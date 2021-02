Festival EuroArt Praha: Stamicovo kvarteto & spol.

KDY: Pátek od 16

KDE: Mall.tv

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek přes Donio

Vychutnejte si další koncert z programu mezinárodního festivalu komorní hudby EuroArt Praha. Program spojuje oslavu 180. výroční narození Antonína Dvořáka a dvě kompozice Geraldine Muchové (skotsko-české skladatelky, manželky Jiřího Muchy – syna Alfonse Muchy). Účinkují: Stamicovo kvarteto, Jindřich Pazdera – housle, Josef Kekula – housle, Jan Pěruška – viola, Petr Hejný – violoncello, Kristina Fialová – viola, Petr Nouzovský - violoncello, Vilém Veverka - hoboj, Jiří Hudec - kontrabas. Program: Antonín Dvořák: Smyčcový sextet A dur, op.48. Geraldine Muchová: Smyčcový kvartet č.1, "Variace na huculskopu píseň". Geraldine Muchová: Testament pro smyčcové kvarteto, hoboj a kontrabas.

Kolem světa: Bali a Sulawesi

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Bali je nádherný ostrov lákající na svoji bohatou kulturu, náboženský a duchovní život, ale i skvělé potápění, skvělé pláže a nádherné památky. Je to ostrov nesmírně populární a pro cestovatele velmi přívětivý. “Proto to také byla moje volba pro první cestu s malým synkem. Navštívili jsme kulturní centrum Ubud, opičí les i královský palác, sloní jeskyni i zázračné prameny a sledovali nádherné balijské tance. Ostrůvek Nusa Penida je skvělým místem pro poznávání podmořského života a potápěními s mantami. Prožili jsme i oslavy balijského nového roku a užili si procházky místními vesničkami a rýžovými políčky. Tak jako Bali nabízí bohatou kulturu, sousední ostrov Sulawesi je zase rájem pro milovníky přírody. Národní park Tangkoko na severu ostrova je domovem vzácných makaků chocholatých nebo mých oblíbených nártounů, i když jiného druhu, než kterým se věnuji v rámci ochranářského Projektu Tarsius na Filipínách. I s malým synkem jsme mohli prozkoumávat tropickou džungli. Na pár dní jsme zavítali i na ostrůvek Bunaken, nabízející bohatý podmořský život,” říká cestovatelka Milada Řeháková.

Stavárna Online: Den otevřených dveří

KDY: Pátek 9-16

KDE: Web fakulty

ZA KOLIK: Zdarma



Prohlédněte si Stavárnu ČVUT online. Ve virtuálním plánku budovy Fakulty stavební ČVUT najdete ty nejdůležitější informace o studiu, přijímacímu řízení, rozhovory s učiteli a prohlédnete si laboratoře. Na Stavárně ČVUT můžete v bakaláři studovat 6 studijních programů. Pro každý z těchto programů bude připravena „doporučenou” trasu. Čeká vás také živý videochat se studenty ze všech studijních programů. Online den otevřených dveří bude plný nových věcí a zážitků. Uvidíte ještě více, než kdybyste dojeli na Dejvice. Například se podívate do štoly Josef a požární laboratoře, které jsou mimo pražský kampus.

Homeoffice vaření s Romanem a Romanem

KDY: Sobota od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Chcete se pobavit a i něco naučit? "Pak si uvařte večeři s námi jako z restaurace. Náš Roman a Roman připraví hlavní večerní chod a to do 60 minut společně s vámi a vy uvaříte s námi společně z domova," zvou lidé z restaurace Lagarto J&J.

Feldenkraisova metoda: Mládnutí v pohybu

KDY: Sobota 16-20

KDE: Zde

ZA KOLIK: 2420 Kč



Online lekce Feldenkraisovy metody pro obnovu pohybového mládí a volný pohyb bez bolesti v každém věku pod vedením věhlasného Alana Questela. Intenzivní seminář na úrovni nervové soustavy obnovuje pohybové vzorce vašeho těla směrem k pohybu, který dává odpočinout pohybovém aparátu, umožňuje regeneraci a rozšiřuje vaše pohybové možnosti. Během speciální trojice lekcí znovu objevujete ve svém pohybu dětskou radost a potěšení. Uvědomujete si, které vaše pohybové návyky ve vás vyvolávají pocit stáří a omezení a necháváte je minulosti.

