. "Připravte si barevný nebo vzorovaný papír čtvercového tvaru, ideálně 15 x 15 cm. Naučíme se skládat motýlky a vyrobíme pěknou jarní dekoraci," vzkazují pořadatelé akce.

28. Český lev

KDY: Sobota od 20

KDE: Přímý přenos ČT1

ZA KOLIK: Zdarma



Přímý přenos slavnostního vyhlášení vítězů 28. ročníku výročních cen České filmové a televizní akademie Český lev z pražského Rudolfina na ČT1. Moderátorem večera bude potřetí osvědčený herec Václav Kopta. Otěže večera bude mít pevně, leč s dostatečnou kreativní volností, v rukou opět osvědčené trio: režijní supervizor Marek Najbrt, režisér slavnostního večera Michael Čech a scénograf Martin Chocholoušek.

Afghánistán: Země prachu a růží

KDY: Sobota 18-20.15

KDE: Facebooková událost, promítá se přes Zoom

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolný příspěvek je možný (a vítaný)



Afghánistán je země nesmírně hrdých a pohostinných lidí, země s dlouhou historií a významnou polohou na křižovatce kultur. Země krásných hor a drsného života v nich… "V první části přednášky vás zavedu do unikátní a neopakovatelné atmosféry Afghánistánu pod vládou Tálibánu. V druhé části vyprávění pak objedeme značnou část země, hory, města i zapadlé vesničky a nasajeme relativně optimistickou náladu po pádu Tálibánu," zvou pořadatelé akce.

Kino Mat online: Starci na chmelu

KDY: Sobota od 20

KDE: Kino Mat

ZA KOLIK: 100 Kč



Online projekce digitálně zrestaurované verze muzikálu Ladislava Rychmana. Po zakoupení vstupenky vám přijde odkaz na stránku, kde online projekce v uvedeném termínu proběhne. "Ten příběh, který uvidíte a co tak divně začíná, ten mohlo prožít vaše dítě, ať chce či nechce rodina…" Tímto nápěvem začíná legendární český muzikál z roku 1964, který není třeba nijak zvlášť představovat. Příběh lásky, která vznikĺa ke zděšení okolí na chmelové brigádě, patří mezi naše nejobíbenější filmy také díky skvělým písničkám, které zpívají Karel Gott, Josef Zíma, Jana Petrů, Karel Štědrý a Jana Malknechtová.

Kolem světa: Napříč Patagonií v dodávce

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. "Když jsme se rozhodli naplánovat svatební cestu právě po Jižní Americe, přišla příležitost si splnit náš společný sen o Patagonii. V Santiagu jsme si půjčili malou pestrobarevnou dodávku a za tři měsíce jsme urazili deset tisíc kilometrů napříč Chile a Argentinou, od Pacifiku k Atlantiku, až do nejjižnějšího města na světě – Ushuaia," zve na svoji přednášku a promítání cestovatel Vojtěch Lhotský.

Virtuální prohlídka Lobkowiczkého paláce

KDY: Neděle od 18

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma, dle vašeho rozhodnutí můžete přispět 100-3000 Kč



Poznejte historii a krásu muzea Lobkowiczkého paláce během živých virtuálních prohlídek vysílaných zdarma. „Provedeme vás po nádherném paláci z 16. století, a představíme vždy hlavní perly nejrozsáhlejší soukromě vlastněné sbírky v České republice. Lobkowiczkým palácem vás provedou William Rudolf Lobkowicz společně s Ditou Baker, ředitelkou Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů,“ zvou lidé z paláce návštěvníky.

Online power jóga

KDY: Neděle 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes Zoom

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes email petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Z Kurdistánu až na hranice s Turkmenií

KDY: Neděle 18-20.15

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolný příspěvek je možný (a vítaný)



Írán je fascinující země, dědic slavné perské říše. Na jeho území docházelo k neuvěřitelným rozkvětům kultury, ale země také zažila zničující válečná tažení. Cesta jarním Íránem povede překvapivě různorodým prostředím: ze zeleného Kurdistánu přes Teherán a pohoří Elbroz až do "středoasijské" krajiny kolem Mashadu či do centrálních pouští, ve kterých Íránci vybudovali kvetoucí města, například hliněný Yazd. Nevynecháte Persepolis nebo překrásný Isfahán. Obdivovat budete krásnou sopku Damávand, malebné vesničky anebo se podíváte, jak žijí obyčejní Íránci v zemi, kterou média obvykle líčí v poněkud černých souvislostech.

Benefiční Vegan Burger Days

KDY: Neděle 17-21 (pondělí 12-21)

KDE: výdejní okénko prostor 39, Řehořova 33/39, Praha 3

ZA KOLIK: Dobrovolná cena



Zastavte se na dobrý veganský burger nebo si ho objednejte přímo až domů nebo do práce. "Sto procent ze zisku předáme právě prostoru39, který doběhla koronavirová krize, když vypadly veškeré příjmy z kultury, pronájmů a pohybových lekcí. A prostoru39 došly veškeré zásoby. Pět pater nezávislé kultury a desítky lidských osudů stojí za to podpořit," říkají pořadatelé akce z Food Not Bombs.

Pocta Petru Skoumalovi

KDY: Neděle od 20-

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Petr Skoumal, vynikající klavírista a skladatel, autor nespočetného množství scénické a filmové hudby, písniček pro děti i dospělé by se 7. 3. 2018 dožil 80 let. Při této příležitosti na něj v den nedožitých narozenin zavzpomínali kolegové z divadla i muzikanti, s nimiž za svou bohatou kariéru vystupoval. Po koncertě v domovském Divadle v Dlouhé slovo dalo slovo a vznikla i trvalejší varianta vzpomínkového vystoupení. Repertoár koncertu tvoří skladby ze sólové tvorby Petra Skoumala i z divadelních inscenací, a to pro dospělé i pro děti.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 18.30 Výjimeční

Sobota 18.30 Transformers: Poslední rytíř

Neděle 17.30 Psí veličenstvo

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Palm Springs

Sobota 20.30 Žaluji!

Neděle 20.30 Raoul Taburin





Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Design na Vyšehradě

KDY: Až do 31. března, nonstop

KDE: Promenáda před Kongresovým centrem, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant. Vystavující: Anna Jožová, František Jungvirt, Dominika Petrtýlová, Vlastimil Šenkýř, Tereza Talichová (Tititi), Jakub Březina, Barbora Kotěšovcová, Otakar Šenkýř, Lukáš Kuba, Triant, Asus.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.