Zuzana Marková: Operní gala

KDY: Sobota

KDE: Přímý přenos na ČT art a ČRo Vltava

ZA KOLIK: Zdarma



Českou sopranistku Zuzanu Markovou, která již šest let září na světovém operním Olympu, jste mohli poprvé v Praze na koncertě v listopadu roku 2018. Pražské publikum tehdy okouzlila stejnou měrou jako operní diváky po celém světě. O tom, že se Zuzana Marková zařadila k prominentním pěvcům, není pochyb: česká sopranistka se prosadila v zahraničí v čele s Itálií v italském repertoáru, a navíc v tak konkurenčním oboru, jakým jsou Gildy, Traviaty nebo Lucie. S charismatickým italským dirigentem Giacomem Sagripantim tvoří pár nejen na jevišti, ale i v soukromí. Giacomo Sagripanti byl v roce 2016 vyhlášen v mezinárodní anketě International Opera Awards „nejlepším mladým dirigentem”.

Kolem světa: Madeira (aneb dá se cestovat i v době koronaviru)

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. "Letos byla v plánu Čína, ale vše nabralo trochu jiný směr (holt Čína přišla za námi), aneb i v době koronaviru se dá vyjet nebo spíš vyletět na pěknou aktivní dovolenou. Podívejte se s námi na ostrov věčného jara, na Madeiru. Budeme si povídat, co se na Madeiře dá podniknout a představíme Vám, co jsou to levády. Podíváme se do tajuplného až mystického vavřínového lesa nabitého energií - do Fanalu. Ukážeme si, kde se lze vykoupat i bez všudypřítomných vln. Vyšplháme na střechu Madeiry, či slezeme do Údolí jeptišek. Najíme se v nejsvéráznějším baru ve Funchalu a ochutnáme Ponchu. Okusíme společně nefalšovanou Espetadu, či děsivou Tkaničnici tmavou. Že nevíte, co to je? Nevadí…vše se dozvíte! Projedeme zkrátka celý ostrov křížem krážem," zvou na svou přednášku Petra a Jan Papežovi.

Koncert podané ruky

KDY: Neděle od 17

KDE: Web farnosti Bubeneč

ZA KOLIK: Zdarma



Pátý ročník akce Koncert podané ruky se letos vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci přesouvá na internet. Z kostela sv. Gotharda v Praze 6 - Bubenči se bude vysílat v neděli odpoledne. Za doprovodu varhanistky Ludmily Juránkové vystoupí sólisté opery Národního divadla Jana Sibera a Michaela Zajmi.

Flétnové okouzlení

KDY: Neděle od 18

KDE: YouTube kanál FOK

ZA KOLIK: Zdarma



Barokní gigant, slavný malíř Václav Vavřinec Reiner, zanechal otisk svého vrcholného umění i v kostele svatých Šimona a Judy. Několik Reinerových obrazů vlastní rovněž Národní galerie, s níž FOK spolupracuje již léta na cyklu Obrazy a hudba, který v době pandemické, tedy audiovizuální, nabývá nového významu. Zatímco odborné slovo obstará věhlasná kunsthistorička Monika Švec Sybolová, barokní prostoru hudbou naplní první flétnistka FOK Hana Knauerová. Společně s koncertním mistrem FOK Romanem Patočkou, violoncellistkou Petrou Malíškovou a cembalistkou Monikou Knoblochovou se samozřejmě ujmou starých mistrů Bacha a Telemanna, ovšem v kontextu mistrů moderních.

Magic Soukup live

KDY: Neděle od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 129 Kč



Premiéra jedinečného kouzelnického představení, které můžete zhlédnout z pohodlí vašeho domova a zároveň z nejlepšího místa v hledišti. Jak už bývá ve zvyku každého z představení iluzionisty Magic Soukupa, i tato show bude plná kouzel a iluzí do kterých se interaktivně zapojíte.

O nepotřebných věcech a lidech

KDY: Neděle od 15

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: Zdarma



Arnošt Goldflam uvádí osm pohádek ze své knihy O nepotřebných věcech a lidech. Každou lednovou a únorovou neděli v 15 hodin vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Osm pokračování vás zároveň zavede do osmi zajímavých a zvláštních prostředí v zákulisí divadla. Tuto neděli čte Marie Turková pohádku Chcíplá ryba.

Rock For People In The Game

KDY: Neděle 17-24

KDE: Web akce

ZA KOLIK: 150 Kč, majitelé vstupenek na RfP 2020/21 jen 30 Kč



Fanoušci rockových festivalů měli minulý rok smůlu. Rock For People se ale na neděli přesouvá do online světa. "To, jak moc jste nás loni v době koronavirové krize podpořili, nás velmi mile zasáhlo, a proto jsme se rozhodli vás odměnit. Představujeme vám projekt Rock for People In The Game. Přesuneme náš festival na jeden den do virtuálního světa a vy tak dostanete unikátní možnost z pohodlí domova navštívit akci, kde jsme doma čtyři dny v roce! Čeká vás spousta kapel, areál Rock for People, tři stage, doprovodný program a prostě vše, co máme všichni tolik rádi," zvou pořadatelé RfP.

Benefiční koncert pro Sedmičku

KDY: Sobota a neděle 19.30-22

KDE: Facebooková událost, vstupenky zde

ZA KOLIK: 100-500 Kč (dle vašeho rozhodnutí)



Kreas Promotion přišli s návrhem udělat benefiční stream pro legendární Klub 007 na Strahově. Slovo dalo slovo a jsou tu pro vás dva večery a sedmička pořádně hlasitých kapel. Čekají vás sety nehorázně krátké a maximálně zničující! "Rok 2020 Sedmička přežila. Další vyhlídky ale pořád nejsou dobré a vaše podpora je pro nás víc než důležitá. Předprodej najdete na GoOut.net a můžete si vybrat libovolnou výši příspěvku. Vše po zaplacení nejnutnějších nákladu půjde jako přímá podpora klubu. Nejde o to, být v přesně danou dobu u počítače, i když tučná sledovanost by nás všechny děsně potěšila. Stream ze záznamu zveřejníme posléze zdarma. Jde o support klubu, aby přežil i rok 2021," vzkazují členové proslulé "Sedmičky" svým příznivcům. Přenos technicky zajistí klub AVC ČVUT. Mezi jednotlivými sety kapel se můžete těšit i na zajímavé rozhovory s jejich členy.

Pátek 29. ledna

19:30 - 20:00 Narcosa

20:00 - 20:15 Rozhovory

20:15 - 20:45 Jonestown

20:45 - 21:00 Rozhovory

21:00 - 21:30 I am Pentagon

21:30 - 21:45 Rozhovory

21:45 - 22:00 Decultivate

Sobota 30. ledna

19:30 - 20:05 Rato Triste

20:05 - 20:25 Rozhovory

20:25 - 21:00 Sněť

21:00 - 21:20 Rozhovory

21:20 - 21:50 Brutally Deceased

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 16.45 Spláchnutej

Pátek 18.30 Méďa 2

Sobota 16.45 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu

Sobota 18.30 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

Neděle 16.45 Shrek 2

Neděle 18.30 Pýcha a předsudek

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web akce

ZA KOLIK: 100 až 1000 Kč (dle vlastního rozhodnutí)



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," dodávají. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Corpus Christi

Sobota 20.30 Bolest a sláva

Neděle 20.30 Psí život + Cirkus a dětský workshop žonglování s Adamem Jarchovským

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Scandi: Přehlídka severských filmů

KDY: Po celý víkend

KDE: Festivalový web

ZA KOLIK: Od 65 Kč



To nejlepší a nejmrazivější, co za poslední rok vzniklo ve Skandinávii. Filmy, které hledají řešení krizí všech druhů, budou stavebním kamenem sedmého ročníku Scandi. Během celého týdne nabídne v online prostoru Edisonline filmy různých žánrů a témat, které aktuálně definují nejen severskou kinematografii, ale také témata, která se stala virálními po celém světě.

Pátek:

18.00 a 20.00 Greta

21.50 Žena na válečné stezce

Sobota:

18.00 a 20.00 Rytíři spravedlnosti

22.00 O kuřatech a lidech

Neděle:

18.00 a 20.00 Rodinná oslava

22.00 Chlast

Do muzea? Jedině virtuálně

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.